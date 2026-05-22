Studie Greenpeace odhalila mikroplasty v dětské výživě prodávané v plastových kapsičkách. Organizace varuje před rizikem pro miliony dětí

22. 5. 2026

čas čtení 2 minuty
 Nový výzkum zadaný organizací Greenpeace International odhalil přítomnost mikroplastů v dětské výživě prodávané dvěma největšími potravinářskými společnostmi světa – Nestlé a Danone. Některé zkoumané výrobky se prodávají i v Česku. 

 

 

 

 

Zpráva „Tiny Plastics, Big Problem: The Hidden Risks of Plastic Pouches for Baby Food" vychází z laboratorního testování populárních značek dětské výživy Gerber od Nestlé (prodává se i v ČR) a Happy Baby Organics od Danone. Výzkumníci našli částice mikroplastů ve všech analyzovaných vzorcích. Podle autorů studie je zdrojem kontaminace přímo plastový obal.

„Mikroplasty dnes nacházíme prakticky všude kolem nás a bohužel se ukazuje, že ani dětská výživa není výjimkou. Zvlášť znepokojivé je, že se jedná o produkty určené pro nejmenší děti. Výrobci by měli jasně doložit, že jejich obaly nepředstavují zdravotní riziko, a začít hledat bezpečnější alternativy k plastům," říká Barbora Sommers z Greenpeace ČR.

Plastové kapsičky se v posledních letech staly nejběžnějším typem balení dětské výživy po celém světě. V roce 2025 tvořily 37,15 % celosvětového trhu, čímž překonaly tradiční skleněné obaly — a jejich podíl dále roste. Kapsičky a sáčky na dětskou výživu jsou navíc velmi obtížně recyklovatelné a představují významný zdroj znečištění.

Hlavní zjištění studie:

  • V každém gramu testované dětské výživy bylo nalezeno až 54 mikroplastových částic v kapsičkách Gerber a až 99 částic v kapsičkách Happy Baby Organics. To odpovídá až 270 mikroplastům v jedné čajové lžičce Gerber a až 495 mikroplastům v jedné lžičce Happy Baby Organics.

  • Výzkum také identifikoval řadu chemických látek spojených s plasty, a to jak v obalech, tak v samotné potravině. Ve vzorcích Gerber byla zjištěna i přítomnost potenciální látky narušující hormonální systém.

  • Studie naznačuje souvislost mezi polyethylenem, kterým jsou kapsičky zevnitř potaženy, a některými nalezenými mikroplasty v dětské výživě.

Greenpeace vyzývá společnosti Nestlé, Danone a další výrobce dětské výživy, aby neprodleně prověřili své produkty a doložili, že nepředstavují riziko pro zdraví dětí. Organizace zároveň požaduje postupné ukončení používání plastových obalů ve prospěch netoxických, bezplastových a znovupoužitelných alternativ.

Studii provedla norská výzkumná organizace SINTEF Ocean v roce 2025 na objednávku Greenpeace International. Testovány byly tři kapsičky dvou produktů – jogurtové pyré značky Gerber od Nestlé a ovocné pyré Happy Baby Organics od Danone. Výrobky byly analyzovány v podobě, v jaké se prodávají, bez zahřívání.

Kontakt: Kristina Figueroa, tisková mluvčí Greenpeace ČR, +420 608 961 686, komunikace.cz@greenpeace.org

0
Vytisknout
604

Diskuse

Obsah vydání | 22. 5. 2026