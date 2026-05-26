Bývalý manžel bývalé skotské premiérky se přiznal k zpronevěře 400 000 liber ze Skotské národní strany
26. 5. 2026
Peter Murrell, bývalý manžel bývlé skotské premiérky Nicoly Sturgeonové čelí dlouhému trestu odnětí svobody poté, co přiznal, že okrádal stranu, aby si mohl financovat luxusní životní styl
Peter Murrell, kdysi jeden z nejmocnějších lidí v britské politice, čelí dlouhému trestu odnětí svobody poté, co přiznal, že ukradl více než 400 000 liber ze Skotské národní strany, aby financoval svůj luxusní životní styl.
Bývalý výkonný ředitel SNP v pondělí přiznal, že ukradené peníze v letech 2010 až 2022 použil na nákup věcí, jako je luxusní obytný vůz, SUV značky Jaguar a VW Golf, luxusní kosmetika, iPady a sada na sůl a pepř Lalique Feuilles v hodnotě 2 618 liber.
Úplné podrobnosti o jeho zpronevěře vyšly najevo v pondělí u vrchního soudu v Edinburghu poté, co v posledních týdnech uzavřel dohodu s prokurátory, že se přizná k zpronevěře 400 310,65 liber, čímž se vyhnul zdlouhavému soudnímu řízení.
Lord Young uvedl, že Murrell, který byl v době krádeží ženatý s Nicolou Sturgeonovou, bývalou předsedkyní SNP a první ministryní, se dopustil „hrubého zneužití důvěry“.
Murrell, oblečený v tmavě modrém obleku a černé kravatě, byl po vzetí do vazby odveden v poutech soudním strážcem. Nyní mu při vynesení rozsudku 23. června hrozí dlouhý pobyt ve vězení.
Pod tlakem politických oponentů SNP vydala Sturgeonová na Instagramu prohlášení, v němž opět popřela, že by měla jakékoli znalosti nebo podezření ohledně krádeží svého bývalého manžela. „Jsem naprosto zděšena, že to udělal, a nedokážu pochopit proč,“ řekla. „Nejsou to moje zločiny. Byla jsem oklamána stejně jako ostatní.
To, že mě oklamal a zklamal manžel, kterého jsem milovala a kterému jsem důvěřovala, mi způsobilo obrovskou bolest. Proč se tak zachoval, je a vždy bude mimo mé chápání.“
John Swinney, současný předseda SNP a kdysi jeden z nejdůvěryhodnějších poradců Sturgeonové, rovněž uvedl, že se cítí Murrellovým chováním naprosto zrazen. Swinney byl předsedou strany, když byl Murrell v roce 2001 jmenován jejím generálním ředitelem.
Během tiskové konference svolané v reakci na Murrellovu dohodu, když byl dotázán, jak se cítí osobně, Swinney zadržoval slzy, díval se na podlahu a pevně svíral pódium oběma rukama.
„Dnes mě to naprosto zdrtilo,“ řekl a vyjádřil lítost nad tím, že obyčejní členové SNP s skromnými příjmy darovali nebo vybrali peníze, jen aby je Murrell ukradl. „Je to těžký den. Úroveň osobního zděšení a pocitu zrady, kterou pociťuji, je těžké vám náležitě vyjádřit.“
Swinney se vyhnul otázkám, proč se Sturgeonová zdála být lhostejná k luxusnímu zboží, které si Murrell nosil domů, a zda by se neměla omluvit úředníkům, kteří byli potrestáni za to, že jako první upozornili na problémy s účty strany.
Řekl, že Murrell mohl členy strany okrádat tak dlouho, protože nikdo si nedokázal představit, že by to někdo v jeho pozici udělal. Dodal, že finanční kontroly strany byly od té doby výrazně zpřísněny.
Russell Findlay, předseda skotských konzervativců, a Jackie Baillie, místopředsedkyně skotské labouristické strany, uvedli, že popření Sturgeonové a Swinneyho, že měli podezření na takový „rozsáhlý podvod“, není věrohodné.
Baillie řekla: „Swinney by měl udělat správnou věc a poskytnout odškodnění všem, kteří předali své peníze SNP.“
Ve svém prohlášení vydaném prostřednictvím svého právníka Sturgeonová uvedla, že až do policejního vyšetřování neměla tušení, že si Murrell koupil obytný vůz, a nevěděla ani o luxusních hodinkách či herních konzolích.
„Pokud jde o jakékoli věci, o kterých jsem věděla, že si je Peter koupil, neměla jsem důvod pochybovat o tom, že použil své vlastní peníze,“ řekla.
„Oba jsme měli vysoké platy a kvůli povinnostem spojeným s mou prací jsme se málokdy účastnili společenských akcí nebo jezdili na dovolenou. Měli jsme oddělené bankovní účty a já jsem neměla přístup k jeho finančním záznamům.“
Murrell, který byl 22 let výkonným ředitelem SNP, sehrál klíčovou roli při zajištění vůbec prvního vítězství SNP ve volbách do skotského parlamentu v roce 2007 a následného obrovského vítězství v roce 2011, které vedlo k rozhodnutí uspořádat o tři roky později referendum o skotské nezávislosti.
V té době byl ženatý s Nicolou Sturgeonovou a stali se nejmocnějším párem v britské politice, když v roce 2014 nahradila Alexe Salmonda v čele SNP a jako první ministryně dohlížela na nepřetržitou sérii volebních vítězství SNP.
Dlouhá obžaloba, která obsahovala 119stránkový seznam všech položek, které nakoupil za peníze SNP, však odhalila, že po většinu té doby okrádal účty SNP, aby si pořídil pozoruhodnou řadu luxusního zboží, zatímco jako výkonný ředitel strany vydělával 107 000 liber ročně (267 000 Kč měsíčně).
Obžaloba uváděla, že kromě obytného vozu za 124 000 liber, který nechal zaparkovaný v příjezdové cestě své matky v hrabství Fife, a vozu Jaguar I-Pace si pořídil zahradní nářadí pro dům, který sdílel se Sturgeonovou, kávovar Miele za 1 300 liber pro jejich domácnost, dalekohled, herní konzoli Sony PlayStation, dárkové koše Fortnum & Mason a několik plnicích per Montblanc.
Obžaloba uváděla, že předkládal falešné faktury, používal kreditní karty strany, falšoval účty strany a v některých případech tvrdil, že se jedná o legitimní výdaje, aby zakryl svou zpronevěru. Několikrát použil kreditní karty vystavené na jména zaměstnanců SNP, kteří pro něj pracovali.
Po jeho přiznání viny Stuart Houston, zástupce policejního náčelníka, který měl celkový dohled nad vyšetřováním skotské policie známým jako Operace Branchform, uvedl, že vyšetřování bylo „mimořádně složité“, protože Murrell se snažil své stopy pečlivě zakrýt.
„Peter Murrell projevil naprosté pohrdání vysokou důvěrou, kterou do něj veřejnost vložila,“ řekl Houston. „Zneužil své privilegované postavení s přístupem k finančním prostředkům Skotské národní strany k přesměrování hotovosti na své vlastní účty a k financování luxusního životního stylu, po kterém toužil, ale který si nemohl dovolit.“
Operace Branchform byla zahájena v červenci 2021 poté, co policie obdržela řadu stížností na finance SNP, přičemž první obavy byly vzneseny již koncem roku 2020.
Během bouřlivého období uvnitř strany rezignovali členové jejího finančního a auditního výboru, stejně jako pokladník strany, poslanec Douglas Chapman, s tím, že jim byl odepřen přístup k účtům SNP.
Pozornost se soustředila na to, že v účtech strany chybělo více než 660 000 liber z darů, které SNP vybrala na kampaně za nezávislost; tyto kampaně se nikdy neuskutečnily. V září 2022 rezignovali dlouholetí auditoři strany, společnost Johnston Carmichael.
Zatímco tehdejší pokladník strany Colin Beattie uznal, že existují obavy ohledně transparentnosti, Sturgeonová opakovaně trvala na tom, že celkové finanční záležitosti strany jsou v pořádku.
Murrell byl zadržen 5. dubna 2023 v domě, který tehdy sdílel se Sturgeonovou, a obytný vůz byl zabaven před domem jeho matky ve Fife, zatímco detektivové také provedli razii v ústředí SNP poblíž skotského parlamentu v Edinburghu.
Sturgeonová byla rovněž zatčena jako podezřelá v červnu 2023, čtyři měsíce poté, co nečekaně odstoupila z funkce předsedkyně strany, ale později byla zbavena obvinění. Pár se po Murrellově zatčení rozešel a loni oznámil rozvod.
Beattie, který byl rovněž zatčen, byl policií zproštěn obvinění a nikdy nebyl obžalován.
Zdroj v angličtině ZDE
