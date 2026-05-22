Třicet let Britských listů
22. 5. 2026
29. července uplyne třicet let od prvního vydání Britských listů. Nyní je mimořádná příležitost
připomenout čtenářům, proč Britské listy vznikly, proč mají v české
mediální krajině stále jedinečné místo — a také proč jejich další
existence není samozřejmá.
Britské listy patří k nejstarším českým internetovým deníkům a třicet let přinášejí perspektivy, které se v českých médiích často objevují pozdě, okrajově nebo vůbec, upozorňuje Fabiano Golgo.
K tomu dodává Jan Čulík:
Vydávat deník každý den po dobu třiceti let opravdu není tak úplně legrace...
