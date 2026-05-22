Sadiq Khan vyvolal spor s londýnskou policií poté, co zablokoval kontrakt na umělou inteligenci s firmou Palantir v hodnotě 50 milionů liber
22. 5. 2026
Sadiq Khan zablokoval kontrakt londýnské Metropolitní policie v hodnotě 50 milionů liber s kontroverzní americkou technologickou společností Palantir, čímž vyvolal ostrý spor mezi londýnským starostou a Scotland Yardem.
(Pozn. red. V Británii je policie decentralizovaná a funguje jako samostatné, oddělené regionální instituce, aby nemohl vzniknout policejní stát. Londýnská Metropolitní policie je samostatný subjekt.)
Poté, co se největší policejní sbor ve Velké Británii dohodl na využití technologie umělé inteligence společnosti Palantir k automatizaci analýzy zpravodajských informací v rámci trestních vyšetřování, zasáhl Khan s odkazem na „vážné obavy“ ohledně toho, jak byl kontrakt uzavřen.
Kancelář starosty uvedla, že došlo k „jasnému a závažnému porušení“ pravidel pro zadávání veřejných zakázek a že policie vážně zvažovala pouze jednoho dodavatele (Palantir).
Scotland Yard kritizoval toto zablokování jako „zklamání“ a uvedl, že bez nové technologie bude muset snížit počet policistů, což by zase ovlivnilo schopnost sboru udržet Londýn v bezpečí.
Jednalo by se o dosud největší zakázku společnosti Palantir v britské policii, po dalších zakázkách v hodnotě 330 milionů a 240 milionů liber pro anglické státní zdravotnictví a pro britské ministerstvo obrany. Tyto zakázky s firmou Palantir jsou také kritizovány. Hrozí totiž například nebezpečí, že Palantir bude zneužívat soukromé údaje o pacientech ve zdravotnictví.
Spor ještě více roznítil fakt, že Khan již dříve jasně uvedl, že Londýňané chtějí, aby se veřejné prostředky vyplácely pouze firmám, které „sdílejí hodnoty našeho města“.
K této rozepři dochází uprostřed rostoucího odporu veřejnosti vůči využívání služeb poskytovaných firmou Palantir britským státem. Tuto firmu spoluzaložil technologický miliardář Peter Thiel, který podporuje Donalda Trumpa, a poskytuje služby také izraelské armádě a operacím amerického prezidenta v rámci ICE zaměřeným na potírání imigrace.
Minulý měsíc zveřejnil její generální ředitel Alex Karp mini-manifest, v němž vychvaloval výhody americké moci a naznačoval, že některé kultury jsou méněcenné než jiné, což jeden poslanec označil za „bláboly superpadoucha“.
Úřad starosty pro policii a kriminalitu (Mopac), který musí schvalovat velké zakázky, vetoval tuto dohodu s odůvodněním, že Scotland Yard nezískal jeho souhlas se svou strategií zadávání veřejných zakázek.
V dopise adresovaném komisaři Met Marku Rowleymu uvedla Khanova náměstkyně pro policii a kriminalitu Kaya Comer-Schwartzová: „Nebylo mi poskytnuto žádné přijatelné vysvětlení tohoto selhání, které považuji za jasné a závažné porušení platných procesních požadavků.“
Uvedla, že tento postup způsobil Scotland Yardu a starostovi „právní a reputační rizika“, a poznamenala, že Met původně odhadoval náklady na smlouvu na 15–25 milionů liber ročně, přičemž navrhovaná dohoda se pohybovala na horní hranici tohoto rozmezí.
„Rozhodnutí výboru Mopac je zklamáním,“ uvedl mluvčí Metropolitní policie. „Potřebujeme modernizovat a využívat tu nejlepší dostupnou technologii. Musíme být schopni inovovat rychleji než nepřátelské státy a organizovaní zločinci. Toto rozhodnutí nám prozatím brání využívat technologii, která je již k dispozici ministerstvu obrany, anglickému zdravotnictví a dalším policejním sborům.“
Metropolitní policie čelí v příštím roce schodku financování ve výši 125 milionů liber a propuštění 1 150 zaměstnanců. Scotland Yard uvedl, že „bez nových technologií, dodávaných v odpovídajícím tempu, budeme nuceni činit další těžká rozhodnutí, která nevyhnutelně povedou ke snížení počtu policistů, což ovlivní naše služby pro Londýn a naši schopnost zajistit bezpečnost hlavního města.“
Mluvčí starosty na to reagoval tím, že vzhledem k přísným rozpočtovým omezením je „ještě důležitější, aby při zadávání zakázek v hodnotě až 25 milionů liber ročně byly dodržovány přísné postupy“, a dodal, že veřejnost očekává důkladnou kontrolu toho, zda takové zakázky přinášejí odpovídající hodnotu za vynaložené prostředky.
Chi Onwurah, předsedkyně výboru pro vědu a technologii dolní sněmovny, rozhodnutí starosty uvítala slovy: „Jsem ráda, že radnice přezkoumává zadávací řízení, protože se snaží řešit problém závislosti na dodavateli a na malém počtu velkých poskytovatelů se sídlem v USA.“
Tato kauza vrhla nové světlo na historii firmy Palantir v získávání veřejných zakázek ve Velké Británii. Scotland Yard již dříve zadal firmě Palantir mnohem menší zakázku na využití umělé inteligence k monitorování chování zaměstnanců ve snaze odhalit zkorumpované policisty. Tato zakázka byla zadána přímo, bez inzerce nebo otevřeného výběrového řízení, protože její hodnota byla těsně pod hranicí 500 000 liber, která je nutná pro schválení radnicí.
Khan ve čtvrtek řekl: „Obecně řečeno, umožňujete těmto soukromým firmám, aby měly téměř ztrátový produkt, takže vám na krátkou dobu nabídnou výhodnou nabídku nebo něco zadarmo [a] vy se na ně můžete stát závislými.“
V roce 2023 vyjádřil hlavní obchodní ředitel vlády obavy vůči firmě Palantir ohledně praxe nabízení veřejných služeb za nulovou nebo nominální cenu za účelem získání obchodního postavení.
Donald Campbell, ředitel pro prosazování zájmů v rámci kampaně za technologickou spravedlnost Foxglove, řekl: „firma Palantir je známá svým přístupem ‚land and expand‘ (přistát a ovládnout), v rámci kterého nejprve získává malé zakázky nebo dokonce nabízí služby zdarma a poté je využívá k vybudování mnohem širší role v našich veřejných službách.“
Uvedl, že Khan „tuto praxi prokoukl a zastavil ji – přičemž správně zdůraznil obavy Londýňanů ohledně etické bilance firmy Palantir“.
Scotland Yard trval na tom, že zadávací řízení provedl „s náležitou péčí“ s využitím rámce Crown Commercial Services – seznamu vládou schválených dodavatelů, mezi nimiž je i Palantir. Radnice uvedla, že to neumožňovalo nabídky od jiných dodavatelů než od toho, kterého vybrala Met na základě svého posouzení (Palantir).
Nezdá se, že by existovala nějaká překážka bránící firmě Palantir ucházet se o budoucí zakázku, a Mopac uvedl, že chce s Met spolupracovat na novém plánu zadávání veřejných zakázek. Scotland Yard uvedl, že bude „nadále využívat všechny možnosti k rychlému vyřešení této záležitosti“.
Mluvčí firmy Palantir uvedl, že její software již pomohl několika anglickým policejním sborům, mimo jiné při identifikaci 1 000 žen v Bedfordshire, jejichž partneři měli v průběhu jediného roku záznamy o domácím násilí; při postavení před soud zločineckého gangu v Lutonu, který ukradl 700 000 liber z bankomatů; a pomohl Scotland Yardu řešit závažnou korupci a kriminalitu v rámci jeho sboru v rámci malé pilotní zakázky, která k detekci využívala umělou inteligenci.
„Jsme na tuto práci hrdí a jsme připraveni dále podporovat orgány činné v trestním řízení po celém Spojeném království,“ uvedli.
Martin Wrigley, člen výboru pro vědu a technologii dolní sněmovny za Liberální demokraty, uvedl, že je „potěšen“ rozhodnutím radnice.
„Získat další zakázku bez soutěže by byla ostuda,“ řekl Wrigley. „Firma Palantir nesplnila své sliby u příliš mnoha projektů. Nákup projektů prostřednictvím bezplatných zkušebních verzí s cílem následně sepsat specifikaci smlouvy by měl být ve veřejných zakázkách zakázán.“
Khanův krok bude ranou pro snahy labouristické vlády využít umělou inteligenci ke zlepšení policejní práce. V lednu vyzvala kontroverzní labouristická (!!?!) ministryně vnitra Shabana Mahmoodová policii, aby „zintenzivnila využívání umělé inteligence“ a přijala tuto technologii „rychle a v širokém měřítku“.
Diskuse