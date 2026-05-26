Steve Rosenberg, BBC, z Moskvy: Rusko nemůže na Ukrajině vyhrát, varuje ruský vojenský odborník
26. 5. 2026
Dobré ráno z Moskvy, je úterý 26. května. Za chvíli se podíváme na rozdílné názory uvnitř Ruska ohledně dalšího vývoje takzvané speciální vojenské operace.
Nejprve však několik dnešních ruských deníků otisklo včerejší prohlášení ruského ministerstva zahraničí. Zde je jeho znění v ruském vládním deníku.
Oznamuje záměr Moskvy zahájit takzvané důsledné a systematické údery na podniky ukrajinského obranného průmyslu v Kyjevě, včetně konkrétních zařízení pro návrh, výrobu a programování dronů a jejich přípravu k použití. Dodává, že údery budou mířit také na rozhodovací centra a velitelské stanoviště. Vyzývá také cizince, včetně diplomatů a zaměstnanců mezinárodních organizací, aby co nejdříve opustili město, zatímco šéf mise EU v Kyjevě již uvedl, že EU se nestahuje.
Moskva spojuje hrozící údery s tím, co se stalo minulý pátek ve městě Starobilsk na ruskou okupované východní Ukrajině, kde byl zasažen vysoký školní a studentský internát. Ruští představitelé tvrdí, že při útoku ukrajinských dronů zahynulo 21 studentů. Komsomolskaja Pravda dnes tvrdí, že Evropa a USA nechtějí o tragédii ve Starobilsku vědět, protože jsou jejími spoluviníky. Hodně se mluví o pomstě. To je ta horečnatá atmosféra, ve které se právě nacházíme, více než čtyři roky po masové invazi Ruska na Ukrajinu.
Ale zatímco Rusko vyhrožuje dalšími útoky na Kyjev, uvnitř Ruska zjevně probíhá debata o tom, jakým směrem se válka bude ubírat dál. Jak vyplývá ze všech dnešních ranních zpráv Moskovského, ruská odborná veřejnost se rozdělila na dva tábory ohledně budoucích scénářů pro SVO, takzvanou speciální vojenskou operaci.
Právě toto rozdělení se stalo dominantním tématem na zasedání Rady pro zahraniční a obrannou politiku minulý víkend. Politolog Alexander Nosevič to formuluje takto: odborná veřejnost se dělí na ty, kteří jsou pro pokračování SVO až do dosažení stanovených cílů, a na ty, kteří se domnívají, že je čas ji ukončit. Nejhorším scénářem totiž není ani porážka, ale nekonečná SVO. A zatímco v předchozích letech udávali tón jestřábi a na zasedáních Rady vystupovali osamoceně, tentokrát se museli snažit přesvědčovat a bránit své postoje.
Autor také odkazuje na článek v časopise, o kterém se zde v současné době hodně diskutuje. Jedná se o článek politologa Vasilije Kušina pro časopis „Russia in Global Affairs“. V tomto článku Vasilij Kušin píše, že cíl odstranění protiruského režimu na Ukrajině je v současné fázi v zásadě nedosažitelný bez úplné vojenské okupace celé země, včetně západní části, po dlouhou dobu.
Pro Rusko je to technicky nemožné. V důsledku toho lze tento cíl považovat pouze za extrémně dlouhodobý, ale v rámci SVO není dosažitelný a neměl by být zmiňován. Dodává, že naděje na připojení nových rozsáhlých ukrajinských území k Rusku v případě hypotetického zhroucení ukrajinské frontové linie vypadají podivně.
Rusko nemá kapacitu na udržitelnou kontrolu a správu takových území s devastovanou ekonomikou a extrémně nepřátelským obyvatelstvem. Jediným způsobem, jak takovému vývoji zabránit, by bylo provést SVO tak, jak bylo pravděpodobně původně plánováno, jako bezkrvavou a bleskovou speciální operaci.
A dochází k závěru, že musíme vycházet z toho, že Ukrajina bude frontovou linii udržovat ještě řadu let. Nemáme ani žádný důvod očekávat, že poziční patová situace ve válce na Ukrajině bude v dohledné budoucnosti překonána. Zatím nebyla nalezena ani taktická, ani technická řešení, která by umožnila návrat k mobilní válce v podmínkách, kdy je bojiště transparentní a kdy jsou v obrovském měřítku používány drony s pohledem z první osoby, aniž by existovaly prostředky k jejich potlačení.
