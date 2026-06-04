Krize nebezpečnější než Hormuz: Izraelské plány ohledně mešity Al-Aksá
4. 6. 2026
Exkluzivní vyšetřování provedené minulý týden serverem Middle East Eye odhalilo, že USA i Izrael spolupracují na tom, aby Jordánsku odebraly správu nad třetím nejposvátnějším místem islámu, píše na webu Middle East Eye Ismail Patel.
Nejedná se o diplomatický manévr. Je to vyvrcholení systematické kampaně zaměřené na vymazání islámské přítomnosti v okupovaném Jeruzalémě a přímá výzva muslimům po celém světě, aby se probudili z nebezpečného spánku.
Až k tomuto oznámení dojde, bude to prezentováno jako pluralismus. Bude se hovořit „soužití různých náboženství“, „rovném přístupu“ a „sdíleném dědictví“.
Pod touto fasádou však leží realita; jedná se o poslední akt izraelské kolonizace. Islámská identita Jeruzaléma bude vymazána tak, aby sloužila izraelskému koloniálnímu řádu.
Middle East Eye informoval, že jak Washington, tak Tel Aviv „aktivně pracují“ na tom, aby Jordánsko zbavily jeho historické správy nad mešitou Al-Aksá. Tento plán by zrušil pravomoc Jordánskem podporovaného islámského Waqfu a nahradil jej orgánem vytvořeným izraelskou vládou.
Tento nový subjekt by prohlásil Al-Aksu za „multikonfesní centrum“ a poskytl by Židům „rovný přístup“. Umožnil by Izraeli jmenovat imámy a úředníky. Izraelské úřady by měly právo schvalovat obsah pátečních kázání.Plán na etnocidu
Trumpova vláda si přeje, aby byla mešita Al-Aksá zbavena své islámské identity. Poté by byla přetvořena na turistickou atrakci hostící všechna tři abrahámovská náboženství.
Nejde o pouhý návrh. Je to plán na etnocidu.
Systematická kampaň si klade za cíl zbavit Jeruzalém jeho muslimské identity a zneviditelnit historii a přítomnost, které tento posvátný prostor formovaly.
Současný proces odstraňování jordánské správy není nový; jde spíše o oficiální potvrzení probíhající izraelské kolonizace.
Realita je taková, že status quo, uznávající Al-Aksu jako islámský svatostánek pod správou Waqfu, byl postupně narušováno, což odráží záměrnou strategii přesunu autority a identity od muslimů směrem k izraelskému koloniálnímu řádu.
Nejde o spekulaci. Důkazy jsou konkrétní, zdokumentované a s každým rokem přibývají.
Zpráva izraelské monitorovací skupiny Ir Amim z roku 2025 zaznamenala bezprecedentní nárůst židovských vpádů do areálu Al-Aksá. Izraelské úřady jim poskytují policejní ochranu.
Stále častěji využívají židovské a národní svátky k tomu, aby zvýšily počet Izraelců vstupujících do Al-Aksá. Výzkumník Aviv Tatarsky jasně prohlásil: „Pod rouškou náboženského židovského spojení Izrael postupně přebírá kontrolu nad svatým místem.“
Al-Aksá kdysi vítala stovky tisíc lidí na páteční modlitby. Nyní, kvůli izraelským omezením a šikanování muslimů, sem na denní bohoslužby přichází jen několik tisíc a někdy i jen stovky lidí.
Izrael již má úplnou kontrolu nad tím, kdo do Al-Aksá vstupuje a kdo ji opouští.
Omezení uvalená na palestinské věřící nejsou svévolná. Jsou promyšleným vyjádřením koloniální logiky vyčerpávání. Jen v tomto roce byl více než 600 Palestincům zakázán vstup do Al-Aksy. Třiceti zaměstnancům Waqf byla odebrána vstupní povolení a šesti imámům bylo zakázáno kázání.
Jak poznamenává Ekrima Sabri, hlavní imám mešity Al-Aksá, jedná se o „bezprecedentní kroky“ určené k prosazení nadvlády. Když jsme kdysi varovali, že mešita Al-Aksá je v nebezpečí, nyní musíme uznat, že čelí celé řadě nebezpečí, z nichž každé to druhé ještě zhoršuje.Osa islámské identity
Minulý měsíc izraelští ministři a poslanci zorganizovali hromadné vpády do mešity Al-Aksá.
Jeden izraelský zákonodárce otevřeně vyzval k demolici Al-Aksá a jejímu nahrazení židovským chrámem. V areálu Al-Aksá byly vyvěšeny izraelské vlajky.
Zároveň Izrael pokročil v konfiskaci palestinského majetku v blízkosti brány Chain Gate, která je klíčovým vstupem do Starého města v Jeruzalémě. To je součástí zrychlující se judaizace Jeruzaléma.
Osm arabských a islámských států odsoudilo uzavření mešity Al-Aksá během izraelské války proti Íránu. Během tohoto období byla mešita uzavřena na 40 dní. Jednalo se o akt koloniální nadvlády, který podrobil muslimské posvátné místo vrtochům okupace.
Největší hrozbou pro muslimský svět v tuto chvíli není jen izraelská agrese, podporovaná a financovaná americkou mocí – je to apatie, rozdělení a institucionální paralýza těch, kteří si nárokují mešitu Al-Aksá.
Pro muslimy není Al-Aksá památkou, o kterou se má pečovat prostřednictvím diplomatických komuniké. Je to první kibla [směr, ke kterému se věřící modlí], místo Noční cesty a Vstoupení proroka Mohameda, nejposvátnější mešita a živá osa islámské identity a civilizace. Její znesvěcení není pouhou geopolitickou provokací. Je to útok na kolektivní paměť a identitu více než dvou miliard lidí.
A přesto muslimský svět jen přihlíží. Vlády, které by mohly vyvinout skutečný ekonomický a diplomatický tlak, prostě odvracejí zrak.Mlčení je spoluvina
To, co se odehrává, je formalizace koloniální suverenity nad místem uctívaným více než dvěma miliardami lidí.
Tento čin by vytvořil precedens.
Arabská organizace pro lidská práva pečlivě zdokumentovala systematickou povahu těchto porušení. Světové společenství se z větší části rozhodlo pro mlčení. Toto mlčení není neutrální. Je to spoluvina.
Jedenáctá hodina již nastala. Muslimský svět a všichni, kdo se staví proti koloniální „nulifikaci“, musí okamžitě mobilizovat všechny diplomatické, právní, ekonomické a morální prostředky.
Pokud nyní nejednáme s plnou váhou svědomí a přesvědčení, bude jazyk soužití zneužit k dokončení sionistického vyvlastňování, které se připravovalo po celá desetiletí.
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