Izraelský ministr obrany tvrdí, že k rozsáhlé deportaci Palestinců z Gazy dojde
28. 5. 2026
Organizace na ochranu lidských práv a právníci varují, že tato politika představuje etnické čistky
Izraelský ministr obrany prohlásil, že se zavázal k etnickému čištění Gazy prostřednictvím rozsáhlé migrace Palestinců jako součásti dlouhodobých plánů Izraele pro toto území.
Israel Katz ve středu v prohlášení u příležitosti cíleného zabití Mohammeda Odeha, nejnovějšího vojenského velitele Hamásu, uvedl, že vláda provede plán na odchod velkého počtu Palestinců z Gazy „ve správný čas a správným způsobem“.
Tlak na hromadný odchod porušuje Trumpův plán příměří pro Gazu, který Izrael podepsal loni. Druhý bod plánu uvádí: „Gaza bude znovu vybudována ve prospěch obyvatel Gazy, kteří již trpěli více než dost.“
Izraelská vláda prosazuje vizi Gazy bez Palestinců od té doby, co Trump na začátku loňského roku navrhl, že by stovky tisíc lidí měly odejít, aby se pásmo „vyčistilo“ pro rekonstrukci.
V loňském roce Izrael zřídil úřad pro „dobrovolnou emigraci“ a uvolnil cestovní omezení pro Palestince, kteří chtěli podniknout jednosměrnou cestu z pásma.
Nucené přesídlení civilního obyvatelstva je válečným zločinem a zločinem proti lidskosti. Izraelští představitelé, včetně Katze, používají termín „dobrovolná migrace“ k popisu svých plánů na odchod velkého počtu Palestinců z Gazy.
Izraelské organizace na ochranu lidských práv a právníci varovali, že podmínky, které Izrael Gaze uložil, znamenají, že žádný odchod nelze považovat za dobrovolný a že tato politika představuje plánování etnických čistek.
Asociace pro občanská práva v Izraeli loni uvedla: „Vytváření životních podmínek, které neumožňují přežití, svobodu a důstojnost, a vystavování civilistů těmto podmínkám, dokud neřeknou, že chtějí odejít, není plánem na ‚podporu dobrovolné emigrace‘, ale plánem na nucenou evakuaci a vyhnání.“ ”
Katz uvedl, že hromadný odchod Palestinců z Gazy bude ruku v ruce s vyloučením Hamásu od moci.
„Zavázali jsme se, že Hamás nebude vládnout v Gaze ani civilně, ani vojensky, a tak tomu také bude, a rovněž bude realizován plán dobrovolné emigrace z Gazy,“ uvedl v příspěvku na sociálních médiích. „Vše ve správný čas a správným způsobem.“
Mluvčí Katze neodpověděl na otázky, zda se Izrael stále zavazuje dodržovat podmínky Trumpova příměří.
Vzhledem k volbám, které se mají konat do konce října, si Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, a jeho političtí spojenci rovněž získávají přízeň voličů, uvedla Mairav Zonszeinová, vedoucí analytička pro Izrael a Palestinu v organizaci International Crisis Group.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o prodloužení příměří a uklidnění situace v Íránu a Libanonu, bude Izrael – a konkrétně Netanjahu – hledat způsoby, jak ukázat, že na bezpečnostní frontě něco dělá, a to znamená uplatnění vojenské síly,“ řekla.
„Bohužel mluvit o etnických čistkách v Gaze není nutně něco, co by vám v domácí politice uškodilo. Ve skutečnosti by vám to mohlo dokonce pomoci.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse