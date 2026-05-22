Nekrolog Ameriky Stephena Colberta

Na konci
posledního vydání amerického televizního pořadu The Late Show with Stephen Colbert se na jevišti newyorského Ed
Sullivan Theater objevil Paul McCartney. Nebyl to jen velký host na
rozloučenou, elegantní položka v seznamu celebrit, které se přišly
obejmout s mužem, jenž jedenáct let držel americkou pozdně večerní televizi při
životě. McCartney tam stál jako svědek času. V téže budově, na tomtéž
místě na Broadwayi, se 9. února 1964 objevil s Johnem Lennonem, Georgem
Harrisonem a Ringo Starrem před americkými televizními diváky poprvé.
Sledovalo je více než 70 milionů lidí.
Spojené
státy, ještě otřesené vraždou Johna F. Kennedyho, tehdy poprvé spatřily
čtyři mladíky z Liverpoolu, kteří do obývacích pokojů nepřinesli
politické poselství, nýbrž něco možná nebezpečnějšího: lehkost, drzost,
nový účes, nový zvuk a pocit, že budoucnost může být zábavnější než
minulost. O 62 let později se McCartney do Sullivanova divadla vrátil, aby
místo otevření dveří k budoucnosti pomohl jedny dveře zavřít. Posledním
hostem Colbertovy show byl právě on.
Nejprve
připomněl večer, kdy Beatles vstoupili do americké mytologie, a nakonec
zpíval Hello, Goodbye, zatímco se k němu připojili Colbert, Jon Batiste,
Elvis Costello a lidé ze štábu. Byl to dokonale zvolený závěr, možná až
krutě dokonalý. Píseň, jejíž titul zní jako jednoduchá dětská hříčka,
se proměnila v rekviem pro něco většího než televizní značku. Amerika,
která kdysi v tom divadle vítala nový svět křikem dospívajících dívek,
se nyní loučila s pořadem, jehož proviněním bylo, že se odmítal přestat
smát prezidentovi.
Colbert nepřišel do americké
televize jako klasický moderátor se sakem, hrnkem a schopností
předstírat zájem o nový film hostujícího herce. Přišel jako jeden z
nejchytřejších amerických komiků své generace, muž, který si v The
Colbert Report na kabelové stanici Comedy Central vytvořil fiktivní
postavu pompézního konzervativního televizního narcise: člověka, který
měl vždy pravdu, zvláště když ničemu nerozuměl. Byla to parodie na
kabelovou politickou televizi Bushovy éry, na její vlastenecké výkřiky,
sebejistou neinformovanost a obchodní model založený na tom, že křik se
vydává za přesvědčení. Když pak v roce 2015 převzal po Davidu
Lettermanovi The Late Show, musel tuto masku odložit a vystoupit jako on
sám. Ukázalo se, že to byla téměř nesplnitelná dramaturgická úloha:
parodická postava, kterou vytvořil, se mezitím přestěhovala do Bílého
domu.
Letterman v roce 1993 proměnil Late Show v instituci. Na
CBS přišel po ponížení, které mu připravila NBC, když nástupnictví po
Johnnym Carsonovi svěřila Jayi Lenovi. V Ed Sullivan Theater vytvořil pozdně večerní televizní svět s vlastní anarchickou logikou: směs inteligence,
pohrdání televizní pompou, podivínských rituálů a ironie, která nikdy
nepotřebovala namalovat na dveře nápis „politika", aby bylo jasné, že
nevěří mocným ani jejich reklamním sloganům. Colbert po něm nezdědil jen
stůl. Zdědil místnost zatíženou pamětí americké zábavy: Sullivanovy
varietní večery, Beatles, Lettermanův odpor k uhlazenosti, historii
televize jako místa, kde se společnost každý večer sama sobě dívala do
tváře.
A Colbert v té místnosti uspěl. CBS sama při oznámení
konce pořadu přiznala, že The Late Show with Stephen Colbert bylo devět
sezón za sebou nejsledovanějším americkým late-night programem. Když ve
čtvrtek 21. května 2026 vysílal naposledy, nekončil moderátor, jehož
pořad diváci už opustili, nýbrž moderátor, který v tradičním televizním pozdně večerním pásmu stále vedl. CBS se nerozhodla najít jiného moderátora.
Rozhodla se ukončit celou značku The Late Show, která existovala od
Lettermanova nástupu v roce 1993. V budově, v níž se po generace
skladovala americká popkulturní paměť, nezůstal volný stolek. Zůstal
prázdný pokoj. Je pohodlné — a také nepřesné — tvrdit, že na ekonomice
nezáleželo.
Pozdně večerní televizní show skutečně
procházejí krizí, která nezačala s Donaldem Trumpem. Publikum zestárlo,
mladší diváci nehledají večerní rituál ve dvacet tři třicet pět, nýbrž
jednotlivé výstupy na YouTube, TikToku a sociálních sítích. Reklamní
příjmy Colbertovy show spadly ze 121,1 milionu dolarů v roce 2018 na
70,2 milionu dolarů v roce 2024. Pořad v poslední době prodělával zhruba
40 milionů dolarů ročně; jeho průměrné publikum se ze 3,1 milionu
diváků v sezoně 2017–2018 snížilo na 1,9 milionu v sezoně končící v
květnu 2025. CBS však neoznámila úsporný režim. Oznámila likvidaci
instituce. A oznámila ji ve chvíli, kdy její mateřská společnost
Paramount potřebovala přízeň administrativy prezidenta, jehož byl
Colbert jedním z nejvytrvalejších a nejúčinnějších televizních kritiků.
Paramount,
vlastník CBS, v červenci 2025 souhlasil, že zaplatí 16 milionů dolarů
za urovnání Trumpovy žaloby kvůli sestřihu rozhovoru pořadu 60 Minutes s
Kamalou Harrisovou z volebního roku 2024. Peníze měly být určeny pro
budoucí Trumpovu prezidentskou knihovnu; dohoda neobsahovala omluvu ani
přiznání pochybení. CBS přitom předtím tvrdila, že žaloba je zcela bez
opodstatnění. Současně Paramount čekal na souhlas Federální komise pro
komunikace s fúzí se společností Skydance v hodnotě 8,4 miliardy dolarů.
Colbert dohodu ve vysílání označil výrazem, který nepotřeboval složitý
právní komentář: „big fat bribe", velký tlustý úplatek. O několik dní
později CBS oznámila, že jeho pořad skončí.
Dne
24. července 2025 americký televizní regulační orgán FCC převod kontroly Paramountu a CBS na Skydance
schválil. CBS dodnes tvrdí, že šlo výhradně o finanční rozhodnutí, které
nijak nesouviselo s výkonem pořadu, jeho obsahem ani s tím, co se dělo v
Paramountu. To tvrzení nelze jednoduše prohlásit za prokázanou lež.
A
pokud snad CBS doufala, že s odchodem Colberta zůstane alespoň
zachována elegantní fikce o čistě obchodním rozhodnutí, Donald Trump jí
tuto možnost vzal. Několik hodin po posledním vysílání, krátce před
druhou hodinou ranní východoamerického času, prezident Spojených států
seděl u své sociální sítě a slavil konec televizního komika. Nazval
Colberta člověkem bez talentu, bez sledovanosti a bez života; přirovnal
ho k mrtvému člověku a označil za „total jerk", "naprostého debila". Nakonec dodal, že je
rád, že je Colbert konečně pryč.
Nešlo o
starou poznámku z kampaně ani o výbuch uraženého kandidáta. Šlo o
triumfální výkřik úřadujícího prezidenta nad koncem pořadu, který si z
něj dělal legraci. Žádný prezident samozřejmě nemusel mít rád komika, který ho
každou noc zesměšňuje. Richard Nixon nemusel milovat karikaturisty;
Ronald Reagan nemusel obdivovat každého satirika, který napodoboval jeho
úsměv; George W. Bush nemusel považovat každou parodii své syntaxe za
triumf občanské společnosti. Demokratická dospělost však nespočívá v
tom, že veřejné osoby necítí uraženost. Spočívá v tom, že pochopí, že
zesměšnění je daň, kterou moc platí za právo vládnout svobodným lidem.
Trump žádnou takovou daň uznat nechce. Jeho pojetí veřejného prostoru je
pojetím kasina, které nese jeho jméno: kdo se usmívá na majitele, může
zůstat u stolu; kdo se směje majiteli, má být vyveden.
Colbert
byl pro Trumpa zvlášť nesnesitelný, protože nebyl jen komikem
vyrábějícím přezdívky. Pod jeho elegantním oblekem, přesným timingem a
tváří školáka, který právě pochopil, jak obejít školní řád, se nacházelo
něco, co americká televizní satira často neumí přiznat: morální
vážnost. Uměl být absurdní, ale nebyl cynik. Znal rozdíl mezi skandálem a
banalitou, mezi politikem, který je směšný, a politikem, jehož směšnost
je součástí nebezpečí. Trumpova komika není oddělena od jeho moci. Její
podstatou je, že prezident může říci nebo udělat něco groteskního, a
přitom každé jeho groteskní gesto dopadá na soudy, média, migranty,
univerzity, volební pravidla a životy lidí, kteří nemají vlastní pořad
ve vysílacím čase CBS.
V tom spočíval Colbertův význam.
Nezachraňoval republiku monologem. Žádný moderátor ji nezachrání.
Připomínal však každý večer něco, co se v Trumpově Americe stalo téměř
podvratnou myšlenkou: prezident není posvátná postava. Není král, jehož
uraženost je státním problémem. Není majitel země, který má právo
vyhodit klauna ze své narozeninové oslavy. Je to člověk placený
veřejností, sledovaný veřejností a zcela legitimně vystavený veřejnému
posměchu. Smích nebyl Colbertovou zbraní proto, že by byl všemocný. Byl
jeho zbraní proto, že moc nesnáší okamžik, kdy lidé přestanou
předstírat, že její narcismus je majestát.
Americký late night
měl vždy zvláštní úlohu. Nebyl to parlament ani investigativní redakce,
nýbrž pozdně večerní předsíň občanského života: místo, kam lidé přicházeli
unavení, po zprávách, po práci, po dalším dni politického hluku, aby jim
někdo pomohl určit, co z toho všeho bylo vážné a co směšné. Johnny
Carson mohl působit jako zdvořilý správce celonárodní večerní nálady;
Letterman do tohoto rituálu vnesl neklidnou inteligenci člověka, který
televizí pohrdal natolik, že v ní byl brilantní; Jon Stewart a Colbert
pochopili, že po 11. září, válce v Iráku, kabelovém šílenství a později
po Trumpovi už satirik nemůže dělat, že politika je jen jeden z
tématických koutků mezi filmovou hvězdou a hudebním vystoupením.
Politika vtrhla do místnosti a odmítla odejít.
Samozřejmě,
televizní svět, který toto umožňoval, už umíral sám. Monokultura, v níž
celá země ve stejný večer sledovala Eda Sullivana, Carsona nebo první
Lettermanův pořad na CBS, byla nahrazena digitálním roztříštěním. Člověk
už nesedí před televizorem, aby viděl celou show; dostane ráno do
telefonu tříminutový úsek monologu, jednu větu Bruce Springsteena nebo
několik sekund, v nichž se politik znemožní. Ekonomika takového publika
je opravdu jiná. Ale právě zde je bolestná ironie: zatímco se společná
americká obrazovka zmenšovala, prezidentovo ego zabralo téměř celý
zbytek prostoru. Televize už nedokázala vydělat dost peněz na pořad,
který ho zesměšňoval; on však stále dokázal najít dost času, aby ve dvě
ráno oslavoval jeho pohřeb.
Během posledního pořadu si Colbert
ještě dovolil malý výpad proti své televizní síti. Když jeho kapela
zahrála hudbu spojenou se sporem o autorská práva, poznamenal, že doufá,
že to CBS nebude stát žádné peníze. Byl to typický Colbert: žádný
výkřik, žádné teatrální prohlášení o mučednictví, pouze přesně umístěná
jehla. Večer věnoval lidem, kteří s ním pořad vyráběli, publiku a
hostům. V posledních dnech se přišli rozloučit Tom Hanks, Billy Crystal,
Steven Spielberg, David Letterman, Bruce Springsteen a další. Jimmy
Kimmel a Jimmy Fallon na počest závěrečného vysílání nezveřejnili proti
Colbertovi nové díly svých pořadů.
Nad
jevištěm Ed Sullivan Theater tedy nezhasla světla jen pro jeden pořad.
Zhasla nad představou, že americká zábava může být veřejným prostorem, v
němž se moc musí smířit s tím, že bude zesměšňována. Paul McCartney
kdysi na tom místě pomohl Americe na několik minut zapomenout na smutek a
poprvé zaslechnout zvuk nové epochy. Nyní se vrátil, aby zazpíval na
rozloučenou zemi, která se možná stále umí bavit, ale jejíž politická
moc už neumí snést vtip na vlastní účet.
Píseň se jmenovala Hello, Goodbye. V roce 1964 to bylo především hello. V květnu 2026 zůstalo goodbye.
CBS
oznámila zrušení televizního pořadu Late Show with Stephen Colbert, která po 33 letech
vysílání skončí v květnu. Tato zpráva přichází poté, co Colbert
kritizoval mateřskou společnost CBS, Paramount, za urovnání soudního
sporu s ...
Stephen Colbert je americká celebrita. Léta známý performer a satirik. Před pandemií vysílala kažodenně americké televize CBS jeho Late Show ze Sullivanova divadla v New Yorku, nyní - jako my všichni - vysílá Colbert na CBS své pořady z r...
Diskuse