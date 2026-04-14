Vláda chce poškodit české podnikatele, chystá se omezit podporu bydlení pro seniory či samoživitele
14. 4. 2026
tisková zpráva Starostů a nezávislých
Starostové avizují, že jsou připraveni na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny znovu bránit nezávislost státní správy, kterou se navrhovanými změnami snaží destruovat a politizovat vládní poslanci.
I nadále ostře odsuzují úmysl vlády zrušit nominační zákon, který v roce 2019 schválila předchozí vláda Andreje Babiše a osekat zákon o podpoře bydlení, který měl skutečně pomoci lidem. Vedle toho hnutí předložilo v rámci projednávání trestního zákoníku vlastní legislativní úpravu „Lex Mareček", jejímž cílem je zvýšit ochranu dětských obětí. Starostové také navrhli vrátit zpět povinnost, aby vláda musela návrh rozpočtu na další rok schvalovat do konce června tak, jak tomu bylo před rokem 2024. Změnu sice slibovala vládní koalice, dosud ale nic takového nepředstavila.
Starostové chtějí tento týden na program jednání Sněmovny zařadit mimořádné body. Prvním bodem je konec Agentury pro sociální začleňování a druhým je reakce na návrh Tomia Okamury na odběr ruské ropy. Starostové upozorňují, že ruská ropa je aktuálně pro Česko nejen bezpečnostním rizikem, ale kvůli vyšším cenám ropy Urals i ekonomickým nesmyslem a požadují od premiéra jasné distancování se od slov jeho koaličních partnerů. Jasně se také vymezili proti zneužívání institutu legislativní nouze, kterou se chystá vláda řešit návrh na regulace cen a marží u pohonných hmot: „Vláda Andreje Babiše chce zneužít legislativní nouzi k tomu, aby do zákona zavedla socialistické stanovování cen, a to bez možnosti kompenzace a soudního přezkumu. To může poškodit české podnikatele a firmy, což nechceme dovolit. Je tedy jasné, že k tomu chceme připravit PN a na to potřebujeme čas," sdělil stanovisko poslaneckého klubu předseda Vít Rakušan.
Kriticky se hnutí staví i k plánovanému zrušení nominačního zákona. Místo jeho likvidace navrhují Starostové naopak posílení Výboru pro personální nominace tak, aby jeho záporné stanovisko bylo pro ministry závazné. „Pokud vláda ruší zákon, který má bránit trafikám, tak je jasné, že se prostě jen těší na rozdávání teplých místeček pro své loajální kamarády. Stát má při obsazování pozic postupovat tak, abychom na klíčová místa státních firem dosazovali kandidáty s odpovídající praxí," doplnil Rakušan.
Poslanec Starostů Karel Dvořák varoval před pokusem vlády o schválení zákona o státních úřednících. „Koaliční návrh jde po odborné stránce zcela proti výstupům studie Státní služba 2.0, kterou si nechala zpracovat předchozí vláda. Tato studie konstatovala, že zákon o státní službě prokazatelně přinesl do prostředí stabilitu a právní jistotu, a že celá řada kroků, kterými by se měla další profesionalizace státní služby ubírat, nestojí na legislativních změnách. To potvrdil i seminář, který jsme jako Starostové k tomuto tématu pořádali a nahrazovali tím vládě mezirezortní připomínkové řízení. K návrhu zákona budeme předkládat na pozměňovací návrhy, jejichž cílem je například omezení politického vlivu na personální obsazování, ochrana před účelovými organizačními změnami, zvýšení ochrany vedoucích zaměstnanců nebo rozvoj manažerských kompetencí úředníků", uvedl Dvořák.
Negativně se staví hnutí i k záměru koalice zásadním způsobem změnit zákon o podpoře bydlení. V rámci druhého čtení vládní většina předložila komplexní pozměňovací návrh, který drasticky zužuje okruh lidí s nárokem na pomoc o více než 80 % a přenáší odpovědnost z obcí na Úřady práce, kterým by přibyla další agenda. „Ambicí návrhu z dílny minulé vlády bylo pomoci široké paletě osob, které mají problémy s bydlením. Koalice chce ale nyní do zákona zakotvit tak přísné limity, že se pomoc bude odmítat například i samoživitelkám s minimální mzdou. Záměrem koalice je navíc přesunout agendu na už tak přetížené Úřady práce, což jen prodlouží lhůty a pomoc lidem v nouzi přijde pozdě. Naše pozměňovací návrhy mají naopak ambici vrátit systém do mantinelů, díky kterým bude pomoc rychlá a efektivní. Chceme kontaktní místo v každé obci s rozšířenou působností bez nutnosti zapojovat Úřady práce a příjmové limity, které nebudou trestat ty, kteří se snaží pracovat," vysvětlila poslankyně Eliška Olšáková.
Vláda se podle poslankyně Lucie Sedmihradské pokouší oslabit kontrolní roli Sněmovny nad hospodařením státu. Navržené změny v oblasti veřejných rozpočtů totiž pod záminkou nadbytečné agendy ruší povinnost předkládat čtvrtletní zprávy o plnění rozpočtu. „Argumentovat administrativní zátěží při kontrole tisíce miliard je pro mě nepřijatelné. Proto v našich pozměňovacích návrzích požadujeme zachování povinnosti ministra financí skládat účty poslancům třikrát ročně v rámci čtvrtletních zpráv. Zároveň chceme do zákona vrátit povinnost, aby vláda schvalovala předběžné návrhy rozpočtových kapitol už v průběhu června tak, jak to bylo dříve zvykem", vysvětlila Sedmihradská s tím, že praxe z let 2024 a 2025 ukázala, že z hlediska transparentnosti byl předchozí postup skutečně lepší.
Starostové se dlouhodobě věnují také ochraně obětí domácího a sexuálního násilí. V souvislosti s novelou trestního zákoníku přišla místopředsedkyně poslaneckého klubu Barbora Urbanová dalším krokem k posílení ochrany dětí. „Dětská traumata nečekají na razítko a nezmizí po pár letech. Lex Mareček, jak nazýváme soubor navrhovaných změn, je naším závazkem vůči těm nejzranitelnějším. Chceme rozšířit seznam trestných činů, u kterých je povinný zápis do dětského certifikátu nově o mučení či obchodování s lidmi. Předloha by také znemožnila či zásadně prodloužila promlčení u znásilnění dítěte. Soudy by měly přísněji trestat i zneužití důvěry v rámci rodiny či výchovy," uzavřela výčet navrhovaných změn Urbanová.
