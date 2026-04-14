Británie: O teenagerovi, který vyvraždil tři malé holčičky
14. 4. 2026
Útok v Southportu je přičítán katastrofálním selháním úřadů a nezodpovědným rodičům pachatele
Oficiální zpráva uvádí, že systém „zcela selhal“, protože určité formy násilí ze strany Axela Rudakubany byly „jednoznačně signalizovány po mnoho let“
Axel Rudakubana mohl spáchat zvěrstvo v Southportu kvůli „katastrofálním“ selháním několika úřadů a „nezodpovědné a škodlivé“ roli jeho rodičů, jak zjistilo kritické vyšetřování.
Sir Adrian Fulford odsoudil „nevhodné chování“ státních orgánů, které si navzájem přehazují odpovědnost, a jejich „upřímně řečeno depresivní“ odmítání přijmout odpovědnost, když řekl: „Této kultuře musí být učiněna přítrž.“
Předseda vyšetřovací komise uvedl, že vražda tří malých dívek – šestileté Bebe Kingové, devítileté Alice da Silva Aguiarové a sedmileté Elsie Dot Stancombeové – a pobodání dalších deseti osob nebyla „bleskem z čistého nebe“.
Dodal: „Naopak, určitá forma závažného násilí … byla jasně, opakovaně a jednoznačně signalizována po mnoho let.
„Několik odborníků, kteří měli přímý kontakt s [Rudakubanou], skutečně vyjádřilo vážné obavy, někdy velmi ostrými slovy, že by mohl někomu ublížit nebo ho zabít.“
Rudakubana byl loni odsouzen k doživotnímu vězení po svém brutálním útoku na holčičky v prázdninovém klubu s tématikou Taylor Swift v městečku v hrabství Merseyside dne 29. července 2024.
Tento teenager, kterému bylo v té době 17 let, byl v době svého útoku, který vyvolal rasistické nepokoje ve městech a obcích po celé Anglii, již téměř pět let v hledáčku státních orgánů.
Při zveřejnění své 260stránkové zprávy v pondělí na radnici v Liverpoolu Fulford uvedl, že britský model spolupráce více agentur pro problémovou mládež „zcela selhal“ a že ministři by měli zřídit novou specializovanou agenturu nebo strukturu pro dohled nad komplexními pachateli, jako je Rudakubana.
Uvedl, že došlo k „zásadnímu selhání“ ze strany všech organizací, které měly převzít odpovědnost za riziko, které Rudakubana představoval, včetně „znepokojivého nedostatku jasnosti“ ohledně toho, kdo, pokud vůbec někdo, byl vedoucí agenturou.
Fulford dodal: „Četné systémy, které měly zajišťovat dohled, posuzování a ochranu, byly neúčinné nebo byly využívány nedostatečně. Některé selhaly úplně. Následky byly katastrofální.“
Vyšetřování uvedlo, že má „hluboké obavy“ ohledně „nesprávných a nezodpovědných“ činů rodičů Rudakubany, Alphonse Rudakubany a Laetitie Muzayire, kteří v týdnech před útokem zjistili, že jejich syn si buduje smrtící arzenál zbraní, ale nenahlásili to policii ze strachu, že by byl zatčen nebo umístěn do péče.
Řekl: „Kdyby byl plný rozsah obav [Rudakubanaovy] rodiny sdělen úřadům koncem července 2024 – včetně dne útoku – je téměř jisté, že by se této tragédii dalo zabránit.“
Fulford také kritizoval opakovanou tendenci odborníků „omlouvat“ Rudakubanaovo stále násilnější a nepředvídatelnější chování na základě jeho podezření na autismus, které bylo později potvrzeno. „To bylo jak nepřijatelné, tak povrchní,“ řekl.
Fulford uvedl, že uznává, že odborníci s Rudakubanou jednali v dobré víře, navzdory mnoha nedostatkům. Dodal však: „Upřímně řečeno depresivní – a proto naléhavá – záležitost, která vyžaduje pozornost vlády, je toto selhání na organizační i individuální úrovni, kdy se nikdo nepostavil a nepřevzal odpovědnost za řízení rizika, které [Rudakubana představoval].
„Příliš často byl ‚případ‘ [vraha] předáván z jedné veřejné instituce do druhé v nevhodném kolotoči doporučení, posudků, uzavření případů a ‚předávání‘.“
Aby se zabránilo opakování útoku, řekl Fulford, musí tato „kultura skončit“, a dodal: „Toto selhání je jádrem toho, proč byl [Rudakubana] schopen útok spáchat, navzdory tolika varovným signálům o jeho schopnosti smrtelného násilí.“
Rudakubana byl státu znám od října 2019, kdy tehdy třináctiletý chlapec několikrát volal na linku Childline a přiznal, že má vražedné myšlenky ohledně jednoho tyrana. Řekl, že si do školy vzal kuchyňský nůž celkem desetkrát.
O dva měsíce později se vrátil na střední školu ozbrojený hokejkou a napadl jiného žáka, kterému zlomil zápěstí. Policie později našla v jeho batohu nůž a zatkla ho pro podezření z napadení a nošení ostrého předmětu.
Fulford uvedl, že tyto rané indikátory rizika nebyly správně pochopeny a že informace nebyly sdíleny mezi jednotlivými úřady.
„V důsledku toho,“ řekl předseda vyšetřovací komise, „byl význam následujících událostí vážně podceněn a byly promarněny příležitosti k zásahu. To byl rozhodující faktor v tom, že riziko [Rudakubany] nebylo nikdy náležitě posouzeno.“
Nejvýraznější promarněnou příležitostí byl březen 2022, kdy Rudakubana zmizel z domova a byl nalezen s nožem v autobuse, kde policii řekl, že chce někoho bodnout. Přiznal také, že uvažoval o použití jedu.
Místo toho, aby teenagera zatkli, jak měli, řekl Fulford, byl Rudakubana odvezen domů dvěma začínajícími policisty, kteří jeho rodičům poradili, aby schovali nože.
Kdyby byl Rudakubana zatčen, jeho dům by pravděpodobně prohledali, což by vedlo k objevu ricinových semen, která si koupil, a teroristického materiálu v jeho počítači, zjistila zpráva.
Fulford dospěl k závěru: „Pokud zcela pominu takzvané ‚výhody zpětného pohledu‘, nepochybuji o tom, že kdyby byly zavedeny vhodné postupy a kdyby orgány a [Rudakubanovi] rodiče podnikli rozumné kroky, k této strašné události by nedošlo. Mohlo a mělo být tomu zabráněno.“
Rudakubana byl třikrát nahlášen protiteroristické agentuře Prevent kvůli znepokojivým poznámkám, které pronesl, nebo materiálům, které vyhledával na internetu ve škole.
Prevent jeho případ pokaždé zamítl s odůvodněním, že neměl žádnou jasnou ideologii, jako je džihádismus nebo pravicový extremismus. Protiterorističtí důstojníci uznali, že to byla chyba.
Fulford kritizoval agentury za to, že neprošetřily Rudakubanovo „mrazivé“ používání internetu, a zjistil, že jeho zájem o „ponižující, násilný a misogynní“ obsah podněcoval jeho posedlost násilím a vedl ho k vytvoření arzenálu zbraní, včetně nožů, kuše, zápalných lahví a materiálu k výrobě smrtícího jedu ricinu.
Soudce uvedl, že ve druhé fázi vyšetřování zváží, zda by měla být zavedena nová pravomoc k monitorování nebo omezení používání internetu mladými lidmi, u nichž se předpokládá, že představují hrozbu.
Fulford uvedl, že „všeobecné selhání v reakci na nebezpečnost [Rudakubany], s několika výraznými výjimkami, bylo v tomto případě zásadním selháním“.
Před zveřejněním zprávy Keir Starmer slíbil, že bude jednat v souladu s doporučeními vyšetřování. „Je naprosto správné, abychom na základě těchto zjištění jednali, a my tak učiníme.“
Na otázku, zda by měly být organizace hnány k odpovědnosti, premiér dodal: „Odpovědnost musí existovat, odpovědnost by měla existovat vždy.“
Nicola Ryan-Donnelly, advokátka z advokátní kanceláře Fletchers, která při vyšetřování zastupovala 22 zraněných dětí, uvedla: „Je zřejmé, že je zapotřebí komplexní systémová reforma v oblasti zdravotnictví a sociální péče, školství a policejní činnosti.
„Jak řekl sir Adrian Fulford, závěry tohoto vyšetřování jsou znepokojivé a upřímně řečeno depresivní. Tyto výzvy k organizační a individuální odpovědnosti musí být vyslyšeny. Musí se podle nich jednat.“
Ryan-Donnelly dodala: „Rodiny, které zastupujeme, prokázaly v nejtemnějších dnech odvahu, sílu a čest. Jejich životy byly těmito ohavnými násilnými činy trvale změněny. Fyzické a emocionální jizvy, které jim byly způsobeny, jim každý den připomínají něco, o čem nyní víme, že se tomu dalo a mělo zabránit.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse