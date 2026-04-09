Channel 4 News: Brutální izraelské bombardování Libanonu ohrožuje dohodu o příměří
9. 4. 2026
čas čtení 11 minut
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 9. dubna 2026, 19 hodin: Netanjahu nabízí jednání s Libanonem, ale jeho pokračující bombardování hrozí zmařením mírových rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy ještě před jejich zahájením.
Dobrý večer. Odmítnutí Izraele přijmout americko-íránské příměří, které zahrnuje i jeho bombardování Libanonu, nadále ohrožuje víkendová jednání na nejvyšší úrovni. Íránský ministr zahraničí právě prohlásil, že nyní je na Spojených státech, aby se rozhodly, zda dovolí Netanjahuovi zničit diplomatické úsilí a zdevastovat svou ekonomiku.
To poté, co izraelský premiér nabídl Libanonu jednání o odzbrojení íránských spojenců, hnutí Hizballáh.
Británie se připojila k několika dalším zemím, které požadují, aby příměří zahrnovalo i Libanon, jak původně oznámil pákistánský vůdce, který dohodu zprostředkoval.
Izrael tvrdí, že zahájí jednání s Libanonem co nejdříve poté, co světoví lídři odsoudili včerejší bombardování Bejrútu a dalších měst. Zatímco Libanon začal pohřbívat více než 300 mrtvých, panují obavy, že pokračující izraelská vojenská ofenzíva by mohla pohřbít naděje na přímá jednání mezi USA a Íránem, která se mají konat tento víkend v Pákistánu. Harry Fawcett je pro nás živě v Tel Avivu. Harry:
Reportér: Krishi, Benjamin Netanjahu tvrdí, že je to vše kvůli opakovaným výzvám libanonské vlády a obnovenému závazku premiéra odzbrojit Hizballáh v Bejrútu. Je však stále jasnější, že zde hraje velkou roli i tlak USA, navzdory tomu, že Donald Trump včera řekl, že se jedná o spor oddělený od dohody s Íránem, a JD Vance uvedl, že Írán podmínky této dohody nepochopil.
Je jasné, že Írán trvá na ukončení bojů v Libanonu a tato jednání se údajně budou konat ve Washingtonu, D.C. Budou se týkat přítomnosti izraelských vojsk v jižním Libanonu, přítomnosti, kterou zdejší ministr financí chce, jak říká, proměnit v anexi.
A je tu také otázka toho, co se včera odehrálo uvnitř Libanonu, rozsahu izraelských útoků, přičemž Libanon uvádí 300 zabitých lidí a Izrael 200 z nich, cituji, "teroristů z Hizballáhu".
Ale lidé, z nichž mnozí byli na Hizballáh naštvaní za to, že je nedávno vtáhl do této války, nyní mnozí směřují svůj hněv na Izrael. Libanonská vláda vyhlásila tento den za den národního smutku, ale to ani nebylo nutné. I v národě s takovou historií dokázali lidé dosáhnout nových úrovní šoku a smutku, taková byla náhlost a rozsah včerejšího 10minutového izraelského útoku.
Libanonec: "Jsou pryč. Celá moje rodina je pryč. Moje sestra je pryč. Moje sestra padla jako mučednice. Už nemám žádné sestry."
Žena: "Čtvrť byla plná. Všichni se vrátili do svých domovů a můj synovec byl jako obvykle doma v 5. patře. Byli zasaženi. Domy vybuchly."
Reportér: Izrael zasáhl hluboko do rušných obytných čtvrtí, přeplněných civilisty, kteří možná doufali, že i k nim dorazí příměří.
Muž: Vyrůstal jsem v této čtvrti. Je to velmi známá a oblíbená obytná čtvrť v Ras Bejrútu. Je známá jako místo, kde žili všichni, ze všech sekt, ze všech náboženství. Nikdy jsme nečekali, že by se taková čtvrť mohla stát terčem útoku.
Reportér: Ali se snaží ze všech sil vysvětlit, podat svědectví, ale někdy se ohromnost takové ztráty projeví v těch nejmenších věcech.
Ali zvedá dětského medvídka: Tohle si nechám. Bude mi to připomínat tuto černou středu, omlouvám se, ale je to pro mě velmi emotivní.
Reportér: Izraelská média informují, že Izrael použil nový druh zpravodajského nástroje, sledoval střední a vyšší šarže Hizballáhu a načasoval útoky tak, aby zabil co největší počet lidí najednou během rušného odpoledne, což nevyhnutelně vedlo k rozsáhlým civilním obětem. Riziko pro 13letou dívku, která si hrála s filtrem na obličej na svém telefonu, což izraelský systém vykalkulovl, že to stojí za útok proti ní.
Izraelský ministr obrany: Operace Věčná temnota byla velmi silnou ranou pro Hizballáh, který zůstal ohromen a zmaten hloubkou proniknutí a rozsahem úderu. Bylo eliminováno více než 200 teroristů. Teroristická organizace Hizballáh zoufale usiluje o příměří a její íránští patroni rovněž vyvíjejí tlak a vydávají výhrůžky z hlubokého strachu, že Izrael Hizballáh rozdrtí.
Reportér: Írán tvrdí, že pokračující izraelské údery do Libanonu jsou jasným porušením podmínek, na kterých se ve středu brzy ráno dohodl se Spojenými státy.
Námstek íránského ministra zahraničí: Doufáme, že Amerika dokáže svého spojence ovládnout a tentokrát skutečně dodrží své slovo. A nikdo nemůže uvažovat o míru na Blízkém východě, o trvalém míru na Blízkém východě, pokud nebude uzavřena dohoda zahrnující všechny zúčastněné strany. Nejde tedy jen o Írán, je odpovědností všech zajistit, aby byl Libanon zahrnut do jakéhokoli mírového ujednání, k němuž dojde.
Reportér: Izrael tvrdí, že jeho pokračující boj v Libanonu má zajistit, aby raketové útoky Hizballáhu, dnes jich bylo na Izrael vypáleno více než 20, byly trvale ukončeny. Izrael také včera jmenoval svůj nejvýznamnější cíl, když při tomto útoku na bytový dům zabil osobního tajemníka vůdce Hizballáhu, Nayana Qasima. Mezi dalšími zabitými zde byla básnířka Khatun Salma, jejíž dílo je popisováno jako eliptické a introspektivní, nalezená v troskách spolu se svým manželem Mohammedem.
Sir Keir Starmer uvedl, že izraelské útoky na Libanon po uzavření dohody o příměří mezi USA a Íránem jsou špatné a měly by přestat. Premiér hovořil během cesty na Blízký východ, kde se setkal s vůdci zemí Perského zálivu. Stalo se tak po opakované kritice Donalda Trumpa v posledních týdnech ohledně reakce Velké Británie na válku s Íránem. Ve skutečnosti se celá aliance NATO opět ocitla v Trumpově palebné linii, když si po setkání s generálním tajemníkem NATO stěžoval, že členové nebyli k dispozici, když je USA potřebovaly. Naše americká redaktorka Anushka Astana přináší následující reportáž.
Reportérka: V ulicích Teheránu se koná smuteční obřad za vůdce zabitého před 40 dny. Bezohledného vůdce, kterého tolik Íránců nenávidělo, ale který byl hluboce milován těmito loajalisty. A mezi nimi náznak toho, jak vidí výsledek války. O vítězství se hlásí jak Írán, tak USA. A zatímco příměří utišilo řev těchto amerických stíhaček, prozatím stále číhají. Donald Trump je dnes mimo kameru, ale nikdy mimo Truth Social, kde napsal, že všechny americké lodě, letadla a vojenský personál zůstanou na místě, dokud nebude plně dodržena skutečná dohoda. Pokud ne, "střelba začne ve větším, lepším a silnějším měřítku, než kdokoli kdy viděl," napsal a dodal, že "mezitím se naše skvělá armáda vyzbrojuje a odpočívá a ve skutečnosti se těší na své další dobývání. Amerika je zpět."
Mezitím se generální tajemník NATO vrátil do Washingtonu, D.C. Mark Rutte začal včera s Marcem Rubiem, což bylo pravděpodobně nejvřelejší z jeho setkání. Protože zatímco Rutte možná kráčel v kroku s americkým ministrem zahraničí, prezident dal jasně najevo svůj hněv vůči NATO za to, že překročilo hranice.
"Mám přímou citaci prezidenta Spojených států o NATO a podělím se o ni s vámi všemi. Byli podrobeni zkoušce a selhali. A dodal bych, že je docela smutné, že NATO se během posledních šesti týdnů otočilo zády k americkému lidu, když to právě americký lid omezoval financování obrany."
Není překvapením, že Bílý dům držel toto setkání za zavřenými dveřmi. Dnes Rutte přiznal, že to bylo to, co by diplomat mohl nazvat upřímným, otevřeným rozhovorem:
"A raději bych o tom mluvil otevřeně, než abych se tomu vyhýbal."
Reportérka: To od politika, který kdysi nazval Trumpa „tátou“, což vedlo Bílý dům k natočení tohoto videa. Lituje toho teď?
Rutte: Děláte chyby, a to zejména, když nejste rodilý mluvčí.
Reportérka: Ale zatímco se jazyk Rutteho změnil, jeho tón byl stále trochu podlézavý:
"Téměř bez výjimky. Spojenci dělají vše, o co Spojené státy žádají. Vyslechli žádosti prezidenta Trumpa a reagují na ně."
Reportérka: Rutte přiznal, že spojenci jednali pomalu, ale vyzdvihl úsilí Keira Starmera o vytvoření koalice za znovuotevření Hormuzského průlivu, zatímco premiér cestuje po Perském zálivu, aby diskutoval o obranné roli, kterou Británie převzala.
"Myslím, že nálada je do značné míry šokem z toho, že byli vůbec napadeni. Protože samozřejmě neútočili na Írán, a vzhledem k intenzitě některých útoků, úlevě, že nyní platí příměří, myslím, že panuje obecný pocit, že je křehké a že je v této souvislosti třeba ještě něco udělat."
Starmer a další však nadále trvají na tom, že to není jejich válka, což nikoho nepřekvapuje, včetně tohoto bývalého náměstka ministra zahraničí pro Evropu, který pracoval jak pro demokratické, tak republikánské prezidenty:
"Vyčerpali jsme spoustu politického kapitálu tím, že jsme uráželi naše spojence, zlehčovali jejich oběti v Iráku a Afghánistánu, zejména pak britské, a vyhrožovali válkou Dánsku. To vám zrovna nepřináší politický kapitál, který potřebujete, abyste mohli požádat spojence o splnění obtížného úkolu."
Řekl, že američtí prezidenti se vždy snažili přesvědčit ostatní, aby stáli na jejich straně, a varoval, že Trump bude jejich podporu potřebovat i v budoucnu:
"Podívejte, myslím si, že navzdory všem výhrůžkám Donalda Trumpa chce, aby tato válka skončila. Lidé z jeho okolí nám říkají, že výhrůžky jsou vždy součástí snahy vyvinout tlak a dosáhnout dohody. Když s tím příměřím klesla cena ropy, ulevilo se nám. Tato válka není v USA populární a panuje nervozita z možného vzestupu cen ropy, protože toto příměří vypadá, že by mohlo stát na vratkých základech."
Ačkoli viceprezident JD Vance včera řekl, že Libanon není pro USA součástí dohody, chování Izraele v Libanonu je nyní velkou částí problému pro USA, protože chtějí, aby to skončilo. A proto Amerika vyvíjí tlak na Izrael. Donald Trump chce, aby toto příměří vydrželo navzdory všem jeho hrozbám, protože ví, že americká veřejnost chce, aby to už skončilo.
158
Diskuse