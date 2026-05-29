FPV drony, malé skupiny a soutěž. Ozbrojené síly Ukrajiny aktualizovaly základní výcvik nováčků

29. 5. 2026

čas čtení 1 minuta
Pozemní síly Ozbrojených sil Ukrajiny zavedly aktualizovaný standard základního výcviku kombinovaných zbraní v šesti výcvikových centrech.

Nový program byl vyvíjen na základě zkušeností 151. výcvikového centra, přičemž zohlednil realitu moderního válčení a potřeby fronty.

Délka výcviku, jak bylo vysvětleno na ministerstvu obrany, zůstala stejná – 51 dní, ale samotný přístup k výcviku nováčků byl změněn. Výcvik nyní probíhá postupně podle principu "od jednoduchého ke složitému" a kadeti si každý den osvojují základní dovednosti až do zautomatizování.

Program zvýšil důraz na práci v malých taktických skupinách. Cvičení střelby se opakují s postupnou komplikací a v taktické medicíně bylo kvůli optimalizaci zastaralých výcvikových prvků přidáno dalších 12 hodin.

Zvláštní pozornost je věnována boji proti dronům. Zejména jsou rekruti školeni k zásahu FPV dronů pomocí systémů "laser tag" s obousměrnou simulací boje.

Další inovací bylo zavedení mentoringového systému – ke každé četě jsou přiřazeni velitel a instruktor, které mohou rekruti kontaktovat během výcviku.

Kromě toho byla ve výcvikových centrech zavedena další školení. Rekruti budou moci volitelně zvládnout další specializace, včetně střelce-operátora, střelce-záchranáře nebo velitele malé taktické skupiny.

První výsledky aktualizovaného programu v Pozemních silách byly označeny za pozitivní: podle výsledků průzkumů většina kadetů hodnotila svou úroveň výcviku jako dostatečnou nebo vysokou.

