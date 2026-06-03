Channel 4 News: Rasistické násilí v Southamptonu
3. 6. 2026
Reportérka: Uklízejí po tom, co se jejich rodinný dům ocitl v centru násilných protestů. Včerejší nepokoje v oblasti Portswood v Southamptonu stály jen tuto rodinu tisíce liber na ušlém příjmu a opravách.
Žena: Je to tam strašné, házejí cihly, láhve, plechovky, židle, popelnice, všechno možné. A náš dům se prostě ocitl v křížové palbě.
Reportérka: Stovky lidí, z nichž někteří jsou spojeni s krajní pravicí, dorazily do této oblasti, aby protestovaly proti policejnímu postupu v případu vraždy Henryho Nowaka, 18letého bělošského studenta, který umíral v poutech poté, co ho muž, který ho pobodal, obvinil z rasismu. Osobnost krajní pravice, Stephen Yaxley Lennon, známější jako Tommy Robinson, vyzval své stoupence, aby přišli protestovat, a davu tvrdil, že s bělochy se zachází jako s občany druhé třídy.
"To, co nyní celý svět vidí na Henryho videu, je to, co všichni stejně víme. S běloichy se zachází jinak než s nebělochy."
Policie uvádí, že 11 policistů a policejní pes byli zraněni lahvemi, cihlami a improvizovanými zbraněmi hozenými jejich směrem. Protesty začaly v centru Southamptonu, více než 3 km daleko. Místní obyvatelé tvrdí, že zpočátku nebyli varováni před žádnými potížemi v této oblasti. Policie zjevně nečekala, že sem přijdou, ale brzy večer se varování změnila, když bylo jasné, že skupina pochoduje tímto směrem. Toto je místo, kde se vražda stala, a kde stále žije rodina pachatele. Skupina přišla ze dvou různých směrů, říkají nám obyvatelé. Policejní kordon začal tady, ale protestující je zatlačili dál dolů po kopci směrem k těmto domům. Malé děti Sophie Martinové spaly nahoře, zatímco přední linie mezi policií a protestujícími byla jen pár metrů od jejích dveří.
Žena: Chtěla jsem jen ven a říkala jsem si, že jestli se moje děti probudí, prostě tam seběhnu a dostanu se někam do bezpečí, protože prostě... Zvlášť když tam byla popelnice, kterou tam někdo sem prohodil a která hořela, a já si říkala, jestli to vzplane, nevím, pod mým autem se tvořil kouř. Upřímně řečeno, bylo to prostě příliš blízko na to, abych se cítila v pohodě.
Policista: Byl jste pobodán, kde přesně?
Právě toto video, zveřejněné poté, co byl Vikram Digwar na začátku tohoto týdne odsouzen, vyvolalo tolik rozhořčení. Henry Nowak v něm říká policii, že byl pobodán. Oni mu však i nadále nasazují pouta, zatímco on leží a umírá. Šéf hampshirské policie odmítl tvrzení o dvojí politice, ale nyní se z toho stala politická otázka, přičemž se široce odsuzuje tvrzení Nigela Farage, že lidé už mají dost takzvaných předsudků proti bělochům. Je zřejmé, že došlo k nárůstu antisemitismu, nárůstu nenávisti vůči muslimům a nyní panují obavy v sikhské komunitě. Myslíte si, že je to selhání vlády?
Místní labourisatická poslankyně: Došlo k nárůstu trestných činů z nenávisti. Napětí v komunitách je vysoké. Rozhodně jsem to tady pocítila. Mluvila jsem a spolupracovala s místními sikhskými vůdci. Sama jsem sikh. Případy jako tento k tomu bohužel vedly. Lidé zneužívají tragickou ztrátu a využívají ji k zasévání rozporů a šíření nenávisti.
Reportérka: Rodina Henryho Novaka požádala, aby jejich zármutek nebyl politizován, ale zatím se přesně to stalo.
Moderátor: To byla reportáž Anyi Pop. Britský premiér Starmer dnes odpoledne v Dolní sněmovně popřel tvrzení o dvojí politice a odsoudil lídra reformistů Nigela Farage po jeho výzvě k chladné zuřivosti kvůli smrti Henryho Nowaka. Náš hlavní politický korespondent Paul McNamara je dnes večer pro nás ve Westminsteru. Paule.
Reportér: Než si poslechneme, co říkali politici za mnou, pojďme se na chvíli zastavit a připomenout si prohlášení rodiny Henryho Nowaka před soudem v pondělí, které, jak doufali, nastaví rámec pro vše, co se v důsledku toho odehraje. Jeho otec Mark řekl, že jeho rodina chce, cituji, aby Henryho srdcervoucí příběh přinesl změnu k lepšímu. „Nechceme, aby jeho smrt byla zneužita k vytváření dalších rozporů, nenávisti nebo napětí. Chceme, aby jeho příběh učinil naše ulice bezpečnějšími pro všechny.“ Nigel Farage ocenil důstojnost rodiny pana Noaaka, ale včera ráno zveřejnil video, ve kterém vyzýval k, cituji, „čisté, chladné zuřivosti“. Dnes ještě přitvrdil a zopakoval tvrzení, že smrt Henryho Nowaka byla výsledkem takzvané „dvouúrovňové policejní práce“.
Farage ve sněmovně: Ten hněv, který jste včera večer viděli v Southamptonu a který hrozí, že se ještě značně zhorší. Pokud veřejnost ztratí důvěru v to, že s ní bude policie zacházet spravedlivě, může podniknout nějaké kroky, ukončit tuto rozdělující praxi dvojího policejního přístupu a zajistit, aby se se všemi britskými občany zacházelo stejně?
Keir Starmer ve sněmovně: Pane předsedo, nevěřím, že v této zemi existuje dvojí policejní přístup. Jsem opravdu šokován, že on předstírá, že má úctu k Henryho rodině, a pak se chová tímto způsobem. Moje reakce, a abych byl spravedlivý, i reakce ostatních, se soustředila na poučení, které si z toho musíme vzít, abychom mohli dosáhnout spravedlnosti. Jeho reakcí je podněcovat vztek. Vztek. To je jeho reakce vůči otci, který ztratil syna a prosil, aby se to neopakovalo. Využívat tuto tragédii k vyvolávání rozhořčení a rozdělování společnosti by bylo špatné za jakýchkoli okolností, ale dělat to v době, kdy rodina výslovně říká: „Prosím, nedělejte to“, je neodpustitelné.
Reportér: To je snad nejvášnivější projev, jaký jsme kdy viděli od Keira Starmera v Dolní sněmovně. Chápu, že ve vládě panuje skutečný hněv nad komentáři Nigela Farage k případu Henryho Nowaka. Předsedkyně Konzervativní strany Kemi Babnock obvinila Nigela Farage z podněcování hněvu. Mimochodem, premiér jí poděkoval za její tón. Je však třeba říci, že navzdory veškerému odsouzení neexistuje žádný důkaz, že by Nigel Farage měl v úmyslu od tohoto argumentu ustoupit. sebou helikoptéry.
Diskuse