Jak Donald Trump zničil Spojené státy
10. 4. 2026
Jeho „velká bojová operace“ se posunula od cíle zablokovat Írán v dosažení jaderné kapacity, která byla údajně „zničena“ loni v červnu, k odblokování Hormuzského průlivu a obnovení situace, která existovala před zahájením operace. Ať už je cíl jakýkoli, předválečný status quo je nenapravitelný. Trump nemůže vyhlásit vítězství a odejít, aniž by Íránu přenechal kontrolu životně důležitého přepravního kanálu. Bombardovaná vojensko-teokratická diktatura se svou prokázanou schopností způsobit chaos ve světové ekonomice zahájila konečný rozpad americké imperiální moci.
Na Blízkém východě válka podkopala finanční základy americké hegemonie. Ať už válka skončí jakkoli, výsledkem bude znovuobjevení Íránu jakožto hlavní mocnosti. Jako arbitr průchodu Hormuzským průlivem se Írán stal rozhodující silou v globální ropné ekonomice. Pokud se Trump rozhodne „dokončit práci“ a zahájí pozemní operaci, USA budou vtaženy do debaklu většího než Vietnam, Afghánistán a Irák dohromady.
Zatímco NATO sice může přetrvávat výhradně ve formě názvu, transatlantická aliance je funkčně zaniklá. Amerika se vrací k trajektorii před rokem 1914 jako civilizace oddělená od Evropy. Ve Spojeném království je výchozím postojem vyčkat, dokud se do Washingtonu nevrátí zdravý rozum. Proč by však Putin nebo Si Ťin-pching měli projevovat podobnou trpělivost není vysvětleno. Mohl by nastat lepší čas k akci? Zintenzivnění hybridní války v nedostatečně bráněné Evropě dá Putinovi vliv v rámci jakékoli mírové dohody na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že Trump přesunul vojenské prostředky z Asie a Tichomoří na Blízký východ a snižuje zásoby munice, Si Ťin-pching by mohl být schopen absorbovat Tchaj-wan bez jediného výstřelu.
Nejde jen o ignorování historických ponaučení. Trumpova válka vypadá spíše jako příklad toho, co Sigmund Freud popsal jako nutkavé opakování – nevědomý proces, při kterém mysl prožívá to, co si nedovede pořádně pamatovat. Trump, ač je stvořením okamžiku, se zdá být poháněn nutkáním znovu objevit minulost a znovu potvrdit americkou – a svou vlastní – velikost. Když infantilní fantazie o všemohoucnosti narazí na neústupnou realitu, reakcí je spuštění vzteku.
Psychopatologie může být v tomto bodě poučnější než geopolitika. V hlubším smyslu, než se běžně uznává, Donald Trump neví, co dělá. Jeho malá exkurze v oblasti ústupu Ameriky jako globální mocnosti je bodem, odkud není návratu.
Zdroj v angličtině: ZDE
