Kritický atlantický proud se zhroutí s mnohem větší pravděpodobností, než se předpokládalo
16. 4. 2026
Vědci upozorňují, že tento objev je „velmi znepokojivý“, protože zhroucení by mělo katastrofální dopady na Evropu, Afriku a Ameriku
Zdá se, že kritický systém atlantických proudů se s mnohem větší pravděpodobností zhroutí, než se dříve předpokládalo, poté co nový výzkum zjistil, že klimatické modely předpovídající největší zpomalení jsou nejrealističtější. Vědci označili tento nový objev za „velmi znepokojivý“, protože zhroucení by mělo katastrofální důsledky pro Evropu, Afriku a Ameriku.
Atlantická meridionální cirkulace (AMOC) je významnou součástí globálního klimatického systému a již dříve bylo známo, že je v důsledku klimatické krize na nejslabší úrovni za posledních 1 600 let. Vědci zaznamenali varovné signály blížícího se bodu zlomu v roce 2021 a vědí, že k zhroucení AMOC v minulosti již došlo.
Klimatologové používají desítky různých počítačových modelů k posouzení budoucího klimatu. U komplexního systému AMOC však tyto modely přinášejí velmi rozdílné výsledky, od těch, které naznačují, že do roku 2100 nedojde k dalšímu zpomalení, až po ty, které naznačují obrovské zpomalení o přibližně 65 %, a to i v případě, že emise uhlíku ze spalování fosilních paliv budou postupně snižovány na nulovou čistou hodnotu.
Výzkum kombinoval reálná pozorování oceánů s modely, aby určil ty nejspolehlivější, což výrazně snížilo rozsah nejistoty. Zjistili odhadované zpomalení o 42 % až 58 % v roce 2100, což je úroveň, která téměř jistě povede ke kolapsu.
Amoc je významnou součástí globálního klimatického systému a přivádí sluncem ohřátou tropickou vodu do Evropy a Arktidy, kde se ochlazuje a klesá, čímž vytváří hluboký zpětný proud. Jeho kolaps by posunul tropický srážkový pás, na němž jsou závislé miliony lidí při pěstování potravin, uvrhl západní Evropu do extrémně chladných zim a letních such a zvýšil již tak stoupající hladinu moře v Atlantiku o 50–100 cm.
Dr. Valentin Portmann z Inria Centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest ve Francii, který vedl nový výzkum, řekl: „Zjistili jsme, že Amoc bude slábnout více, než se očekávalo, ve srovnání s průměrem všech klimatických modelů. To znamená, že máme Amoc, který se blíží bodu zlomu.“
Profesor Stefan Rahmstorf z Potsdamského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu řekl: „Toto je důležitý a velmi znepokojivý výsledek. Ukazuje, že ‚pesimistické‘ modely, které předpovídají silné oslabení Amocu do roku 2100, jsou bohužel ty realistické, protože lépe odpovídají pozorovacím údajům.“
Dodal: „Nyní se stále více obávám, že bychom mohli překročit ten bod zlomu, kdy dojde k zastavení AMOC, a kdy se to stane nevyhnutelným, a to v polovině tohoto století, což je už docela blízko.“
Rahmstorf, který studuje AMOC již 35 let, uvedl, že kolapsu je třeba se vyhnout „za každou cenu“. „Tvrdil jsem to, když jsme si mysleli, že šance na zastavení AMOC je možná 5 %, a i tehdy jsme říkali, že riziko je příliš vysoké, vzhledem k masivním dopadům. Nyní to vypadá, že je to více než 50 %. Nejdramatičtější a nejdrastičtější klimatické změny, které vidíme v posledních 100 000 letech historie Země, nastaly tehdy, když AMOC přešel do jiného stavu.“
Amoc se zpomaluje, protože teploty vzduchu v Arktidě kvůli globálnímu oteplování rychle stoupají. To znamená, že se tam oceán ochlazuje pomaleji. Teplejší voda je méně hustá, a proto klesá do hloubky pomaleji. Toto zpomalení umožňuje, aby se ve slaných povrchových vodách hromadilo více srážek, což je také činí méně hustými, a dále zpomaluje klesání a vytváří zpětnou vazbu Amoc.
Systém AMOC je velmi složitý a podléhá náhodným přírodním výkyvům, což znemožňuje přesné předpovědi. Vědci však nyní očekávají jeho výrazné oslabení, které by samo o sobě mohlo mít v příštích desetiletích závažné dopady.
Nový výzkum, zveřejněný v časopise Science Advances, zkoumal čtyři různé způsoby využití reálných pozorování k hodnocení modelů. Zjistil, že nejlepší výsledky poskytuje metoda zvaná ridge regrese, která byla dosud v klimatologii málo využívána.
Amoc je obtížné modelovat, protože je řízen jemnými rozdíly v hustotě vody způsobenými změnami salinity v celém Atlantiku. Snížení nejistoty v nové analýze vyplývá z identifikace modelů, které lépe odrážejí povrchovou salinitu v jižním Atlantiku, o čemž vědci již věděli, že je důležité. To činí tuto práci „velmi věrohodnou“, uvedl Rahmstorf.
Rahmstorf uvedl, že zpomalení AMOC v roce 2100 může být ještě větší, než předpokládá nové, pesimistické hodnocení. Důvodem je, že počítačové modely nezahrnují tavnou vodu z grónské ledové pokrývky, která také zředňuje oceánskou vodu: „To je další faktor, který naznačuje, že realita je pravděpodobně ještě horší.“
Zdroj v angličtině ZDE
