Péter Magyar se zapřísahá, že po volebním vítězství bude stíhat ty, kdo Maďarsko „vyplenili“
14. 4. 2026
Maďarský nově zvolený premiér Péter Magyar se zapřísáhl, že bude stíhat ty, kteří „vyplenili, oloupili, zradili, zadlužili a zruinovali“ jeho zemi, a slíbil „novou éru“ po drtivém volebním vítězství nad svým krajně pravicovým předchůdcem Viktorem Orbánem.
Magyar, jehož středopravicová strana Tisza získala nejméně 138 ze 199 křesel v parlamentu, uvedl, že konečné výsledky voleb by měly být potvrzeny do 4. května a doufá, že jeho vláda bude moci být ustavena následující den.
„Naše země nemá čas na ztrácení,“ řekl během rozsáhlé tiskové konference v pondělí. „Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že to skutečně bude znamenat začátek nové éry … Maďarský lid nevolil pouhou změnu vlády, ale úplnou změnu režimu.“
Magyar, bývalý Orbánův loajalista, si zajistil rozhodující dvoutřetinovou většinu, která by mu měla umožnit zrušit zákony, které pomohly odcházejícímu nacionalistickému premiérovi během jeho 16 let u moci proměnit Maďarsko v „neliberální demokracii“.
Čtyři po sobě jdoucí Orbánovy vlády komplexně narušily právní stát v Maďarsku, obsadily soudy soudci loajálními k němu, proměnily 80 % médií ve vládní mluvčí a značně obohatily skupinu Orbánových přívrženců.
Orbán opakovaně bojoval s EU – která zablokovala miliardy eur na financování – ohledně řady politik, včetně spravedlnosti, migrace a Ukrajiny. Měl podporu jak Donalda Trumpa, tak Vladimira Putina.
Magyar uvedl, že jeho vláda rychle zavede protikorupční opatření, obnoví nezávislost soudnictví a zajistí svobodu médií, v naději na rychlé uvolnění finančních prostředků EU. „Doufám, že … se nám podaří připravit dohodu,“ řekl.
Uvedl, že Maďarsko „už nikdy nebude zemí bez následků“, a slíbil zřídit národní úřad pro navrácení majetku, který zajistí, že „političtí a ekonomičtí zločinci“, kteří „okrádali zemi“, budou hnáni k odpovědnosti.
Vedle dalších reforem zaměřených na uvolnění 17 miliard eur z fondů EU uvedl, že Maďarsko se připojí k Evropské prokuratuře, čímž dá vyšetřovatelům EU pravomoci prošetřovat případy podvodů a zkoumat, jak byly prostředky Unie využity za Orbánovy vlády.
Nová vláda „v zásadě … udělá vše pro obnovení právního státu, pluralitní demokracie a systému brzd a protivah“, řekl Magyar, ale trval na tom, že „k obnovení právního státu nepoužije antidemokratická opatření“.
„Změnila by však ústavu a zakotvila do ní, že v budoucnu může kdokoli zastávat funkci premiéra pouze po dvě funkční období – což je osm let“, uvedl. Při zpětném uplatnění by to Orbánovi znemožnilo znovu kandidovat.
Magyar také uvedl, že jedním z prvních kroků nové vlády bude „zastavení státem financované propagandy“ pozastavením vysílání zpráv ze „státem ovládané“ veřejné televize a rozhlasu, dokud nová dozorčí rada nezajistí nestranné zpravodajství.
Magyar je označil za „loutky“ bývalého režimu a vyzval předsedy dvou nejvyšších soudů v zemi, úřadu pro audit a úřadů pro hospodářskou soutěž a média, jakož i nejvyššího státního zástupce a maďarského prezidenta, aby odstoupili.
„Byl jmenován jen proto, aby všechno podepisoval,“ řekl budoucí premiér o prezidentovi Tamásovi Sulyokovi. „Takové lidi nepotřebujeme. Pro mě není prezidentem. Vyzývám ho, aby odešel. Pokud tak neučiní, najdeme řešení.“
Lídři EU v pondělí na jeho vítězství reagovali s nadšením. Ačkoli nastínil politiku – zejména v oblasti migrace a přistoupení Ukrajiny k EU –, která pravděpodobně vyvolá třenice s blokem, německý kancléř Friedrich Merz to označil za „dobrý den“, který vyslal „velmi jasný signál proti pravicovému populismu“.
Merz uvedl, že rozhodování v EU, které dlouho brzdila Orbánova opakovaná veta, by mělo být snazší. Mluvčí německé vlády řekl, že změna vlády v Budapešti by měla „velmi rychle“ vést k uvolnění finančních prostředků EU pro Ukrajinu.
Orbán, který naposledy navštívil Moskvu v listopadu, zablokoval půjčku ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu poté, co ji obvinil ze sabotáže dodávek ruské ropy do jeho země, což Kyjev opakovaně popřel. Odkládal – a často se stavěl proti – sankcím EU vůči Rusku.
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, uvedla, že Brusel začne s novou maďarskou vládou spolupracovat „co nejdříve“, aby se dosáhlo pokroku v otázkách včetně uvolnění zmrazených evropských fondů.
Von der Leyenová zopakovala, že Magyarovo vítězství vřele vítá, a řekla, že „dnes je Evropa bezpochyby maďarská“ a že „maďarský lid promluvil a znovu se vydal na evropskou cestu“.
Slovenský a český premiér, Robert Fico a Andrej Babiš, oba blízcí spojenci Orbána, poblahopřáli Magyarovi k vítězství a uvedli, že se těší na „konstruktivní spolupráci“ s novou vládou.
Skupina Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu, sdružující Fidesz a další krajně pravicové strany, jako je francouzské Národní shromáždění, nizozemská Strana svobody a italská Liga, však uvedla, že výsledek je „neúspěchem“ pro „síly prosazující … demokratické sebeurčení a tradiční evropské hodnoty“ v rámci EU.
