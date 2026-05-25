Omezení systému: Od Eukleida k prázdnotě vědomí
25. 5. 2026 / Petr Vařeka
Úvod: Touha po pevném bodě
Západní myšlení se od dob Platóna a Aristotela opíralo o hluboké přesvědčení, že svět je racionální architekturou, kterou lze popsat, pochopit a ovládnout pomocí pevného seznamu pravidel.
Ideálem této touhy se stala eukleidovská geometrie. Na počátku stojí pět zdánlivě nezpochybnitelných axiomů a na jejich konci se tyčí monumentální věta o pravoúhlém trojúhelníku, v němž se obsahy čtverců nad odvěsnami s absolutní jistotou rovnají obsahu čtverce nad přeponou: a²+b²=c².
Tento elegantní řetězec logických kroků dal západní civilizaci pocit, že pokud najde správné výchozí axiomy, dokáže z nich mechanicky odvodit celou pravdu o vesmíru.
Tato touha po nalezení uzavřené, finální teorie se však ve 20. století ukázala jako fatální iluze.
Intelekt, který se pokusil popsat celou realitu včetně sebe sama, narazil na neviditelnou, avšak nepřekonatelnou zeď.
Touto zdí je sebereference – moment, kdy se systém pokouší popsat, změřit nebo zvednout sám sebe ze svých vlastních vnitřních zdrojů.
Prokletí sebereference
Když Kurt Gödel v roce 1931 publikoval své věty o neúplnosti, nezměnil pouze matematickou logiku; zasadil smrtelnou ránu západnímu redukcionistickému snu.
Gödel dokázal přinutit aritmetiku přirozených čísel, aby mluvila sama o sobě.
Pomocí kódování přirozenými čísly lze každého tvrzení aritmetiky zapsat pomocí tzv. Gödelových čísel. Následně sestavil větu (G), která v překladu do lidské řeči říká: „Tato věta nemá v tomto systému důkaz.
Tímto momentem se matematika dostala do pozice štěněte, které sedí v botě a snaží se zvednout do vzduchu tím, že zuby táhne za své vlastní tkaničky.
Pokud je totiž systém bezesporný, větu (G) v něm nelze dokázat ani vyvrátit.
Přesto zvenčí vidíme, že je pravdivá. Dokazatelnost se tak navždy oddělila od pravdy.
Gödel ukázal, že jakýkoliv dostatečně silný formální systém je nutně neúplný.
Nemůže logicky zdůvodnit sám sebe. Chceme-li pochopit pravdivost systému, musíme z něj vystoupit ven a vytvořit meta-úroveň. Jenže tato meta-úroveň, má-li být popsána, vyžaduje meta-meta-úroveň, což plodí nekonečnou regresi (regressus ad infinitum).
Žádná uzavřená teorie všeho, která by zahrnovala i samotný poznávací subjekt, zkrátka nemůže z logické podstaty existovat.
Kvantové zrcadlo: Pozorovatel jako součást systému
Tento logický limit nezůstal zavřený v kabinetech matematiků; s plnou silou se projevil v laboratořích fyziků.
V klasické newtonovské fyzice žil Západ v iluzi, že pozorovatel je oddělený od pozorovaného světa – že vědec je divák, který nestranně sleduje mechanické hemžení atomů.
Kvantová mechanika tuto dualitu rozmetala.Heisenbergův princip neurčitosti a koncept vlnové funkce nejsou pouhým rozmarem mikrosvěta.
Jsou přímým fyzikálním důsledkem nemožnosti izolovat měřený systém od měřicího přístroje. Abychom získali informaci o částici, musíme s ní interagovat.
V ten moment se však pozorovatel a pozorované provážou do jednoho nedělitelného celku.
Neurčitost tedy není produktem kvantové mechaniky; kvantová mechanika je naopak matematickým popisem fundamentálního informačního stropu.
Vesmír nelze zevnitř změřit s absolutní přesností, protože k uložení takové informace by bylo potřeba spotřebovat samotný vesmír.
Stejně jako Gödelův systém nemůže plně dokázat sám sebe zevnitř, fyzikální systém nemůže plně změřit sám sebe zevnitř.
Slepá ulička Západu a východní lék
Důsledkem tohoto vývoje je hluboká existenciální krize západního světa. Tím, že západní myšlení důsledně aplikovalo redukcionismus, zrelativizovalo vše kromě chladné instrumentální racionality.
Rozložilo svět na atomy, geny a čísla, ale v tomto procesu ztratilo člověka a smysl jeho existence.
Člověk se stal cizincem ve vesmíru, který sám popsal, lapen v sebereferenční smyčce intelektu.
Tam, kde západní logika vidí v sebereferenci paradox, slepou uličku a tragédii, tam východní filozofické systémy nacházejí samotný klíč k povaze reality.
Nágárdžunova šúnjaváda (filozofie prázdnoty) učí, že věci nemají žádnou pevnou, izolovanou podstatu.
Vše existuje pouze v závislosti na všem ostatním. Svět není složen z fixních axiomů či elementárních částic, ale z čistých vztahů a procesů.
Šankarova Advaita-védánta (ne-dvojnost) odstraňuje iluzi duality mezi subjektem a objektem.
Výrok Átman = Bráhman říká, že individuální vědomí a univerzální realita jsou jedním a tímtéž plátnem.
Kvantový problém měření je z pohledu Advaity přirozeným projevem toho, že vesmír se pokouší zkoumat vesmír.
Zatímco Západ trpí tím, že pod nohama nenašel pevnou zem absolutní teorie, Východ pevně ukotvuje skrze přímý prožitek vědomí.
Závěr: Globální schizofrenie
Paradox lidstva 21. století však spočívá v tom, že moderní Východ – reprezentovaný dravými mocnostmi jako Čína či Indie – v praxi starověkou moudrost svých předků odsunul na vedlejší kolej.
V geopolitickém zápase o přežití nekriticky přejal západní doktrínu permanentního extenzivního růstu postavenou na egocentrickém materialismu.
Rétoricky sice východní lídři mluví o „ekologické civilizaci" či „vědomém životním stylu", ale v realitě pohánějí tentokrát globální turbomotor HDP, který drancuje planetu.
Západní cesta rozumu dovedla lidstvo na samou hranici logických i fyzikálních možností.
Ukázala nám, že čistý intelekt, pokud není ukotven v širším intuitivním vědomí celku, nakonec pohlcuje sám sebe.
Celý svět je dnes lapen v jediné obří sebereferenční smyčce, která se snaží ignorovat limity planety i ducha.
Otázkou zůstává, zda lidstvo dokáže včas integrovat západní technokratickou sílu s východním pochopením jednoty, nebo zda bude nadále jako ono štěně marně tahat za tkaničky systému, který se pod ním neodvratně propadá.
