Manifest firmy Palantir byl označen za „bláboly superpadoucha“
22. 5. 2026
Poplach vyvolaly příspěvky Alexe Karpa, generálního ředitele technologické firmy, který se zasazuje za vojenskou dominanci USA a zbraně využívající umělou inteligenci
Americká firma zabývající se špionážními technologiemi Palantir zveřejnila manifest, který vychvaluje výhody americké moci a naznačuje, že některé kultury jsou méněcenné než jiné – což poslanci označili za „parodii na film RoboCop“ a „bláboly superpadoucha“.
„Některé kultury přinesly zásadní pokrok; jiné zůstávají nefunkční a zaostávají,“ napsala společnost Palantir o víkendu v 22bodovém příspěvku na X, který také vyzýval k ukončení „poválečné neutralizace“ Německa a Japonska.
Příspěvek nabádal USA k obnovení branné povinnosti s tím, že „svobodné a demokratické společnosti“ potřebují k prosazení „tvrdou sílu“.
Předpovídal také budoucnost ovládanou autonomními zbraněmi: „Otázkou není, zda budou zbraně s umělou inteligencí vyvinuty; jde o to, kdo je vyvine a za jakým účelem. Naši protivníci se nebudou zdržovat teatrálními debatami o výhodách vývoje technologií s kritickými vojenskými a národními bezpečnostními aplikacemi. Budou pokračovat.“
Toto prohlášení je nejnovějším z řady významných vyjádření firmy Palantir a jejího generálního ředitele Alexe Karpa, která naznačují, že Karp se nepovažuje pouze za šéfa softwarové firmy, ale za odborníka s důležitými postřehy ohledně budoucnosti civilizace.
To vyvolalo kritiku ze strany několika poslanců, kteří uvedli, že to vyvolává ještě více otázek ohledně portfolia smluv Spojeného království s touto firmou. Firma Palantir uzavřela v Británii smlouvy v hodnotě více než 500 milionů liber, včetně smlouvy se státním zdravotnictvím v hodnotě 330 milionů liber, jakož i dohody s policií a britským Ministerstvem obrany. Tyto dohody čelí rostoucí kritice.
„Manifest firmy Palantir, který zahrnuje státní dohled nad občany pomocí umělé inteligence, je buď parodií na film RoboCop, nebo znepokojivým narcistickým výlevem arogantní organizace,“ uvedl Martin Wrigley, poslanec za Liberální demokraty, který je členem výboru pro vědu a technologie Dolní sněmovny.
„Ať tak či onak, ukazuje to, že étos této firmy je zcela nevhodný pro práci na projektech britské vlády, které zahrnují nejcitlivější soukromá data občanů.“
Není jasné, co inspirovalo firmu Palantir k vydání manifestu, který se zdá být parafrází Karpovy knihy The Technological Republic, vydané loni. Tato kniha lamentuje nad rozšířenou „samolibostí“ mezi „inženýry a zakladateli“, kteří vytvářejí aplikace pro sdílení fotografií, namísto toho, aby spolupracovali s vládami na zajištění „dominantního postavení Západu v geopolitickém řádu“.
V rozhovoru pro CNBC na začátku března Karp naznačil, že umělá inteligence „naruší“ vliv „vysoce vzdělaných, často voliček, kteří volí převážně Demokraty“, a místo toho posílí „odborně vyškolené, dělnické, často mužské voliče z dělnické třídy“.
Rachael Maskellová, poslankyně za labouristickou stranu, bývalá pracovnice britského státního zdravotnictví a kritička smlouvy s firmou Palantir v hodnotě 330 milionů liber na pomoc s provozem datové platformy anglického zdravotnictví, řekla: „Zveřejnění tohoto příspěvku je poměrně znepokojivé a při snaze zjistit z něj obchodní záměr firmy Palantir je zřejmé, že se snaží postavit do centra vojenské revoluce v technologickém věku. Jsou mnohem více než jen firmou poskytující technologická řešení, pokud se snaží ovlivňovat politiku, politická rozhodnutí a investiční volby.“
„Je na čase, aby vláda vážně pochopila kulturu a ideologii firmy Palantir a jak co nejdříve ukončí své smlouvy s ní.“
Firma Palantir měla získat přístup k vysoce citlivým údajům o britské finanční regulaci poté, co Úřad pro finanční etiku (FCA) této společnosti zadal zakázku na vyšetřování jejích interních zpravodajských údajů. Poslanci vyzývali vládu, aby tuto dohodu zastavila.
V debatě poslanci rovněž požadovali, aby vláda zrušila smlouvu s britským zdravotnictvím.
„O bizarní a znepokojivé výroky vedení firmy Palantir není nouze,“ řekl Tim Squirrell, vedoucí strategie v kampani skupiny Foxglove.
„Tato nejnovější série nesouvislých prohlášení Alexe Karpa, hodných komiksového padoucha, dokazuje, jak hluboce je firma Palantir zakořeněna v ose Trump-Big Tech, fixovaná na dominanci USA a naprosto nevhodná k tomu, aby se jakkoli přibližovala našim veřejným službám.“
„‚Manifest‘ firmy Palantir zní jako bláboly superpadoucha,“ řekla Victoria Collinsová, poslankyně za Liberální demokraty. „Firma, která má tak zjevné ideologické motivace a postrádá respekt k demokratickému právnímu státu, by se neměla ani zdaleka přibližovat k našim veřejným službám.“
Mluvčí firmy Palantir uvedl: „Software Palantir pomáhá zvyšovat výkonnost britského zdravotnictví, zkracovat dobu potřebnou k diagnostice rakoviny, prodlužovat dobu, po kterou mohou lodě Královského námořnictva setrvat na moři, a chránit ženy a děti před domácím násilím.
„Jsme hrdí na to, že podporu poskytuje 17 % našich zaměstnanců se sídlem ve Velké Británii – což je nejvyšší podíl mezi 20 největšími technologickými firmami na světě
Diskuse