Studie Greenpeace odhalila mikroplasty v dětské výživě prodávané v plastových kapsičkách. Organizace varuje před rizikem pro miliony dětí

„Mikroplasty dnes
nacházíme prakticky všude kolem nás a bohužel se ukazuje, že ani dětská
výživa není výjimkou. Zvlášť znepokojivé je, že se jedná o produkty
určené pro nejmenší děti. Výrobci by měli jasně doložit, že jejich obaly
nepředstavují zdravotní riziko, a začít hledat bezpečnější alternativy k
plastům," říká Barbora Sommers z Greenpeace ČR.
Plastové kapsičky se v
posledních letech staly nejběžnějším typem balení dětské výživy po celém
světě. V roce 2025 tvořily 37,15 % celosvětového trhu, čímž překonaly
tradiční skleněné obaly — a jejich podíl dále roste. Kapsičky a sáčky na
dětskou výživu jsou navíc velmi obtížně recyklovatelné a představují
významný zdroj znečištění.
V každém gramu
testované dětské výživy bylo nalezeno až 54 mikroplastových částic v
kapsičkách Gerber a až 99 částic v kapsičkách Happy Baby Organics. To
odpovídá až 270 mikroplastům v jedné čajové lžičce Gerber a až 495
mikroplastům v jedné lžičce Happy Baby Organics.
Výzkum
také identifikoval řadu chemických látek spojených s plasty, a to jak v
obalech, tak v samotné potravině. Ve vzorcích Gerber byla zjištěna i
přítomnost potenciální látky narušující hormonální systém.
Studie
naznačuje souvislost mezi polyethylenem, kterým jsou kapsičky zevnitř
potaženy, a některými nalezenými mikroplasty v dětské výživě.
Greenpeace vyzývá
společnosti Nestlé, Danone a další výrobce dětské výživy, aby neprodleně
prověřili své produkty a doložili, že nepředstavují riziko pro zdraví
dětí. Organizace zároveň požaduje postupné ukončení používání plastových obalů ve prospěch netoxických, bezplastových a znovupoužitelných alternativ.
Studii provedla norská
výzkumná organizace SINTEF Ocean v roce 2025 na objednávku Greenpeace
International. Testovány byly tři kapsičky dvou produktů – jogurtové
pyré značky Gerber od Nestlé a ovocné pyré Happy Baby Organics od
Danone. Výrobky byly analyzovány v podobě, v jaké se prodávají, bez
zahřívání.
