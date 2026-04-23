Nová kniha o Milanu Kunderovi
23. 4. 2026
Aleksander Kaczorowski
ŽIVOTOPIS JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SPISOVATELŮ 20. STOLETÍ, KTERÝ SE NEDOČKAL NOBELOVY CENY
Kdo byl tento prozaik a esejista, autor mimo jiné románů Nesnesitelná lehkost bytí a Žert, který posunul mentální hranici mezi Východem a Západem? Sám se považoval pouze za „hedonistu nuceného žít ve světě nadměrně zpolitizovaném“. Proč jako nejslavnější český spisovatel začal tvořit ve francouzštině? Proč se na vrcholu slávy stáhl z veřejného života, odmítal poskytovat rozhovory a se světem komunikoval prostřednictvím faxu? A konečně, proč se po pádu komunismu nevrátil do Čech?
Co je to „život za oponou“ v Kunděrově podání?
„Kaczorowski, nejlepší polský autor píšící o Čechách, napsal vynikající knihu, snad nejlepší ve svém díle – a vím, o čem mluvím, protože patří k okruhu snad několika polských autorů, jejichž všechna díla znám.
Čtu Kaczorowského, protože je to všestranný spisovatel: někteří píší literární biografie, jiní politické, další intimní, a on dokáže všechny spojit do jedné; málokdy se stává, že by biograf dokázal vidět svého hrdinu tak mnohostranně.
Tentokrát se pustil do Kundery, českého velikána, jednoho z největších spisovatelů, kteří se nedočkali Nobelovy ceny. Dočkal se však biografie nejvyšší kvality – vyprávějící o jeho okouzlení komunismem, o jeho genialitě a útěku před světem, který ho za génia považoval. Těžko se mi to vysvětluje, ale když čtu Kaczorowského, cítím se moudřejší, než ve skutečnosti jsem. Alek táhne své čtenáře za uši na jejich vlastní výšiny, aby mohli číst jeho knihy tak, jak se číst mají: vznášejíce se několik centimetrů nad zemí.
Již v květnu v nakladatelství MUZA
