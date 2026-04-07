Strávil roky vyšetřováním Opus Dei, katolické skupiny obviněné z rozsáhlého spiknutí za účelem zneužívání. Poté ho papež Lev požádal o setkání
7. 4. 2026
Gareth Gore byl na začátku tohoto roku na výzkumné cestě v Kalifornii, když mu bylo sděleno, že má očekávat telefonát z Vatikánu ohledně sjednání soukromé audience s papežem.
Gore byl ohromen. V roce 2024 vydal knihu Opus, pečlivě prozkoumaný a poutavý popis zneužívání, kterého se údajně dopustil Opus Dei, velmi tajnůstkářská katolická skupina založená španělským knězem Josemáriou Escrivou ve 20. letech 20. století. Za více než sto let se Opus Dei etablovalo jako hluboce náboženský řád, který podle svých tvrzení pomáhá obyčejným lidem „milovat Boha a sloužit druhým prostřednictvím dobře vykonané práce, prováděné s poctivostí a integritou“.
Goreova kniha uvádí tvrzení, že tato organizace je jádrem spiknutí zahrnujícího manipulaci dětí, obchod s lidmi a psychologickou a emocionální kontrolu, přičemž bývalí členové tvrdí, že skupina využívala soukromé zpovědi jako páku proti členům a podávala drogy těm, kteří byli pod jejím vlivem – tvrzení, která Opus Dei kategoricky popírá. Gore uvedl, že Opus Dei úzce spolupracovalo s krvavou diktaturou Francisca Franca ve Španělsku, než začalo podporovat pravicové zájmy po celém světě.
Gore přisuzuje velkou část viny za tato údajná týrání širší katolické církvi, která se v 70. letech spoléhala na Opus Dei jako na finanční podporu a na oplátku mu poskytla svobodu působit jako legitimní větev katolicismu, avšak mimo běžné struktury Vatikánu. V roce 2002 byl Escrivá po zuřivém lobování ze strany Opus Dei prohlášen za svatého, a to navzdory silným protestům uvnitř Vatikánu, protože se hromadila obvinění ze zneužívání a někteří katoličtí představitelé začali vznést otázky ohledně této organizace.
Gore se domnívá, že Opus Dei by nikdy nemohlo fungovat bez spoluúčasti Vatikánu – což činilo pozvání od papeže Lva o to překvapivějším.
Gore začal o Opus Dei psát téměř náhodou. Byl finančním novinářem, který v roce 2017 vyšetřoval krach Banco Popular, jedné z největších španělských bank. V té době svět nechápal, jak mohl takový pilíř evropského bankovnictví tak spektakulárně zkrachovat. Gore zjistil, že banka byla od 40. let 20. století ovládána Opus Dei (předseda banky byl doživotním členem, stejně jako většina členů představenstva, a společnosti ovládané Opus Dei se ukázaly být největšími akcionáři banky). Opus Dei podle Gorea využívalo banku „jako svůj osobní bankomat“ a „odčerpávalo“ z ní prostředky na financování své expanze po celém světě. (Soud s bývalým vedením Banco Popular, které čelí obvinění z podvodu, má začít u španělského národního soudu v roce 2027. Opus Dei ze své strany popřelo, že by se podílelo na řízení banky, a uvedlo, že „se nezapojuje do komerčních aktivit“.
Na základě stovek rozhovorů s bývalými členy Opus Dei Goreova kniha mapuje, jak od 50. let 20. století sloužilo bohatství Banco Popular k vytvoření rozsáhlé náborové sítě zaměřené na děti a zranitelné teenagery, k výstavbě honosných center Opus Dei po celém světě a nakonec k vytvoření jednoho z nejmocnějších tajných politických vlivů v USA. Podle Goreho reportáže se její američtí členové stali klíčovými při omezování reprodukčních práv, financování pochodu ve Washingtonu, který vedl k událostem 6. ledna, a silném ovlivňování Projektu 2025.
Goreova kniha také vrhá světlo na vnitřní fungování Opus Dei. Jeho nejzbožnější členové, nazývaní numeráři, žijí v jednopohlavních kolejích v životě plném otroctví a sebemrskačství: postí se nebezpečně dlouhou dobu, nosí kolem stehen malý řetěz s hroty zvaný cilice a bičují se provazy, řekli Goreovi bývalí členové. Každý prvek jejich života je přísně kontrolován a manipulován vůdcem skupiny a vyššími kněžími, uvedl Gore. Duševní nemoci, běžné v atmosféře neustálého fyzického a psychického týrání, byly údajně léčeny koktejlem antidepresiv, sedativ a dokonce i Rohypnolu, podle tvrzení obětí v rozhovorech, které Gore vedl.
Ženské členky známé jako „numerární asistentky“ – ženy a dívky převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí – obsluhovaly rezidence Opus Dei a pracovaly dlouhé dny při vaření a úklidu. Mnohé z nich byly údajně odříznuty od svých rodin, přepravovány do zahraničí a v mnoha případech se od nich očekávalo, že odevzdají celý svůj plat Opus Dei v rámci operace, která podle Gorea splňuje definici OSN pro obchodování s lidmi. Některé z nich Goreovi sdělily, že byly sexuálně zneužívány.
V Argentině vedou federální prokurátoři vyšetřování vůči vedoucím představitelům Opus Dei, které obviňují z dohledu nad vykořisťováním a obchodováním se ženami a dívkami; Opus Dei v Argentině zřídilo kancelář pro „uzdravení a řešení“, aby vyslechlo stížnosti žen. V roce 2024 také uvedlo, že obvinění, že dívky byly nuceny vstoupit do organizace na základě slibů vzdělání v jejích školách, jsou „falešná a zavádějící“. Opus Dei prohlásilo, že se zavázalo chránit nezletilé a zranitelné dospělé.
Většina členů Opus Dei nežije v těchto podmínkách. Tito „supernumeráři“ se mohou ženit a žít ve svých vlastních domovech. Nejdůležitějším úkolem numerářů je verbovat supernumeráře, aby poskytovali velké dary zpět Opus Dei a ovlivňovali politiku a společnost ve prospěch konzervativních cílů Opus Dei. Kněz Opus Dei ve Washingtonu DC, u kterého Opus Dei uznalo, že proti němu existují věrohodná obvinění ze sexuálního zneužívání, dohlížel v roce 2009 na konverzi bývalého předsedy Sněmovny reprezentantů Newta Gingriche ke katolicismu.
V prohlášení ředitel komunikace Opus Dei v USA uvedl: „Existují kulturní sféry, z nichž nelze pochopit realitu víry. V tomto případě finanční novinář interpretuje realitu církve skrze ekonomickou a politickou optiku. Pokud se nezohlední rozměr víry, nelze církev pochopit … zároveň však rozhodně odmítáme závažná obvinění obsažená v knize Opus. Kniha obsahuje četné chyby, zkreslení a nepodložená obvinění.“
Organizace již dříve popřela tvrzení, že „vykonává kontrolu nad politickými a obchodními aktivitami svých členů“. Rovněž popřela, že by se jednalo o „tajnou“
Rozhovor s Gorem:
Strávil jste téměř deset let sestavováním tohoto spisu o Opus Dei, který obviňuje i Vatikán. Jak je vůbec možné, že jste byl pozván, abyste tyto zjištění představil papeži?
Upřímně řečeno, nevím. Byl jsem na pracovní cestě ve Spojených státech a zavolal mi někdo, koho znám z Peru a kdo je papeži docela blízký. A on se dozvěděl přímo od papeže, že se se mnou chce setkat a dozvědět se více. Pamatuji si, že jsem položil telefon a musel si chvilku oddechnout: je to opravdu pravda?
Bylo mi řečeno, abych kontaktoval někoho ve Vatikánu, kdo by schůzku domluvil. Poslal jsem tedy zprávu a pořád si říkal: nikdo na to neodpoví. A téměř okamžitě mi přišla zpráva od někoho z vyšších kruhů ve Vatikánu, který mi napsal: „Ano, ano, Svatý otec mi jasně řekl, že se s vámi chce setkat. Dejte mi vědět, které termíny by vám vyhovovaly.“
Období před schůzkou bylo pak docela stresující. Ne proto, že bych byl nervózní ze setkání s papežem, ale protože jsem cítil tu tíhu na svých bedrech. Po pěti letech vyšetřování, po rozhovorech doslova se stovkami bývalých členů Opus Dei a po odhalení všech těch tajných dokumentů o fungování této skupiny jsem cítil tu zodpovědnost zajistit, aby všechny tyto informace dostal.
Kolik si myslíte, že papež Lev o této organizaci už ví?
Kdo ví, kolik informací se k němu skutečně dostane. Opus Dei je známé tím, že proniklo do Vatikánu. Je velmi pravděpodobné, že tam jsou lidé, kteří omezují, jaké informace se k papeži dostanou – možná ze zlých důvodů, ale také, jako v jakékoli jiné velké společnosti nebo instituci, je někdy lepší, když šéf neví všechno, aby bylo možné něco popřít.
V omezeném čase, který jste měl na přímý rozhovor s papežem Lvem, co bylo hlavním poselstvím, které jste mu chtěl sdělit?
Myslím, že lidé zvenčí si neuvědomují, že zakladatel tohoto hnutí, španělský kněz Josemaría Escrivá, řekl svým členům, že myšlenka na Opus Dei přišla přímo od Boha. Dostal vizi, kterou si velmi podrobně zapsal.
Tyto spisy jsou zdrojem veškeré kontroly, manipulace a politického manévrování, které dnes probíhá. A tak bez porozumění interním dokumentům, interním pravidlům a bez pochopení toho, že členové skutečně věří, že tato pravidla pocházejí přímo od Boha, je nemožné pochopit mentalitu fungování Opus Dei. Snažil jsem se tedy předat tuto zprávu [papeži] a zároveň vysvětlit, proč bude reforma této skupiny neuvěřitelně obtížná, protože zakladatel je uctíván jako svatý, což také je. Vatikán ho prohlásil za svatého v roce 2002.
Papež tedy nemůže jen tak říct: „Musíte s tím přestat,“ protože praví věřící budou i nadále věřit, že všechny tyto praktiky a veškerá tato manipulace jsou tím, co od nich Bůh chce.
Jak se dá papeži něco vtlouct do hlavy? Měl jste pocit, že máte svobodu být přesvědčivý, nebo musíte zaujmout uctivý tón?
Do schůzky jsem šel s takovým břemenem, že jsem mu chtěl tyto informace opravdu sdělit, ale měl jsem přístup, že mi na tom vůbec nezáleží. Možná bych to měl přeformulovat: nebál jsem se ho urazit nebo porušit etiketu. Prostě jsem si říkal: nikdo jiný tuto příležitost nedostal a pokud mě po pěti minutách vyhodí, smířím se s tím, protože jsem se pokusil udělat to, co považuji za správné.
Ale neměl jsem tušení, jak zareaguje, když ho přepadnu s tou hromadou papírů, těmi interními dokumenty, a podám mu velmi jasný, úplný a nezkreslený popis toho, jaké je život v Opus Dei ve skutečnosti. Nevěděl jsem, jestli stiskne tlačítko, zavolá sekretářku a nechá mě vyvést.
Jak reagoval?
Upřímně řečeno, schůzka nemohla dopadnout lépe. Položil mi řadu velmi pronikavých otázek. Trvala mnohem déle, než bylo naplánováno. Byli tam dva kameramani. A na konci schůzky mi papež řekl, že to bylo jeho rozhodnutí pozvat kamery a schůzku zveřejnit. Myslím, že zcela jasně chtěl vyslat signál Opus Dei, že bere tato obvinění vážně.
Opus Dei existuje teprve 100 let a možná důvodem, proč se s ním nezachází jako s jinými skupinami 20. století, které byly obviněny z kultovního chování, je pečeť náboženské autority, kterou mu vtiskl Vatikán. Má Vatikán skutečnou moc Opus Dei zkrotit, pokud by se tak rozhodl?
Vatikán pomohl stvořit tohoto netvora, a to zejména papež Jan Pavel II., protože v nich viděl politické spojence ve svém konzervativním tažení. Vnímal je téměř jako své osobní zelené barety, které mohl vyslat do jakékoli části světa, kde byl nějaký pokrokový kněz nebo biskup, který způsoboval potíže. Mohl tam poslat Opus Dei, aby vykonalo jeho práci nebo bylo jeho očima a ušima. Udělil jim tento zvláštní status, který v historii katolické církve nikdy předtím ani poté nebyl udělen.
Jaký je to status?
Udělal z nich takzvanou „osobní prelaturu“, což v podstatě znamenalo, že se nezodpovídali nikomu jinému než papeži. Mohli působit kdekoli na světě a jakékoli obvinění ze zneužívání proti [Opus Dei] nemohlo být řešeno obvyklým způsobem prostřednictvím místního biskupa nebo arcibiskupa. Obyčejní katolíci tuto skupinu vítají ve svých domovech, umožňují svým dětem chodit do jejích škol, účastní se jejích setkání, protože [má] toto schválení od Vatikánu.
Papež František, a to je mu ke cti, začal jednat [před svou smrtí v dubnu 2025]. V roce 2022 vydal papežský dekret, ve kterém v podstatě nařídil Opus Dei, aby si dalo do pořádku vlastní záležitosti. Nebyla však vyvinuta žádná snaha promluvit s bývalými členy, žádná snaha promluvit s novináři, jako jsem já, kteří tuto skupinu vyšetřovali.
Chtěl jsem papeži Lvovi vysvětlit, že pokud se snažíte vyřešit problém, prvním krokem je přesně pochopit, v čem ten problém spočívá. Proto jsem mu navrhl, že dalším logickým krokem by bylo zahájit úplné nezávislé vyšetřování všech obvinění ze zneužívání [ze strany Opus Dei] – ať už jde o zneužívání duchovní, psychologické, emocionální nebo fyzické.
Prokurátoři také začínají tuto organizaci vyšetřovat.
V Argentině tamní státní zástupci rozhodně vedli dvouleté vyšetřování obvinění vznesených 44 ženami. A po vyšetřování tito státní zástupci dospěli k závěru, že existují absolutně opodstatněné důvody k obvinění této skupiny z obchodování s lidmi a závažných pracovněprávních deliktů. Ale to je jen špička ledovce. Od té doby, co vyšly najevo argentinská obvinění, se ozvalo více žen v zemích jako Irsko, Mexiko, Francie a Španělsko.
Opus Dei provozuje po celém světě asi 300 [soukromých katolických] škol, včetně Velké Británie a USA. Nedaleko mého domova v jižním Londýně jsou dvě školy Opus Dei, kam chodí děti ve věku mých dětí. Dalším velkým krokem je, aby vlády a sociální služby skutečně prošetřily postupy v oblasti ochrany dětí v těchto školách a začaly se ptát, zda je tato skupina, která je obviněna z velmi závažného zneužívání a zločinů, vhodná k péči o malé děti a mladé dospělé. Já bych tvrdila, že rozhodně není.
Jednou z věcí, o kterou usilujete, je zrušení svatořečení Escrivy? Bylo by to pro Opus Dei smrtící?
Bohužel jsou lidé vymývaní mozkem, aby věřili určitým věcem, takže si nejsem jistý, zda by odebrání svatořečení Escrivy vedlo k tomu, že by tato skupina prostě vymřela. Ale výrazně by to přispělo k odstranění této pečetě legitimity a schválení ze strany Vatikánu. Pokud Vatikán pouze provede pár kosmetických úprav, ale ponechá tohoto muže jako svatého, bude to vysílat velmi rozporuplné signály. Máme k dispozici skutečné písemné záznamy [zakladatele], kde jsou tyto praktiky nejen nastíněny, ale také nařízeny a přikázány členům, což je důvod, proč je to pro papeže taková obrovská bolest hlavy.
Lidé by si mohli myslet, že jde o obskurní náboženskou skupinu, která s nimi nemá nic společného. Opus Dei tvrdí, že nezaujímá žádné politické postoje kromě postojů katolické církve. Vy je však popisujete jako skupinu s klíčovým vlivem, pokud jde o složení Nejvyššího soudu a potraty.
Zakladatel Opus Dei dal jasně najevo, že své stoupence vnímal jako součást milice, která se chystá vstoupit do boje proti tomu, co nazýval „nepřáteli Krista“. Od samého počátku se tedy jedná o politickou skupinu, která využívá náboženství téměř jako zástěrku, za kterou se schovává – ovládá a manipuluje členy, aby je přiměla k činům, které by mohly Opus Dei politicky nebo finančně prospět.
V místech jako Washington [Opus Dei] vyvinulo skutečné společné úsilí k infiltraci mocenských kruhů a bylo nesmírně úspěšné. Tvrdil bych, že dnes je Opus Dei v rámci hnutí MAGA jednou z nejvýznamnějších sil. V Bílém domě a širším ekosystému MAGA je několik velmi vysoce postavených osobností, které jsou buď plnoprávnými členy Opus Dei, nebo jeho velkými příznivci. Lidé jako Kevin Roberts, prezident Heritage Foundation [a hnací síla projektu 2025], jsou pravidelnými návštěvníky centra Opus Dei v centru Washingtonu a získávají od nich duchovní vedení. Máme tu Leonarda Lea, který pomáhal zorganizovat konzervativní převzetí Nejvyššího soudu a zasedá v radě centra Opus Dei v centru Washingtonu. Seznam pokračuje.
Jedná se o skupinu, do které se vstupuje pouze na pozvání a která se zaměřuje na elity: politiky, soudce, podnikatele, novináře, akademiky.
Ironické je, že vůdce katolické církve vystupuje proti válce a proti způsobu, jakým se zachází s imigranty. To ukazuje, že tato kooptace křesťanské identity ze strany Opus Dei je naprostý omyl; vše je to kvůli politické účelnosti. Jde o hluboce autoritářské a konzervativní názory těchto lidí na to, jak by měl být svět řízen.
