„Můj život se proměnil v horskou dráhu“: Francesca Albanese o výhrůžkách smrtí, o nebezpečí a o strachu poté, co obvinila Izrael z genocidy
14. 4. 2026
Když zvláštní zpravodajka OSN v březnu 2024 zveřejnila svou zprávu Anatomie genocidy, někteří ji oslavovali, zatímco Trumpova vláda ji démonizovala. Zde popisuje, co se stalo poté
Ze zpětného pohledu nebylo domluvit si rozhovor s Francescou Albanese v kavárně zrovna nejlepší nápad, píše Julian Borger ze Ženevy. Ještě než jsme mohli začít, chtěla se s italskou právničkou zabývající se lidskými právy vyfotit servírka. Stejně tak pokladní. Pak vyšel z kuchyně kuchař ve svém bílém úboru, aby se přidal na skupinovou fotku. Někteří zákazníci se s ní také chtěli vyfotografovat. Albanese byla ke všem příchozím milá a hovorná ve třech jazycích, takže to chvíli trvalo.
Albanese (49) se v poslední době setkává s podobným uvítáním jako rocková hvězda, kamkoli se vydá, což není u neplacených právních expertů OSN běžné. Jindy by její pracovní pozice – zvláštní zpravodajka OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinských územích okupovaných od roku 1967 – zněla jako recept na neznámost. Je jednou z více než 40 zvláštních zpravodajů, odborníků na lidská práva jmenovaných k provádění bezplatných vyšetřování a zpráv o problematických oblastech.
Toto však nejsou běžné časy. Nezhojená rána izraelsko-palestinského konfliktu v každé generaci dokazuje, že dokáže uvrhnout zbytek světa do horečky. Útok Hamásu ze 7. října 2023, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí, vyvolal zuřivou izraelskou reakci, která zabila více než 75 000 Palestinců v Gaze, vyhnala z domovů více než 90 % jejího obyvatelstva a proměnila drtivou většinu území v ruiny.
Albanese nebyla první osobou, která izraelskou vojenskou kampaň popsala jako genocidu, ale byla první osobou s iniciálami OSN ve svém titulu, která tak učinila. V uplynulých dvou letech důsledně využívala svůj hlas nejen k odsuzování izraelské vlády a její armády, ale také soustavy západních států a korporací, které je podporovaly. Její poselství, které důrazně přednesla osobně i v řadě zpráv OSN, zní, že žijeme v propojeném systému, který se ukázal být schopen masového zabíjení.
Kvůli svému veřejnému postoji byla Albanese vystavena výhrůžkám smrti a její rodina byla uvedena do nebezpečí. V Německu jí kvůli jejímu výběru slov hrozilo zatčení. Administrativa Donalda Trumpa ji označila za „speciálně označenou osobu“, což je termín obvykle vyhrazený pro teroristy, obchodníky s drogami a občasné vražedné diktátory. Je první úřednicí OSN, která toto označení obdržela.
„Bylo to zlé. Tak nějak vás to staví na roveň masovým vrahům a mezinárodním drogovým dealerům,“ říká Albaneseová. „Bylo to paradoxní, čelit jedné z nejtvrdších forem trestu bez řádného soudního řízení, protože mi ani nebyla dána možnost se bránit. Byla jsem prostě potrestána bez soudu.“
Trumpův výkonný příkaz, kterým byla Albanese sankcionována, zakázal jakékoli americké osobě nebo subjektu poskytovat jí „finanční prostředky, zboží nebo služby“ – popis tak široký, že byl přirovnán k „občanské smrti“. Její byt ve Washingtonu, který koupila, když s rodinou žila v hlavním městě USA, byl zabaven. Už nemůže používat kreditní kartu nikde na světě, protože téměř všechny takové transakce jsou zpracovávány službami se sídlem v USA. „Chodím s hotovostí nebo si musím půjčovat od přátel či členů rodiny,“ říká.
Obviňuje proizraelské aktivisty se sídlem v Ženevě, že pronásledovali jejího manžela Massimiliana Calìho, vedoucího ekonoma Světové banky, v rámci kampaně, která vedla k jeho odvolání z vedoucí pozice, kde řídil agendu týkající se Sýrie. „Světová banka se zachovala naprosto zbaběle,“ říká Albanese. „Ve všech svých funkcích má manžel vynikající výsledky.“
Calì a jejich 13letá dcera, která je občankou USA, žalují Trumpa a vysoké úředníky jeho administrativy u federálního okresního soudu ve Washingtonu za porušení jejich ústavních práv podle prvního, čtvrtého a pátého dodatku a za zabavení majetku bez řádného soudního řízení. Podle politiky OSN nemůže Albanese případ předložit osobně; skupina amerických profesorů práva podala jménem rodiny amicus brief, v němž varovala před „odrazujícím účinkem“, který měly personalizované sankce na svobodu projevu.
Démonizace Albanese ze strany Trumpovy administrativy jen posílila její status populární hrdinky pro některé. Je součástí malého, ale nápadného oživení levice podníceného pobouřením nad Gazou na Západě, které zahrnuje také vítězství Zohrana Mamdaniho v newyorských volbách na starostu a vzestup Zacka Polanského a Strany zelených ve Velké Británii.
„Genocidy ve Rwandě a Bosně nevyvolaly takovou masovou reakci,“ říká Albanese. „To znamená, že lidská práva jsou dnes lépe chápána. Je to zkouška univerzálnosti práv a lidskosti.“ Rozdíl v reakci veřejnosti je částečně způsoben spoluvinou Západu. Masakr ve Rwandě byl proveden mačetami, hromadné popravy ve Srebrenici kulomety a útočnými puškami. Mnoho Palestinců v Gaze bylo zabito přesnými bombami dodanými USA, naváděnými algoritmy pro výběr cílů s podporou umělé inteligence. Jedná se v podstatě o genocidu 21. století.
Vedle své obhajoby lidských práv vydává Albanese knihu When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine (Když svět spí: Příběhy, slova a rány Palestiny), která je částečně memoárovou literaturou a částečně elegií Palestincům za to, co vnímá jako jejich důstojnost pod útlakem a jejich „hněv bez nenávisti“. Kniha je postavena na příbězích 10 postav, počínaje Hind Rajab, pětiletou dívkou, která byla zabita v lednu 2024 v Gaze, schoulená na zadním sedadle rodinného auta vedle čtyř bratranců a sestřenic, poté, co několik hodin telefonicky prosila o pomoc Palestinský červený půlměsíc.
Mezi postavami je také Alon Confino, italsko-izraelský univerzitní profesor, který zemřel v roce 2024; ten se Albanese zastal, když byla poprvé obviněna z antisemitismu. Patřil mezi stovky židovských progresivců, s nimiž vedla kampaň proti definicím antisemitismu, které zahrnují kritiku izraelského státu – rozostření hranic, které je podle nich stejně nebezpečné pro židy jako pro Palestince.
Kniha When the World Sleeps sleduje kořeny proklamované „nesnášenlivosti k nespravedlnosti“ Albaneseové až k jejímu dětství v malém městečku na jihu Itálie, ve světě prosyceném organizovaným zločinem a klientelistickým vládnutím, v němž je občan úspěšný pouze do té míry, do jaké má politické konexe.
„Když jsem byla mladá, děsila mě tato mentalita, kdy můžete být dobří v tom, co děláte, ale nikdy si nevěříte, takže se vždy ptáte mocných: ‚Můžete mi prosím pomoci?‘,“ říká.
Její pohrdání touto všudypřítomnou korupcí bylo inspirováno jejími rodiči, kteří se jí odmítli podřídit. Jejími vzory byli italští mučedníci spravedlnosti: Paolo Borsellino, protimafiánský soudce zavražděný v roce 1992 při výbuchu bomby v autě, a jeho kolega Giovanni Falcone, zabitý ve stejném roce spolu se svou ženou a třemi bodyguardy, když mafie vyhodila do vzduchu celý úsek dálnice v okamžiku, kdy po něm projíždělo jejich auto. „Prožila jsem bolest národa nad ztrátou těchto dvou vzácných osobností spravedlnosti,“ říká. „To ve mně zaselo důležité semínko.“
Myslela na ně zejména tehdy, když začala dostávat výhrůžky smrtí poté, co v březnu 2024 představila svou zprávu o konfliktu v Gaze, kterou nazvala Anatomie genocidy. Jeden anonymní volající jí řekl, že její dcera bude znásilněna, a uvedl jméno školy, kterou navštěvovala v Tunisu, kde rodina žije. Albanese se obrátila na policii s žádostí o ochranu. Ačkoli neposkytuje podrobnosti o opatřeních, říká: „Mám, co potřebuji.“
Období po vydání zprávy Anatomie genocidy popisuje jako „brutální“. „Tehdy jsem si začala klást otázku: stojí to za to? Mám dvě děti. Co když jim ublíží? Tuhle odpovědnost nemůžu nést,“ říká. Toto dilema popisuje jako „nevyřešenou otázku“, ačkoli to, co říká dál, naznačuje, že ji prozatím vyřešila: „Hodně toho riskuju, ale zároveň nemám žádnou alternativu. Stále musím pokračovat v hašení ohně a teď mám větší kbelík… a silné paže.“
Jejím velkým kbelíkem je mandát OSN. Její tým má vyšetřovat a podávat zprávy na nejvyšší mezinárodní úrovni – a ona hodlá pokračovat v hašení ohně po zbývající dva roky svého druhého tříletého funkčního období. Věří, že stojí nejen proti vládám Donalda Trumpa a Benjamina Netanjahua, ale také proti „dravým elitám“ po celém světě, které jsou připraveny bránit hromadění bezprecedentního bohatství násilím. Izraelská válka proti palestinskému odporu je jedním z mnoha bojišť, říká.
V loňském roce se Německo pokusilo jí zakázat vstup a vyslalo pořádkovou policii na místo, kde měla vystoupit. Policie jí dokonce vyhrožovala zatčením za to, že zmínila dvě genocidy, které Německo spáchalo v první polovině 20. století: genocidu kmenů Herero a Nama v Namibii a poté holocaust. Tím, že zařadila tyto dvě události do stejné kategorie, jí bylo řečeno, že zlehčila holocaust, což je potenciálně trestný čin. Také se zmínila o území pod izraelskou kontrolou jako o „území od řeky k moři“, což je fráze v Německu zakázaná, protože ji používá hnutí Hamás.
Velkou Británii popisuje jako navenek zdvořilejší, i když dodává: „[Keir] Starmer mě pravděpodobně nenávidí stejně jako [Giorgia] Meloniová a [Emmanuel] Macron.“ Potlačení hnutí Palestine Action britskou vládou popisuje jako „brutální“ a premiéra jako „monstrum“ za to, že v roce 2023 tvrdil, že Izrael „má právo“ odříznout Gaze elektřinu a plyn: „Pokud říkáte takové monstróznosti, nejste vůbec zastáncem lidských práv. A univerzita, která vám udělila právnický titul, by vám ho měla odejmout.“
V červnu 2025 Albaneseová zveřejnila zprávu s názvem Od ekonomiky okupace k ekonomice genocidy, která ukázala, kolik světových korporací, včetně těch nejznámějších, má investice spojené s izraelskou okupací palestinských území.
Když jsem před naším rozhovorem zjišťoval názory dalších lidí z oblasti mezinárodních lidských práv na Albanese, zjistil jsem, že její odhodlání a vliv vzbuzují velký obdiv, v několika případech však s výhradou, že mísí jazyk nestranné právničky s vášnivou rétorikou politické aktivistky. To z ní podle skeptiků dělá snadnější terč pro ty, kdo hájí válečné zločiny, píše autor.
Albanese byla během našeho rozhovoru veselá a přátelská, ale když jsem zmínil tyto kritické hlasy, v jejích očích se mihl záblesk hněvu. „Tak mi nedávejte politické otázky,“ řekla. „To je tak paternalistický přístup. Vždycky to přichází od mužů.“
Když jsem jí rozpačitě, ale upřímně namítl, že ty komentáře přišly od žen, Albanese to nenechalo vyvést z míry. „Mezi ženami jsou také alfa osobnosti,“ říká. „Promiňte, proč nemůžu vyjádřit politický názor? Všechno, co se děje, je politické. To, jak nejsou respektována lidská práva, je politické. Ale jsme zvyklí myslet v silech, takže musím zůstat ve svém silu?“
V této napjaté chvíli se přiblíží další zákaznice kavárny, mladá žena. „Mohla bych vás na chvíli přerušit, abych vám řekla, že vás obdivuji. Děkuji. Děláte skvělou práci,“ říká Albanese. Obdivovatelka je Řekyně a Albanese je potěšena; říká jí, že brzy představí řecký překlad své knihy v Aténách a že by se pak měly znovu setkat.
Je to další připomínka mimořádné viditelnosti a vlivu této zvláštní zpravodajky. Když žena odejde, uklidněná Albanese se vyjadřuje k možnosti budoucnosti v politice. „V Itálii se někteří lidé bojí a jiní doufají, že vstoupím do politické strany. A upřímně řečeno, kdyby existovala strana, která by opravdu vypadala jako domov dost velký na to, abych mohla zůstat tím, kým jsem, udělala bych to,“ říká, než rychle dodá: „Taková strana neexistuje.“
Je příliš produktem minulého století, říká, se všemi předsudky, které k té době patří. Místo toho vidí svou roli v tom, že „udělá místo“ pro členy mladší generace, kteří jsou „dostatečně moudří a skromní na to, aby vstoupili do politiky a dobře se postarali o to, co z našeho světa zbývá“.
Ten večer se před Ženevskou univerzitou tvoří dlouhá fronta studentů z celého světa, z nichž mnozí mají kolem krku palestinské keffije, aby si poslechli Albanese. Je to již druhá akce, na kterou byla na kampusu pozvána, a sál je přeplněný daleko nad svou kapacitu 400 míst.
K davu promlouvá stejně jako v soukromí – je vtipná, vypráví anekdoty a má široký rozhled. Nabízí příběh naděje, že svět prochází transformací. „Spravedlnost rozkvete pro vás i vaše děti,“ říká sálu. „Máme to ve svých rukou, abychom to zvrátili. Změníme to. Společně si vedeme lépe. Toto je první genocida, která vyvolala bouři. Palestina se stala ranou, ale stala se naší ranou.“
Studenti tleskají prakticky po každé druhé větě a téměř všichni zůstávají, aby se zeptali na otázky. Mladá Gruzínka vstává a říká, že Albanese inspirovala všechny v jejím okolí. Jiná žena se ptá, jak najít politickou odvahu, a naznačuje, že přišla o práci, protože se otevřeně vyjádřila k Gaze. Albanese radí, aby se nikdy nevzdávala: „Můj život se stal horskou dráhou,“ říká s odkazem na výhrůžky smrtí a sankce. „Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu žít bez bankovní karty, ale žiji. Lidé mi pomáhají. Moje svoboda je silnější než můj strach. Jste poraženi v okamžiku, kdy přestanete bojovat.“
