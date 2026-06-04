Kolik procent Čechů používá nástroje umělé inteligence?
4. 6. 2026
Tři čtvrtiny českých uživatelů internetu mají zkušenost s umělou inteligencí, pohání je zvědavost a vidí v ní příležitost
Téměř tři čtvrtiny dospělé české populace využívající internet již pracovaly s nástroji umělé inteligence, přičemž 59 % je používá pravidelně nebo občas — oproti loňsku jde o výrazný nárůst. Hlavním motivem je osobní zvědavost a zájem; mezi mladými do 29 let využívá AI devět z deseti, zatímco ve skupině nad 60 let jen třetina. Češi AI vnímají spíše jako příležitost než jako hrozbu, nejvíce se ale obávají neschopnosti rozlišit lidský a strojový obsah a zneužití pro kybernetické útoky. Data pocházejí z dubnového šetření analytického ústavu STEM v rámci série Trendy (online dotazování).
Češi nechtějí snižovat výdaje na obranu, ale nejsou ani největší zastánci zbrojení — a NATO se u nich těší vysoké důvěře
Snížení výdajů na obranu chce jen necelá pětina Čechů, ostatní preferují zachování současné úrovně nebo nárůst alespoň na průměr NATO. Postoje ke zbrojení přitom silně závisejí na politickém přesvědčení a vnímaném ohrožení bezpečnosti Česka. Na čem se veřejnost výrazně shoduje, je souhlas se členstvím v NATO, který bezpečně přesahuje 50 % ve všech sledovaných skupinách. Vyplývá to z dubnového šetření analytického ústavu STEM v rámci série Trendy, provedeného na reprezentativním vzorku 1315 respondentů.
Dvě třetiny Čechů a Češek podporují návrat EET a vnímají ji jako běžný daňový nástroj, ne jako politické téma
Znovuzavedení elektronické evidence tržeb podporuje dvoutřetinová většina české veřejnosti, přičemž více než polovina zároveň uvádí, že zrušení EET v roce 2022 bylo chybou. Většina lidí EET vnímá jako standardní součást výběru daní, nikoli jako politicky citlivé opatření. Vyplývá to z květnového průzkumu analytického ústavu STEM pro Ministerstvo financí ČR.
Zdražování pohonných hmot se v dubnu dotklo poloviny českých domácností, nejhůře jsou na tom majitelé naftových aut a nízkopříjmové rodiny
Růst cen benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě pocítila přibližně polovina české společnosti — dvě pětiny musely omezit výdaje a desetina čelí závažným finančním obtížím. Dopady jsou výrazně nerovnoměrné: zatímco tři čtvrtiny dobře zajištěných domácností zdražování nezaznamenaly, téměř třetina špatně zajištěných hlásí velké potíže. Vládní opatření hodnotí část veřejnosti pozitivně, třetina je považuje za neúčinná. Vyplývá to z dubnového šetření analytického ústavu STEM v rámci série Trendy.
Workshopy se sebeobhájci se zdravotním postižením pomohly bořit předsudky zaměstnavatelů v Česku, na Slovensku i v Rakousku
Série interaktivních workshopů v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, při nichž lidé se zdravotním postižením vstupovali přímo do firem a sdíleli své pracovní zkušenosti, přinesla měřitelné výsledky: zaměstnavatelé se po workshopech cítili lépe informovaní o svých zákonných povinnostech i dostupné podpoře. Projekt realizoval analytický ústav STEM spolu s partnery z Rakouska a Slovenska, celkem se do workshopů probíhajících od září 2025 do dubna 2026 zapojilo 300 účastníků. Závěrečná konference se uskuteční 17. června 2026 v Praze.
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