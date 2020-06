Stephen Colbert: Trump se nás bojí

8. 6. 2020

Teroristé?







Během posledních deseti dní se lidé veřejně scházejí a žádají vládu, aby odstranila křivdy, které je postihují. A v reakci na to se nás naši vedoucí politikové snaží zastrašovat, a tak umlčet. Nebude to fungovat. Zaprvé, vláda je příliš slabá. Jak slabá? Tak slabá, že shodí na zem starce. Jak řekl Isaac Asimov, "Násilí je posledním útočištěm těch nekompetentních." A to předposlední útočiště? Zoufale psát na twitteru: (Trumpovým hlasem:) "ZÁKON A POŘÁDEK!"







Vítáme vás u Late Show. Jsem váš moderátor Stephen Colbert. Je pátek. Americe se podařilo zvládnout to do konce zase jednoho týdne. Takže, což samozřejmě nyní znamená. Zjevně to nemyslím vážně. Ve skutečnosti to znamená "Řekněte Pánubohu, že zuřím."Jak pokračoval týden, protesty proti vraždě George Floyda se staly rozhodnou měrou pokojnými, navzdory nejlepšímu úsilí některých policistů, například v městě Buffalo ve státě New York. Police v plné pořádkové zbroji - což opravdu je teď móda pro léto - přišla vynucovat zákaz vycházení, za plného denního světla - od davu pokojných demonstrantů. Jeden pětasedmdesátiletý muž se k nim přiblížil a chtěl protestovat. A teď, chci vás varovat, protože stejně jako většina videí natočených mobilními telefony, které jsme v poslední době viděli, ani tohle není pro slabší lidi. Ani pro lidi, kteří mají srdce.(video: policisté shodí starce k zemi, ten udeří zátylkem o kámen, začne mu téci z hlavy krev)Je to hnusné a šokující, a to jsme vám to ani nepustili celé. Jak by proboha mohl někdo toho starého člověka považovat za hrozbu?"Nechápete to! Přicházel směrem ke mně nadrogovaný pilulkami proti zácpě. Měl zavedenou cévku! Mohl mě naolejovat!"To video jasně ukazuje, přesně, co policie udělala. Avšak předtím, než policie věděla, žeto video existuje, vydala prohlášení, že ten důchodce 'zakopl a upadl'".No, to je hodně vážné lhaní. Chtěl bych vidět, jak ti policajti popisují smrt mafiána Corleona. "Poté, co se přiblížil ke kiosku pro vybírání dálničních poplatků, Sonny Corleone požádal policistu o drobné a pak omylem vstoupil do cesty vysokorychlostním olověným niklákům."A včera v Bronxu, ještě před osmou hodinou večerní, končila pokojná demonstrace, když podle jednoho novináře zaútočila na demonstranty skupina těžce ozbrojených policistů na motocyklech. Řvali na ně "pohyb" a nutili je motocykly, aby ustupovali. A pak na ně policajti s pendreky zaútočili z druhé strany zezadu. Mnoho lidí bylo zasaženo. Někdo krvácel na hlavě. To ani nebyla konfrontace. Byla to past.No, to byla zcela zjevně past. Zvlášť když vidíte transparent, který nesl jeden policista "SVOBODU PRO RASOVOU SPRAVEDLNOST!"No, na scéně byli četní novináři a ti svědčí, že tento protest byl naprosto nenásilný, takže dav začal skandovat, "My jsme nenásilní, co do prdele jste vy?" Trochu drsné, ale velmi dojemné.Připomíná mi to, když Gádhí řekl, "Buďte do prdele právě tou změnou, kterou chcete, aby se na světě uskutečnila, vy kreténi. Pryč s Mahátmou!"Měli také problémy v Ashevillu, v Severní Karolíně, kde, v rámci vynucování zákazu vycházení v tom městě, pořádková policie zničila zdravotnické zásoby na stanovišti připraveném na pomoc demonstrantům.Proč se někdo rozhodl zničil zdravotnické stanoviště? Konec konců, Amerika s nadšením dává leukoplast na hluboce zakořeněné rasové problémy.(videozáběry jak policie dupe po lahvích pitné vody)Jedním podivným detailem bylo, že policisté dupali po lahvích s pitnou vodou a bodali do nich noži. Holt neměli jinou volbu. Přicházely totiž důvěryhodné zprávy, že ta voda je členem nebezpečné teroristické organizace al-Quafina.Pokud chcete rozehnat dav pokojných demonstrantů, možná byste se neměli oblékat, jako že jdete do války. Protože je to jen lidská přirozenost. Dáte někomu helmu a vycpávky na ramena a oni začnou hrát fotbal. Je zjevné, že tohle fotbal zrovna není, ale musím zdůraznit, že černochům není dovoleno poklekávat ani tady. (Pozn. red. Poklekání jedním kolenem sportovci na fotbale v USA je signálem solidarity s hnutím Černé životy mají cenu - a Trump kvuli tomu zuří.)Dneska uspořádal prezident Trump tiskovou konferenci, při níž oznámil, že v Americe stoupl počet pracovních příležitostí. Ale zvlášť se věnoval svým plánům utlačovat lidi v zájmu rasové spravedlnosti.Trump: "Zavolejte Národní gardu, zatelefonujte mně, a budeme mít tolik lidí - víc lidí než - musíme ovládnout ulice. Nemůžete dovolit, aby se dělo to, co se děje. Říká se tomu Ovládnout ulice."Colbert Trumpovým hlasem: "Zavolejte mně a já vám ovládnu vaše ulice. Útočné pořádkové jednotky jsou v pohotovosti s tím nejpálivějším pepřovým sprejem! Jsou zcela připraveni vám zničit váš zdravotnický stan! Zavolejte 1-555-ÚTOČ-IT!"Tak, poté, co guvernérům nabídl co nejagresivnější útočné jednotky, Trump se vrátil k tomu, co říká běžně, a zdůraznil, že rovnost a spravedlnost je to, co je napsáno na tomhle kusu papíru a je to v pořádku pro lidi, kteří by to chtěli, a všechno je fajn. A jestliže mu nevěříte, zeptejte se člověka, jehož jménem by Trump zcela určitě mluvit neměl:Trump: "Doufejme, že George Floyd se na nás právě teď dívá z nebe a říká, no v naší zemi je to teď vynikající. Dnešek je vynikající den pro něho a je to vynikající den pro všechny. Dnešek je vynikající den pro všechny. Je to jasné, že je to vynikající den pro všechny."Colbert Trumpovým hlasem: "Pro všechny kromě George, samozřejmě. Ten má docela blbej den, protože jeho památku si přisvojil pro vystoupení před kamerami rasistický autokrat a to mu musí hodně vadit."Teď, když byly použity federální bezpečnostní jednotky, aby ovládly naše protesty, zdá se, že hlavní město naší země se stalo obětí invaze Spojených států. Vidíme teď záběry, o nichž jsem si nikdy nemyslel, že je uvidím. Jako armádní obrněná vozidla, která jedou po ulici kolem Muzea africko-americké historie a kultury. Tak teda, pánové! Možná udělejte po pravé straně silnice čúrací pauzu. Poučte se trochu o historii! Záběry, jak jedete kolem tohohle muzea, v tom muzeu jednoho dne budou!Někteří policisté, kteří se dostavili do Washingtonu, aby potlačili demonstrace, jsou naprostým tajemstvím, protože jejich uniformy nemají žádné insignie, nemají žádné identifikační znaky, ani žádná osobní jména. To je zakázáno! Jasná identifikace, to je způsob, jak máme mít možnost pohnat bezpečnostní jednotky k odpovědnosti!Tady jsou další záběry této nové tajné policie s nejrůznějšími helmami, kalhotami a saky. Ale aspoň jsou všichni koordinovaní tím, že to jsou běloši.Mozkem, který zorganizoval příchod této tajné neoznačené milice do hlavního města, je ministr spravedlnosti Bill Barr, zde viděn, jak ho zaujal pohled na projíždějící auto se zmrzlinou. Byl to právě Barr, který se rozhodl doplnit místní policii agenty od FBI, z Úřadu pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny, z ministerstva vnitřní bezpečnosti a - což je možná nejděsivější - pořádkovými sbory proti vzpourám ve věznicích.Nic nevypovídá výmluvněji o tom, že žijete ve svobodné společnosti, než to, že na vás dohlížejí vězeňští dozorci mimo věznice!Možná si myslíte, že slzný plyn je špatný. Počkejte na ponožku plnou baterií.A pokud tohle není dostatečně stupidně dystopické, lidé ve Washingtonu si také povšimli bílých policejních aut, označených jen jako Policie USA.Takže špatnou zprávou je, že teď máme Tajnou policii. dobrou zprávou je, že jim moc nejde ji utajovat. Ukazuje se, že "Policie USA" je nepřesné veřejné jméno pro to, co se oficiálně jmenuje "Ochranné bezpečnostní služby CIA". To je unikátní organizace. Nosí totiž střelné zbraně, ale nemají žádné zákonné právo si cokoliv od občanů vynucovat. Neboli jak to vyjádřil poněkud děsivě jeden tento agent: "Nemáme právo vás zatknout, ale máme právo vás zabít."Tak atraktivní jako "Chránit a sloužit" to zrovna není, ale alespoň je to poctivější. V každém případě,bylo to zjevně naposledy, co jste kradli v supermarketu Claire's!Tyhle lidi všechny povolal Bill Barr jako součást své strategie "zaplavit zónu" a umístit "maximální množství bezpečnostních jednotek do ulic".Zaplavit zónu? To je přece přesně to, o co žádal Donald Trump v tom moskevském hotelu. (Pozn. red.: Podle nepotvrzených zpráv požadoval Trump v moskevském hotelu, aby na něho močily prostitutky.)Je tomu dva dny, co bylo vydáno ohromující prohlášení od bývalého ministra obrany a čtyřhvězdičkového generála Jima Mattise, v němž Mattis obvinil Trumpa, že je hrozbou americké Ústavě. Mattisovo rozhodnutí promluvit udělalo dojem na aljašskou senátorku a postavu z filmu "Mortal Kombat", jejíž konečný manévr je problematický, na Lisu Murkowskou. Murkowská učinila mlhavé prohlášení, že si není jista, zda by Trumpa při volbách r. 2020 podpořila, a to Trumpa rozzuřilo. Napsal na Twitteru "Málokdo ví, kde budou za dva roky, ale já jo, já budu ve vynikajícím státě Aljaška (který miluji) a povedu tam kampaň proti senátorce Lise Murkowské. Připravte jakéhokoliv kandidáta, dobrého nebo špatného, mně je to jedno, já ho podpořím. Pokud máte puls, jsem s vámi!"Jenom puls? Takže, Aljaško, připravte se na svého nového senátora, rasistického narvala.No, nikdo jiný nepřispěchal na Trumpovu obranu než zrovna bývalý Trumpův právník John Dowd. Včera Trump sdílel zmatený dopis od Dowda, který Dowd opravdu a zcela určitě napsal sám. Reagoval jím na ostrou kritiku od generála Mattise ohledně toho, jak Trump prohlubuje rozkol v zemi. Ještě jednou: Dowd zcela určitě ten dopis napsal.Takže dovolte mi, abych se pokusil o co nejpřesnější napodobení Dowda:Colbert Trumpovým hlasem: "Falešní demonstranti u Lafayettského náměstí nebyli pokojní a nejsou skuteční."No, na to, že jde o něco, co není skutečné, se toho Trump opravdu pěkně bojí. Připomeňte mi, abych ho nikdy nebral na Haloween do domu, v němž straší.Colbert Trumpovým hlasem: "Ha! Je tu mísa plná oloupaného hroznového vína! Do bunkru!""Dowd" tvrdil, že demonstranti (Trumpovým hlasem:) "terorizovali a nerespektovali policii, když policie připravovala tuto oblast na zákaz vycházení v 1900."Mimochodem, 1900 není vojenský čas. Je to rok, do něhož nás chce Trump vrátit.A v tom dopise, který Trump tweetoval, se také praví o těch pokojných demonstrantech: (Trumpovým hlasem:) "Jsou to teroristí!"Proč se vláda bojí svých vlastních občanů? To není názor ani obvinění. To je prostý fakt. Trump se nás bojí. Z jakého jiného důvodu by umístil Bílý dům do klece proti žralokům? Jenže tentokrát je to na ochranu velkých bílých zvířat.No, ono to není nutně špatná věc, aby se vláda bála svých vlastních občanů. Politčtí předáci by se měli zdravě obávat, aby neporušili práva svých občanů, protože ti by mohli povstat a odstranit je. V evropské historii často odstraňovali nejprve jejich hlavu.A zadruhé, je jich málo. Nás je víc. Je prostě příliš mnoho hlasů v příliš mnoha městech, od Havaje po Maine, všichni požadují, aby každý Američan obdržel stejnou měrou první vládní benefit, který nám byl kdy přislíben: Právo na život, svobodu a na hledání štěstí. A ty lidi prostě nezastrašíte. Jestli si myslíte, že je můžete přimět, aby protestovali tak, jak to chcete vy, pak jste nikdy neprotestovali. Účelem protestů je způsobit, aby se mocní cítili nejistě a nepříjemně. A když už mluvíme o pohodě, chtěl bych na okamžik promluvit ke kolegům ostatním bělochům - jestli smím.Čeho se bojíte? Násilí? Tak v tom případě byste se zbavili střelných zbraní. Že přijdete o peníze v důsledku jejich přerozdělování? No tak byste zdanili bohaté, kteří platí míň než vy. Odškodného? O kolik peněz jste přišli jen letos v důsledku kriminálně nekompetentního přístupu vlády k pandemii COVIDU?Toto hnutí, tento okamžik neskončí bez prokazatelné. kvantifikované změny. Nové zákony, nové důsledky pro ty, kdo zneužívají své moci. Možná právě proto má naše vláda strach. Ví, že zastupitelská vláda je bezmocná bez souhlasu občanů. Jakmile o ten souhlas přijde, už není zastupitelská. Je, abych si vypůjčil slova smutného mužíčka, který předstírá, že je svým vlastním právníkem, (Trumpovým hlasem:) "Neskutečná."A bílí Američané budou brzo menšinou. A to je vynikající! Naším jediným kořením jsou brambory. Poučte se z historie. Menšina nikdy nedokázala ovládat většinu, aniž by nejprve odepřela té většině její lidskost. Čímž ztratila i vlastní lidskost.