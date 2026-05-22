Role ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny Hajdúcha na našem článku v Nature
22. 5. 2026 / Boris Cvek
Od první chvíle, kdy byl náš článek v Nature publikován, jsem nechápal, jak někdo může nevidět, co je v něm jasně, jednoznačně uvedeno ohledně autorství. Samozřejmě Hajdúch není korespondenčním autorem, nikdy to nebylo téma.
Jestli si někdo myslí, že to, že je někdo ředitel vědeckého ústavu, znamená, že má být korespondenčním autorem, tak to je mimořádně odporný a zločinecký přístup k vědě. Kritériem autorství je intelektuální přínos.
Co je tedy v tom článku uvedeno, že Hajdúch udělal? Prosím, podívejte se tady na volně dostupnou verzi toho článku a najděte si dole tučným písmem napsáno „Author Contribution“. Tam je jasně napsáno, co udělal Hajdúch, čili M.H.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5730499/
Všimněte si, že nejen není mezi těmi, kdo měli zásadní přínos, ale nemá žádnou unikátní, vlastní roli. Je tam zařazen do trojice P.P. (Pavla Poučková), J.M. (Jana Mattová) a M.H. (Hajdúch). Ta první dvě jména jsou z Univerzity Karlovy, na Hajdúchovi jsou zcela nezávislá – paní docentka Poučková spolupracovala se mnou, když jsem oslovil Ligu proti rakovině. Její data z myší, naprosto úžasná, byla hotová už v roce 2010. Velmi vděčně vzpomínám i na ni osobně. Díky, paní docentko!
Ale je tu ještě jedna zásadní okolnost. Naprostá většina práce na tom článku v Nature byla udělána v laboratoři Jiřího Bártka v tom ústavu, kde je Hajdúch ředitelem. Když se podíváte ovšem na to, jaké afiliace si Jiří Bártek uvedl v tom článku, je to jenom Švédsko a Dánsko. V tom článku není nikdo, kdo by byl korespondenční autor z toho Hajdúchova ústavu. Nevím, proč se to stalo, že Bártek takto jednal, proč si neuvedl adresu českou. Je to věc lidí v tom ústavu. Já na to neměl žádný vliv.
Jediný korespondenční autor s českou afiliací na tom článku jsem tedy já. V době, kdy ten článek vyšel, tedy na konci roku 2017, jsem byl už zaměstnán na teologické fakultě, což je tam uvedeno jako aktuální adresa. Je možné, že to nikdo neví, že si to tam nepřečetl, že to neviděl? Vědci jsou přitom přímo posedlí afiliacemi a autorskými pozicemi. Vypadá to spíše tak, že prostě česká vědecká komunita nechtěla vidět pravdu.
Čili jeden z nejdůležitějších článků české vědy za poslední desítky let, který má přímý a jasný potenciál změnit celý svět a dát chudým lidem na všech kontinentech levný lék proti rakovině, má jednoho jediného, klíčového ovšem, korespondenčního autora s českou afiliací, a ten pracuje na teologické fakultě.
