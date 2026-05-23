Kritici varují, že zaměření Trumpovy takzvané "Rady míru" na Hamás hrozí návratem k válce v Gaze
23. 5. 2026
Analytici kritizují, že Trumpova takzvaná "Rada míru" svalila veškerou vinu za zablokování příměří na Hamás, a to navzdory tomu, že Izrael neplní své závazky
Šéf diplomacie Trumpovy "Rady míru" obvinil Hamás z zastavení příměří, ale kritici varují, že nedostatek nestrannosti této rady podporované USA při prosazování příměří riskuje návrat k válce.
„Vysoký představitel pro Gazu“ Nickolay Mladenov ve čtvrtek sdělil Radě bezpečnosti OSN, že Hamás je „hlavní překážkou“ pokračujícího uplatňování příměří, protože „odmítl přijmout ověřené odzbrojení, vzdát se nátlakové kontroly a umožnit skutečný civilní přechod“.
Hamás obvinění bulharského diplomata odmítl. Jeho mluvčí Hazem Qassem uvedl, že zpráva „odráží pokračující přijímání izraelského postoje a slouží jako pokus ospravedlnit další izraelskou eskalaci“.
Kritici Rady míru, založené Donaldem Trumpem v lednu, uvedli, že Mladenovova zpráva podává zavádějící a jednostranný popis příměří, v jehož rámci je hlavním porušovatelem Izrael.
Izraelské síly pokračují v provádění leteckých útoků na Gazu. Rovněž postoupily od linie příměří, na které se dohodly v říjnu, čímž zvětšily oblast pod přímou izraelskou kontrolou z dohodnutých 53 % na nejméně 60 %, a pravidelně střílejí na Palestince, kteří se přiblíží na několik set metrů k posunuté linii. Od vyhlášení příměří v říjnu bylo zabito více než 850 Palestinců.
Izrael rovněž nesplnil svou povinnost umožnit vjezd 600 nákladních vozidel s humanitární pomocí denně a odmítl uvolnit omezení týkající se položek „dvojího užití“, což brání humanitárním organizacím v dovozu základních humanitárních potřeb, jako jsou vodovodní trubky, nebo těžké techniky k zahájení odklízení trosek.
Izrael nebyl v Mladenovově zprávě přímo kritizován, pouze nepřímo v odkazech na „všechny strany“. Kritici uvedli, že tím, že vinu klade Trumpova "Rada míru" výhradně na Hamás, aby Mladenovova zpráva mohla poskytnout Benjaminu Netanjahuovi legitimitu k návratu do války.
„Izrael nikdy nesplnil žádnou ze svých povinností v rámci první fáze dohody, tak proč by někdo věřil, že dodrží druhou fázi, zvláště když zbraně (jediná páka Gazy) zmizí?“ řekl Muhammad Shehada, hostující výzkumník v programu pro Blízký východ v Evropské radě pro zahraniční vztahy.
„Pokud řeknou ne, Netanjahu dostane v Gaze volnou ruku a v podstatě bude zbaven všech závazků vyplývajících z Trumpovy dohody a bude moci vyhlásit válku, kdykoli se mu zachce.“
Postupné verze Mladenovova plánu byly předloženy Hamásu a dalším palestinským frakcím v březnu a poté v dubnu. Dubnová verze navrhovala vytvoření „výboru pro ověřování plnění“, který by dohlížel na odzbrojení Hamásu a dalších ozbrojených skupin a zároveň zajišťoval, že Izrael podnikne reciproční kroky.
Dokumenty uváděly, že inventarizace a sběr zbraní budou „prováděny postupně po fázích“, přičemž „těžké zbraně“ mají být odevzdány do 90 dnů, ačkoli definice „těžkých“ zbraní zahrnovala i útočné pušky. Dubnová verze plánu uváděla, že odzbrojování budou monitorovat multilaterální orgány, ale dodávala, že „proces bude probíhat pod palestinským vedením“.
Gershon Baskin, izraelský analytik, který se v minulosti podílel na neoficiálních jednáních s palestinskými skupinami, plán uvítal slovy: „Izrael a Hamás by s ním měly souhlasit a jeho provádění by mělo začít okamžitě.“
Baskin však kritizoval Mladenovovo hodnocení patové situace, v němž vinu přisuzoval výhradně Hamásu. Uvedl, že militantní skupina „projevila ochotu zahájit proces odzbrojení a vyřazení zbraní z provozu“.
„Požadavkem Hamásu je, aby se tak dělo souběžně se závazky, které Izrael přijal a nesplnil,“ dodal Baskin.
Ve své zprávě pro OSN Mladenov obvinil Hamás z utužování své kontroly nad 40 % Gazy, která je stále pod jeho kontrolou. Hamas však již od února požaduje, aby byl do území vpuštěn Národní výbor pro správu Gazy (NCAG), panel dvanácti palestinských technokratů vytvořený Radou pro mír v lednu, a mohl tak zahájit předání moci.
„Lidé z Hamásu uvnitř Gazy jsou mnohem pragmatičtější,“ řekl Baskin. „Nemají peníze, nemají zdroje a lidé v Gaze je nechtějí. A vědí, že takhle dál pokračovat nemohou.“
Podle Mladenovova plánu má NCAG dohlížet na odzbrojení ozbrojených skupin v Gaze, Baskin však uvedl, že Izrael kategoricky odmítl povolit členům výboru vstup do Gazy z Egypta, kde se stali správou v očekávání.
„Je to izraelské trvání na tom, aby NCAG nevstoupila,“ řekl. „Izraelci řekli Američanům, že pokud bude NCAG povoleno vstoupit, vytvoří to situaci jako v Libanonu, kde bude existovat oficiální vláda, ale skutečná moc bude v rukou lidí s zbraněmi v ulicích.“
„Nemyslím si, že to je ten velký problém,“ dodal Baskin. „Velkým problémem je, že Izrael chce obnovit válku a vytváří podmínky, v nichž je izraelská veřejnost každý den podněcována, přičemž média jí říkají, že se Hamás znovu buduje, že Hamás sílí; to je opravdu přehnané zkreslení reality.“
Daniel Levy, britsko-izraelský šéf projektu US/Middle East Project a bývalý vyjednavač míru v dřívějších izraelsko-palestinských rozhovorech, řekl, že Hamás neodmítl odzbrojení a předání moci.
„Je dobře známo, že jsou připraveni předat vládu. O tom nikdy nebyla pochybnost,“ řekl Levy. „Ale také hovořili o nezbrojení, nevystavování zbraní a [vzdání se] těžkých zbraní. Některé z těchto věcí stanovili, ale nebudou mávat bílou vlajkou kapitulace.“
Tato nejistá situace uvěznila palestinské představitele z NCAG v hotelu v Káhiře. Zúčastnili se seminářů o správě věcí veřejných a budování státu a tento týden odletěli do Bruselu na setkání s představiteli EU, ale bylo jim zabráněno hovořit s tiskem.
Shehada uvedl, že čtyři členové NCAG pohrozili rezignací.
„Vzhledem k nedostatečnému pokroku v Gaze si uvědomili, že slouží pouze jako zástěrka, která má Izraeli získat více času,“ řekl a dodal, že Mladenov tyto čtyři členy přesvědčil, aby zůstali.
Zdroj blízký NCAG uvedl, že si členové skupiny uvědomují, že jejich pověst čestných lidí mezi Palestinci trpí kvůli jejich spojení s Radou pro mír, ale dodal: „Vědí také, že neexistuje alternativa. Pokud existuje nějaká naděje na zastavení zabíjení v Gaze, je to jediná možnost.“
