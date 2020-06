Bolsonarovi vojáci nutí domorodé indiány, aby likvidovali tradice

13. 6. 2020 / Fabiano Golgo





Kromě toho, že se podezřívá, že Bolsonaro vysílá vojáky nakažené COVIDEM-19 k návštěvám indiánských kmenů po celé Amazonii, což je praxe, kterou odsoudili domorodé indiánské asociace jako špinavou strategii genocidy, Bolsonaro nyní zneužívá mimořádných zákonů k tomu, aby ponižoval domorodou indiánskou kulturu a náboženskou praxi. Na základě výmluvy, že je nutno domorodé kmeny ochránit před nákazou, nutí vojáci nyní indiány, aby pohřbívali své mrtvé způsobem, které drsně urážejí jejich dlouhou tradici.





Kmen Janomami nepohřbívá své mrtvé do rakví. Podle jjeich etnické tradice je mrtvola chráněna košikovým závojem (vyrobeným z palmových listů) a je v komunitě odhalena, po dobu dvou až tří měsíců, aby nad ní všichni mohli truchlit. I když to zřejmě není nejbezpečnější praxe pro osoby, které zemřely na koronavirus, vojáci si vynucují pohřby v rakvích i pro ty mrtvé, kteří na koronavirus nezemřeli.



Když je mrtvola vystavena, indiáni zničí předměty a osobní majetek zemřelého, včetně jeho nástrojů, luků a šípů, rostlin a zahrad. Po tomto období je maso odstraněno od kostí a kosti jsou rozemlety v moždíři a roztlučeny, až z nich vznikne popel, který se pak konzumuje v banánové kaši na závěr rituálu, jehož účelem je, aby jim duch zemřelého pomohl proti nemocem a zlým duchům. Kmeny žádají, aby se rozlišovalo mezi osobami, které zemřely na koronavirus, a ostatními. Není to dovoleno.



Bolsonaro přejal tradiční postoj brazilské armády, která vidí domorodé indiány jako divochy, kteří musejí být eliminováni - to byla otevřená politická strategie vojenské diktatury 1964-1985, a tak vyvolal dosud neexistující xenofobii proti kmenovému obyvatelstvu deštného pralesa. Byly schváleny různé dekrety, které jim odebírají jejich práva. Nevešly v platnost pouze v důsledku zásahu Nejvyššího soudu, který se snaží zajistit, aby práva indiánů, zakotvená v ústavě z roku 1988 byla respektována.



Bolsonaro se nicméně nevzdává a dál znovu a znovu vydává už odmítnuté dekrety, s drobnými změnami ve formulacích, což vždycky způsobí, že mají po dobu několika dní právní platnost a umožňují vpád do chráněných území, pálení pralesa, zabíjení divokých zvířat a zlatokopectví.

