Ukrajina se opírá o úspěchy na bojišti a usiluje o mírová jednání
4. 6. 2026
Prezident Zelenskyj a jeho tým nyní tvrdí, že uzavření dohody do šesti měsíců je „reálné“.
Ukrajina doufá, že do zimy dosáhne mírové dohody s Ruskem, uvedl v pondělí jeden z nejbližších spolupracovníků ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Toto je pokyn prezidenta: pokusit se ukončit tuto válku co nejdříve... nejlépe před zimou,“ řekl v pondělí Kyrylo Budanov, šéf kanceláře prezidenta Zelenského, a dodal, že tento cíl je „včasný a realistický“.
Tento komentář přišel den poté, co sám Zelenskyj uvedl, že chce v příštích několika měsících dosáhnout významného pokroku v jednáních, přičemž poukázal na svou touhu využít nedávné ukrajinské úspěchy na bojišti, včetně několika případů, kdy síly jeho země znovu dobyly část území od Rusů, informuje Connor Echols.
Náhlé nadšení pro diplomacii se jeví jako pokus Ukrajiny upoutat pozornost Trumpovy vlády, která od zahájení války s Íránem koncem února projevuje jen malý zájem o mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Ministr zahraničí Marco Rubio teprve před dvěma týdny uvedl, že „v tuto chvíli žádná taková jednání neprobíhají“, ačkoli trval na tom, že USA se vrátí ke své roli zprostředkovatele, pokud uvidí cestu k „plodným“ jednáním.
Za změnou ukrajinské rétoriky stojí rostoucí pocit některých vojenských analytiků, že Rusko ztrácí svou převahu na bojišti. Západní pozorovatelé tvrdí, že Ukrajina zastavila ruský postup a dokonce získala zpět část území, a to především díky pokrokům v taktice ukrajinských dronů a lepšímu zaměřování a cílení na ruské radarové a protivzdušné systémy.
Přesný rozsah této změny zůstává nejasný. Zelenskyj uvedl, že loni v prosinci se začalo štěstí obracet ve prospěch Ukrajiny. Podle zprávy generálního inspektora Pentagonu však americká Zpravodajská agentura ministerstva obrany (DIA) koncem března dospěla k závěru, že Rusko si nad Ukrajinou udržuje převahu ve všech oblastech, od počtu vojáků přes zásoby zbraní až po ochranu sil. V praxi žádná ze stran za několik let nedosáhla významných úspěchů.
V této chvíli však může být narativ důležitější než skutečná situace na místě. Po letech vyčerpávající války dochází na Ukrajině k zásadnímu posunu v rétorice. Zatímco dříve Kyjev vyzdvihoval úspěchy na bojišti jako důkaz nutnosti pokračovat ve válce na neurčito, nyní prezentuje vojenské úspěchy jako signál většího vlivu u vyjednávacího stolu. Vzkaz pro Trumpovu vládu zní, že Ukrajina je připravena uzavřít dohodu – možná dokonce takovou, která by prezidentu Donaldu Trumpovi zajistila Nobelovu cenu míru za jeho zprostředkovatelské úsilí.
Samozřejmě i Kreml se snaží formovat vnímání své vyjednávací síly a na zvýšený počet ukrajinských útoků na území Ruska reagoval vlastními hrozbami eskalace. Teprve minulý týden ruští představitelé vyzývali západní státy, aby stáhly své diplomaty z Kyjeva před „systematickými údery“ na ukrajinské hlavní město. Moskva tyto hrozby podpořila sérií rozsáhlých raketových útoků, včetně úderu, který v pondělí večer zabil nejméně 11 lidí.
To by se dalo vyložit jako známka toho, že Rusko je odhodláno pokračovat ve válce a donutit Ukrajinu, aby se podřídila dalekosáhlým požadavkům. Jiným možným výkladem však je, že Moskva vidí potřebu posílit svůj vliv před jednáními, která by mohla ukončit válku, jež je v Rusku stále méně a méně populární.
Ať už je tomu jakkoli, zdá se, že diplomacie je nyní opět na stole. Podle Budanova brzy navštíví Moskvu a Kyjev americká delegace, aby pokračovala v dalších rozhovorech.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse