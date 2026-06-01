100 otázek pro Jana Čulíka: Velký rozhovor k 30. výročí Britských listů

I. Otec, rodina a angličtina jako životní prostředí
1.Když se
dnes ohlížíš za svou vlastní prací, jak důležitý pro ni byl intelektuální svět
tvého otce, Jana Čulíka seniora?
Velmi důležitý, protože mám ze zpětného pohledu dojem, že
jsem prostě vyrůstal v Praze v rodině, která byla vlastně docela netypická pro
Česko. Určitě pak v poněkud infantilních, promiňte, sedmdesátkách, ale to už mi
samozřejmě bylo přes dvacet.
Ta rodina byla prostě založená na neustálých
intelektuálních debatách. Od poloviny padesátých let jsme bydleli na pražském
Starém Městě, jednou z mých prvních vzpomínek je, jak mě vezou do našeho nového
bytu, v paměti jako snad tříletému mi utkvěl průjezd tramvají pod domy před
vjezdem na Křižovnické náměsti, asi mi to připadalo podivné. Někdy kolem roku
1955 komunistický stát rozdělil obrovský, buržoazní pětipokojový byt nedaleko
Staroměstského náměstí na byty dva – čímž je mimochodem prakticky zničil,
protože žádný architekt by to tak nezmršil. A dal je dvěma mladým lékařským
rodinám s malými dětmi. V tom bytě mimochodem před válkou žil zřejmě nějaký
židovský lékař, v místnosti, která se posléze stala naší koupelnou, měl
ordinaci. Za války zmizel. Po pádu komunismu se nikdo o tento byt nehlásil,
nebyla restituce.
No a v tom našem staroměstském bytě se pořád konaly večerní
diskuse s různými pražskými intelektuály, často s Jiřím Němcem, ty debaty
skončily, když moje matka otci protestovala: „Řvete tady pořád do dvou hodin do
rána a jsou tu malé děti. Nemohlo by se to konat pro změnu u Němců?“ Nemohlo, a
tak ty debaty u nás skončily. Ovšem otec byl vždycky připraven cokoliv kdykoliv
prodiskutovat. Vzpomínám, jak jsem měl na střední škole mít tuším referát
oČechovově hře Racek. Otec byl
anglista, o ruské literatuře nevěděl nic, přesto mi s tou analýzou té hry (je
dost složitá) velmi pomohl. Moje matka, lékařka, si ho namluvila, protože na ní
dělaly dojem jeho intelektuální schopnosti. Možná toho potom trochu litovala,
otec nebyl moc na praktickou práci. Jednou přišel domů, matka pracně máchala
prádlo ve vaně (pračku jsme asi tehdy ještě neměli) a otec otevřel dveře do
koupelny a zeptal se „Ty pereš?“ Že by jí mohl pomoci, ho naprosto nenapadlo.
No, byla to jiná doba. Vychovávaly ho dvě tety, protože jeho matka brzo po jeho
narození zemřela. Možná ho tak trochu rozmazlily. Jinou důležitou věcí bylo, že
oba moji rodiče byli první generací s vysokoškolským vzděláním. Tak pro mého
otce byl ten intelektuální přístup něčím, na co byl zřejmě hrdý, tím se
odlišoval od předchozích generací a svým intelektuálstvím se tak trochu
definoval.Otec mého otce, můj dědeček,
byl pouhý kovář, matka mé matky byla úspěšná podnikatelka, doma v kuchyni na
Žižkově provozovala nesmírně úspěšně obchod s látkami. Byla neuvěřitelně
populární, ještě v padesátých letech, kdy dávno komunisté její domácí obchod
zlikvidovali, když se mnou chodila na procházku po Žižkově, ji neustále
zastavovali na ulicích místní lidi: „Paní Šedivá, no jak se máte...“
Mimochodem, babička, narozená v roce 1900, absolvovala v mládí jakýsi
podnikatelský kurz. Byla tam jediná ženská, a všichni ostatní mužští
frekventanti se do ní neustále zamilovávali.
2.Tvůj otec
byl anglista, překladatel a autor knihy o Grahamu Greenovi. Jaký obraz jeho
práce sis odnesl z domova jako dítě a dospívající?
Tak ta angličtina a odbornost mého otce jako anglisty byla
nesmírně rozhodující, důležitá. Otec byl také dlouhá léta učitel angličtiny.
Pamatuju se, jak u našeho velkého elektronkového rádia pravidelně poslouchal na
krátkých vlnách vyučovací pořady rozhlasu BBC „English by Radio“. Mimochodem
měl otec v té angličtině relativně velmi dobrý anglický přízvuk. Uměl také
samozřejmě (?) německy, asi stejně dobře jako česky, asi se to naučil ve škole.
Jednou hovořil o tom, že kdesi v zahraničí propadl nějak zmatku a z jakýchsi
psychických důvodů ze sebe v té chvíli nedokázal dostat ani slovo anglicky. Ale
roli mu automaticky převzala němčina. Učil se také švédsky.
3.Jak se u
vás doma mluvilo o zkušenosti tvého otce s nacistickou okupací a s
komunistickým režimem?
Jak se můj otec dostal k tomu překládání z angličtiny? Mám v
rodině dva příbuzné, kteří byli obětí komunistického režimu. Strýc, katolický
intelektuál Rudolf Voříšek, řefredaktor katolické intelektuální revue Řád a
redaktor katolického nakladatelství Vyšehrad,byl za to, že je katolický intelektuál, v roce 1951 zatčen, shledali ho
vinným, rodina se nikdy nedověděla, co přesně byla jeho vina, protože proces
byltajný. Poslali ho do uranových dolů
v Příbrami, kde za dva roky zemřel, na leukémii. O těchto šokujících skutečnost
hovoří výmluvně moje sestřenice Ludmila Voříšková v tomto Rozhovoru Britských
listů. Druhým příbuzným byl můj prastrýc Antonín Čulík, katolický kněz.
Rodina Čulíků pocházela z města Neveklova, jak bylo koncem devatenáctého
století vždycky zvykem, bylo v ní mnoho dětí, a vděční rodiče dali jednoho syna
na kněze. Antonín Čulík pracoval jako středoškolský katecheta a byl nesmírně
charismatický a výjimečně oblíbený u studentů. Také nadšeně poslouchal na
krátkých vlnách zahraniční rozhlas, a to i za protektorátu, za německé okupace,
kdy byl za poslech zahraničního rozhlasu trest smrti. Jenže můj prastrýc se
někde v hospodě – za protektorátu! – spřátelil s nějakým německým vojákem a pak
dva roky spolu poslouchali navzdory té hrozbě trestu smrti u prastrýce doma ten
Londýn. Zřejmě jsem od prastrýce zdědil to poslouchání zahraničního rozhlasu.
Po druhé světové válce se Antonín Čulík stal tajemníkem
pražského arcibiskupa Berana a to se mu stalo po komunistickém převratu
osudným. Byl zatčen a strávil vevězení
přes devět let. Propustili ho až koncem padesátých let. Asi je tam v tom vězení
bili, prastrýc o tom nikdy nehovořil. Ale když jsem ho znal, i po návratu z
vězení, v šedesátkách, byl stále nesmírně populární. Když měl narozeniny,
přišlo mu poštou pět set přání. Jako kdyby byl filmová hvězda. Zemřel v lednu
1969 a jeho pohřeb se konal 16. ledna 1969, byli jsme v Neveklově, a po
večerním návrahu do Prahy jsme se dověděli, že se nahoře na Václavském náměstí
zapálil nějaký chlapec. Byl to Jan Palach.
Ludmila Voříšková svědčí v tom Rozhovoru Britských listů, že
po zatčení jejího otce bylo pro jejich matku (v rodině byly dvě malé děti)
nesmírně obtížné vydělat si na jídlo pro rodinu, šíla svetry a kožíšky. Když
později režim polevil, její matka Marie Voříšková byla přijata do
nakladatelství Vyšehrad (za komunismu se dlouho jmenovalo Lidová demokracie)
jako redaktorka. A prostřednictvím své redaktorské funkce se můj otec dostal k
překládání. Jednou jsem své tetě Marii vyčetl, že se tak otec dostal k překládání
z protekce. „Ano, z protekce,“ přiznala. „Ale kdyby nebyl výborný, tak bychom
ho nepoužívali.“
O nacistické okupaci otec příliš nemluvil, až na to, že celá
jeho středoškolská třída byla vyhozena „ze všech škol v protektorátu“. Někdo
totiž napsal na zeď v šatně „Hitler je vůl“. Otec střední školu dostudoval po
roce 1945, to mu už bylo dvacet, a pak začal studovat latinu a angličtinu na
vysoké škole. Komunistický převrat je překvapil, netušili, že se něco takového
může stát. Ano, a moje matka 25. února 1948 byla součástí davu studentů, kteří
v Praze demonstrovali proti komunistickému převratu. Naštěstí se to na ni nikdo
nedověděl.
4.Napsal
jsi, že tvůj otec považoval angličtinu za „nástroj svobody", který
umožňuje uniknout izolaci a ideologické manipulaci. Jak se tato představa
projevovala v každodenním životě vaší rodiny?
Z výše uvedeného je jasné, že jsem nevyrůstal v nijak
komunistické rodině. Otec v důsledku své znalosti jazyků získal zaměstnání ve
státním podniku pro zahraniční obchod, původně se jmenoval Strojimport, později
Technoexport. Později, v šedesátých letech, jako zástupce tohoto podniku
sjezdil celý svět, včetně Japonska. Jako nestraník byl ovšem v zaměstnání na
druhořadém místě, i když dělal všechnu práci. Zmiňoval se frustrovaně o tom, že
při jednání se zahraničními obchodníky byl vždycky přítomen funkcionář
komunistické strany., který ovšem neuměl žádné jazyky, takže nevěděl, o čem je
řeč. Komunista přerušoval jednání výkřiky: „Co řiká?Co řiká?“
Důvodem, proč otec nemohl být komunistou, nejen proto, že
dva členy rodiny komunisté pronásledovali, byla i skutečnost, že byl nejméně do
středního nebo pozdně středního věku velmi silně věřící katolík. K stáru ho ta
víra dost přešla, měl s Bohem osobní spor, obviňoval ho, že je sadista.
Po roce 1968 otec změnil zaměstnání, opustil zahraniční
obchod a získal práci v Ústavu pro stavbu strojů v Praze-Běchovicích. A to byla
pozoruhodná lehárna. Ústav otci platil plný plat jen pro to, aby byl k
dispozici, kdyby bylo potřeba přeložit nějaký technický text do angličtiny.
Takže otec strávil celá sedmdesátá léta- kromě překládání současné klasické anglické literatury - cvičením na varhany. Seznámil se s
protestantským farářem jménem Renato Schiller, který spravoval protestantský
kostel U Salvátora nedaleko Pařížské ulice na pražském Starém Městě, pět minut
od našeho bytu, v ulici Salvátorská. Mimochodem, s Renato Schillerem vedl
i v sedmdesátkách u nás doma můj otec vášnivé filozofické diskuse. Ještě je
vidím, jak sedí v obýváku u stolu a vzájemně na sebe křičí... Renato Schiller
dal mému otci klíče od kostela, takže otec tam mohl chodit hrát na varhany
kdykoliv. Procvičil tam celá sedmdesátá léta, zatímco mu institut platil plný
plat.
Za varhanami v kostele U Salvátora během sedmdesátých let –
místo chození do práce -nacvičil můj
otec celé varhanní dílo Johanna Sebastiana Bacha. Pořádal veřejné koncerty.
Někde mám ještě nahrávky. K stáru však ohluchl. Vyčítal to Pánu Bohu. „Nacvičil
jsem toho Bacha k boží oslavě. A ten se mi pomstil tím, že mi sebral sluch.“
(Ono to bylo kouřením, Pán Bůh za to asi nemohl.)
Komunista otec nebyl, ale disident taky ne. Ptal jsem se ho,
proč v roce 1977 nepodepsal Chartu 77. Po vydání Charty 77 zahájil komunistický
režim hysterickou kampaň proti chartistům, která trvala celou řadu měsíců.
"Nejsem blázen," řekl mi otec, "jestliže pobíhá po dvoře
rozzuřený býk, mám ho dráždit červeným hadrem?" Zastával názor, že se
proti komunismu po invazi nedá bojovat, protože je Československo ruskou
kolonií, a režim nelze z Prahy porazit, musí se rozpadnout v Moskvě. Což se
také nakonec stalo.
5.V
publikovaných textech se objevují dvě různé časové informace o odmítnutí otcovy
doktorské práce kvůli absenci citací Lenina a Stalina. Kdy přesně k tomu došlo?
Můj otec napsal po absolutoriu filozofické fakulty
doktorskou práci Paradox v moderní anglické literatuře. V padesátých
letech mu ji odmítli přijmout, protože v ní nebyly citace z Lenina ani ze
Stalina.Nevím přesně kdy. Nakonec ji –
i bez citátů z Lenina a Stalina – podal v roce 1968 a obhajoval ji u profesora
Zdeňka Vančury, který byl také z fakulty předtím vyhozen a vrátil se do ní až
koncem šedesátých let. Než otec obhájil doktorskou práci, oslovovali ho v
zaměstnání „soudruhu Čulíku“, což mu šlo na nervy. Po získání doktorátu si
liboval, že oslovení „soudruh“ v zaměstnání zmizelo, a všichni ho nyní
oslovovali „pane doktore“. Ještě předtím vydal otec shrnutí své doktorské práce
jako asi dvacetistránkový článek, jako doslov k jednomu svému překladu. Byl
potěšen, když za ním přišel jeho šéf a řekl mu „Četl jsem váš doslov.“
6.Jak silně
otcovo odmítnutí přizpůsobit odbornou práci ideologickému požadavku ovlivnilo
tvůj vlastní vztah k institucím a autoritám?
Už jsem se zmínil, že silné analytický a kritický přístup ke
skutečnosti v naší domácnosti byl pro mě obrovským stimulem k nezávislému
myšlení. Zároveň jsem měl velké štěstí, protože jsem rozum bral právě v druhé
polovině šedesátých let, která byla nesmírně liberální. Než mi bylo
patnáct-šestnáct, v roce 1968, jsem politiku nevnímal. Zabýval jsem se filmem.
Můj kamarád a spolužák Zdeněk Antoš vystoupil někdy kolem třinácti let v
Československé televizi. Na nás oba to mělo obrovský vliv. Sehnali jsme si kameru
a natáčeli jsme filmy. Jako extrovert jsem mělve škole a ve tříděnesmírně
silné postavení. Nikdy jsem neměl problém prosadit svůj názor. Přiměl jsem svou
základní školu, abychom měli možnost dělat pět minut každé úterý a pátek v osm
hodin ráno, při začátku vyučování, pětiminutové žákovské vysílání školním
rozhlasem. Vysílali jsme hranou detektivku na pokračování. Předem jsme ji
nahrávali u nás doma a editovali kopírováním z jednoho magnetofonu na druhý.
Otec šel na třídní schůzku a já mu předtím nadšeně vykládal, jak všichni milují
naše vysílání. Vrátil sez třídní
schůzky a řekl mi: „Oni ti učitelé tím moc nadšení nejsou. Prostě ti to jen
trpí.“ No ale byla to liberální škola. Vydával jsem také na základní škole
deník, jmenoval se New York Times. Ten každý den koloval ve třídě. Mám
ale tady v Glasgow jedno vydání, které má stránek víc. Měl jednu až dvě
stránky, byl psán na stroji a měl jediný výtisk. To bylo ale asi až v osmé
a deváté třídě. Mám tady ale i školní čaopis, který jsem vydával, když mi bylo
deset.
Chtěl bych říct pár slov o atmosféře šedesátých let, která
je už dnes skoro úplně zapomenuta. Lidé jako herec Mádl, který před nedávnem
natočil údajně o šedesátkách film Vlny, a vůbec tu dobu nezná, neb ji
nemohl zažít, vytvořil v tom filmu dojem, že protože byl
v Československu komunismus, musel v šedesátých letech vládnout
v Československu útlak. Oni prostě dnešní antikomunističtí ideologové
nemohou přijmout, že komunisté mohli být i liberálové. A šedesátá léta se
v Československu nesla v duchu liberálního komunismu.
Jak jsem kdesi už taky vysvětloval, reformní komunisté ze
šedesátých let byli tak trochu obětí neřešitelného paradoxu, který
v důsledku své víry v marxismus za paradox nepovažovali. Podporovali
demokracii, ale zároveň byli přesvědčeni, že občané budou vždycky svobodně
volit komunistickou stranu. A ve své době měli samozřejmě pravdu, v druhé
polovině šedesátek a pak především za Pražského jara byla komunistická strana
v Československu nesmírně populární. Ale jak si mohli reformní komunisté
udržet přesvědčení, že občané budou KSČ volit vždycky? No to proto, že to byli
přesvědčení marxisté a podle marxismu společnost nevyhnutelně vede ke
komunismu. Takže neměli problém s tím věřit, že pokud bude KSČ vždycky
provádět pravou marxistikou politiku, lidi ji budou vždycky volit.
Četl jsem kdysi začátkem devadesátek v týdeníku Tvorba
jakési svědectví, že se čeští reformní komunisté snažili sovětskému vládci
Brežněvovi nadšeně a mesiášsky vysvětlit, že oni, českoslovenští reformní
komunisté, nalezli tu pravou cestu ke komunismu a že by ji měl přijmout ke
svému prospěchu i Sovětský svaz a jednat podle československého vzoru. Brežněv
je usadil: „O žádný komunismus tu nejde, vy jste naší kolonií a tou navždy
zůstanete.“
Ty liberální šedesátky měly na lidové úrovni jeden zvlášť
charakteristický rys. Česká společnost byla tehdy doslova posedlá americkým
Divokým západem. Je to možná trochu podivně pro zemi v tzv. socialistickém
táboře, ale bylo tomu tak. Vzniklo to, když západní Němci začali filmovat
indiánky drážďanského spisovatele Karla Maye o vznešeném indiánovi jménem
Vinnetou a jeho bělošském příteli, lovci jménem Old Shatterhand. První nesmírně
populární film o této dvojici (tyto německé filmy se natáčely v divokých
horách v Jugoslávii, ne v USA) se jmenoval Poklad na stříbrném
jezeře a pak následovala řada dalších. Vyvolalo tov Česku neuvěřitelnou oblibu kovbojů a
Divokého západu. Na Václavském náměstí u koně se konaly výměnné seance, kde si
dospělí lidé (!!) vzájemně vyměňovali fotografie z těchto filmů. Populární
zpěváci se stylizovali do amerických kovbojů, například Waldemar Matuška. My
jako kluci jsme jednou taky natočili jeden „western“, spíš ironicky...
Jak říkám, do roku 1968 jsem se nějak výraznějí o politiku
nezajímal, i když občas ke mně pronikly paradoxní informace. Třeba ta o tom, že
v šedesátých letech byl u mladých lidí v Československu nesmírně
populární hudebni pořad českého vysílání americké rozhlasové stanice Svobodná
Evropa. Jak myslím všichni dodneška vědí, Svobodnou Evropu, vysílající
z Mnichova, považovali ortodoxní komunisté za zosobnění zla, zhmotnění
americké CIA, a tak dále. Funkcionáři komunistického režimu byli zcela
konsternováni, když začalo chodit do pražského rozhlasu množství žádostí od
mladých lidí v Československu o zahrání písničky ve Svobodné Evropě. Mladí
lidé pražský rozhlas žádali, aby ty jejich žádosti o pisničku do Svobodné
Evropy přeposlal. Absolutně netušili, že je Svobodná Evropa pro československý
komunismus totálně nepřátelská stanice. To hudební vysílání Svobodné Evropy
(Beatles a další takové skupiny) se vysílalo každý všední den od patnácti do
osmnácti hodin.V důsledku těch
vlnžádostí o písničku byl pražský rozhlas
nucen zahájit vlastní vysílání pro mládež, také s písničkami. Jmenovalo se
to Mikrofórum a vysílalo se to, stejně jako Svobodná Evropa svůj hudební pořad,
také od patnácti do osmnácti hodin.
Politika mě a celou naši rodinu pořádně překvapila začátkem
Pražského jara, které bylo zahájeno dne 20. března 1968 na stanici Praha
v 19.30 večer. Ano, je pravda,
Dubček byl jmenován prvním tajemníkem KSČ už 5. ldna 1968, jenže dlouho se nic
nedělo. Na stanici Praha se v 19 hodin vysílaly pravidelné půlhodinové
večerní zprávy, od 19.30 pokaždé běžel nějaký informativní pořad jako například
třeba „Co chcete vědět o současném sociálním pojištění.“ No a 20. března 1968
se od 19.30 měl vysílat pořad „Co chcete vědět o současné politické situaci“.
Bylo v naší rodině na pražském Starém Městě po večeři,
matka umývala nádobí, já jsem jí ho pomáhal utírat, v kuchyni bylo puštěné
transistorové rádio. Začal pořad “Co chcete vědět o současné politické situaci“
a my jsme na to začali čuměts otevřenou pusou. Pořad byl od samého začátku neuvěřitelně
otevřeně antikomunistický. Vysílal se z pražského Výstaviště, byl to
diskusní pořad, bylo tam publikum dávající otázky a panel komentátorů za
předsednickým stolem. Nemohli jsme věřit svým uším. A pokračovalo to nepřetržitě
asi do půl páté ráno. Poslouchal celý národ. A to byl začátek Pražského jara.
Před nedávnem jsem v nějaké souvislosti o tomto
komunikoval s ředitelem archívu pražského rozhlasu. Napsal mi: „Pane
Čulík, máte dobrou paměť. Bylo to skutečně 20. března 1968 a tu nahrávku toho
pořadu máme v archivu. Je to asi šest hodin.“
7.Tvůj otec
překládal Grahama Greena, Evelyna Waugha, G. K. Chestertona, Williama Goldinga
a další autory. Které z těchto knih nebo autorů měly význam i pro tebe?
Tak můj otec ty překlady psal rukou, většinou po nocích
v kuchyni. Já jsem mu je přepisoval na psacím stroji, takže jsem
s nimi byl důvěrně seznámen. Řekl bych, že jsem ta literární dílapovažoval za normální součást svého
kulturního prostředí, jako něco normálního.
8.Co
pro tvého otce znamenal osobní kontakt s Grahamem Greenem a jeho pražská
návštěva v roce 1969?
Už jsem se tu zmínil o tom, že otec byl zpočátku, tak
v prvních dvou třetinách svého života, velmi zbožný katolík. Toho Grahama
Greena začal překládat, protože to byl katolický autor. Jenže, jak později
poznamenal, Greenův vztah ke katolictví se během času pozměňoval
v daleko kritičtější postoj. Můj otec konstatoval, že Greene prošel
v podstatě týmž procesem ohledně katolictví jako on sám, a to ho
uspokojovalo.
9.Co
pro tebe dnes znamená Greenovo věnování tvému otci: „S nadějemi roku
1969"?
Součástí zkreslení moderní československé historie je i
představa, že invaze Varšavské smlouvy v srpnu 1968 znamenala, že Pražské
jaro a demokratické reformy okamžitě skončily. Vůbec tomu tak nebylo. Okupantům
a jejich kolaborantům, normalizátorům, se nepodařilo zavést útlak až do začátku
roku 1970. Po invazi se jen nesmělo říkat v médiích slovo „okupanti“, ale
jinak nedošlo v podstatně k žádným cenzurním změnám. Silvestrovské a
novoroční vysílání Československé televize o Vánocích a na Silvestra 1968 bylo
téměř nacionalistickou, československou orgií. Něco v tom smyslu, „musíme
se držet pohromadě., musíme si pomáhat, víte všichni, co se nám stalo...“
(náznak, náznak). Husákovský režim začal s prověrkami až v roce 1970,
po těch dvou hokejových utkáních Československo-Sovětský svaz, kdy je obě
vyhrál československý tým. Po tom druhém vítězství byla zdemolována sovětská
cestovní kancelář Aeroflot na Václavském náměstí, byla to provokace Stb,
svalili to na demonstranty, aby Husák konečně mohl začít s čistkami.
V roce 1969 zdaleka nebylo jasné, jestli Pražské jaro nebude v nějaké
formě pokračovat. Proto Greene napsal „S nadějemi roku 1969.“ A ještě jedna
věc: Graham Greene nebyl jen romanopisec, ale také zkušený britský špion. Bylo
o něm známo, že vždycky cestuje do zemí, které jsou na hraně nějakého obratu, a
jsou proto zajímavé. Můj otec poukazoval na to, že Green zřejmě právě proto
přijel do Prahy, a v tom byla určitá naděje.
10.Vnímáš mezi otcovou překladatelskou prací
a pozdějším vznikem Britských listů nějakou věcnou souvislost, nebo by
takové spojení bylo příliš zjednodušující?
Snažím se tady vysvětlit, že celý celoživotní postoj mého
otce a celé mé rodiny k komunismu, k životu a ke světu, byl
analyticko-kritický a já jsem tím zjevně byl ovlivňován od dětství. Zároveň
jsem si jako nejstarší syn v rodině vypěstoval silné sebevědomí a
extrovertní postoj ke světu, takže jsem se nebál vždycky říct svůj názor.
Později to asi možná někde mohlo být až dětinsky nebezpečné.V roce 1977, po
zveřejnění Charty 77, jsem seděl na anglistice na FFUK na nějakém semináři,
když přišlo rozhodnutí, že všichni přítomní studenti i učitelé mají podepsat
antichartu. Začal jsem v té hodině vykřikovat, že žadný takový
komunistický nesmysl podepisovat já nebudu. Paní profesorka Hornátová, která
vedla ten seminář, se na mě podivně podívala a po hodině mě požádala, abych
s ní šel do kabinetu. A tam mě začala přemlouvat, že je nemoudré takhle
vykřikovat, a že bych to měl podepsat, abychna sebe neupozorňoval...
Takže abycho to zkrátil. Vydával jsem nějaké časopisy a
vysílal ve školním rozhlase od deseti let. Zřejmě muselo dojít k tomu, že
začnu vydávat Britské listy, když se ukázalo, že se do postnormalizačního
tisku v devadesátkách nedá psát.
II. Rok 1968, gymnázium a normalizace
11.V
srpnu 1968 ti bylo patnáct let. Co si nejpřesněji pamatuješ z noci, kdy do
Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy?
12.Ve
své vzpomínce jsi popsal telefonát se zprávou „Okupovali nás Rusové." Jak
se v následujících hodinách a dnech změnil svět, který jsi do té doby znal?
V úterý 20. srpna 1968 jsme se dívali na televizi. Moji
rodiče televizi dlouho neměli, pořídili si ji až právě během Pražského jara
1968. Vysílal se dlouhý, možná až trochu únavný „film pro pamětníky“ Václava
Kršky (z roku 1945) Řeka čaruje. Šlo o jakéhosi hlavního hrdinu, který
v důsledku vlivu řeky, k níž se přestěhoval, jaksi začal mládnout.
Možná jsme ke konci filmu tu a tam zaslechli hluk nějakých letadel, ale
nevěnovali jsme tomu pozornost. O invazi jsme se dověděli asi ve čtyři hodiny
ráno, kdy nám začali telefonovat o tom různí známí. Asi po páté či k šesté
hodině jsem se pokoušel pustit rádio, ale nehrálo. Bylo to jasné. Za nějakou
dobu se však rádio ozvalo. Ano, pustil jsem magnetofon a nahrával jsem to. Tu
nahrávku mám dodnes.
Chtěl bych k tomu říci, že ruské jednotky vlastně už
byly v Československu před 21. srpnem 1968. Někdy od června 1968 se totiž
konalo společné vojenské cvičení Varšavské smlouvy a problém byl v tom
ten, že ruské jednotky po jeho skončení jaksi pořád nechtěly odjet. A během
léta se udála jedna závažná věc. Dvě mladé dívky byly nalezeny za Prahou
zavražděny. Nevím, zda se to někdy vyšetřilo, ale byly pak spekulace, že zřejmě
byly svědky nějaké operace ruských tajných služeb, a ty je proto – možná –
zavraždily.
Rodiče mě, patnáctiletého, samozřejmě nepustili na Václavské
náměstí. Ale asi nemuseli mít strach. Co v prvním týdnu invaze
následovalo, bylo neuvěřitelné. Češi byli předchozím Pražským jarem absolutně
nažhavení na diskuse. Ty v pražských ulících pokračovaly i po invazi. Ona
je ruština dost podobná češtině a Pražáci Rusům lezli na jejich tanky a
vysvětlovali jim, že v Československu žádná kontratrevoluce nebyla, že
podporují socialismus, a co tam sakra ti ruští vojáci dělají? Úplně byli
z toho zmatení.
Zde je nutno dodat jednu později zjištěnou informaci.
Sovětští vojáci totiž měli z Moskvy příkaz na civilní obyvatelstvo
v Československu nestřílet. Ruské velvyslanectví v Praze se totiž
bálo informovat Moskvu, že Pražské jaro je nadšenou, celonárodní revolucí, a
tak ji chybně informovalo, že je prý
Pražské jaro jen věci hrstky intelektuálů, které bude jednoduché zatknout a
neutralizovat, a že celkové obyvatelstvo Československa je prosovětské a bude
sovětské vojáky vítat jako v roce 1945. Když se to nestalo a ruští vojáci
sestali obětí intenzivního
přesvědčování, byl z toho u nich zmatek,
A v tom prvním týdnu byl národ neuvěřitelně sjednocen.
Všichni si dělali z ruské okupace legraci. Výkladní skříně obchodů byly
všude polepeny kreslenými vtipy, hesly a protiruskou komikou. Člověk chodil po
ulicích, četl to všechno nalepené na těch výkladních skříních a smál se.
Československý rozhlas fungoval a všichni ho sledovali.
Chodili po ulicích s malými tranzistoráky. Někdy se ruští vojáci snažili
lidem ty tranzistoráky konfiskovat, a Pražáci si z toho taky brzo začali
dělat legraci. Chodili před vojáky s kusy uhlí, které si drželi u ucha, a
měli obrovskou radost, když jim ty kusy uhlí ruští vojáci zkonfiskovali.
Během dopoledne ve středu 21. srpna ruská vojskanakonec obsadila budovu Československéh
rozhlasu. Slavní reportéři, kteří nabyli svého celebritálního statusu
v předcházejících měsících svobodného vysílání, pořád čekali, že už budou
muset skončit. Více než jednou se rozloučili a zahráli československou hymnu.
Ale po okupaci rozhlasové budovy se redaktoři
Československého rozhlasu odebrali do tajných vysílacích studií, připravených
pro případ invaze NATO ze Západu. Tato tajná studia Rusové nikdy neobjevili.
Rozhlasové vysílání během toho první týdne invaze nebylo nikdy přerušeno, za
určitou dobu rozhlas vypracoval vysílací štafetu, že se vysílání přepínalo
z Prahy do různých krajských redakcí. V důsledku vynikající práce
rozhlasových novinářů nedošlo k panice a ani k vážným ztrátám na
životech. Těch asi 150 lidí, co v Československu během prvního týdne
invaze zahynulo byly především nehody. Jedna mladá paní s dokončenou
dizertační prací, běžela na Klárově na tramvaj, Voják, sedící tam na ruském
tanku, se nějak lekl toho běhu nebo co, a vystřelil po ní a zabil ji. Myslím,
že se jmenovala paní Charousková. Na tom Klárově má památník.
Vedení komunistické strany spolu s Dubčekem bylo
odvlečeno do Moskvya bylo to zřejmě
důsledkem hrdinského, jednotného chování celého národa, že po týdnu Rusové
Dubčeka, Černíka a další komunistické politiky propustili. Dubček přijel,
přednesl poraženecký projev, při němž se rozplakal. Bylo zjevné, že Rusové
přimějí komunistické vedení ke kolaboraci, a oni to skutečně postupně udělali,
byli to slaboši. Jediný politik to neudělal, Tímto politikem byl František
Kriegel. Jako jediný z československé delegace v srpnu 1968 v Moskvě odmítl
podepsat tzv. Moskevský protokol, který okupaci vojsky Varšavské smlouvy
legalizoval.
Svět se okupací moc nezměnil, jak jsem napsal už výše.
Normalizátorům trvalo půldruhého roku, než byli schopni zahájit čistky a vrátit
zemi do neostalinismu.
Ještě bych měl připomenout, že – samozřejmě! – jsem
v tom okupačním týdnu vysílal místním rozhlasem protiokupační materiály
v Nučicích v okrese Praha-západ, v obci, kde máme chatu. Žádná
perzekuce za to nepřišla.
13.Uchoval
sis nahrávku rozhlasového vysílání z prvních hodin okupace. Proč pro tebe tento
dokument zůstal důležitý?
No tak zjevně šlo o přelomovou, historickou událost. Přitom
samozřejmě vysílající novináři měli obrovský kredit.
14.Jak
tehdy patnáctiletý student chápal politickou a kulturní otevřenost Pražského
jara?
Musím ze zpětného pohledu konstatovat, ale uvědomoval jsem
si to vlastně už i tehdy, že to Pražské jaro bylo blízké patnácti- až
šestnáctiletému člověku, protože jeho mentalita byla dost taková infantilní,
lidi se chovali, právě, jako by jim bylo patnáct či šestnáct. Dělal jsem před
časem rozhovor s Petrem Pithartem, který se se mnou shodl na tom, že
Pražské jaro vlastně neudělalo vůbec nic, jenom se pořád mluvilo. Samozřejmě,
v první řadě se hovořilo o stalinských zločinech z padesátých let,
lidi museli toto trauma zpracovat. Důsledkem toho bylo, že byl komunismus
tohoto ražení naprosto zdiskreditován, alespoň pro mě. Povědomí o stalinských
zločinech v Československu se pevně vetklo během Pražského jara do mé
mysli. Někteří lidé vytvářejí dojem, že se snad nějak rozjelo soukromé
podnikání, vůbec ne. Možná nějaký nadšenec se někde pokusil otevřít soukromou
hospodu, ale bylo to málo. Byly to prostě jen pořád řeči, samozřejmě to bylo
nesmírně euforické. Lidi se zastavovali na ulicích a vášnivě spolu diskutovali.
U koně na Václavském náměstí, v proluce na Příkopech.
15.Co
sis uvědomoval už v roce 1968 a co jsi významově pochopil teprve s odstupem?
Nemyslím, že by bylo nějak obtížné pochopit význam Pražského
jara už během jeho průběhu, moje interpretace se s odstupem ani nezměnila.
Ne že bych se chtěl jakkoliv srovnávat s Janem Nerudou, ale vím, že byl po
zbytek života ovlivněn vyvřením svobody v památném roce 1848, bylo mu
tehdy 14 let. U mě to bylo podobné, lze říci, že mě na velmi dlouho ovlivnila
zkušenost svobody z roku 1968, dlouho jsem se považoval za dítě toho roku.
16.Krátce
po invazi jsi nastoupil na Gymnázium Nad štolou. Jak se události srpna 1968
projevovaly ve škole mezi studenty a učiteli?
Nijak moc. Chodil jsem do školy pěšky ze Starého Města přes
Čechův most a pak nahoru na Letnou. Trvalo mi to asi 13 minut. Tuším těsně před
začátkem školního roku od 1. září 1968 byly staženy z pražských ulic i
z Letné ruské jednotky. Bylo to tam pak vydezinfikováno. V prvních
dnech cestou do školy přes Letnou jsem viděl na asfaltových cestách množství
mrtvých malých organismů, které dezinfekce zabila.
Měli jsme politicky velmi otevřený vztah se svými
středoškolskými učiteli, a to po celou dobu toho čtyřletého středoškolského
studia. Naše třídní učitelka paní Stehlíková nás učila českou literaturu. Vedla
také školní knihovnu a v nejvyšším patře budovy školy, kde byla také naše
třída, měla na chodbě na zdech pod sklem vyvěšený abecední seznam knih ve
školní knihovně. Potíž je, že jak začala v roce 1970 normalizace, spousta
knih v té školní knihovně byla zakázána a z knihovny vyloučena. Paní
profesorka Stehlíková ty zakázané knihy na tom seznamu vyvěšeném pod skly na
chodbě zamazala černou tuší. Vypadalo to hrozně. Pravila: „Já ten seznam přece
nebudu přepisovat.“ Bylo to psané na stroji, počítače ještě nebyly. Bylo to
takových třicet stránek. „Ale budeš, budeš,“ pomysleli jsme si. A samozřejmě.
Dlouho tam ten začerněný seznam viset nezůstal. Profesorka Stehlíková ho
přepsala.
V tom kabinetě, kde byla ta knihovna, seděla kromě naší
bohemistické třídní profesorky Stehlíkové také naše profesorka ruštiny.
Hovořili jsme v tom kabinetě politicky zcela otevřeně. Paní profesorka
ruštiny Smažíková někde získala exilové vydání samozřejmě zakázaného
Solženicynova románu V krugě pěrvom, V prvním kruhu. Rozhodla se ho
přeložit do češtiny, psala to jak můj otec své překlady rukou a my jsme jí to
přepisovali na stroji.Naše paní
profesorka fyziky nás seznámila s pravidelnými koncerty Českého šansonu,
které byly kolem roku 1970 na hraně politické odvahy.
17.Účastnil
ses studentské stávky v listopadu 1968. Jak stávka ve škole probíhala a jak na
ni reagovalo vedení nebo učitelé?
Stávka byla především vysokoškolská, střední školy se
k ní solidárně připojily, ale ohnisko bylo na vysokých školách. Trvala,
pokud se pamatuju, jen ai tak tři dny. Myslím, že jsme při tom byli ve škole.
Zase jsem vysílal školním rozhlasem.
18.Ve
své vzpomínce jsi napsal, že tě překvapilo, jak rychle se lidé začali
přizpůsobovat nastupující normalizaci. Kdy sis tuto změnu poprvé skutečně
uvědomil?
Pravděpodobně po roce 1970. Přišlo mi, že se lidé zbytečně
přizpůsobují. Ano, samozřejmě, jak později kolem Charty 77 říkal můj otec,
proti režimu se nedalo otevřeně bojovat, dokud nepadl v Moskvě. Jenže mě
nepříjemně překvapilo, kolik lidí začalo s husákovským režimem otevřeně
kolaborovat čistě z kariérních důvodů. Život v Československu by
býval byl podle mého názoru v sedmdesátkách daleko snesitelnější, kdyby
prostě lidi spolupracovali minimálně. Ne dělat něco protirežimního, za co by
člověk mohl být perzekvován. Ale prostě se neúčastnit, nebo věci dělat
nenápadně tak, aby se to zadrhávalo. Zajímavé je, že za Trumpa tohle Američané
taky vůbec neumějí. Já jsem byl tím režimem k nenápadné nespolupráci
vyloženě vychován, tuhle jsme se shodli s mou polskou kolegyní na Glasgow
University, že má z komunismu v Polsku tutéž zkušenost. Glasgow
University občas projevuje téměř komunistickou byrokratičnost. Vyplňuji její byrokratické
dotazníky jak za komunismu pokud možno nesmysly, aby se systém zadřel. Tak měli
lidi jednat v husákovském režimu.
19.Gymnázium
Nad štolou jsi popsal jako školu založenou do značné míry na diktování a
memorování. Byla tvoje pozdější kritičnost vůči českým institucím částečně
formována už touto zkušeností?
Když jsme byli na podzim v roce 1968 přijati
v patnácti na gymnázium, do té doby byla gymnázia jen tříletá.
V našem ročníku byly v Gymnásiu Nad štolou zavedeny dvě
experimentální čtyřleté třídy, jedna humanitní, se zaměřením na angličtinu
(sedm hodin výuky angličtiny týdně) a jedna matematická. Ukázalo se, že rozdíl
mezi osmnáctiletým a devatenáctiletým maturantem je velký. Ano, ta škola byla
založena na memorování. Učitelé stáli před třídou a pomalu jí diktovali
přednášku. Po zkoušení na začátku hodiny jsme pak celou hodinu psali, až se nám
ruka téměř zavařila. Učitelé vyžadovali, abychom se do druhého dne nadiktovaný
text doslova naučili. Bylo to neuvěřitelné trápení. Metody Jana Ámose
Komenského, že je nutno učit praxí, byly v této škole naprosto zapomenuty.
A to prosím toto gymnásium mělo prý „vynikající“ pověst!Vté
humanitní třídě jsme byli čtyři kluci a třicet holek, proto trvalo nesmírně
dlouho, než z toho vznikl funkční kolektiv. V té paralelní
matematické třídě byl poměr pohlaví daleko vyrovnanější. Vzpomínám, jak můj
spolužák Radovan Hrstka jednou v zoufalství ironicky řekl: „Musím
pospíchat domů. Musím se naučit, jaká byla BabičkaBoženy Němcové!“Ano, prosím. Učitelka nám nadiktovala do
sešitu patnáct řádek o tom, jaká byla Babička Boženy Němcové (ta osoba) a my
jsme to druhý den museli při zkoušení doslova opakovat. Jedinou výhodou bylo
při tom zkoušení, že kdo byl jednou vyvolán, tak pak zkušen nebyl, dokud nebyli
vyvoláni všichni ostatní, takže jsme měli většinou po pár týdnů úlevu. Bylo to
celé velmi primitivní a mechanické.
20.V
posledním ročníku jsi stál v čele protestu třídy proti způsobu výuky. Jak
přesně tento protest vznikl a čeho se studentům podařilo dosáhnout?
No tak všichni byli už hodně naštvaní a jak říkám,
devatenáctiletý student je už o hodně zralejší než osmnáctiletý. Protože jsme
v té škole byli jako první i čtvrtý rok, v devatenácti, tak jsme se
proti tomu diktování vzbouřili. Vedl jsem to já. Poukazoval jsem na to, že
v době existence xeroxových kopírovacích strojů je nesmyslné terorizovat
studenty neustálým diktováním. Zdůrazňoval jsem, že chceme, aby byly vyučovací
hodiny založeny na diskusi. Učitelé se nás zalekli a začali nás učit pořádně,
právě prostřednictvím diskusí. Překvapení! Uměli to!! Jenomže jsme se zhrozili,
když jsme zjistili, že po našem absolutoriu a odchodu ze školy se učitelé zase,
sakra, vrátili k tomu diktování.
III. Univerzita, anglistika a cesty k zahraničnímu světu
Výše jsem se zmínil, že jak se od roku 1970 režim
v Československu utahoval, stala se pro mě únikem angličtina. Uklízel jsem
si tady nedávno staré papíry a přišel jsem na dopis z vedení střední školy
Nad štolou, nazvaný Pochvala a datovaný 31. ledna 1972. Zněl: „Vážení rodiče,
třídní vyslovuje pochvalu vašemu synovi Janu Čulíkovi, žáku 4.S, za jeho
příkladnou snahu a píli ve studiu jazyka anglického. Vedení školy a učitelský
sbor je potěšen, že váš syn úspěšně složil z tohoto jazyka státní
zkoušku.“ Zmínil jsem se také výše o
tom, že se zřejmě do mě převtělil prastrýc, který systematicky poslouchal na
krátkých vlnách zahraniční vysílání. Když postupně byla svoboda médií
v Československu utahována, přešel jsem od pražského rozhlasu
k poslechu československého vysílání Svobodné Evropy. Ta ale začala být od
začátku sedmdesátých let tvrdě rušena. Jenže, jako obvykle, ani tohle
komunistickému režimu příliš nefungovalo.
Musím zde vysvětlit jednu dávno zapomenutou technickou
záležitost. Svobodná Evropa vysílala do Československa předvším na krátkých
vlnách, na těch nejkratších, 13, 16 a 19 metrů. Krátké vlny se šíří
z vysílače jednak přímou linií, a to jen na vzdálenost asi 10 kilometrů.
Jinak se šíří do vzdálenosti asi 2000 kilometrů odrazem od jonosféry. Jenže tam
je zásadní podmínka: Jonosféra musí být nasvícena sluncem, jinak to nefunguje.
Československý režim brutálně rušil vysílání Svobodné Evropy ve velkých
městech, především v Praze, rušičky byly na Petříně. Používal k tomu
toho přímého signálu šířícího se do vzdálenosti asi 10 km. Proto pustit si
frekvenci Svobodné Evropy v Praze na Starém Městě znamenalo slyšet jeh
brutální řev rušiček.
Jenže pak taky zbýval ještě ten signál odražený od jonosféry.
Svobodná Evropa měla krátkovlnné vysílače 2000 km západně od Mnichova, kde
sídlila, v Portugalsku. Ty vysílaly odrazem od jonosféry přímo do
Československa. Jak to rušit? Komunistický režim používal rušičky, umístěné
v Sovětském svazu za Uralem, to byl signál šířený odrazem z jonosféry
také do Československa. Avšak tady byl jeden geografický problém, který
komunistický režim nevyřešil.
Rušičky umístěné za Uralem byly 4000 km východně od vysílačů
Svobodné Evropy v Portugalsku. Znamenalo to, že na Uralu se stmívalo asi o
tři hodiny dříve než v Portugalsku. Znamenalo to, že zejména na podzim a
v zimě bylo možno poslouchat vysílání Svobodné Evropy tak od sedmnácti do
dvaceti hodin mimo Prahu v podstatě nerušeně, protože v Portugalsku
bylo ještě světlo, takže signál Svobodné Evropy se do Československa odrazem od
jonosféry dostal, kdežto na Uralu už bylo tma, takže signál rušiček v tu
dobu do Čech už nedošel. Necelých dvacet kilometrů za Prahou, na naší chatě
v Nučicích, bylo možno poslouchat Svobodnou Evropu pohodlně.
Jenže mě ten útlak postupně už přestal bavit a začal jsem
místo Svobodné Evropy poslouchat na krátkých vlnách zahraniční vysílání britského
rozhlasu v angličtině, BBC World Service. V rodině jsme měli tehdy
velké, i když přenosné tranzistorové rádio, vyráběné v pobaltských zemích
(byla to jakási jejich pomsta Rusku) a já ho nosil po Praze všude. Čekal jsem
třeba u filozofické fakulty v Praze v ulici 17. listopadu na autobus
a vedle mě řvalo anglicky toto velké tranzistorové rádio. Byl tak rok 1974,
tvrdý husákovský režim. Nikdo z čekajících na autobus mi neřekl ani slovo.
21. V roce 1972 ses dostal na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy, přestože jsi nebyl členem SSM. Jak významnou roli v tom sehrála tvoje
profesorka Jarmila Emmerová?
22. Jak přesně vzniklo tvoje členství ve Svazarmu
prostřednictvím kurzu morseovky?
23. Psal jsi, že tě k morseovce přivedl poslech Svobodné
Evropy na krátkých vlnách. Co pro tebe zahraniční rozhlas v té době znamenal?
Jak to bylo s tím přijetím na filozofickou fakultu? Jak
vyplývá z výše uvedeného, angličtina se pro mě už dříve než v roce
1972 stala únikem do svobody, takže jsem ji uměl. Moje profesorka anglistiky na
FF UK dr. Jarmila Emmerová mi později sdělila, jak to bylo s mým přijetím.
Když hodnotila uchazeče o studium, zjistila, že umím ze všech uchazečů anglicky
rekordně nejlíp. Jenže problém: Nebyl jsem členem SSM, Socialistického svazu
mládeže. Jenže paní doktorka Emmerová zjistila, že v žádosti o studium
jsem uvedl, že jsem členem Svazarmu, Svazu pro spolupráci s armádou. Tak
to silně označila červeným fixem.
A jak jsem se stal členem Svazarmu? Jak jem na krátkých
vlnách pravidelně poslouchal tu Svobodnou Evropu a to BBC, pořád tam kolem toho
hlasového vysílání bylo slyšet pípání morzeovky. Chtěl jsem tomu rozumět, a tak
jsem se zapsal do telegrafického kurzu. A když se někdo za komunismu zapsal do
kurzu pro telegrafisty, automaticky se tak stal členem Svazarmu. Takže jsem se,
paradoxně, dostal ke studiu na renomované pražské filozofické fakultě, protože
jsem poslouchal Svobodnou Evropu a BBC.
24. Proč sis vybral právě kombinaci angličtiny a češtiny?
Angličtina byl únik do svobody, bohemistika bylo studium
mých kořenů. Aspoň jsem v to doufal.
25. Jak kvalitní byla anglistika na Karlově univerzitě v době
normalizace?
26. Kteří učitelé nebo profesoři tě během studia nejvýrazněji
ovlivnili?
Zatímco katedra české literatury byla dost chabá, problém je
(jak měla s těmi zakázanými knihami problém naše třídní na střední škole),
že většina moderní české literatury byla zakázána, anglistika byla pro nás
víceméně v pořádku. Na literaturu tam byli profesor Radoslav Nenadál,
profesoři Hornát a Hornátová,na
anglosasštinu ještě velmi starý pan profesor Trnka. Anglickou literaturu tam
vyučoval také profesor Ian Milner, původně z Nového Zélandu, překladatel
poezie Miroslava Holuba do angličtiny. Žil v Praze od padesátých let, měl
jsem pocit, nepotvrzený, samozřejmě, že to byl asi komunista. Ale hlavně jsme
tam měli kromě místních učitelů jazyka lektory angličtiny z Británie,
prostřednictvím British Councilu, a americkou literaturu tam vyučovali
hostující profesoři z USA, například George Held. Ta výuka těch
zahraničních anglosaských odborníků byla až ve vyšších ročnících, já jsem od
prvního ročníku drze chodil na všechno, i ve vyšších ročnících. Nikdo mě
nevyhodil. Kteří profesoři mě nejvíce ovlivnili? No především ti američtí
profesoři, protože ti neměli o komunismu ani ponětí a žádný marxismus se
v jejich hodinách nevyskytoval.
Na katedře české literatury to
bylo horší, protože tu od roku 1972 ovládl nevypočitatelný normalizátor
Vítězslav Rzounek. Chodil jsem na víceméně normální přednášky Františka
Buriánka a vynikající byla odbornice na českou literaturu 19. století Jaroslava
Janáčková, jenže když jsme začali chodit do jejího semináře, my jsme jí vůbec
nerozuměli. Rzounek se jednou účastnil mé ústní zkoušky, kterou vedla odborná
asistentka, jejíž jméno jsem zapomněl, a protože mu lezla kamsi, řekla mu, že
mi také má dát nějakou literární otázku. Rzounek se mě zeptal: „Jak jsou
organizováni spisovatelé v Československu a na Západě?“ Opravdu silná
literárněteoretická otázka. Odpověděl jsem, že v Československu jsou ve
Svazu spisovatelů a na Západě nevím. Reagoval: „No, v odborech, přece!
Anglistika byla na filozofické
fakultě začátkem normalizace problémem, protože se tam učil jazyk a kultura
zemí, které neměly nic společného s komunismem. Tak bylo rozhodnuto spojit
anglistiku s germanistikou, protože německy se mluvilo v NDR,
komunistické zemi, to mělo tu angličtinu nějak očistit. Šéfem nové normalizační
katedry anglistiky a germanistiky byl germanista Vladimír Elznic (neměl doktorát).
Jenže moji rodiče ho znali z doby, kdy chodili na střední školu. Za
protektorátu je tam učil němčinu a při příchodu do učebny hajloval, zdravil
vztyčenu pravicí. Příjemný šéf katedry anglistikcy a germanistiky. Dr. Jarmila
Emmerová se nám jednou svěřila, že na ni zaútočil slovy: „Kdo se má pořád dívat
do toho vašeho buržoazního ksichtu!“
Dr. Jarmila Emmerová byla
kamarádka Josefa Škvoreckého. Jednou nám ukázala výtisk Škvoreckého komického
románu Tankový prapor, vydaného v Kanadě. Je tam jmenování Jarmile
Emmerové a jejímu muži. Emmerová byla zosobněním Škvoreckého „Ireny“ v jeho
povídkách a románech.
27. Jaký význam měla pro studenty angličtiny knihovna British
Councilu v Praze?
Měl jsem při studiu na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze velkou výhodu. Náš rodinný byt na Starém Městě znamenal,
že jsem to měl do školy pěšky pět minut. Jen přes dvě ulice. Anglická knihovna
British Councilu byla od našeho bytu asi stejně daleko, ve vchodu do Národní
knihovny z dnešního Mariánského náměstí, doprava po schodech do druhého
patra. Jenže já osobně jsem ji zase tolik nepotřeboval, neboť můj otec měl doma
v podstatě veškerou literaturu, kterou jsem potřeboval ke studiu
anglistiky. Avšak tu knihovnu British Councilu jsme měli tendenci považovat za
něco normálního. Já jsem se o ní zmínil v nějakém semináři na bohemistice
a doporučil jsem studentům, aby, pokud chtějí mít přístup k současné
britské literatuře, ji používali. Profesorka, která vedla seminář (a bylo o ní
známo, že leze kamsi normalizačnímu šéfovi katedry české literatury Rzounkovi)
mě po hodině vzala stranou a řekla mi, že o té knihovně radši nemám mluvit,
„aby ji nezavřeli“. Měl jsem trochu tehdy pocit, jestli se nezbláznila. Ale
tady vidíte, že žádné nadšené komunisty jsem v každodenním styku při
studiu na FF UK nezažil. Ani mezi spolužáky. Jeden můj spolužák, přítel Milan
Šťastný odkudsi z Liberce, mi jednou řekl, že si musí velmi dávat pozor na
hubu, neboť má velké štěstí, že se z nepražského města dostal na fakultu a
nechce to nijak ohrozit. Je možné, že situace v Praze byla o hodně snazší,
liberálnější, než na vesnicích či v menších městech, už proto, že lidi se
v Praze navzájem neznají, a tak je kontrola obtížnější.
28. Ve své vzpomínce jsi popsal neformální „šicí
kroužek" paní Emmerové. Co tato setkání znamenala v prostředí normalizační
univerzity?
My jsme v našem ročníku neměli žádné komunisty.
S anglistickými profesory jsme měli absolutně otevřenou komunikaci. Ne, že
bychom pořád nadávali na komunisty, ale zároveň tam nebyla žádná komunistická
propaganda. „Šicí kroužek“ s paní doktorkou Emmerovou byly občasné
mejdany.
29. Chodil jsi na filmová promítání na americké
velvyslanectví a poslouchal veřejně BBC na tranzistorovém rádiu. Vnímal jsi to
tehdy jako běžnou součást života, nebo jako vědomé vybočení z normalizačního
prostředí?
Během normalizace v sedmdesátých letech byl
v Československu v podstatě zrušen veřejný prostor. Nebylo možné se
dívat na televizi, poslouchat rozhlas, sledovat politiku. Byla to doba bezčasí.
Lidi reagovali tak, že si vytvořili soukromé skupiny několika přátel, často to
bylo několik rodin, s nimiž chodili do hospody, jezdili na výlety, a mohli
jim důvěřovat, ne že by se pořád mluvilo o politice, protože ta v podstatě
stejně neexistovala. Všechno bylo oblepeno komunistickými plakáty. Jednou jsem
narazil na paní profesorku Emmerovou, jak mé plné ruce komunistických plakátů
snad k VŘSR (to už nevíte, co to bylo, že?) – že prý je má vylepit na okna
filozofické fakulty. Těžko by tam dosáhla. Zželelo se mi jí a ty plakáty jsem
jí tam vylepil sám.
Principem bylo pokud možno se vyhýbat nedýchatelné
komunistické atmosféře a žít mimo ni. Na studenty zřejmě nebyl ještě takový
tlak jako na normální dospělé v zaměstnání. Vytvořil jsem si ten princip
škodit tomu režimu, pokud to jde a pokud je to nezjistitelné, působit, aby se
zadřel, ale jen tam kde nebylo vidět, kdo to dělá. A snažil jsem se.
Občas to přece jen bylo skoro na hraně. Jako student jsem
vyučoval angličtinu, bylo to velmi výhodně výdělečné, po absolutoriu, než jsem
odcestoval do Británie, v pražské Jazykové škole na plný úvazek. Měl jsem
tam jednu hodinu opravdu pokročilých studentůs nimiž jsem vedl konverzaci. Vždycky jsem nastolil na začátku
hodiny diskusní téma, podle jedné anglické vyučovací příručky debatních témat.
A tentokrát jsem jim dal téma „Lidi jsou za sebe navzájem odpovědni.“ Přítomní
studenti si začali vášnivě stěžovat, že po invazi v srpnu 1968 se na
Československo Západ stoprocentně vykašlal a nijak nepomohl, a já jsem to
nemohl uřídit. Asi po půl hodině přišel do třídy pozdní žák a ten mi pak po
hodině řekl, že když se přibližoval po chodbě k dveřím učebny, stál tam
někdo a za dveřmi to bědování poslouchal, když se student přiblížil, odešel.
Nebylo mi ten večer moc příjemně.
30. Doktorát jsi získal ze srovnávací anglicko-české
fonetiky. Zůstala ti z této disciplíny zvláštní citlivost k jazyku, formulaci a
způsobu, jakým lidé skrývají význam za slovy?
Velmi silné přátelství jsem měl s paní docentkou Alenou Skaličkovou, manželkou slavného českého lingvisty Vladimíra Skaličky. Docentka
Skaličková byla odbornicí na anglickou fonetiku ve Fonetickém ústavu dole
v přízemí na FFUK. Fonetikou jsem se začal zabývat, protože jsem chtěl se
pokud možno naučit autentický anglický přízvuk. To nakonec nedopadlo dobře,
protože středostavovský jihoanglický přízvuk, který se v Praze vyučoval, má
ve Skotsku velmi špatnou pověst – lidi se mu posmívají. Takže je lepší mít ve Skotsku
raději český přízvuk v angličtině než jihoanglický. Mimochodem, takoví
jsou Skoti – nikdo nikdy neřekl ani slovo o mém přízvuku, nebo že jsem cizinec.
Oni to prostě nedělají.
Paní docentka Skaličková si mě velmi oblíbila a chtěla,
abych po ni místo profesora anglické fonetiky převzal. Lákala mě, že mám dělat
fonetiku, protože je imunní vůči marxismu: „Naštěstí totiž žádný Lenin ani
Stalin nikdy nic o fonetice nenapsal.“Byla docela zdrcená, když jsem jí oznámil, že si beru skotskou manželku
a odjedu do Británie. Stát se ve Fonetickém ústavu odborným asistentem by asi
stejně nešlo, protože by po mně chtěli, abych nejprve vstoupil do KSČ.
(Docentka Skaličková ve straně nebyla.)
IV. Lesley Keenová, odchod a začátek života v Británii
31. V létě 1975 jsi pracoval jako studentský průvodce na
Letní škole slovanských studií. Co ti tato zkušenost poprvé ukázala o lidech ze
západních zemí, kteří se zajímali o Československo?
Byli to vesměs zajímaví lidé. Taky někteří trochu pedantští.
Byl tam jeden mladý Američan, kterého vzrušovala skutečnost, že mi čeština
tolik rodů a pádů a typů skloňování. Jiný americký student, John Kunstadter, mě
možná přivedl do průšvihu s Stb, ale nevím to jistě. Potíž bylo, že se
zajímal o východoevropskou politiku a přijel rovnou z výzkumného oddělení
rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově, kde navštěvoval jakýsi
politický kurz. Bohužel Stb se zřejmě dověděla o tomto jeho zázemí a proto se
mě opakovaně na Johna Kunstadtera při pozdějších výsleších ptala. Mám teorii,
neprokazatelnou, že John z té letní školy odejel rovnou do Mnichova a tam
se zřejmě vykecával, že se seznámil se mnou a že jsem nekomunista a fajn
člověk. Bezpochyby tam mohla mít StB agenta a ten – pokud opravdu
k takovémuto výkladu v Mnichově došlo – o tom zřejmě referoval Praze.
Já jsem si samozřejmě jako studentský vedoucí té anglosaské
skupiny na té letní škole nedělal žádné servítky. Jeden příklad. Když jsme
jezdili autobusem na výlet, já seděl v předu a měl v ruce mikrofon,
jímž jsem anglicky informoval osazenstvo autobusu, kolem čeho jedeme a co vidí.
A když jsme jeli ulicí Na Poříčí, řekl jsem anglicky: „Tady se podívejte
napravo. Tady mají komunisté redakci toho svého deníku, Rudé právo.“ (Za
socialismu měl každý povinnost se s komunismem nadšeně identifikovat, to
jsem nedělal.) Vedle mě vpředu v autobuse seděl jiný student, taky
průvodce, a ten, když to slyšel, se na mě podíval dost divně.
Pro mě zkušenost
s lidmi ze Západu nebyla zase tak nová, opět v důsledku náhody a
protekce. Měli jsme na střední škole Nad štolou velmi přátelského profesora
výtvarné výchovy, jmenoval se Fortýn. Jezdili jsme s ním a s jeho
manželkou na konci školního roku na výlety po slovenských horách. Paní
Fortýnová pracovala v Československé státní bance. Možnost cestovat na
Západ byla v sedmdesátých letech díky Husákovi nesmírně omezená (někdy
kolem roku 1970 se vyjádřil, že „hranice nejsou žádné korzo“). Výmluvou, nebo
praktickým problémem bylo to, že československá koruna nebyla konvertibilní a
výjezdní doložku k cestě na Západ dostal jen ten, komu se podařilo získat
ze státní banky tzv. devizový příslib. O ten se žádalo jednou ročně
k určitému datu, většinou na jaře, před cestou do zahraničí v létě. Těch
devizových příslibů bylo nesmírně málo a skoro nikdo ho nedostal. Jenže paní
Fortýnová pracovala ve státní bance a k těm devizovým příslibům přístup
měla. A věděla, že studuju angličtinu a že cesta do Británie by pro mě byla
velmi cenná. A tak, představte si, opatřila mi v době, kdy na Západ nemohl
jezdit téměř nikdo, v sedmdesátkách ten devizový příslib třikrát! Byl jsem
v Británii – ano, pokaždé na krátkou dobu, ani ne čtrnáct dní - během svého studia třikrát. Naposledy po té
letní škole, kde jsem se mimo jiné seznámil s anglickým studentem češtiny
z Lancasteru – kde ho tehdy učil Igor Hájek – Markem Copplestonem. Projeli
jsme pak společně celou Británii spolu stopem, po její západní straně na sever
a pak po její východní straně zase zpět na jih.
32. Jak ses seznámil s Lesley Keenovou?
Seznámil mě s ní jiný kamarád, kterého jsem znal
z té letní školy. Americký profesor matematiky Bill Hall. Ten přijel
v roce 1975 do Prahy na celoroční matematickou stáž a předtím se přihlásil
do té letní školy slovanských studií, aby se aspoň trochu naučil češtinu. Mimochodem,
právě případ Billa Halla mi poskytl informaci, že česká tajná policie StB asi
není moc efektivní, určitě ne, pokud šlo o zjišťování informací ze zahraničí.
Profesor Bill Hall se nám totiž svěřil, že nedlouho před příjezdem do Československa
bojoval ve Vietnamu v americké armádě proti tamějším komunistům. Zjevně to
StB o něm nevěděla.
33. Co ji přivedlo do Prahy a jaká byla její tehdejší práce
na Barrandově?
34. Jaké jsou přesné okolnosti jejího filmu Ondra a sněžný
drak a kde by bylo možné dohledat jeho autentickou kopii nebo dokumentaci?
Lesley už předtím, než mě znala, měla kamarády kdesi na
Karlovarsku, s nimiž se seznámila poslechem Radio Luxembourg. Česko bylo
známo animovanými filmy a ona jako absolventa umělecké školy Glasgow School of
Art se rozhodla přijet do Prahy v rámci ročního stipendia British Council,
studovat na UMPRUM a natočit tam kreslený film. Jenže když tam přijela,
oznámili jí, že žádný kreslený film tam dělat nemůže. Tak se obrátila na Krátký
film v Praze. Jeho ředitel Kamil Pixa, estébák (ale to ji nezajímalo) jí
umožnil animovat a v rámci studia kresleného filmu natočit pohádku Ondra
a sněžný drak. Ten film je zde:
35. Vztah s britskou občankou přitahoval pozornost Státní
bezpečnosti. Jak probíhaly výslechy, k nimž jsi byl předvoláván?
36. Souvisel tvůj odchod z anglické redakce Československého
rozhlasu přímo s tlakem StB?
Já vlastně nevím, proč mě brzo po té letní škole v roce
1975 začala StB tahat k výslechům. Výše jsem uvedl teorii, že za to možná
mohl, nevědomky, americký student John Kunstadter. Ptali se mě na něho, nic moc
jsem jim nemohl stejně říct, protože jsem nic nevěděl. Jednou si pro mě přišli
na Staré Město a moje matka se na ně obořila: Počkáte venku, já mu nejprve dám
večeři. A zabouchla před nimi dveře, takže asi hodinu čekali venku. Mezitím
přišla Lesley a proběhla mezi nimi. Když mě vezli estébáckým autem do
Bartolomějské, zeptali se: „To je ta Lesley?“
Moc si na ty výslechy nepamatuju, samozřejmě, že se člověk
bál. Naučil jsem se během nich ale jednu věc: Že člověk na jejich otázky musí
odpovídat tak, aby odpovědi vedly do slepé uličky a nemohly vyvolat další
otázky . Takže na otázku Četl jste dokument Charty 77? jsem odpověděl „Ano.“
Následovala otázka: „Kdo vám ho dal?“ Má odpověď: „Někdo nám ho hodil anonymně do schránky.“ Ano, ptali se mě,
jestli byl jim nemohl systematicky udávat lidi z filozofické fakulty. To
jsem okamžitě odmítl a oni netlačili.
V posledních letech mého studia na pražské filozofické
fakultě jsem se dostal do zahraniční redakce Československého rozhlasu.
Doporučil mě tam kanadský baháista Joe Třetina. Ten přijel do Prahy, protože
tam chtěl rozšiřovat baháistické náboženství. Poznal jsem ho také na té letní
škole. Našel v univerzitní knihovně knihu v češtině, vydanou o
baháismu někdy v třicátých letech. Požádal mě, aby ji ofotografoval,
fotoaparátem!! a potom jsme na zvětšováku z toho vyráběli fotografické
kopie. Měli jsme těch stránek plnou vanu. Kdyby nás při tom přepadla StB, asi
by se jí to nelíbilo.
Joe Třetina za mnou přišel, že se Československý rozhlas
snaží vysílat do zahraničí v angličtině, ale že tam, chudáci, nemají skoro
žádné lidi mluvící anglicky. Tak mě tam uvedl. Jádrem redakce byl starší pán,
jménem Milouš Suchý, který uměl psát anglicky jako rodilý mluvčí, ale měl
strašlivý přízvuk a odmítal si sednou k mikrofonu. Moje práce
v komunistickém rozhlase jako studenta byla – pokud to lze tak označit –
jediným případem kolaborace s režimem. Holt jsem chtěl dělat v rádiu!
Pracovní šichty byly asi od čtyř odpoledne tak to deseti večer. Připravoval
jsem zpravodajství a četl jsem zprávy, měl jsem také vlastní pořad o podružných
zajímavostech jménem Minimagazín.
Během té práce na tom zpravodajství v angličtině došlo
k jednomu pozoruhodnému vývoji. České mediální zpravodajství bylo tou
dobou absolutně závislé na sovětské tiskové kanceláři TASS. Prostě se jen
opisovalo, co vydal TASS. Jenže problém byl, že TASS v Moskvě končil
v jednu hodinu ráno, což znamenalo, že v Praze po třiadvacáté hodině
už nebyly zprávy. A náš hlavní problém byl, že vysílat do světa často
zastaralé, socialisticky ideologické bláboly v angličtině byl nesmysl.
Zajímavé, že to uznalo vedení komunistického rozhlasu a tak nám vydalo přenosný
magnetofon a dalo nám svolení, abychom si nahrávali zpravodajské bulletiny
anglického vysílání BBC a kradli jejich zprávy. Což jsem samozřejmě dělal
s nadšením.
To zpravodajství se vysílalo v nejrůznějších pořadech
do nejrůznějších částí světa, na nejrůznějších krátkých vlnách. Jeden ten pořad
se vysílal i na středních vlnách pro Evropu, od 0.30 hodin. Takže jsem přišel
domů z rozhlasové šichty a v kuchyni si mohl pustit své vlastní
zprávy: „Time now: It is midnight thirty. This is Radio Prague,
Czechoslovakia.“Mám to ještě někde
nahrané. Domlouval jsem si se svou budoucí manželkou Lesley různé vtípky, určité
konkrétní formulace, které jsem pak dával do těch zpráv jako pozdrav pro ni.
Moje matka byla tzv. dorostová lékařka, specializující se na
studenty, teenagery, mladé lidi. Jako taková zasedala u odvodů mladých mužů do
armády. Vzhledem k tomu, že tyto odvody trvaly řadu týdnů, znala různé
komunistické plukovníky, kteří ty vojenské odvody prováděli. Když mě začali
tahat na výslechy k StB, jeden plukovník se někde zeptal svých zřejmě
estébáckých kumpánů, proč to dělají. Přišel pak k mé matce
s informací, že když odejdu z rozhlasu, výslechy přestanou. A to se
také stalo.
37. Čím se tvoje dcery zabývaly a čím se zabývají teď, nebuď
skromný, pověz nám všechno...
38. Jak byly vychovány tvoje dcery (naučily se česky? co
vědí o tvé zemi?)
Jako vždycky, mluvím a mluvil jsem v domácnosti oběma
jazyky, česky i anglicky, takže obě dcery byly vystavovány češtině od narození.
Jenže protože dcery češtinu slyšely pouze v prostředí, kde zároveň bylo
možno přepnout na angličtinu, usoudili, že ta čeština je jen jakási otcova
podivnost a v Glasgow na mé české dotazy vždy odpovídaly anglicky. Jenže
ouha, já jsem je posílal do Čech na dětské letní tábory, a tam zjistily, že
holt čeština je jazyk, kterým je nutno se dorozumět. Vždycky se z těch
táborů vrátily dost počeštěné. Je tomu už dost let, možná, že ta jejich čeština
už dost zakrněla, ale mluvím na ně český dodnes.
39. Jaké to je být v domácnosti plné žen, kde jsi jediný muž?
Normální.
40. Po invazi v roce 1968 jsi údajně odmítl možnost, aby
rodina odešla do západního Německa, protože odejít měli okupanti, nikoli vaše
rodina. Je tato vzpomínka přesná a jak ji hodnotíš s odstupem od svého
vlastního odchodu o deset let později?
Můj otec měl jako pracovník zahraničního obchodu celou řadu
blízkých obchodních přátel na Západě. Nejbližším z nich byl západní Němec
pan Hochhaus, a ten nám nabídl, že pokud bychom chtěli po invazi emigrovat,
zařídí nám v Německu existenci. Rodiče o tom nahlas uvažovali, ale já,
patnáctiletý fracek, jsem skutečně zdůraznil, že já nikam nepojedu, at odjedou
okupanti. To rozhodlo, že jsme nikam nejeli, ale myslím, že rodiče by
Československo neopustili. Uvědomil jsem si to o řadu let později, když můj
otec, naprostý anglista, jezdil se mnou po Británii, a došlo mi, navzdory všemu
je mu ta země svým způsobem cizí, že patří do Česka.
Výše jsem se zmínil, že studovat v Praze
v normalizaci v letech 1972-1977 nebylo tak problematické, zejména
proto, že anglistikou komunismus vlastně nepronikl, a zadruhé, že studenti
nebyli pod takovým politickým tlakem jako pak lidé v zaměstnání. Po
absolutoriu však bylo zjevné, že se v normalizaci dlouhodobě nedalo žít. Pár
měsíců jsem pracoval na plný úvazek jako učitel angličtiny v Jazykové
školev Praze, ale v únoru
1978 jsme s manželkou Československo nadobro opustili.
Předtím byly obavy, zda to vůbec bude možné. Strašili mě, že
mě pošlou do armády a pak mě léta nepustí do zahraničí, protože jsem byl
„seznámen s tajnými vojenskými skutečnostmi“. To se ale nestalo.
Jednoho dne jsem dostal poštou nedoporučený, předtištěný
korespondenční lístek, na němž bylo uvedeno, že se mi odpouští povinná vojenská
služba, takže do armády nemusím a nebudu odveden. Nevím, jestli důstojníci
nechtěli mít v armádě člověka s britskou manželkou, anebo zda někde
zatlačili někteří z těch plukovníků, co prováděli ty odvody s mou
matkou. To se nikdy nedovím.
V. Glasgow, Lancaster, film a literatura
41. Jaké byly tvoje první pracovní a životní podmínky po
příchodu do Británie?
42. Jak ses dostal k výuce české literatury, historie a
východoevropských studií v Glasgow a Lancasteru?
No tak po příjezdu do Británie jsem měl nejprve velké
štěstí, pak to dopadlo docela špatně. Původně jsme si s manželkou mysleli,
že možná ani nebudeme moci zůstat v Británii, že třeba za prací budeme
muset odjet až do Kanady. V Glasgow na univerzitě se vyučovala
bohemistika, dotazoval jsem se, jestli by tam pro mě nebylo místo. A ejhle!
Od padesátých let vyučoval bohemistice na univerzitě
v Glasgow dr. Lumír Soukup, byl to těsně po válce jeden ze dvou tajemníků
ministra zahraničí Jana Masaryka (druhým byl známý spisovatel Viktor Fischl,
který skončil v Izraeli). Po svém příjezdu do Glasgow v únoru 1978
jsem zjistil, že dr. Soukup chce jít od října 1978 na roční studijní dovolenou,
a tak mě tam za něho na rok zaměstnali jako Temporary Lecturer in Czech
Studies. Ukázalo se, že se dr. Soukup chystá do důchodu, a že mě v Glasgow
zaměstnali, aby si mě vyzkoušeli jako jeho možného nástupce.
Ale když se po roce dr. Soukup vrátil ze své studijní
dovolené, chtěl – kvůli penzi – zůstat ve svém zaměstnání ještě rok. A shodou
okolností se uvolnilo krátkodobé místo na jiné bohemistické katedře, na
univerzitě v Lancasteru, kde mě zase jmenovali na rok do funkce Temporary
Lecturer. Jezdil jsem tam vlakem z Glasgow jen na jeden nebo dva dny v týdnu
(trvá to dvě a půl hodiny), kdy jsem hromadně odučil všech těch deset hodin
přednášek.
Takže minuly tyto dva roky a Glasgow University se už
připravovala, že mě jmenuje trvalým nástupcem dr. Soukupa. Už mě považovali za
svého. Byl jsem za katedru na schůzi fakulty, když děkan oznámil: „Dnes měl jít
do novin inzerát na trvalé místo bohemisty zde v Glasgow, ale museli jsme
to zrušit.“
V Británii se totiž dostala k moci Margaret
Thatcherová a jejím z jejích prvních kroků bylo zaútočit na univerzity.
Politikové, zejména konzervativci, to dělají často, vzdělané obyvatelstvo je
totiž pro jejich moc nebezpečné.
Thatcherová měla primitivní, chybnou představu, že centra
studia východní Evropy jsou ohnisky komunismu, a tak se je rozhodla zrušit.
Bylo tomu ovšem obráceně, ta centra studia východní Evropy byla v podstatě
jedinými místy v Británii, kde odborníci skutečně rozuměli tomu, jak
kriminální je komunistický režim, a sdělovali to veřejnosti i studentům.
Thatcherová nastoupila k moci rušením univerzitních
kateder. Zakázala jmenování nových univerzitních učitelů po dobu pěti let, tím
pádem skončila možnost, že bych byl jmenován v Glasgow. Zrušila vynikající
jugoslavistické a bohemistické centrum na univerzitě v Lancasteru,
nedlouho předtím, co vznikla válka v Jugoslávii, takže když vznikla, nebyl
už nikdo, kdo by o tom informoval. V Lancasteru byli tři bohemisté,
historik Zbyněk Zeman, jazykový učitel, Skot Jim Naughton a odborník na
literaturu, spolupracovník a kolega Josefa Škvoreckého, známý překladatel
z angličtiny Igor Hájek. Zemana a Naughtona přesunuli po zrušení katedry
v Lancasteru do Oxfordu, tamější univerzita má samozřejmě vynikající
pověstr, a oba, Jim Naughton i Zbyněk Zeman, po této nabídce vyloženě skočili. Jenže
měli pak dlouhá léta v Oxfordu poněkud problematickou situaci, kolegové je
totiž považovali za nelegitimní přivandrovalce, protože neprošli regulérním
jmenovacím procesem. Igora Hájka se rozhodli přesunout do Glasgow. Byl nsmírně
slušný, řekl, že tam nepůjde, pokud nebude zajištěno bohemistické místo pro mě.
Sdělili mu, že místo pro mě zajištěno nebude a pokud Igor Hájek pozici
v Glasgow nepřijme, bude zrušena, tak ji přijmout musel.
A na celý tento traumatický a dramatický vývoj pohlížel tak
trochu ironicky a nezúčastněně jiný Čech na Glasgow University, Josef Fronek,
lingvista, který posléze proslul svými vynikajícími anglicko-českými slovníky. Nedlouho
předtím byl jmenován odborným asistentem na katedře lingvistiky a fonetiky
v Glasgow.
Ale co se nestalo. Thatcherová náhle zrušila i katedru
lingvistiky a fonetiky v Glasgow, takže Josef Fronek přišel o zaměstnání. Bylo
mu nabídnuto, aby učil český jazyk na tamější katedře slovanských studií, což
rychle přijal.
Takže, paradoxně, bohemistika byla v Glasgow posílena.
Literaturu tam začal učit Igor Hájek, jazyk Josef Fronek. Za jedoho bohemistu,
Lumíra Soukupa, byli nyní na slavistické katedře bohemisté dva. Jan Čulík byl
ale zcela vyšachován. Katedra na něho ale nezapomněla a když v dubnu 1995
náhle zemřel Igor Hájek ve věku pouhých 63 letna aneurysma, Jana Čulíka konečně jmenovali do trvalé bohemistické
funkce. Bylo to ovšem až za patnáct let!
Vždycky říkám, že bych měl být vlastně vděčný, že mě
z univerzity v roce 1980 vyhodili. Kdybych totiž byl trvale
univerzitním učitelem od osmadvaceti let svého věku, nepoznal bych vůbec, co je
normální život. Mezitím začala moje manželkadělat experimentální animované filmy pro nový experimentálni komerční
kulturní celonárodní televizní okruh Channel 4 a já jsem pracoval
v produkci v naší malé filmařské firmě. Channel 4 začal vysílat dne
2. listopadu 1982, v den mých třicátých narozenin. Považoval jsem to za
symbolické, že má budoucnost bude v práci pro tuto televizi, a tak tomu
také sedmnáct let vlastně bylo. Byl jsem také funkcionářem nezávislé filmařské
organizace a jako takový jsem se účastnil vyjednávání s šéfy největších
britských televizních stanic o přístupu soukromých filmařů do televize.
43. Jaký význam měl pro tebe a pro britskou bohemistiku Igor
Hájek?
Igor Hájek byl nesmírně slušný, informovaný a lidský člověk.
Řekl bych, že to byl můj druhý otec. Bylo pro mě šokem, když oba dva, můj otec
i můj druhý otec Igor Hájek zemřeli na jaře roku 1995.
44. Proč se tvým dlouhodobým působištěm stalo právě Glasgow?
Jak jsem uvedl výše, původně jsme mysleli, že třeba budeme
muset jet za prací do Kanady. Ale pak se vyskytla ta, v sedmdesátých
letech jen krátkodobá, pracovní příležitost na univerzitě v Glasgow, a
posléze vznikla naše práce pro televizi Channel 4, tak jsme v Glasgow
zůstali.
45. Jak se v průběhu desetiletí měnil zájem britských
studentů o Československo a Českou republiku?
Myslím si, že se moc neměnil. Byl vždycky relativně malý,
jenže ti, kdo u nás vystudovali bohemistiku, často skončili na významných
místech. Například Andrew Stroehlein byl až do nedávna globálním mediálním
ředitelem lidskoprávní humanitární organizace Human Rights Watch. Byla obrovská výhoda, že umí česky. Pro Českou
republiku to však možná taková výhoda nebyla, protože byl dobře seznámen
s chováním české vlády a byl ochoten jiveřejně kritizovat, když to bylo zapotřebí. Jednou se nám podařilo
veřejnou kritikou zamezit tomu, aby česká vláda z České republiky
deportovala žadatele o azyl. Kritizovali jsme to a česká vláda to přestala
tehdy dělat.
Zjistili jsme nedávno, že studenti, kteří mají
v životopise informaci, že v Glasgow studovali češtinu, nacházejí po
absolutoriu v Británii velmi rychle zaměstnání, protože budoucí
zaměstnavatelé si uvědomují, že kdo studuje v Británii češtinu, dokáže
myslet samostatně a nezávisle. A tak tomu také je.
Horší je, že bohemistika přestala mít řádnou podporu na
univerzitě v Glasgow. Kolem roku 2010 zrušil psychopatický děkan
glasgowské humanitní fakulty Murray Pittock magisterský program bohemistiky i
polonistiky. Zústala pouze výuka jazyka a dílčí česká témata v programu
srovnávací literatury. Je to velká škoda. Katedra slavistiky byla začleněna do
velké „Školy moderních jazyků a kultur“, kde se učí hlavně španělština a
francouzština. Cynikové poukazovali na to, že k tomu začlenění došlo
proto, aby se lehčeji rušily jednotlivé předměty. Zachránili však určitým
způsobem bohemistiku kolegové z historie, kteří projevili zájem o
bohemistické kurzy. Potíž je, že ve Škole moderních jazyků a kultur těžko
přesvědčíme studenty, kteří jsou například nadšení nad portugalštinou a
portugalskou kulturou, aby se začali zajímat o český film. Avšak na katedře
historie je situace jiná. Například kurz českého filmu za posledních sto let je
možno historikům prezentovat jako dokumentaci o vývoji jedné středně velké
evropské země – a o to mají historikové zájem. Takže učím bohemistické kurzy
pro historiky.
46. Jaká byla tvoje konkrétní role ve společnosti Persistent
Vision Animation?
Hlavně produkce. Tedy organizační věci.
47. Jak vznikla spolupráce Persistent Vision Animation s
Channel Four?
Tady je zajímavé, že na počátku zřejmě byl zase vliv českých
záležitostí. Televize Channel Four fungovala jako nakladatelství. Pořady pro ni
vyráběly soukromé firmy. Stanice měla jen tzv. commissioning editors, tedy
redaktory, kteří si od soukromých firem objednávali pořady. Redaktorkou pro
vzdělávání byla Naomi Sargent, a ta měla jakési české kontakty. Když se
dověděla, že Lesley natočila v Praze kreslený film, vyvolalo to její zájem
a vedlo to k naší dlouhodobé spolupráci s Channel Four. Naomi Sargent
si nejprve u Lesley objednala experimentální animovaný film Taking a Line
for A Walk: A Homage to the work of Paul Klee. Byl to jedenáctminutový
experimentální film, a protože si ho objednala redaktorka pro vzdělávání, byl
dán pozoruhodným způsobem do vzdělávacího kontextu. Jeho vysílání byla věnována
celá hodina, a to v nejlepším vysílacím čase ve dvacet hodin večer.
Nejprve se odvysílal Lesleyin experimentální film, pak následoval půlhodinový
dokumentární filmo tom, jak ten
animovaný film vznikal a co tím autorka chtěla říci.
48. Co bylo cílem dokumentu Orpheus Through the Ages a
jaká byla tvoje konkrétní autorská a produkční účast?
Nedlouho poté si Naomi Sargent z Channel 4 u nás
objednala Lesleyin animovaný film Orpheus and Eurydice a já jsem ho
doplnil tím, že jsem napsal scénář pro dokumentární film o historii orfeovského
mýtu během staletí, Orpheus Through the Ages. Vysílalo se to zase
v hlavním vysílacím čase ve dvacet hodin, nejprve běžel ten animovaný
film, pak náš dokument o orfeovském mýtu, který podle mého scénáře natočil
glasgowský dokumentarista Mike Alexander (potřebovali jsme k tomu určité
množství záběrů z italské Florencie, tak jsme tam s Lesley zajeli a
já je pro ten dokument natočil na místě).
Animovaný film Orpheus and
Eurydice byl vybrán do soutěže na filmovém festivalu v Cannes
v roce 1984. To byla zajímavá zkušenost. Žádnou cenu jsme nevyhráli, ale
byli jsme na festivalu na prestižním místě mezi filmaři, kteří měli své filmy
v soutěži. Ve festivalovém kině jsme seděli v první řadě, vedle mě
seděl režisér Wim Wenders, který tam soutěžil se svým filmem Paris, Texas.
49. Co pro vás znamenalo získání skotské ceny TRIC za projekt
spojený s Orfeovým mýtem?
No byla to taková místní skotská cena. Spíš na nás udělala
dojem ta účast na tom filmovém festivalu v Cannes.
50. Jak bys popsal filmovou a výtvarnou práci Lesley Keenové
v osmdesátých letech a její význam pro váš společný profesní život?
No tak mě vyhodili z univerzity a práce jako produkční
pro Lesleyiny filmy přišla velmi vhod. V druhé polovině osmdesátek se nám
také narodily obě dcery, a kromě práce jsem je taky vychovával, když Lesley
pracovala.
Lesleyiny filmy byly řekl bych radikální, inovativní
příspěvek světovému kreslenému filmu. Může to posoudit každý. Nejzásadnější
Lesleyin film byl však celovečerní animovaný film Ra: The Path of the Sun
God, Ra: Pouť slunečního Boha. Byl to jediný celovečerní animovaný film
vyrobený ve Skotsku. Ve třech dílech vizuálně vyjadřoval staroegyptskou
mytologii, která má často pozoruhodně blízko k moderní kvantové fyzice. Naomi
Sargant tento film financovala, protože měla úzké vazby na české egyptology,
česká egyptologie je nebo tehdy byla velmi dobrá. Film Ra: The Path of the
Sun God se vyráběl čtyři roky. V dnešní době vypadá, jako by byl
vyroben počítačovou grafikou, ale nic takového v osmdesátých letech
neexistovalo. Zářící mnohobarevné scény byly vyrobeny tak, že kresby se nejprve
nakreslily černou tuší na průhledný ultrafán a z toho se na černý tiskový
materiál s umělé hmoty udělaly negativy. Negativ s kresbou nyní
v průhledné čáře se zasvítil zespodu a nasnímal kamerou s barevným
filtrem. A protože mnohé scény jsou mnohobarevné, film procházel kamerou někdy
až čtyřicetkrát, pokaždé s jinou grafikou (obrázky se kombinovaly
dohromady) a s jiným barevným filtrem. Nezapomínejme, že šlo o animaci,
takaže aby bylo dosaženo pohybu, v každé scéně bylo nutno nasnímat na
každou vteřinu asi dvanáct až čtrnáct statických snímků. Některé tyto série
statických snímků až čtyřicetkrát. Prokázalo se při tom, jak vynikající
technikou je 35 mm film. Záběry byly stoprocentně pevné a jednotlivé barevné
vrstvy se nerozbíhaly.
Film Ra: The Path of the Sun God v poslední době na
internetu zaujal obrovské množství lidí. Za poslední dva roky ho tam zhlédlo
více než 900 000 osob:
VI. Česká literatura v exilu a v angličtině
51. Co tě vedlo k napsání knihy Knihy za ohradou?
52. Jak dlouho jsi na knize pracoval a z jakých archivů,
knihoven nebo osobních kontaktů jsi při jejím vzniku čerpal?
53. Jaký byl v roce 1991 stav povědomí české veřejnosti o
knihách, které v předchozích dvaceti letech vyšly v exilových nakladatelstvích?
54. Která exilová nakladatelství považuješ z dnešního pohledu
za nejvýznamnější?
55. Co česká literatura ztratila tím, že byla po dvě
desetiletí rozdělena na domácí oficiální, samizdatovou a exilovou část?
Sledoval jsem v Glasgow českou nezávislou literaturu
v podstatě po celou dobu svého pobytu ve Skotsku systematicky, takže jsem
s ní byl dobře seznámen. Tedy, ze začátku, asi tak dva roky, jsem se bál
si objednávat knihy od Škvoreckých. Měl jsem totiž obavu, že třeba tam mají
nějakého špiona od StB a že do Prahy prozradí, že si od nich ty knihy kupuji.
Typická komunistická paranoia. Asi za dva roky mě to přešlo. Všechna ta díla, o
kterých jsem v knize psal, tady mám, nebo jsme je měli v univerzitní
knihovně v Glasgow. Knihy za ohradou vyšly v roce 1991, začal
jsem je psát nedlouho po pádu komunismu, doporučila mi, abych to udělal, moje
spolužačka Alena Peisertová, která tou dobou pracovala v pražském
nakladatelství Albatros. Poukazovala na to, že českou nezávislou literaturu
vycházející v zahraničí nikdo v Československu vlastně nezná. Proto
ta kniha.
Nejvýznamnější a jistě nejznámější byli Škvoreckého 68
Publishers, ovšem v Kolíně nad Rýnem provozovali nakladatelství Index
Bedřich Uttitz a Adolf Müller. Nakladatelství Poezie mimo Domov provozoval
donkichotsky v Mnichově Daniel Strož. Ty Knihy za ohradou jsou
v digitální formě ZDE.
V závěru jsou adresy všech nakladatelství a seznamy vydaných knih.
56. Spolu s Lesley Keenovou jsi překládal české literární
prózy do angličtiny. Jak jste vybírali autory a texty, které měly být
představeny britskému publiku?
57. Jak obtížné bylo v britském literárním prostoru vzbudit
zájem o současnou českou literaturu?
Byly to většinou povidky a vybral jsem, co mi přišlo
zajímavé. Vycházely v malých britských literárních časopisech. Zase nebylo
tak obtížné ty překlady v těch časopisech uplatnit, protože britští
intelektuálové, kteří je vydávali, měli takovou představu, že se
v nesrozumitelných „východních“ jazycích, jako je čeština, skrývají
nepoznané skvosty. Nakonec v době, kdy světovou literární scénu ovládl
Milan Kundera, to nebylo zas tak překvapivé.
58. Co bylo cílem tvých anglických přehledů české literární
produkce pro East European Publishing Project v Oxfordu?
Informovat průběžně o tom, co je nového v české
literatiře. Oni to chtěli! Měli zájem.
59. Jak vznikla tvoje spolupráce s Jiřím Holým na anglickém
vydání Writers Under Siege?
Profesor Jiří Holý je můj spolužák ze sedmdesátých let
z pražské filozofické fakulty. Jeho studijní kombinací byla bohemistika a
germanistika, mou byla bohemistika a anglistika. Na té češtině jsme se
setkávali.
V Glasgow jsme během let měli dvě starší, vynikající, nadšenecké studentky
češtiny a české literatury. Jednou z nich byla paní profesorka Elizabeth
Morrison, která strávila celý svůj život až do důchodu vyučováním jazyků na
glasgowské soukromé střední škole Hutchesons´ Grammar School. Tuším, že tam
učila především francouzštinu. Po odchodu do důchodu se zapsala u nás na
katedře jako studentka češtiny a byla vynikající. Když napsal Jiří Holý své
dějiny české literatury, paní Morrisonová se nabídla, že tu knihu přeloží do
angličtiny. Překlídala ji, aniž by věděla, že se kdy pro tu knihu najde
vydavatel. Já jsem jen překlad redigoval. Měl jsem ale spolupráci
s nakladatelstvím Sussex University Press, které ji vydalo v roce
2008, a hned v roce 2010 v druhém vydání, což tedy byl úspěch. Druhá
byla Francesca Ball, zemřela teprve nedávno, ve věku sto let.
60. Co podle tebe publikace jako Writers Under Siege
nebo české svazky Dictionary of Literary Biography změnily v přístupu
zahraničních čtenářů k české literatuře?
Nevím, jestli něco změnily, ale jsem rád, že ta kniha vyšla,
i že jsem měl možnost pro americkou encyklopedii Dictionary of Literary
Biography zorganizovat od kolegů v Čechách a sám napsat hesla o
českých spisovatelích dvacátého století. Ta hesla byla docela rozsáhlá, kolem
dvaceti stránek textu pro každého autora, takže je dobře, že je to mezinárodně
v angličtině k dispozici.
VII. BBC, Palach Press a Svobodná Evropa
61. Jak ses dostal k pravidelné spolupráci s českým vysíláním
BBC?
62. Proč jsi pro BBC používal pseudonym Václav Písecký?
63. Jaké typy příspěvků
jsi pro BBC připravoval a jakou odezvu jsi na ně tehdy mohl získat?
Než jsem se stal v roce 1995 trvalým odborným
asistentem bohemistiky na Glasgow University, učil jsem tam aspoň předtím
večerní kurs češtiny. Chodil do něho i jeden absolvent rusistiky, budoucí
novinář Angus Roxburgh, který se posléze stal zpravodajem BBC v Moskvě.
Dobře jsem ho znal. Vyskytla se nějaká
česká novinářská témata, tuším něco o Václavu Havlovi, a Angus mi telefonuje
z Moskvy, že ho požádali, aby o tomto východoevropském tématu něco napsal,
ale že on je rusista a o Havlovi neví naprosto nic. Tak jsem mu řekl: Já ti to
napíšu. Z toho vznikla spolupráce pro anglické vysílání BBC, a toho si
časem povšimla česká redakce BBC a spojili se se mnou, že bych mohl psát i pro
ně.
Jenže jestli to mohu tak říct, oni byli v té české
redakci BBC strašně poangličtění. Šéfem české redakce byl Karel Janovický, byl
to hudebník, který chtěl být dirigentem a měl jsem takový pocit, že ho ta
novinářská práce zase tolik nezajímá, ale kdyby to byla hudba!! No a pan
Janovický byl poangličtěný. Když jsem něco napsal, tak mi telefonoval, „No tak
já nevím, pane Čulíku, no tak, když jinak nedáte, tak my to teda odvysíláme.“
Dělal mi jako milosti, mně přišlo, aby snad mi nemusel platit nějak víc. Už nevím,
jak jsem se dostal k psaní pro Svobodnou Evropu, ale překvapil mně ředitel
tamějšího českého vysílání, Pavel Pecháček, který byl zase neuvěřitelně
poameričtěný, takovou tou až přehnanou otevřeností. Když jsem napsal pro ně
první příspěvek, volá mi z Mnichova Pavel Pecháček, „Pane Čulík, to, co
jste napsal, je senzační!“ Takovou reakci bych z české redakce BBC nikdy
nedostal. Ale se Svobodnou Evropou vznikly problémy později. Psal jsem pro obě
stanice většinou o politice, ale také jsem dělal recenze české nezávislé
literatury. Kromě výše citovaných reakcí ředitelů obou stanic jsem jinak žádnou
odezvu neměl.
Nechtěl jsem samozřejmě za komunismu prací pro
„kapitalistická média“ ohrozit své příbuzné v Československu. Vybral jsem
si jméno méně známého českého spisovatele ze šestnáctého století. Václav Hladič
Písecký, latinsky Wenceslaus Pisecenus (1482 Písek – 1511 Benátky) byl
humanistickým obhájcem českého jazyka a husitství.
64. Jak vznikla tvoje spolupráce s Janem Kavanem a agenturou
Palach Press?
Pokud se dobře pamatuju, myslím, že jsem mu nabídl pomoc,
protože jsem trochu chtěl něco dělat ve prospěch české věci.
65. Jak probíhala práce na anglické verzi bulletinu Informace
o Chartě 77, vydávané jako Uncensored Czechoslovakia?
Jan Kavan mi poslal ranou verzí emailu Informace o Chartě
a já jsem těch dvacet stránek přeložil do angličtiny a poslal mu je zpět. Měl
je od Petra Uhla, který mu ty texty telefonoval z Prahy. Tehdy nebyl
pořádný internet, samozřejmě tedy ani nebylWhatsApp, přes nějž se nyní dá telefonovat zadarmo. Jan Kavan si ale od
nějakého kamaráda z britské firmy British Telecom (telefonní firmy) získal
jakýsi přístrojek, jímž se dalo do sluchtka zapískat a hovor pak nic nestál.
Takže zapískal do sluchátka, zavolal do Prahy Petru Uhlovi a ten mu pak do
telefonu dlouze diktoval dokumenty Charty 77.
Přišlo mi, že předkládát je je strašná práce a byl jsem rád,
že padl komunismus, že to už pořád nemusídělat. To jsem nevěděl, že od roku 1996 začnu denně vydávat Britské
listy a že to bude daleko větší pracovní nápor než překlad dvaceti stránek Informací
o Chartě 77.
66. Jak se k tobě dostávaly texty Charty 77 a jak rychle bylo
nutné je překládat?
Překládal jsem jednak informace o Chartě, ale také
jednotlivé aktuální texty, které zrovna Charta 77 vydala. To se muselo udělat
hned.
67. Vnímal jsi práci pro Palach Press jako žurnalistiku,
překlad, politickou službu, nebo kombinaci všech těchto věcí?
Myslím si, že to ani moc žurnalistika nebyla, ale dělal jsem
to samozřejmě pro dobro české věci.
68. Jak ses po roce 1989 stal britským korespondentem
Svobodné Evropy?
69. Řekl jsi, že ses ve Svobodné Evropě naučil psát
pravidelně a rychle. Co přesně tě tato práce naučila?
Už si dost dobře nepamatuju, co bylo podnětem, že jsem začal
psát pro Svobodnou Evropu, ale je fakt, že jsem pro ni psal obrovské množství
příspěvků, až někteří stálí redaktoři Svobodné Evropy v Mnichově mi
záviděli. Měli totiž stálý, pevný plat, kdežto já jsem byl placen od příspěvku,
a to prý často převyšovalo ten jejich stálý, pevný plat. Jenže já jsem toho
chrlil opravdu hodně. Paní Olga Waleská-Kopecká, která redakci v podstatě
vedla, si občas stěžovala, že se kvůli mým příspěvkům z Británie Svobodná
Evropa prý stává „jakousi britskou stanicí“.
Ještě bych chtěl velmi pochválit nedávno zemřelého Radka
Kubička. Nebyl to žádný levičák, ale absolutně respektoval svobodu projevu.
Když zjistil, že mi Kopecká cenzuruje příspěvky, vysvětlil, že v sobotu se
v hlavním politickém pořadu Události a názory normálně vysílají jen
reprízy komentářů z předchozího týdne. Řekl mi: „Dělej mi ty věci pro
sobotu, jednou měsíčně, když mám službu. Místo těch repríz budu vysílat tvoje
věci.“ A to se taky stalo. Kubičko každou čtvrtou sobotu v měsíci vysílal
mé investigativní bloky. Dělali jsme to takhle asi rok. Nikdo na to nepřišel.
70. Proč tvoje spolupráce se Svobodnou Evropou v roce 1995
skončila?
Po pádu komunismu přešla redakce českého vysílání Svobodné
Evropy do Prahy, nakonec se stala součástí pražského rozhlasu jako ČRo Plus.
Potíž byla, že v devadesátkách nebyla v Československu vlastně řádná
demokracie. Součástí dobře fungující demokracie je ostrá kritika mocných. Jenže
Česko bylo ztraumatizováno komunismem a nadšeně věřilo v premiéraVáclava Klause. Jakákoliv kritika nových
českých „demokratických“ politiků se považovala za „komunismus“.A české vysílání Svcobodné Evropy začalo být
stále více závislé na domácích politicích a bálo se jich. Nesmírně výkonná
producentka a šéfredaktorka Olga Waleská-Kopecká začala některé příspěvky
cenzurovat, dělo se to už v Mnichově, kdy nám řekl zpěvák Karel Kryl,
„Kluci, když vám Kopecká cenzuruje příspěvky, dávejte to mně, já to budu
vysílat v odpoledním hudebním vysílání mezi hudbou.“ Na to se přišlo, Kryl se dostal
s Kopeckou do konfliktu a ze Svobodné Evropy ho vyhodili. Kopecká cenzurovala nejen mě, ale i Václava
Žáka a Jiřího Peheho.
K mému vyhození ze Svobodné Evropy v roce 1995
došlo takto. Objevila se zpráva, že si Václav Klaus nechává ve funkci premiéra
platit za své politické projevy. Žil jsem v západní demokracii už mnoho
let a věděl jsem, že něco takového je pro politika ve státní funkci absolutně
nepřijatelné. Tak jsem zatelefonoval do Downing Street a zeptal se, zda si
britský premiér John Major také nechává ve funkci platit za své politické
projevy. Natočil jsem absolutně šokovanou reakci mluvčího Downing Street.
Poslal jsem to Olze Kopecké a ona reagovala: To je nějaká
britská zvláštnost, to není relevantní pro nás.
Tak jsem zavolal do Washingtonu tamějšímu redaktoru Svobodné
Evropy Jiřímu Dienstbierovi, slavnému už z pražského rozhlasu šedesátých
let. Řekl jsem: „Olga Kopecká“ a on reagoval: „Áá, cenzura.“ Tak jsem ho
požádal, aby sezeptal v Bílém
domě, zda si Bill Clinton také nechává platit za své projevy ve funkci. Položil
jsem telefon a za deset minut volá Olga Kopecká z Mnichova: „Pane Čulíku,
vy si hrajete na velkého novnáře a nám seberou licenci.“
A nedlouho poté jsem dostal dopis od Pavla Pecháčka, že se mnou rozvazují
spolupráci. Jenže to bylo už v době, kdy jsem byl jmenován učitelem na
Glasgow University, a zřejmě bych stejně neměl už čas pro Svobodnou Evropu
pracovat.
VIII. Česká média a vznik Britských listů
71. Jak hodnotíš svou práci pro Rádio Alfa, agenturu ČTA a
pořad Na vlastní oči televize Nova?
No tak byly to pokusy oslovit českou veřejnost
v médiích. Rádio Alfa bylo asi nejtrvalejší, pro televizi Nova jsem
natočil jedinou reportáž, o nebezpečí asbestu, Odvysílali a víc nechtěli.
72. Co tě v první polovině devadesátých let nejvíce
překvapovalo na českých médiích po pádu komunismu?
Už jsem se o tom zmiňoval výše, neschopnost věcně kriticky
hodnotit práci politiků. Média milovala Václava Klause, byl symbolem demokracie
(jaksi nikdo v médiích moc nezaznamenal, že ODS rozkradla privatizovaný
státní majetek) a jakákoliv kritika byl komunismus. Mnozí si jistě pamatují,
jak dlouho se vůbec neuplatnila sociální demokracie, protože byla odmítána jako
by to byli komunisti. Tak trochu jako dneska.
73. Popsal jsi zkušenost, že české noviny z tvých textů
vyškrtávaly právě nejdůležitější odstavce. O které redakce nebo typy článků
šlo?
Už přesě nejsem schopen určit, které noviny to byly. Měl
jsem velmi spřízněnou redaktorku v deníku Svobodné slovo, ta to nedělala.
74. Co bylo obvykle obsahem pasáží, které redakce vyřazovaly?
Kritiku politiků. A všechno, co
bylo v Česku jaksi nezvyklé nebo nové. Viz níže.
75. Kdy ses definitivně rozhodl, že potřebuješ vlastní
publikační prostor?
76. Jak tě Jan Rybář upozornil na vznik Neviditelného psa?
77. Jak proběhl první kontakt s Ondřejem Neffem?
78. Vzpomínáš si, co přesně obsahovala tvoje původní nabídka
spolupráce?
79. Název Britské listy vznikl z Neffovy představy
příspěvků z Británie. Kdy bylo jasné, že obsah rubriky bude širší?
Vzniklo to právě, když na jaře roku 1996 založil Ondřej Neff
svůj server Neviditelný pes a novinář Jan Rybář, kterého jsem profesně
znal, mě na tuto skutečnost upozornil. Napsal jsem Ondřeji Neffovi, že bych rád
do jeho Psa přispíval a on vytvořil přílohu Britské listy,
protože si myslel, že jsem nějaký český student v Británii a že to budou
kauzerie z Británie. Měl jsem ovšem záměr daleko širší. Ondřej Neff
reagoval nesmírně přátelsky. Dal Britským listům tento podtitul: „Britské
listy vede a řídí neuvěřitelně produktivní korespondent Neviditelného
psa z Glasgowa Jan Čulík, jehož články můžete číst i na stránskách deníku Svobodné
slovo (a asi 100 dalších českých novin a časopisů). Kdy Čulík spí, není
současné vědě známo“.
Bohužel, po přechodu
stanice do Prahy, zejména v roce 1995, kdy bojovala o přežití a o začlenění do
struktury pražského rozhlasu, už nebylo možno pro Svobodnou Evropu dělat
nezávislou novinářskou práci. Nezávislé a kritické příspěvky začaly být
potlačovány. (Řadu materiálů, které Svobodná Evropa úplně potlačila nebo
částečně zcenzurovala najdete v Britských listech od 1.11.1996.)
Pak jsem s jedním kolegou z
Británie několik měsíců intenzívně pracoval jako zahraniční zpravodaj nyní už
neexistující soukromé tiskové agentury ČTA. Zajímavé bylo, že tisková kancelář
vydávala zprávy, které jsme považovali za podnětné zejména pro rozvoj
demokracie v ČR, novináři nám dokonce občas telefonovali a gratulovali ke
kvalitě odvedené práce - ale naše materiály, zveřejňované ČTA, se v novinách
netiskly. Psal jsem o tom v Nové přítomnosti č. 1/1996: český tisk měl zájem o
kuriozity ("socha z níž uniká jedovatý plyn") posléze o informace o
technologickém či vědeckém rozvoji, protože ty také do určité míry zapadaly do
rámce kuriozit. O to, jak v Británii či v jiných západních zemích probíhá
demokratický proces, jak se v jiných zemích řeší problémy aktuální i v ČR, a
jak by se nad těmito řešeními dalo uvažovat, české noviny zájem příliš neměly.
Přesto bylo zjevné, že o tento způsob psaní mají zájem čtenáři v ČR.
80. Jaký byl tvůj konkrétní záměr při vydání prvních
Britských listů 29. července 1996?
► Britský list o kauze Gabčíkovo
► Zakon proti hlucnym sousedum
► Americká finanční podpora pro tři adepty NATO
► Znásilňování vojáků v Chorvatsku
► Charles a Diana figurují v reklamě na prezervativy
► Chcete vyhrát stíhačku? Pijte Pepsi!
► Komentář Willa Huttona (Observer)
► A.A.Gill (Sunday Times) o Olympijských hrách
Ale už brzo se začala objevovat kontroverzní témata:
► Novináři a povědomí kulturní minulosti
► Humor a jeho absence v české politice
► uvědomujeme si "fenomen Německo"?
IX. Britské listy: samostatnost, spory a poslání
81. Kdy přesně se Britské listy osamostatnily od Neviditelného
psa?
82. Kdo ti samostatný technický provoz nabídl a jaká byla v
prvních letech role Jana Panocha a Michala Panocha?
Rok po jejich vzniku, v létě 1997. V tom výše
uvedeném článku k prvnímu výročí Britských listů píšu, že
v prvním roce musel vydání Britských listů do Neviditelného psa
dávat Ondřej Neff sám manuálně a byl to obrovský pracovní nápor. V létě
1997 nám nabídl samostatný server pro Britské listy Jan Panoch. JanuPanochovi
je dnes třiapadesát let. V době, kdy vytvořil server pro Britské listy,
mu bylo čtyřiadvacet!! Bez Jana Panocha by Britské listy neexistovaly.
Poskytuje Britským listům jejich server zadarmo po dobu třiceti let! Občas
si (právem) stěžuje, že velký provoz Britských listů mu dělá velký účet
za elektřinu. Snažíme se mu finančně na to přispívat, kdy můžeme, ale moc na to
nemáme. Michal Panoch je mladší bratr Jana Panocha, také programátor, a pomáhá,
kdy je toho zapotřebí.
83. Kdy vznikla formulace „Deník o všem, o čem se v České
republice příliš nemluví"?
84. Která témata prvních let Britských listů podle tebe
nejlépe ukázala smysl tohoto poslání?
Znovu poukazuji na ten výše zmíněný svůj článek
k prvnímu výročí Britských listů, kde jsou jejich obsah a jejich
poslání myslím definovány velice přesně. Také ten článek jasně vysvětluje, co
je špatného na českých médiích.
85. Co vedlo k vydání knižních výborů ...jak Češi myslí,
...jak Češi jednají a Jak Češi bojují?
Přesvědčení, že by bylo dobré, aby byl výbor zásadních
článků z Britských listů k dispozici knižně, v papírové verzi.
Vydali jsme také knihu o krizi v ČT, V hlavních zprávách:
Televize, v digitální formě je ZDE
Dovolím si citaci z úvodu k této knize:
Kulturněpolitický internetový deník Britské listy jsou
jediným periodi kem, které se situací v České televizi zabývá podrobně a
systematicky téměř denně už několik let. Britské listy analyzovaly poměry v
České televizi dávno předtím, než si většinové sdělovací prostředky v České
republice situace v České televizi vůbec povšimly a svým povrchním
zpravodajstvím ji pak zkreslily. BL poukazují na to, že kořeny vánoční
televizní krize sahají až do doby nejméně před třemi lety, kdy se neúspěšně
pokusil zprofesionalizovat redakci zpravodajství ČT Ivan Kytka, dlouholetý
reportér ČT a ČTK v Londýně a na jaře roku 1998 krátkodobý šéf zpravodajství
České televize. V této publikaci předkládáme veřejnosti vylíčení celé
problematické historie ČT, která vyvrcholila prosincovým vzbouřením. Čtenář z
tohoto dokumentárního, většinou velmi dramatického materiálu, pozná, že
motivací k televizní rebelii nebyla obava o svobodu slova, ale obava o
ztrátu zaměstnání v zakonzervované, proti vnějším změnám opevněné, nepříliš
profesionálně fungující zpravodajské redakci. Málokdo ví, že v prosinci 2000 se
redakce zpravodajství vzbouřila proti hrozbě reformy už počtvrté. První rebelie
byla v květnu 1998 proti Kytkovi, druhá v únoru 2000 proti Dušanu Chmelíčkovi,
třetí v létě 2000 proti Jiřímu Hodačovi a poslední, v prosinci 2000,
nejúspěšnější, protože zpolitizované vzbouření, bylo znovu proti Hodačovi.
Naše kniha, vydaná před více než pětadvaceti lety, byla
naprosto věštecká. Je to vidět z toho, že Česká televize lže dodneška,
nyní především svou podporou izraelských válečných zločinů proti Palestincům, ale i subjektivním, Prahou zatíženým, středostavovským, pravicovým pohledem na
svět. To není veřejnoprávnost. Veřejnoprávní médium nepoužíváhodnotící adjektiva, což je něco, čímž se
Česká televize proviňuje neustále.
86. Proč se Britské listy postavily proti převládajícímu
výkladu krize České televize na přelomu let 2000 a 2001?
Vysvětlení viz výše.
87. Je něco na tehdejší interpretaci krize České televize, co
bys dnes formuloval jinak?
Ne.
88. Které texty nebo postoje Britských listů za třicet let
považuješ za nejdůležitější?
Při přípravě odpovědí v tomto rozhovoru se probírám
třiceti lety historie Britských listů a jsem docela překvapen, jak
relevantní zůstávají dodnes i docela dávné články. Jak je možné, že článek,
který jsem napsal k prvnímu výročí Britských listů, který citují
výše, je aktuální dodnes? Není to do určité míry důkazem, že se Česko za třicet
let v podstatě neposunulo nikam?
89. U kterých témat podle tebe Britské listy něco přehlédly,
podcenily nebo vyhodnotily nepřesně?
90. Měly by Britské listy při výročí otevřeně publikovat také
bilanci vlastních omylů?
Znovu opakuji, že jsem docela překvapen, jak jsou starší
články Britských listů stále aktuální. Může to samozřejmě také znamenat,
že jsem sám osobně ustrnul v názorech. Nejsem si vědom žádných omylů.
Nechť se přihlásí kritikové. Rádi se kritikou budeme zabývat.
X. Současnost, finance, AI a budoucnost
91. Co přinesly Britským listům audiovizuální Rozhovory
Britských listů, které začaly vycházet v roce 2015?
Rozhovory jsme začali natáčet, protože se na nás obrátila
tehdejší majitelka Regionálnítelevize.cz paní Stejskalová s tím, že by je
chtěla vysílat. Natočili jsme jich více než 700 a obávám se, že do budoucna
budou tyto rozhovory asi jen to jediné, co z Britských listů zbude.
Jsou totiž na YouTube a předpokládám, nebo doufám, že se YouTube
v budoucnu rušit nebude. Nejisté je to se serverem Britských listů,
protože kdoví, co bude s třiceti lety jejich článků řekněme za padesát
let. Historička Muriel Blaive upozorňuje, že Britské listy jsou cenný
historický zdroj, jenže zatím se nám nepodařilo najít žádnou trvalou instituci,
která by kopii Britských listů konzervovala natrvalo. Pražská národní
knihovna je sice ukládá, ale má bizarní princip, že prý z copyrightových
důvodů v textech nesmějí být žádné internetové odkazy, což ovšem činí to,
co je u nich ukládáno, v podstatě nečitelným. Pokud by někdo někde na
světě mohl navrhnout či nabídnout, která trvalá instituce nebo knihovna by byla
schopna Britské listy trvale zálohovat, byli bychom nesmírně vděčni.
Co se týče těch Rozhovorů Britských listů, měly na
samotných Britských listech docela malou sledovanost. Lidi dnes prostě nemají u
počítače trpělivost sledovat něco po patnáct minut. Začali jsme zároveň ke
konci publikovat i transkripty těch rozhovorů, to mělo větší čtenost. Zajímavé
je, že přibližně dvou až tříminutová videa o tématech Britských listů, které
Jan Čulík nyní publikuje na sociálních sítích, mají podstatně větší
sledovanost, nedávno více než půl milionu lidí měsíčně. K vyšší čtenosti
Britských listů to však nevede. Lidi si nekliknou na článek, o kterém hovoříme.
Kupodivu.
Paní Stejskalová nedávno prodala Regionální televizi
jednomu nepřijatelnému, populistickému majiteli, tak jsme se rozhodli
s rozhovory skončit.
92. Jak se proměnil vztah Britských listů ke čtenářům
během uprchlické krize roku 2015?
Vztah Britských listů se v roce 2015 vůči
čtenářům nijak neproměnil, ale proměnil se vztah čtenářů vůči Britským
listům. Kolem roku 2015 byla velká část české společnosti zachvácena zcela
iracionálním strachem a nenávistí vůči uprchlíkům a muslimům. V zemi
se intenzivně rozšířila islamofobie. Byl to iracionální nesmysl, protože do
Česka žádní uprchlíci nejdou a většina Čechů v životě neviděla jediného
muslima. Přitom nenávist vůči muslimům v České republice je absurdní,
protože tam od válek v Jugoslávii v devadesátých letech žijí zcela
pokojně a integrovaně desetitisíce muslimů z bývalé Jugoslávie a nejsou
s nimi žádné problémy. Ale na tyto muslimy Češi ve své nenávistné
islamofobii jaksi zapomněli. Nebo že je zapotřebí k české nenávisti, aby
muslimové nebyli běloši? Že tu hraje velkou roli rasismus? Britské listy
ovšem rasismus nikdy podporovat nebudou, ani nenávist proti uprchlíkům či
„cizincům“ jakéhokoliv druhu. Česká republika je signatářem Ženevských úmluv,
podle nichž má země povinnost přijímat uprchlíky ohrožené válkou či
pronásledováním. Tak co?
93. Proč se válka na Ukrajině stala zároveň otázkou hranic
redakční otevřenosti?
Nerozumím otázce. Žádnou hranicí redakční otevřenostise v Britských listech ruský útok
na Ukrajinu nestal. Samozřejmě ovšem nebudeme publikovat nesmysly, jako že
například prý ukrajinský stát (jehož prezident je žid) je nacistický, atd.
Jenže nesmyslům se vyhýbáme po celou dobu existence Britských listů.
94. Proč věnují Britské listy tak výrazný prostor
válce v Gaze a české debatě o ní?
Řekl bych, že ten prostor není nijak výrazný. Je úplně
stejný, jaký mu věnují mezinárodní sdělovací prostředky. Že se izraelské
válečné zločiny v Česku ignorují nebo omlouvají, to je jiná věc.
95. V únoru 2026 Britské listy uvedly, že poprvé za
třicet let nevybraly dost prostředků ani na minimální honoráře pravidelných
autorů. Jak vážná je jejich finanční situace dnes?
Zajímavé myslím je, že do doby, kdy vládla v České
republice pravicová vláda Petra Nečase, se docela podstatné množství Čechů
identifikovalo s kritikou této vlády, jak ji publikovaly Britské listy.
Tak do roku 2014 měly Britské listy asi 25 000 čtenářů denně. Odhaduji, že
po islamofobní a protiuprchlické hysterii počet denních čtenářů poklesl na
takových 11 000. Ale hlavně mi přišlo, že se mnozí Češi od roku 2015
odklonili od humanitárních principů, které Britské listy zastávají a
budou je zastávat i nadále. Docela mi přijde, jako by se Česko vrátilo do
husákovské normalizace, ultrapravicového režimu založeného na konzumerismu
(samozřejmě chabém, protože režim na víc neměl).
96. Je model založený na pravidelných příspěvcích čtenářů
dlouhodobě udržitelný, nebo bude nutné hledat jinou formu financování?
To je velká otázka. Šéfredaktor je plně zaměstnán prací
vydávání deníku. Absolutně nemá kapacitu zjišťovat cokoliv o nějakých možných
grantech.
97. Co může umělá inteligence Britským listům
prakticky pomoci dělat a co by jí naopak nikdy nemělo být svěřeno?
V současnosti je jedinou technologií, kterou Britské
listy využívají, automatický přepis audiozáznámů do textu a automatický
překlad zahraničních materiálů do češtiny (to se ale musí redigovat).Umělou inteligenci jinak nepoužíváme, protože
je za deset vteřin z jejího stylu poznatelné, že to nenapsal člověk.
98. Jaká část práce Britských listů musí být zachována
bez ohledu na technologické a mediální změny?
Možná, jak říkám, je to určitá vzdorná zakořeněnost, ale
listováním v posledních třiceti letechBritských listů jsem si ověřil, že jejich přístup, jejich
obhajoba lidských práv a snaha přinášet nápady a myšlenky ze zahraničí
nezastaraly. Zajímavým problémem za cca posledních deset let je zaznamenaný
odklon určité části české veřejnosti od těchto hodnot. Je možné, pokud tento
trend bude pokračovat, že už Britské listy v budoucnosti nebude
nikdo číst.
99. Jak konkrétně uvažuješ o budoucnosti Britských listů
v době, kdy už je jednou nebudeš moci každodenně řídit?
Je to samozřejmě otázka, protože každodenní editace Britských
listů vyžaduje ,mnoho hodin individuální práce. Jak známo, jsem posedlý
jako jejich extrovertní šéfredaktor vydáváním periodik už od deseti let svého
života. Nedovedu si dost dobře představit, že by několik málo kolegů, kteří se
mnou v současnosti na Britských listech pracují (upozorňuji, já tu
práci na Britských listech dělám zcela zadarmo, nepřijímám z nich
žádné peníze, naopak jsem je občas nucen osobně finačně dotovat) bylo schopno
takového osobního nasazení, jaké tomu věnuji já.
100. Co mají Britské listy ve svém čtvrtém desetiletí dělat,
aby jejich existence nebyla pouze pokračováním minulosti, ale stále potřebnou
součástí české veřejné debaty?
Jak jsem vzdorně konstatoval v některých odpovědích
výše, myslím si, že je velmi důležité, aby Britské listy dál dělaly
přesně to, co už dělají třicet let. O to víc, že se těmto ideálům a této praxi
jak se zdá Česko nyní víc a víc vzdaluje.
Britské listy pro mě byly od počátku vysvobozením ze společenské debaty svázané posttotalitním dogmatismem. Ani po dekádách se na této jejich cenné vlastnosti mnoho nezměnilo. Technologie sice během 30 let změnily informační universum, v nichž se...
Diskuse