Anatomie dezinformační scény aneb motorističtí boti "analyzují" maďarské volby
13. 4. 2026
Bohumil Kartous
Pravidelně
se mi pod příspěvky na politická témata scházejí komentáře falešných
účtů populistické scény. Je to do určitého okamžiku užitečné, neboť z
nich lze pochopit, kudy se vydá dezinformačně - populistická scéna v
reakci na důležité události.
Maďarské volby jsou pro tuto scénu velmi citlivé a Orbánova prohra je příčinou určité křeče.
Aby ne, populistická lůza se roky předháněla v tom, kterak si s Putinovou myší dokonale rozumí a kterak v něm nachází inspiraci. Babiš a jeho kamarádství, Macinka a jeho zamilovaný projev na nedávném setkání pseudokonzervativní sebranky v Budapešti, Společnost na obranu kremelské propagandy tamtéž, různé projevy oddanosti Strany průjmové diety atp.
Fakt, že Putinova myš politicky chcípla, je důvodem k nepříjemným myšlenkám na vlastní budoucnost. Proto, aby se političtí podvodníci nedostali do situace nejistoty, potřebují od prvního okamžiku zpracovávat minimálně vlastní, nepříliš přemýšlivé voliče, a poskytnout jim "vysvětlení" situace tak, aby korespondovalo s dosavadními tezemi.
Hlavním cílem takové kampaně je:
1) Vzbudit pochybnosti (ono je to přece jinak).
2) Relativizovat (žádná změna nebude).
3) Atribuovat s "nepřítelem" (lepšolidi slaví).
To vše se s železnou pravidelností objevuje v jakékoliv snaze o nastolení dezinformačně populistické agendy. Co jsem se tedy dozvěděl od motoristických falešných účtů o výsledku parlamentních voleb v Maďarsku:
1) Magyar není demokrat, okamžitě začíná s čistkami.
2) Jde o svého druhu puč, teď je na řadě Slovensko.
3) Ukrajina najednou pustí ropu Družbou, je to celé podvod.
4) Maďarsko ztratilo suverenitu a začíná EU teror.
5) Kde jsou ti Rusové, jak to, že neovlivnili volby?
6) Orbán byl demokrat, důkazem toho je, že prohrál v demo volbách.
7) Magyar je Orbánův člověk, nic se nezmění.
Pokud jste si všimli nápadných protimluvů, i to je součást celé strategie. Nejde o to vytvořit jednotnou line of attack, jde o to vzbudit dojem, že je to celé úplně jinak, argumentační chaos, v němž se prosťáček lehce ztratí a tím pádem se rád přidrží své již ustálené identity (třeba Aut).
Zároveň je možné jednoduše posouvat a měnit rétoriku podle aktuálního vývoje. Dobře předvídatelná je ale kontinuální snaha útočit na EU, protože právě to je základní premisou kremelsky iniciovaných informačních manipulací.
