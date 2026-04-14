Začala Trumpova blokáda a s ní i následky
14. 4. 2026
- Írán vyhrožuje uzavřením všech přístavů v Perském zálivu jako odvetu a Čína říká, že blokádu neuzná
- Po neúspěšných mírových jednáních v Islámábádu Netanjahu prozrazuje, že mu J.D. Vance podával denní zprávy
- Trump zveřejňuje obrázek sebe sama jako Ježíše Krista vygenerovaný umělou inteligencí, poté jej po rozsáhlé vlně kritiky smaže
- Papež Lev XIV. se staví proti Trumpovi kvůli válce s Íránem a obrázku Ježíše
- Íránský prezident brání papeže, zatímco Trump ho napadá
- Trumpova popularita u mladých voličů stále klesá
- Německý kancléř varuje před dlouhodobým ekonomickým tlakem způsobeným válkou s Íránem
- Viktor Orbán byl sesazen; nový maďarský premiér Péter Magyar zahájil své působení tiskovou konferencí, na které slíbil svobodu tisku
Pojďme se na to podívat, píše Ben Meiselas:
Celonoční kolaps sociálních médií
Provedu vás časovou osou Trumpových příspěvků na sociálních médiích z minulé noci. Trump zveřejnil v 21:49 obrázek sebe sama jako Ježíše Krista vygenerovaný umělou inteligencí. Pak Trump Tower na Měsíci. Pak náhodné memy. Pak zpravodajské klipy. Poté, ve 00:43, zveřejnil příspěvek o námořní blokádě Hormuzského průlivu. Ve 02:35 zveřejňoval články o Bidenovi. Ve 04:10 stále pokračoval. Kdyby se jednalo o vašeho příbuzného, okamžitě byste ho povzbudili, aby vyhledal pomoc. Ale tohle je prezident Spojených států.
Blokáda, která ve skutečnosti není blokádou
Podle Wall Street Journal, který cituje vysoké americké úředníky, je nyní 15 amerických válečných lodí v pozici, aby prosadily to, co administrativa nazývá blokádou íránských přístavů. Trump o tom dnes ráno zveřejnil příspěvek, v němž se chlubil, že íránské námořnictvo „leží na dně moře“, a slíbil, že jakékoli íránské rychlé útočné lodě, které se přiblíží k blokádě, budou „okamžitě zlikvidovány“.
Tady je problém, a je jich mnoho: ty rychlé útočné lodě, které Trump odmítá jako nepředstavující velkou hrozbu? Právě díky nim Írán ovládá Hormuzský průliv. Jsou vybaveny raketami. Jedním z hlavních strategických důvodů, proč je průliv stále sporným územím, jsou právě tyto lodě. Skutečnost, že Trump veřejně prohlašuje, že je nepovažuje za hrozbu, naznačuje, že ve skutečnosti nechápe, proti čemu stojí.
Írán kontruje. A Čína také
Írán reagoval téměř okamžitě. Mluvčí ústředního velitelství Khatam al-Anbiya prohlásil, že bezpečnost v přístavech Perského zálivu a Ománského moře bude buď pro všechny, nebo pro nikoho. Zjednodušeně řečeno, pokud ohrožujete naše přístavy, žádný přístav v Zálivu není v bezpečí.
A pak se do toho vložila Čína. Ministr obrany admirál Dong Jun prohlásil, že Čína má s Íránem obchodní a energetické dohody, že jejich lodě aktivně proplouvají Hormuzským průlivem a že mají v úmyslu tyto dohody dodržovat bez ohledu na to, co Washington zveřejňuje na sociálních médiích. Čtěte mezi řádky: Čína Trumpovi přímo říká, že pokud chce tuto blokádu prosadit, bude se muset připravit na zastavení čínských plavidel.
Co tedy Trump udělá? Potopí čínskou válečnou loď? To by byla třetí světová válka. Nechá to být? Pak je ta blokáda jen divadlo.
Íránská ambasáda v Sierra Leone se přidala a veřejně si utahovala z CENTCOMu tím, že poukázala na to, že blokádu nelze skutečně provést tím, že o ní napíšete na X. Musíte své lodě přiblížit. Přibliž se, Donalde, to je v podstatě to, co řekli.
Ropa už je pryč
A tady je to, co to dělá ještě absurdnější. Než válka začala, Írán už naložil tankery trojnásobkem svého běžného exportu. Koncem března bylo na moři v plovoucích skladech asi 174 milionů barelů íránské ropy. Přes 90 % z toho míří do Číny, přepravováno tankery bez sledovacích signálů. V současné době pluje více než 129 temných tankerů spojených s íránskou ropou. Blokáda íránských přístavů nezastaví ropu, která je již na moři. Trump zavírá vrata od stodoly poté, co koně už jsou pryč několik měsíců. Předseda íránského parlamentu napsal na X: užijte si ty ceny u čerpacích stanic teď, protože brzy budete nostalgicky vzpomínat na 4 až 5 dolarů za galon.
Komentáře Netanjahua
Nyní si povíme o jednáních, která právě zkrachovala. Izraelský premiér Netanjahu dnes svému kabinetu sdělil, že mu JD Vance každý den podával zprávy o průběhu jednání v Islámábádu. Ano, viceprezident Spojených států poskytoval izraelskému vůdci denní briefingy o citlivých jaderných jednáních s Íránem. Použil slova „jak to tato administrativa dělá každý den“. Kdo tady řídí americkou zahraniční politiku?
Podle Netanjahuova popisu rámcová dohoda na stole zahrnovala úplné zastavení palby ze strany USA výměnou za to, že Írán znovu otevře průliv, odstraní vysoce obohacený jaderný materiál ze země a na několik desetiletí pozastaví obohacování uranu. Íránští zástupci to odmítli. Ale nezapomeňme také, že Trumpův tým posunul laťku ještě předtím, než jednání vůbec začala, když se vzdálil od desetibodového plánu, na kterém se Írán původně dohodl, a přidal požadavky týkající se raket a uranu, které nebyly součástí původního rámce.
Německý kancléř Merz veřejně prohlásil, že ho ztroskotání jednání nepřekvapilo a že od začátku neměl dojem, že by byla dobře připravena. To dává smysl, vzhledem k tomu, že Trump vyslal Vance, Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Ty nejlepší lidi.
Trumpovo rouhání
A pak je tu Trumpova válka proti... papeži? Trump strávil víkend útoky na papeže, kterého označil za „slabého“ v boji proti zločinu, a kritizoval ho za to, že se vyslovil proti válce, včetně toho, že kritizoval vůdce za to, že se odvolávají na Boha, aby ospravedlnili vojenské akce. Papež Lev XIV. veřejně reagoval ze svého letadla a řekl, že se Trumpovy administrativy nebojí a hodlá i přes útoky pokračovat v šíření poselství soucitu. Íránský prezident mezitím vydal veřejné prohlášení, v němž papeže bránil a odsoudil Trumpovo zesměšňování Ježíše. Nechte si to projít hlavou: íránská vláda má v současné době v otázce náboženského respektu morální převahu nad prezidentem Spojených států. Žijeme v převráceném světě.
Harry Enten z CNN poznamenal, že mezi americkými katolíky má papež čistou popularitu +34, zatímco Trump má -12. Američtí katolíci také dvouciferným rozdílem nesouhlasí s válkou v Íránu. Když se ho reportér během improvizované výměny názorů před Bílým domem zeptal na příspěvek s Ježíšem, Trump tvrdil, že to vůbec nebylo zobrazení jeho samotného jako Ježíše… byl to on jako lékař, něco, co souviselo s Červeným křížem. Jistě, Donalde. Jistě. Poté se odmítl papeži omluvit, označil ho za chybného v otázce Íránu a bez jakékoli ironie prohlásil: „Nemůžeme dovolit, aby jedna země vydírala nebo vykořisťovala celý svět.“ Ohledně Íránu. Ten člověk nemá vůbec žádné sebeuvědomění.
Mladí voliči s ním skončili
Mezitím na domácí scéně ukazují údaje z průzkumu Yale, že Trumpova čistá popularita u mladých voličů od podzimu 2025 neustále klesá. Mezi muži ve věku 18 až 22 let klesla na -27. Mezi ženami ve věku 18 až 22 let je to -54. U mužů ve věku 23 až 29 let je to -33. U žen ve věku 23 až 29 let je to -47. Jedná se o generační čísla a každé čtvrtletí se zhoršují.
