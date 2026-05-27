Dan Rather: Prohrál Trump svou válku?
27. 5. 2026
Írán vypadá všechno jiné než poražený, navzdory americké propagandě
Pojďme k jádru věci – prezidentova válka v Íránu je jeden velký chaos, píše Dan Rather.
Po důkladném zhodnocení, rozhovorech s kolegy a rozsáhlém výzkumu je to asi to nejmírnější, co můžeme říct.
Pochopit, co se ve válečné době skutečně děje, bylo dost obtížné už před Donaldem Trumpem. Nyní je to k vzteku komplikováno Bílým domem a jeho doprovodnou PR mašinérií, která lže, jak se jí zlíbí.
Bude americký lid i nadále Trumpa za tento nepořádek činit odpovědným? Je snadné to odsunout na druhou kolej, a s platným příměřím je to přesně to, co Trump chce. V pondělí v noci však prezident porušil příměří „obrannými“ leteckými údery v jižním Íránu. Jeho rychlý konec, v který doufá, je opět v ohrožení.
Navzdory tomu, co možná v příštích dnech přečtete nebo uvidíte, Spojené státy tuto neprozřetelnou válku nevyhrály a s největší pravděpodobností ani nevyhrají. Ani nevíme, jak by mělo vítězství vypadat, protože Trumpovy cíle se neustále mění.
Pokud dojde k prodloužení rámcového příměří, připravte se na závratnou vlnu dezinformací ze strany prezidenta a jeho propagandistických spojenců ve Fox „News“ a dalších médiích. Tohle jsme už viděli – objektivní důkazy jdou stranou, prostě věřte Trumpovi, protože to říká on.
Kdokoli, kdo v této katastrofě prohlašuje vítězství, uráží vaši inteligenci.
Pokud – a to je velmi velké „pokud“ – se Spojeným státům nějak podaří vrátit se k předválečnému status quo, bylo by to ohromující zvratem současné reality.
Byla způsobena značná a téměř nevratná škoda. Blízký východ se kvůli Trumpovi navždy změnil. Naši spojenci se na nás nyní dívají v nejlepším případě s podezřením, v nejhorším případě s posměchem. Vztahy jsou napjaté až k prasknutí v celém regionu i v Evropě. Důvěra spojenců je pryč, zatímco v Íránu si režim udržuje kontrolu.
Jedno je jisté: Trump by dal cokoli, aby se z této katastrofy dostal, protože ho politicky oslabuje. Teherán to ví a konflikt prodlužuje, jak jen to jde. Proto prezident neustále spamuje příspěvky o tom, že válka se chýlí ke konci. „Probíhá to dobře,“ tak stále charakterizuje mírová jednání.
Mezitím náklady na Trumpovu „krátkodobou výpravu“ stále rostou. Poslední odhad Pentagonu z konce dubna ve výši 25 miliard dolarů je žalostně zastaralý.
A ukazuje se, že tato válka s sebou nese dvojí finanční ránu. Americké daně financují miliardy na rakety, bomby a vojáky, zatímco vy platíte i u benzínové pumpy.
Vědci z Brownovy univerzity vypočítali, že američtí spotřebitelé za válku zaplatili více než vláda. Vyšší ceny pohonných hmot stály Američany 40 miliard dolarů, což vychází na více než 300 dolarů na domácnost.
„Abychom tuto částku uvedli do kontextu, 40 miliard dolarů by mohlo financovat celý federální program investic do mostů na opravu více než 10 200 mostů po celé zemi, přesahuje odhadované náklady 31,5 miliardy dolarů na modernizaci systému řízení letového provozu v USA a je dvojnásobkem 18,9 miliardy dolarů navržených na federální programy dobíjení elektromobilů v rámci Bidenovy administrativy.“
Vyšší ceny pohonných hmot zvýšily náklady na další položky, jako je hovězí maso. Mleté hovězí, kdysi jedna z nejlevnějších variant masa, nyní stojí sedm dolarů za půl kila a svíčková se blíží 15 dolarům. Tyto ceny by do Vánoc mohly vyskočit o dalších 18 %.
Pokud jde o ceny benzínu, nepředpokládá se, že se vrátí na předválečnou úroveň dříve než koncem roku 2026, pokud vůbec.
Největším kamenem úrazu v mírových jednáních je Hormuzský průliv, který byl před válkou otevřený všem lodím a tankerům. Za jeho znovuotevření nyní Írán požaduje peníze, a to hodně. USA budou muset předat miliardy ze zmrazených íránských aktiv a ukončit blokádu. A co íránský jaderný program, jehož likvidace byla hlavním důvodem války? Byl poškozen, ale ne zničen.
Írán vypadá, že má situaci pevně pod kontrolou, a proto to většina světa bude vnímat jako trapnou, ne-li přímo ponižující porážku Donalda Trumpa. Ruští a čínští představitelé se usmívají.
Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí zní sebevědomě. „Ručičky času se nevracejí zpět a národy a země regionu již nebudou sloužit jako štíty pro americké základny,“ uvedl v úterním prohlášení. „Amerika nejenže již nemá v regionu bezpečné místo pro agresi a vojenské základny, ale den za dnem se vzdaluje od svého dřívějšího postavení.“
V této situaci je Trump v pasti. Nemá žádné dobré možnosti. Přesto se bude snažit z toho vytěžit vítězství.
Americká armáda, která je stále v regionu a brání americké zájmy bez ohledu na politiku, bude i nadále spolu se svými rodinami požívat široké podpory veřejnosti. A je to tak správně.
Co má dělat slušný občan, když propagandistické stroje různých zájmových skupin chrlí lži a dezinformace? Vypněte ten hluk, zejména na sociálních médiích, a držte se zdrojů, kterým důvěřujete.
Diskuse