Británie: Bývalá policistka se skrývá poté, co byla lživě spojena se zatýkáním Henryho Nowaka

3. 6. 2026

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Christi Hillová a jeden další policista byli na platformách využívajících umělou inteligenci, včetně Groku, nesprávně identifikováni v případu vraždy Henryho Nowaka

Bývalá policistka byla nucena uprchnout do bezpečí poté, co byla na internetu falešně obviněna z účasti na zatčení Henryho Nowaka.

Christi Hillová, která sloužila jako policistka 12 let, kritizovala sociální sítě a platformy s umělou inteligencí, včetně Groku Elona Muska, za rozšíření falešného tvrzení, že se účastnila zatýkání  Nowaka, když umíral poté, co ho pobodal Vickrum Digwa.

 

Hillová a další policista byli na internetu nesprávně identifikováni. Britská ministryně vnitra Shabana Mahmood v úterý uvedla, že byl nesprávně identifikován jeden policista a že se musel odstěhovat ze svého domu.

Grok neprávem označil Hillovou a dalšího policistu za „hlavní policisty zobrazené“ na záběrech z kamery na těle, které zveřejnila policie v Hampshire. Musk, miliardář a majitel platformy, projevil o případ zájem a během soudního řízení zveřejnil na své platformě X příspěvek, že financuje soukromé stíhání dotčených policistů.

Hillová sloužila jako policistka v Portsmouthu 12 let, než v dubnu 2024 odešla ze služby – 20 měsíců předtím, než k vraždě došlo.

Hillová vydala prohlášení: „Píšu tento příspěvek s těžkým srdcem, jednak z hlubokého smutku nad tragickou událostí, a jednak z nutnosti chránit svou pověst, bezpečnost a duševní klid.

Dnes se moje jméno a fotografie široce šíří na sociálních médiích a nyní i na platformách umělé inteligence, jako je Grok, které mě falešně identifikují jako jednoho z policistů, kteří provedli zatčení v případu Henryho Nowaka.

„Aby bylo zcela jasno, nebyla jsem do této události zapojena. Ve skutečnosti jsem opustila hampshirskou policii v dubnu 2024. Tragické události týkající se Henryho Nowaka se odehrály v prosinci 2025.

„Zmatek pramení z tiskové zprávy o udělení národní policejní ceny za statečnost. Fotografie mě a mého bývalého kolegy, který je rovněž neprávem terčem útoků, je opakovaně sdílená a mylně přiřazovaná k tomuto případu.“

Hill dodal: „Je alarmující vidět, jak rychle může být chybný mediální materiál  zneužit algoritmy a přijat jako fakt platformami umělé inteligence, přestože je to věcně nesprávné.

Je velmi znepokojující, že je mé jméno neprávem spojováno s tak významnou a citlivou záležitostí, zatímco ze strany hampshirské policie zcela chybí podpora při včasném napravení tohoto falešného příběhu.

„Moje myšlenky patří především rodině postižené touto tragédií. Zaslouží si spravedlnost a jasnost, ne šum online dezinformací. Laskavě žádám svou síť, aby pomohla sdílet toto vysvětlení.“

Mluvčí hampshirské policie uvedl: „Víme, že po vynesení rozsudku nad Vickrumem Digwou se objevilo mnoho komentářů a chápeme touhu po odpovědích ohledně policejního zásahu té noci.

„Co však nemůžeme akceptovat, je masivní šíření dezinformací na internetu ze strany těch, kteří se snaží vyvolat další strach a rozkol tím, že vyhrožují policistům a šíří jména, která prostě nejsou pravdivá. Policista, který s tímto případem nemá nic společného, byl na internetu nesprávně identifikován a stal se terčem výhrůžek smrtí.

Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC) pokračuje ve svém nezávislém vyšetřování naší reakce v dané noci, poté, co jsme případ nahlásili sami následující den. Dokud vyšetřování probíhá, žádáme veřejnost, aby se zdržela škodlivých spekulací na internetu.“


Zdroj v angličtině ZDE 

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Obsah vydání | 3. 6. 2026