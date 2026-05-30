Channel 4 News: Ebola se šíří, USA chtějí Američany deportovat do Keni
30. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, sobota 30. května 2026: Šéf Světové zdravotnické organizace dorazil do Demokratické republiky Kongo, aby navštívil komunity v epicentru epidemie eboly. Dosud bylo potvrzeno nejméně 1 200 případů a virus se rozšířil i do Ugandy. Zatímco se však WHO snaží virus zastavit bez schválené vakcíny nebo léčby, Trumpova administrativa zaujala zcela odlišný přístup a prohlásila, že všichni Američané vystavení ebole by měli být umístěni do karantény v Keni. Vrchní soud v Nairobi již tento plán zamítl, jak uvádí Francis Reed.
Reportérka: Místo pro rychlý pohřeb. Stále přicházejí další těla. Počet případů eboly roste, zatímco zdravotnické úřady se snaží epidemii zastavit. Proti tomuto vzácnému kmeni BVD neexistuje žádná vakcína. Kromě Demokratické republiky Kongo byly případy hlášeny také v Ugandě. Konžské úřady uvádějí více než 1 000 podezřelých případů, z toho více než 100 jen za poslední den. Mrtvá těla obětí eboly jsou vysoce nakažlivá.
Šéf Světové zdravotnické organizace dnes dorazil do Bunie, epicentra epidemie, aby v Demokratické republice Kongo vedl jednání.
"Zatímco se soustředíme na tuto mimořádnou situaci, měli bychom ji využít jako příležitost k vybudování zdravotního systému. Protože v každé krizi se skrývá příležitost."
Na okraji města Bunia, kde hovořil, se staví nové centrum pro léčbu eboly. Zdravotnický personál uvádí, že mnoho lidí odmítá uznat existenci epidemie. Tato klinika byla vypálena lidmi, kteří vtrhli do nemocnice, rozzlobeni tím, že nemohli sami pohřbít tělo svého blízkého.
Všechny školy jsou otevřené. Kromě hygieny se zde snaží žáky vzdělávat o nemoci a o tom, co mohou udělat, aby zabránili jejímu šíření.
Rubio: "Nemůžeme a nedovolíme, aby se jakékoli případy eboly dostaly do Spojených států."
Trumpova administrativa uvedla, že chce, aby Američané, kteří mohli být vystaveni viru, byli umístěni do karantény jinde. Miliony lidí míří do USA na mistrovství světa v kopané příští měsíc. Keňa, kde se nevyskytl ani jeden případ viru spojený s aktuální epidemií a která je 1000 mil od epicentra, je místem, kam je USA chtějí poslat.
To zde dopadlo jako olověný balón. Vrchní soud v Nairobi nařídil dočasné pozastavení plánů na otevření zařízení pro občany USA.
"Pokud je něco nebezpečné pro Američany, nemůže to být v žádném případě bezpečné pro Keňany. Jakákoli dohoda mezi Keni a Amerikou nebo jakýmikoli jinými místy musí být v zájmu veřejnosti."
RFK, ministr zdravotnictví Spojených států, zveřejnil na začátku tohoto týdne video, na kterém chytá hady. USA vystoupily v lednu ze Světové zdravotnické organizace. Řekl, že se jedná o zastaralou instituci, která uvízla v byrokracii a mocenské politice.
WHO uvedla, že toto rozhodnutí činí svět méně bezpečným.
Zatímco se země uzavírají do sebe, ty v první linii jsou o to více izolované. Vědci z Oxfordské univerzity konstatují, že vyvíjejí novou vakcínu, která by mohla vstoupit do klinických zkoušek během několika měsíců.
Jedno dítě podlehlo nemoci poté, co na virus zemřela i jeho matka. Ženy a děti zůstávají nejzranitelnějšími v oblastech, kde je léčba nedostatečná. Protože tento kmen lze přežít s dobrou lékařskou péčí. Bez ní je naděje malá.
Moedrátor: Před krátkou dobou jsem hovořil s Devi Sridharovou, která je profesorkou globálního veřejného zdraví na Univerzitě v Edinburghu. V roce 2014 předsedala panelu zabývajícímu se globální reakcí na ebolu. Zeptal jsem se jí na míru obav, protože virus v Konžské demokratické republice předstihuje reakci.
Devi Sridhar: Ano, myslím tím, že už máme několik týdnů zpoždění, než jsme vůbec zjistili, že jde o ebolu. Naše počáteční testy, které jsou určeny pro kmen Zaire, nezachytily, že se jedná o nový kmen. A i teď je u podezřelých případů asi 50% pozitivita, což nám říká, že je tam venku spousta případů, které nezachytíme. A tak si myslím, že teď existuje skutečná obava, že řetězce přenosu se šíří rychleji než naše pokusy je nějak přerušit a dostat pod kontrolu ty, kteří jsou nakaženi.
Moderátor: A úmrtnost, jak nám říká WHO, je 30 až 50 %. Nemyslím si, že by to u eboly bylo neobvyklé, ale stále to svědčí o naléhavosti, že je třeba něco udělat.
Devi Sridhar: Víte, právě teď se ve vědecké komunitě vážně diskutuje o použití dvou existujících vakcín proti ebole pro kmen Zaire. Existují obavy, že pokud se použije vakcína, která má částečnou účinnost nebo potenciálně nedostatečnou účinnost na to, aby se lidé nechali přesvědčit k jejímu přijetí, mohlo by to ve skutečnosti zvýšit váhání s očkováním.
Moderátor: Zmínila jste, jak důležité je, aby zdravotníci měli správné ochranné vybavení. Zdá se, že někteří je nemají.
Devi Sridhar: Ano, Ochranné vybavení je obrovská výzva. Ebola se šíří tělesnými tekutinami. Myslete tedy na krev, sekrety, sliny. Nejvíce ohroženi jsou tedy rodinní příslušníci, kteří pečují o nemocného, nebo zdravotníci, kteří pracují v těsné blízkosti těch, jejichž stav se zhoršuje, a snaží se jim zachránit život. V současné době je tedy skutečně naléhavé zajistit toito ochranné vybavení pro zdravotníky, ale také pracovat na bezpečném pohřbívání. Víme, že někteří lidé si myslí, že jste nakažliví pouze za života, ale ve skutečnosti je u těch, kteří na ebolu zemřou, velmi důležité, aby pohřby byly bezpečné, protože to je další cesta přenosu.
Moderátor: Pracovníci Červeného kříže v tomto ohledu musí pohřbívat lidi, kteří zemřeli na ebolu, pod policejním doprovodem.
Devi Sridhar: Je to tedy opravdu složité, protože je příliš snadné přistupovat k tomu s západním myšlením a prostě říct: „No a co? Tohle musíte udělat podle pravidel přenosu, veřejného zdraví nebo imunologie.“ Ve skutečnosti je to ale velmi obtížné v situacích, kdy lidé říkají: „Vlastně nám to je jedno, protože takhle to děláme vždycky,“ a velmi se rozzlobí, pokud se pokusíte odvézt těla jejich blízkých.
Moderátor: Spojené státy se zdají říkat, že nechtějí, aby se k nim vracel kdokoli s podezřením na nákazu, třeba jejich vlastní zdravotníci, kteří tam byli. Místo toho chtějí zřídit karanténní centrum v Keni, kde momentálně také nejsou žádné případy. Co si o tom myslíte?
Devi Sridhar: Je to docela šokující. Nemyslím si, že jsme něco podobného od, řekla bych, zemí G7 už někdy viděli. V minulosti to fungovalo takhle: pokud jste byli nakaženi, vzpomeňte si na rok 2014, byli jste repatriováni do své domovské země a tam vám byla poskytnuta nejvyšší úroveň lékařské péče. Tak to bylo v roce 2014. A tak se mi tohle zdá opravdu bizarní.
Moderátor: A to nejen proto, že Spojené státy vystoupily z WHO, která by v této situaci stála v čele s obrovskými částkami amerických peněz. USA tvrdí, že na tuto epidemii vynakládají 100 milionů, ale jak se to dá srovnat s tím, co vynakládaly jako členové?
Devi Sridhar: Ano, USA dříve přispívaly, byly jedním z hlavních přispěvatelů, řekněme téměř miliardou na globální zdraví jako celek. Takže to snížit na tuto úroveň, a teď je to taková reflexivní reakce. Vlastně se dá argumentovat, že kdyby k těmto škrtům nedošlo, kdyby se USA nevystoupily z WHO, bylo by se to vlastně zachytilo rychleji? Mohly by se zdroje dostat na místo rychleji? Je to tedy opravdu znepokojivé. A opět se ukazuje, jak je důležité... Je opravdu snadné brát zdravotní bezpečnost jako samozřejmost, dokud se nestane něco takovéhoto, a proto máme systém pomoci, proto máme tyto agentury a proto i v době, kterou nazýváte mírem, potřebujete mít systém, který na tyto situace dokáže rychle reagovat a je financován.
