Británie: Bývalá policistka se skrývá poté, co byla lživě spojena se zatýkáním Henryho Nowaka
3. 6. 2026
Christi Hillová a jeden další policista byli na platformách využívajících umělou inteligenci, včetně Groku, nesprávně identifikováni v případu vraždy Henryho Nowaka
Bývalá policistka byla nucena uprchnout do bezpečí poté, co byla na internetu falešně obviněna z účasti na zatčení Henryho Nowaka.
Christi Hillová, která sloužila jako policistka 12 let, kritizovala sociální sítě a platformy s umělou inteligencí, včetně Groku Elona Muska, za rozšíření falešného tvrzení, že se účastnila zatýkání Nowaka, když umíral poté, co ho pobodal Vickrum Digwa.
Hillová a další policista byli na internetu nesprávně identifikováni. Britská ministryně vnitra Shabana Mahmood v úterý uvedla, že byl nesprávně identifikován jeden policista a že se musel odstěhovat ze svého domu.
Grok neprávem označil Hillovou a dalšího policistu za „hlavní policisty zobrazené“ na záběrech z kamery na těle, které zveřejnila policie v Hampshire. Musk, miliardář a majitel platformy, projevil o případ zájem a během soudního řízení zveřejnil na své platformě X příspěvek, že financuje soukromé stíhání dotčených policistů.
Hillová sloužila jako policistka v Portsmouthu 12 let, než v dubnu 2024 odešla ze služby – 20 měsíců předtím, než k vraždě došlo.
Hillová vydala prohlášení: „Píšu tento příspěvek s těžkým srdcem, jednak z hlubokého smutku nad tragickou událostí, a jednak z nutnosti chránit svou pověst, bezpečnost a duševní klid.
Dnes se moje jméno a fotografie široce šíří na sociálních médiích a nyní i na platformách umělé inteligence, jako je Grok, které mě falešně identifikují jako jednoho z policistů, kteří provedli zatčení v případu Henryho Nowaka.
„Aby bylo zcela jasno, nebyla jsem do této události zapojena. Ve skutečnosti jsem opustila hampshirskou policii v dubnu 2024. Tragické události týkající se Henryho Nowaka se odehrály v prosinci 2025.
„Zmatek pramení z tiskové zprávy o udělení národní policejní ceny za statečnost. Fotografie mě a mého bývalého kolegy, který je rovněž neprávem terčem útoků, je opakovaně sdílená a mylně přiřazovaná k tomuto případu.“
Hill dodal: „Je alarmující vidět, jak rychle může být chybný mediální materiál zneužit algoritmy a přijat jako fakt platformami umělé inteligence, přestože je to věcně nesprávné.
Je velmi znepokojující, že je mé jméno neprávem spojováno s tak významnou a citlivou záležitostí, zatímco ze strany hampshirské policie zcela chybí podpora při včasném napravení tohoto falešného příběhu.
„Moje myšlenky patří především rodině postižené touto tragédií. Zaslouží si spravedlnost a jasnost, ne šum online dezinformací. Laskavě žádám svou síť, aby pomohla sdílet toto vysvětlení.“
Mluvčí hampshirské policie uvedl: „Víme, že po vynesení rozsudku nad Vickrumem Digwou se objevilo mnoho komentářů a chápeme touhu po odpovědích ohledně policejního zásahu té noci.
„Co však nemůžeme akceptovat, je masivní šíření dezinformací na internetu ze strany těch, kteří se snaží vyvolat další strach a rozkol tím, že vyhrožují policistům a šíří jména, která prostě nejsou pravdivá. Policista, který s tímto případem nemá nic společného, byl na internetu nesprávně identifikován a stal se terčem výhrůžek smrtí.
Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC) pokračuje ve svém nezávislém vyšetřování naší reakce v dané noci, poté, co jsme případ nahlásili sami následující den. Dokud vyšetřování probíhá, žádáme veřejnost, aby se zdržela škodlivých spekulací na internetu.“
Zdroj v angličtině ZDE
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