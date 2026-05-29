Baltské země zkoumají zkušenosti ukrajinského Metinvestu s výstavbou krytů
29. 5. 2026
Zástupci podniků a vlád pobaltských zemí konzultovali s ukrajinskými výrobci a odborníky na civilní ochranu při nákupu a uspořádání protileteckých krytů.
"Tohle jsou malé země. Snaží se najít nejlepší řešení, jak se chránit před možnou ruskou agresí, aby ochránily svůj lid," řekl Ihor Fedirko, generální ředitel Ukrajinské rady zbrojířů, během fóra GLOBSEC v Praze.
Důvodem zájmu byly incidenty s drony v baltských zemích. Minulý týden byli v Litvě po porušení pravidel pro zacházení s drony prezident a premiér země evakuováni do úkrytu a obyvatelé Vilniusu byli vyzváni, aby naléhavě šli do krytů.
Občané baltských států zdůrazňují zvýšené riziko v souvislosti s rozsáhlými útoky Ruska na Ukrajinu využívajícími velké množství dronů a raket. Současně vlády věří, že i omezená eskalace může kriticky zatížit systémy protivzdušné obrany a civilní obrany.
Generální ředitel Metinvestu Jurij Ryženkov potvrdil, že společnost jednala s vládami baltských států o pravděpodobnosti výstavby krytů na ochranu obyvatelstva před útoky dronů. Od začátku rozsáhlé ruské invaze Metinvest vyrábí jak civilní kryty, tak ochranné struktury pro frontu. Společnost dodává pozemní i podzemní kryty pro vojenské pozice, stejně jako systémy na ochranu vybavení před raketovými a dronovými útoky.
"Každý může postavit protiatomový kryt, ale skutečnou hodnotou je taktické know-how," říká Ryženkov.
Nárůst počtu útoků dronů již ovlivňuje i trh s nemovitostmi v baltských zemích. V Litvě developeři stále častěji inzerují sklepy a opevněné prostory jako možné úkryty v případě útoků.
Baltské země se snaží převzít ukrajinskou zkušenost, protože evropské zpravodajské služby varují před možným nárůstem vojenské hrozby ze strany Ruské federace v nadcházejících letech.
