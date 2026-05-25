Váleční štváči jsou v panice, zatímco Trump ohlašuje dohodu s Íránem
25. 5. 2026
Včera jsem napsal, že Spojené státy a Írán jsou na pokraji dohody. Trump to zřejmě před několika hodinami potvrdil neobvykle disciplinovaným příspěvkem na Truth Social – gramaticky koherentním, diplomaticky vyváženým a pozoruhodně prostým jeho obvyklých teatrálních gest či rituálního ponižování protistrany, informuje Trita Parsi.
Na této zdrženlivosti záleží. Na rozdíl od jeho dřívějších prohlášení o imaginárních průlomech mělo toto prohlášení spíše tón vážného diplomatického signálu než politické nedisciplinovanosti. Navíc se jeho načasování nezdálo být spojeno s tržními úvahami ani domácími divadly. Moje vlastní zdroje v Teheránu rovněž potvrzují, že bylo dosaženo významného průlomu, i když ten zůstává podmíněn konečným schválením – přesně tak, jak naznačil Trump.
Co to tedy všechno znamená? Co vlastně víme o obrysech dohody? Jak významnou roli sehráli regionální aktéři při zajištění tohoto průlomu a čím se dá vysvětlit téměř naprostá irelevance Evropy v tomto procesu? Pokud se jedná pouze o memorandum o porozumění, kde leží hlavní slabiny, když jednání vstupují do druhé fáze?
Navíc, dokáže Trump dohodu úspěšně prosadit doma? Jaké kroky může – a pravděpodobně i podnikne – Izrael, aby dohodu sabotoval? A pokud bude konečná dohoda uzavřena, jak hluboká by byla strategická porážka Izraele?
Pokusím se na tyto otázky odpovědět jednu po druhé.
Za prvé, úplné podrobnosti zůstávají nejasné. Podle zpráv Amwaj.media – z nichž jsem většinu nezávisle ověřil – však dohoda zahrnuje úplné zastavení nepřátelských akcí, včetně těch v Libanonu; postupné uvolnění zmrazených íránských aktiv; a ukončení americké „blokády blokády“ v Hormuzském průlivu.
Námořní provoz průlivem by byl obnoven pod společným dohledem Íránu a Ománu. Jakmile by tato opatření vstoupila v platnost, strany by měly dalších 30 dní na vyjednání konečné dohody. Očekává se, že tato dohoda druhé fáze se bude zabývat jak jadernou otázkou, tak dlouhodobým statusem průlivu.
V jaderné otázce však již zřejmě došlo k významnému pokroku a podle mého chápání byly v zásadě dohodnuty obecné principy jejího řešení.
V podstatě tato dohoda vrací situaci do stavu, v jakém měla být vždy po oznámení původního příměří. Od samého počátku mělo mít příměří regionální rozsah a zahrnovat Libanon. Nikdy neměla existovat „blokáda blokády“ – absurdní plán vymyšlený Nadací pro obranu demokracií (FDD), který sloužil pouze k oslabení strategické pozice Ameriky.
Ani obchodní provoz přes průliv neměl zůstat narušen. Skutečně novými prvky jsou omezené zmírnění sankcí vůči Teheránu a formální závazek vyřešit jadernou otázku do 30 dnů.
Ačkoli je dosažení tohoto bodu nepopiratelně významné, skutečná dohoda nebude uzavřena, dokud nebude zajištěna konečná dohoda. A 30denní lhůta, ačkoli krátká, přesto nabízí dostatek příležitostí pro sabotéry na všech stranách, aby proces zmařili.
Podpora ze strany regionu – a skutečnost, že Trump oznámil dohodu až poté, co hovořil s celou řadou klíčových regionálních lídrů, včetně představitelů Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta, Jordánska a Bahrajnu, a navíc po samostatném telefonátu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem – je velmi významná. Toto regionální ukotvení poskytuje Trumpovi určitou míru politické ochrany ve Washingtonu. Tváří v tvář nevyhnutelným obviněním ze strany jestřábů, že dohoda znamená porážku nebo zradu Izraele, může poukázat na širokou regionální podporu jako důkaz, že hlavní partneři Ameriky na Blízkém východě upřednostňují diplomacii před eskalací.
Ve srovnání s jadernou dohodou prezidenta Obamy z roku 2015 je regionální zapojení kolem Trumpovy dohody objektivně hlubší, širší a politicky významnější. Obamova dohoda byla vyjednána navzdory odporu Izraele, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů; Trumpova se zdá být formována s aktivní regionální podporou. Téměř úplná absence Evropy v tomto procesu je nicméně zarážející – i když stěží problematická. V této chvíli se diplomatická irelevance Evropy v rámci významné diplomacie na Blízkém východě stala natolik běžnou, že její vyloučení si téměř nikdo nevšímá.
Soudě podle veřejné paniky, která nyní vyzařuje z válečných jestřábů ve Washingtonu a proizraelských kruhů, však bude následujících 30 dní pro Trumpa politicky pravděpodobně brutálních. FDD na něj již otevřeně útočí. AIPAC zesiluje hlasy zákonodárců, kteří dohodu odsuzují. Poradce bývalého íránského korunního prince obvinil Trumpa z „úplné kapitulace.“ Mnozí ze stejných spojenců, kteří nadšeně tleskali Trumpovu rozhodnutí zahájit válku, se nyní obracejí proti němu za to, že dal přednost diplomacii před trvalou eskalací.
Vysocí izraelští politici však mohou zvolit opatrnější přístup. Spíše než aby se Trumpovi postavili přímo, pravděpodobně nechají své zástupce ve Washingtonu vést veřejnou bitvu za ně.
Blíží se izraelské volby a Trump si mezi izraelskými voliči udržuje vysokou popularitu, zatímco Netanjahuovi se dosud nepodařilo proměnit popularitu války s Íránem v rozhodující volební výhodu. Přímý veřejný střet s Trumpem ohledně dohody by proto mohl být pro Netanjahua politicky nebezpečný. Trump by v případě provokace mohl způsobit značnou škodu pouhým vyjádřením podpory jednomu z Netanjahuových soupeřů.
Trump možná na tuto dynamiku před několika dny narážel, když – zdánlivě z ničeho nic – novinářům řekl, že se v Izraeli těší „99% podpoře“ a mohl by se tam sám ucházet o post premiéra. Na první pohled to znělo jako další epizoda charakteristické trumpovské chvástavosti. V kontextu to však mohlo být jasné varování Netanjahuovi a izraelské politické garnituře, že Trump jim může uškodit mnohem více, než oni jemu.
Nemělo by však být pochyb o tom, že pokud bude dosaženo konečné dohody – a jakákoli trvalá dohoda bude téměř jistě vyžadovat podstatné, ne-li úplné, zmírnění sankcí vůči Íránu – znamenalo by to pro Tel Aviv zdrcující strategickou porážku.
Dvě války Izraele paradoxně posílily odstrašující postavení Íránu, odhalily neschopnost Izraele postavit se Íránu bez drtivé americké vojenské podpory a způsobily nezměrné škody na globálním postavení Ameriky a auře její vojenské nadvlády.
Kumulativní účinek může být skutečně tak závažný, že snaha o nespornou globální nadvládu Ameriky již není realistickou možností. Zároveň se podpora Izraele ve Spojených státech dramaticky oslabila téměř ve všech demografických skupinách s výjimkou starších republikánských voličů.
A co je nejdůležitější, uvolnění sankcí by osvobodilo íránskou ekonomiku od desetiletí omezení a postupně by posunulo regionální rovnováhu sil pryč od Izraele a jeho vize „Velkého Izraele“. Právě z tohoto důvodu Izrael téměř jistě udělá vše, co je v jeho silách – v zákulisí –, aby dohodu sabotoval, než se stane nezvratnou.
Izrael však není jedinou hrozbou pro dohodu. Jak Washington, tak Teherán budou muset prokázat mimořádnou disciplínu, aby zajistily, že jejich soupeřící narativy o vítězství neposílí tábor tvrdé opozice v druhé zemi. Během vyjednávání Trump prokázal pozoruhodně malou citlivost k tomu, jak jeho provokativní příspěvky na sociálních sítích komplikují schopnost Teheránu dosáhnout kompromisu. Írán se nyní musí vyvarovat stejné chyby. Veřejný triumfalismus v Teheránu by mohl snadno podkopat Trumpovu politickou schopnost prosadit dohodu na domácí scéně.
Typickým příkladem je nedávný tweet mluvčího íránského ministerstva zahraničí, který srovnával výsledek Trumpovy války s neúspěšnými pokusy Římanů podrobit si perskou říši Sasánovců. Ať už má taková rétorika v Íránu jakoukoli domácí přitažlivost, riskuje ztvrdnutí opozice ve Washingtonu právě v okamžiku, kdy je nejvíce zapotřebí zdrženlivost a strategická nejednoznačnost.
Aby nakonec byla jednání druhé fáze úspěšná – a aby se jakákoli dohoda ukázala jako trvalá – musí být obě strany schopny prohlásit vítězství.
