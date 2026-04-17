Británie podepíše dohodu o opětovném připojení k výměnnému programu Erasmus
17. 4. 2026
Spojené království a Evropská unie dokončily dohodu, která umožňuje Británii účastnit se studentského výměnného programu Erasmus+.
Britská vláda uvedla, že více než 100 000 lidí bude mít z dohody prospěch, až získají nárok 1. ledna 2027.
Dohoda je v současnosti pouze na jeden rok a Británie přispěje v roce 2027 částkou 570 milionů liber (655 milionů eur, 774 milionů dolarů) na náklady programu.
Co je to Erasmus?
Erasmus je vlajkový program výměny studentů v EU, který umožňuje lidem studovat a vzdělávat se ve velké části Evropy až po dobu jednoho roku.
Začala v roce 1987 univerzitními výměnami, ale nyní zahrnuje také školní výměny, pracovní zkušenosti, učňovské programy a sport.
Účastníci neplatí školné na hostitelské škole nebo univerzitě; místo toho nadále platí školné své domovské instituci.
Program zahrnuje všech 27 členských států EU plus Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Srbsko, Turecko a Severní Makedonii.
V roce 2024 se více než 1,4 milionu lidí školilo, pracovalo nebo dobrovolničilo v oprávněných zemích, což je poslední rok, za který jsou k dispozici údaje.
Proč Británie opustila Erasmus?
Po brexitu, který znamenal formální odchod Británie z EU v lednu 2020, EU nabídla Británii možnost zaplatit poplatek za pokračování v programu Erasmus.
Vláda tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona však uvedla, že tento program je příliš nákladný.
Tehdy Johnson uvedl, že Spojené království v rámci programu Erasmus přišlo o peníze, protože do Spojeného království přijelo studovat dvakrát tolik občanů EU, než kolik britských studentů pobývalo jinde v Evropě.
Velká Británie oficiálně ukončila Erasmus v lednu 2021.
Proč se Británie vrací k Erasmu?
Britská vláda pod vedením premiéra Keira Starmera usiluje o užší vztahy, tedy "reset" s EU.
V zásadním obratu politiky Spojené království v prosinci 2025 oznámilo, že se znovu připojí k Erasmu.
"Od učení se jazyku až po budování sebevědomí a pracovních zkušeností nabízí Erasmus+ transformační příležitosti ke zlepšení životních šancí mladých lidí," uvedla v prohlášení britská ministryně pro dovednosti Jacqui Smith.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že Evropa a Spojené království "mají po staletí vzájemně výhodné vzdělávací vazby".
"Posílení těchto vazeb dává smysl na obou stranách — pro naše studenty, učitele, vzdělávací systémy, ekonomiky i společnosti jako celek," dodala ve svém prohlášení.
Kromě Velké Británie se k programu Erasmus připojí také další nečlenské státy EU.
