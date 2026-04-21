Výdaje USA na bezohlednou válku v Íránu mohly zachránit 87 milionů životů, konstatuje OSN
21. 4. 2026
Šéf humanitární agentury OSN je frustrován tím, že týdenní náklady na konflikt ve výši 2 miliard dolarů přicházejí uprostřed velkých škrtů v rozpočtech na humanitární pomoc
2 miliardy dolarů týdně, které Donald Trump utrácí za svou bezohlednou válku v Íránu, mohly financovat záchranu více než 87 milionů životů, uvedl v pondělí šéf humanitární agentury OSN Tom Fletcher.
Varoval také, že normalizace násilného jazyka, jako je hrozba, že Írán bude bombardován zpět do doby kamenné, je velmi nebezpečná, protože povzbuzuje každého „aspirujícího autokrata“ k používání podobných hrozeb a taktik, včetně ničení civilistů a civilní infrastruktury.
Ve svém projevu v londýnském Chatham House Fletcher, bývalý britský diplomat a poradce pro zahraniční politiku několika po sobě jdoucích premiérů, také obvinil britské politiky, že již více než 10 let vytvářejí kruhovou palebnou četu, která ponechala Spojené království v „obranném přikrčení“.
Rozsah nedávných škrtů v britské pomoci byl tak závažný, že se lidé na konferencích, kde se Spojené království prohlašuje za myšlenkové vůdce v této oblasti, smáli, řekl a později dodal, že tento úsudek se může jevit jako tvrdý.
Fletcher, náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci a vedoucí Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí, se potýká s krizí financování humanitární pomoci, kterou popsal jako katastrofální a která představuje 50% škrt v jeho rozpočtu.
Za tímto vývojem stojí nejen USA, ale také mezinárodní škrty v zahraniční pomoci, které jsou způsobeny kombinací ideologie a požadavků obranných rozpočtů.
Uvedl, že válka v Íránu má dominový efekt po celém světě, a předpověděl, že s inflací cen potravin a pohonných hmot dosahující téměř 20 % „budeme pociťovat dopady po celé roky v subsaharské Africe a východní Africe, kde se do chudoby propadne mnohem více lidí“.
Tom Fletcher také varoval před normalizací násilného jazyka, jako je například výhrůžka Donalda Trumpa, že Írán vybombarduje zpět do doby kamenné.
Fletcher řekl: „Za každý den tohoto konfliktu se utratí 2 miliardy dolarů. Můj celkový cíl pro plán s nejvyšší prioritou na záchranu 87 milionů životů je 23 miliard dolarů. Mohli jsme to financovat za méně než dva týdny této bezohledné války.
Teď samozřejmě nemůžeme.“
Fletcherovu rozpočtu chybí asi 10 miliard dolarů k jeho cíli 23 miliard dolarů.
Dodal: „Náhlá představa, že je v pořádku říkat: ‚Všechno vyhodíme do vzduchu, vybombardujeme vás zpátky do doby kamenné, zničíme vaši civilizaci‘ – normalizace takového jazyka je opravdu nebezpečná.
Dává to větší volnost všem ostatním rádoby autokratům po celém světě, aby používali tento druh jazyka a tyto taktiky a zaměřovali se na civilní infrastrukturu a civilisty způsobem, který zcela porušuje mezinárodní právo.“
Vztahy OSN s Trumpovou administrativou popsal jako „absolutní jízdu na horské dráze“, ale uvedl, že dosáhl určitého pokroku v přesvědčování týmu amerického prezidenta, že nejde „jen o bandu liberálních, neschopných, zbytečných a vyčerpaných byrokratů“.
„Existuje rozdíl mezi státnickým uměním a ‚realitním uměním‘,“ řekl. „Většina lidí, se kterými pracuji [v Trumpově administrativě], má zázemí v realitách. Je to odlišný přístup ke světu.
„Pro lidi se státnickým uměním přichází podání ruky na konci procesu, až po vykonání veškeré práce. V realitním umění se podá ruka nejprve: ‚Věřím této osobě?‘ a teprve poté: ‚Pojďme uzavřít dohodu‘ … klade se mnohem větší důraz na osobní vztahy a na otázku: ‚Je to člověk, se kterým mohu spolupracovat?‘ Méně se zajímají o instituce, takže přijít s vlajkou OSN vám nepomůže.“
Dodal: „My, lidé zabývající se státním uměním, milujeme jistotu, stabilitu a proces – podívejte se, co jsme navrhli, pokud jde o protokol, mapy a vlajky. Milujeme ten pořádek.
„Trumpova administrativa si myslí, že nepořádek je účinnější. Nepředvídatelnost, zaskočení protivníka i přítele, myslí si, že tak dosáhnou lepších výsledků. Uvidíme.
„Pokud on [Trump] ukončí 14 válek, ať si vezme Nobelovu cenu míru, ale pojďme je skutečně ukončit, místo abychom o jejich ukončení jen mluvili.“
Fletcher také prozradil, že ho v noci nenechá spát rozhodnutí, zda přijmout finanční pomoc USA, pokud bude spojena s novými podmínkami týkajícími se otázek, jako je potrat nebo práva transsexuálů.
„Otázkou je, zda ty peníze za těchto podmínek přijmeme, s vědomím, že zachrání miliony životů, nebo ne?“ Řekl, že to nemá v úmyslu.
Uvedl, že poválečná mezinárodní struktura je pod neustálým útokem a Rada bezpečnosti OSN je „zcela polarizovaná. Nacházíme se v mnohem více transakčním geopolitickém okamžiku, kdy členské státy nevnímají Radu bezpečnosti jako mechanismus, prostřednictvím kterého by měly pracovat na globálním míru.“
Škrty v jeho rozpočtu budou mít obrovský dopad. „Kdybych byl předsedou skupiny agentur – což v jistém smyslu jsem – a kdybych se dostal ze skupiny s rozpočtem 50 miliard dolarů na organizaci s rozpočtem 20 miliard dolarů, pokud budu mít letos štěstí, pravděpodobně bych už byl propuštěn,“ řekl.
„Moje statistiky nejsou skvělé. Moje finance klesají a potřeby rostou, což je recept na neúspěch, takže musíme něco změnit.“
Ačkoli připustil, že škrty ze strany USA jsou neúměrně těžké, protože tato země v minulosti poskytovala 40 % až 45 % finančních prostředků, uvedl, že ke škrtům v pomoci dochází i v celé Evropě.
S odkazem na dřívější závazek Spojeného království vynakládat 0,7 % hrubého národního důchodu na zahraniční pomoc dodal: „Ve Spojeném království po desetiletí, po většinu mé pracovní kariéry, bylo 0,7 % tímto talismanickým závazkem napříč politickými stranami a to vše bylo v posledních několika letech smeteno ze stolu.“
Škrty, jak uvedl, byly z hlediska celkového rozpočtu Spojeného království nepatrné, ale budou mít neúměrný dopad na ztráty na životech, částečně proto, že rozhodnutí Spojeného království poskytuje záminku ostatním zemím, aby učinily totéž.
Dodal: „Spojené království se nyní nachází v situaci kruhové popravčí čety a je tomu tak již 10 let, což je dlouhá doba na to, aby kruhová popravčí četa fungovala. V určitém okamžiku se Spojené království musí dostat z tohoto velmi defenzivního postoje.“
Uvedl, že se obává, že od roku 2016 „existuje tendence ničit korunní klenoty, skutečná aktiva, která Spojené království má, a to vedoucí postavení v oblasti humanitární pomoci, BBC, kreativní průmysl, měkkou sílu a vojenskou sílu.
„Spojené království má tendenci být příliš sebevědomé tam, kde bychom měli být skromní, a příliš skromné tam, kde bychom měli být sebevědomí. Právě teď je tichá kompetence dobrá.“
Měla by také existovat větší ochrana humanitárních pracovníků, řekl a poukázal na to, že za poslední tři roky jich bylo zabito více než 1 000, mnoho z nich obětí dronů.
Dodal: „Jsme záchranná služba, hasiči, záchranáři, kteří jedou na pomoc přeživším, a přesto se nějak stalo přijatelným, že nás zabíjejí v takovém počtu. Ti, kteří nás zabíjejí, nejsou nijak voláni k odpovědnosti.“
Řekl, že členovi Rady bezpečnosti OSN řekl: „Nedávejte nám jen obecné prohlášení, že ‚humanitární pracovníci by měli být chráněni‘ – zavolejte, pojmenujte ty, kteří nás zabíjejí, přestaňte vyzbrojovat ty, kteří to dělají.“
Zdroj v angličtině ZDE
