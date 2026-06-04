Proč Trump vyřadil Evropu z jednání s Íránem
4. 6. 2026
Před 11 lety se západním spojencům podařilo uzavřít dohodu JCPOA. Od té doby však dělají vše pro to, aby tento proces zmařili. ¨
Když prezident Donald Trump oznámil možnou dohodu mezi USA a Íránem, učinil tak poté, co zavolal představitelům řady zemí v regionu: Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům, Kataru, Bahrajnu, Turecku, Pákistánu, Egyptu, Jordánsku a – samostatně – Izraeli. Na seznamu volaných nebylo ani jedno evropské hlavní město, informuje Eldar Mamedov.
Jak poznamenal výkonný viceprezident Quincy Institute Trita Parsi: „Téměř úplná absence Evropy v tomto procesu je zarážející – i když stěží problematická. V této chvíli se diplomatická irelevantnost Evropy v klíčové diplomacii na Blízkém východě stala natolik běžnou, že si jejího vyloučení si téměř nikdo nevšimne.“
Tato absence a její důsledky si však zaslouží bližší pohled. Jak se Evropa dostala od vedoucí role v diplomacii s Íránem – která vyvrcholila jadernou dohodou známou jako Společný komplexní akční plán (JCPOA) z roku 2015 – k této míře bezvýznamnosti o deset let později?
Objektivně existují faktory, které jsou mimo kontrolu Evropanů. Zaprvé, Trumpova nelibost vůči evropským lídrům je dobře známá. A tento pocit je vzájemný.
Existuje však ještě jeden, hlubší důvod: svým vlastním nevyzpytatelným způsobem chce Trump uklidnit Blízký východ a připsat si za to výhradní zásluhy. To je pravděpodobně důvod, proč prosazuje svůj nepravděpodobný návrh, aby se všechny země v širším regionu – od Saúdské Arábie po Pákistán – připojily k Abrahamovým dohodám. Sdílení diplomatické trofeje s Bruselem, Berlínem nebo Londýnem by pravděpodobně ubíralo na jeho úspěchu.
Pak jsou tu samotní regionální aktéři. Pro státy Perského zálivu, stejně jako pro Egypt, Turecko a Pákistán, je pokračování války s Íránem skutečně existenční otázkou. Jak již válka ukázala, tyto země se snadno nacházejí v dosahu íránských raket. Obnovení a eskalace aktivních nepřátelských akcí by znamenalo riziko ekonomického kolapsu, zejména pro státy Perského zálivu. Imploze íránského státu by destabilizovala hranice, vyvolala nekontrolovanou migraci a podnítila etnické a náboženské spory v regionálním měřítku.
Důsledky pro Evropu by byly rovněž značné: vyšší ceny energií a inflace znamenají, že Evropská unie již ztrácí 500 milionů eur denně, jak uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejedná se však o otázku života a smrti ve stejném smyslu, jako by tomu bylo u íránských sousedů.
Tato asymetrie v sázkách vysvětluje, proč se země Perského zálivu, Pákistán, Turecko a Egypt angažovaly proaktivně ve prospěch diplomacie a deeskalace. A skutečnost, že s nimi Trump jedná, by pomohla zakotvit potenciální novou dohodu s Íránem v regionálním kontextu. To by trvale odstranilo klíčovou výtku některých sousedů Íránu, zejména Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, vůči původní dohodě bývalého prezidenta Baracka Obamy z roku 2015, která se zabývala pouze jadernou otázkou.
Přisuzovat však vše Trumpově ješitnosti a regionální diplomacii by znamenalo přehlédnout složitější pravdu. Koneckonců, geografická situace nebyla v roce 2015 nijak odlišná, když E3 (Velká Británie, Francie a Německo) ve spolupráci s vysokým představitelem EU pro zahraniční politiku vedly cestu k JCPOA. V roce 2026 nebylo vyloučení Evropy pouze vnuceno zvenčí. Zasloužila si ji sama – tím, že promarnila veškerý vliv, který v Íránu měla.
Za prvé, poté, co se Trump během svého prvního funkčního období v roce 2018 stáhl z JCPOA, spustila Evropa INSTEX, obchodní nástroj určený k obcházení sekundárních sankcí USA vůči Íránu. Ten však nikdy nefungoval, a Írán tak dospěl k závěru, že Evropa se sice bude tvářit, že má vlastní postoj, ale nakonec se podřídí přáním Washingtonu. Íránská důvěra v Evropu byla podkopána.
Za druhé, v roce 2025 E3 spustila snapback Rady bezpečnosti OSN, tedy obnovení sankcí souvisejících s jaderným programem vůči Íránu, a to i přesto, že Rusko a Čína trvaly na tom, že prostor pro diplomacii nebyl vyčerpán, a samotný Teherán nabídl nové ústupky, které by zamezily zbrojení. Teherán si to vzal k srdci: Evropa zjevně přestala být čestným zprostředkovatelem a stala se místo toho pomocníkem USA.
Zatřetí, a to je nejdůležitější, válka na Ukrajině změnila celý evropský pohled na svět. Po roce 2022 se Brusel vydal na geopolitickou cestu, která rozděluje svět na přátele a nepřátele výhradně na základě jejich postoje k Rusku. Írán – který dodával Moskvě drony – byl rychle zařazen do tábora nepřátel.
Bezprostředně po americko-izraelském útoku na Írán 28. února vyjádřili evropští lídři jako von der Leyenová a německý kancléř Friedrich Merz svou plnou podporu původnímu cíli změny režimu. V Bruselu byla jedinou strategií transatlantická jednota proti údajné ose Rusko-Írán.
Nic z toho však neomlouvá roli vlastních rozhodnutí Teheránu v posledních letech, která podkopala jeho vztahy s Evropou. Dodávky dronů z Íránu do Ruska byly skutečné, destruktivní a oprávněně odsuzované. Příčina a následek však fungují oběma směry. Poté, co Teherán sledoval, jak Evropa nedodržuje JCPOA a stále více se přiklání k americko-izraelské linii ohledně jeho jaderného programu, balistických raket a regionální politiky, dospěl k závěru, že od Evropy nemá co získat.
Moskva naopak poskytla pomoc při obcházení sankcí a geopolitické krytí. Írán se skutečně přiblížil Rusku, a to je primárně odpovědnost Teheránu, ale Evropa pomohla ho tímto směrem posunout.
Nyní EU ještě přitvrzuje. V reakci na Trumpovo oznámení o možné dohodě von der Leyenová vznesla požadavky vůči Íránu: „Íránu nesmí být dovoleno vyvinout jadernou zbraň“ (přičemž ignorovala opakované pokusy Teheránu vyjednat dohodu, která by právě tento výsledek zajistila). Musí také, jak řekla, ukončit své „destabilizující akce“ v regionu, stejně jako „opakované a neopodstatněné útoky na své sousedy“ (přičemž ignorovala skutečnost, že to byly USA a Izrael, kdo ve skutečnosti válku zahájil, a že první reakcí Íránu bylo zaútočit na americká vojenská zařízení v sousedních státech).
Jak řekl belgický poslanec Evropského parlamentu Marc Botenga: „Potřebujeme Evropu, která řekne: USA musí ukončit své nelegální agresivní činy.“
Vnímání slabosti EU dále podtrhla vysoká představitelka EU Kaja Kallasová. Během zasedání Evropského parlamentu uvedla, že EU nemá žádnou strategii pro Blízký východ, protože „se toho děje příliš mnoho“ a „hodně bude záležet na tom, jak válka skončí“ – jako by Evropa byla pouhým pasivním pozorovatelem bez jakékoli schopnosti ovlivnit průběh, natož pak výsledek války. Její slova byla v dramatickém kontrastu s projevy jejích předchůdců, Federicou Mogheriniovou, Catherine Ashtonovou a Javierem Solanou, kteří všichni hráli od počátku 2000. let klíčovou roli v diplomacii s Íránem.
Porovnejte si skutečně dnešní politiku Evropy s politikou z roku 2003. Tehdy se Francie a Německo otevřeně a výmluvně vyslovovaly proti invazi USA do Iráku. Nepodařilo se jim jí zabránit, z velké části díky tehdejšímu britskému premiérovi Tony Blairovi, ale alespoň prokázaly strategickou nezávislost. Dnes pouze španělský premiér Pedro Sánchez projevil důsledný a principiální odpor vůči válce s Íránem, zatímco většina ostatních evropských lídrů předvedla trapnou podívanou mlčení, váhání a přelétavosti. Sánchez však vede pouze jeden členský stát EU a nemůže mluvit jménem celého bloku.
Ačkoli EU ztratila jakýkoli vliv na ukončení války, může stále hrát konstruktivní roli v poválečné fázi, pokud Trump skutečně uzavře dohodu s Íránem. Jak mi řekl jeden zkušený praktik regionální diplomacie typu Track II, který si přál zůstat v anonymitě, země Perského zálivu by takovou roli uvítaly, zejména kvůli odborným znalostem EU v oblasti ochrany životního prostředí a obnovy kritické infrastruktury pro energetiku, vodárenství a odsolování. Teherán by také mohl mít zájem o evropské investice do rekonstrukce.
Tento druh aktivního přístupu není naivním dobrodiním. Je to tvrdý a praktický způsob, jak znovu získat vliv a respekt tím, že se využijí tradiční silné stránky EU, namísto prosazování militarizovaného, geopoliticky manichejského přístupu, pro který se EU nehodí. Jinými slovy, EU potřebuje více Sancheze a méně von der Leyenové a Kallasové.
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