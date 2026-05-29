FPV drony, malé skupiny a soutěž. Ozbrojené síly Ukrajiny aktualizovaly základní výcvik nováčků
29. 5. 2026
Nový program byl vyvíjen na základě zkušeností 151. výcvikového centra, přičemž zohlednil realitu moderního válčení a potřeby fronty.
Délka výcviku, jak bylo vysvětleno na ministerstvu obrany, zůstala stejná – 51 dní, ale samotný přístup k výcviku nováčků byl změněn. Výcvik nyní probíhá postupně podle principu "od jednoduchého ke složitému" a kadeti si každý den osvojují základní dovednosti až do zautomatizování.
Program zvýšil důraz na práci v malých taktických skupinách. Cvičení střelby se opakují s postupnou komplikací a v taktické medicíně bylo kvůli optimalizaci zastaralých výcvikových prvků přidáno dalších 12 hodin.
Zvláštní pozornost je věnována boji proti dronům. Zejména jsou rekruti školeni k zásahu FPV dronů pomocí systémů "laser tag" s obousměrnou simulací boje.
Další inovací bylo zavedení mentoringového systému – ke každé četě jsou přiřazeni velitel a instruktor, které mohou rekruti kontaktovat během výcviku.
Kromě toho byla ve výcvikových centrech zavedena další školení. Rekruti budou moci volitelně zvládnout další specializace, včetně střelce-operátora, střelce-záchranáře nebo velitele malé taktické skupiny.
První výsledky aktualizovaného programu v Pozemních silách byly označeny za pozitivní: podle výsledků průzkumů většina kadetů hodnotila svou úroveň výcviku jako dostatečnou nebo vysokou.
