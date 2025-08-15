"Takže všichni v Československu jsou komunisti. " - "Ne, nikdo! - "?"
15. 8. 2025 / Jan Čulík
Myslím si, že je nutno říct pár slov k tomu neuvěřitelnému protiruskému rasismu v České republice, a tomu používání urážlivého výrazu "rusáci".
Rád bych upozornil na známou věc, nebo na věc, která by měla být absolutně známá, že Putin zavedl v Rusku brutální utlačitelský režim. Kdokoliv, kdo se veřejně vyjádři proti Putinově invazi na Ukrajinu, je odsuzován do vězení na mnoho let. Disidenti byli v podstatě už všichni zlikvidováni, média šíří jedině proputinovskou propagandu a lidi se bojí vyjádřit svůj vlastní názor.
Myslíte si, že jsou Rusové nadšeni tím, že Putin během své války proti Ukrajině způsobil zabití milionu mladých Rusů? Je to tak vážné, že ruský průmysl už nemá pracovníky a Putin dováží otroky ze Severní Koreje.
Znám celou řadu Rusů a žádný z nich není stoupencem Vladimíra Putina. Považujete to snad za překvapivé?
Všem těm, kdo šíří v dnešní Česku nenávist vůči Rusům, bych chtěl připomenout, jak silně Čechoslováci bojovali proti komunistickému režimu. (Tedy: NIJAK.) Bylo opravdu tak lehké ho svrhnout?
A ano: zatímco hloupější a rasističtější Češi nenávidí Rusy jako celek, mohu svědčit o tom, že za komunismu hloupější a rasističtější občané na Západě si taky mysleli, že všichni Čechoslováci jsou komunisti - protože nikdo proti tomu režimu nebojoval.
Koncem osmdesátých let vyhostilo komunistické Československo do Skotska rodinu protestantského faráře Tomáše Bíska. Znal jsem je dobře.
Po jejich příjezdu jsem hovořil s Bískovou dcerou, byla teenager. Svědčila o tom, že když začala chodit do skotské školy, tak ji skotští spolužáci oslovovali: "V tom tvém Československu jsou všichni komunisti?"
"Nikdo!" odpovídala jim.
Nechápali.
