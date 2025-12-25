Velká Británie, Kanada a Německo odsoudily Izrael za 19 nových osad na Západním břehu
Čtrnáct zemí, včetně Francie, Itálie, Irska a Španělska, varují, že tyto kroky „porušují mezinárodní právo a mohou vyvolat nestabilitu“. Česká republika se k civilizovaným západním zemím nepřipojila
Čtrnáct zemí, včetně Velké Británie, Kanady a Německa, odsoudilo schválení 19 nových osad na okupovaném Západním břehu izraelskou bezpečnostní radou s tím, že porušují mezinárodní právo a mohou vyvolat nestabilitu.
Izrael minulou neděli schválil návrh na nové židovské osady, čímž se jejich celkový počet podle krajně pravicového ministra financí Bezalela Smotriche zvýšil na 69.
„Vyzýváme Izrael, aby toto rozhodnutí zrušil, stejně jako rozšíření osad,“ uvádí společné prohlášení vydané Británií, ke kterému se připojily také Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Island, Irsko, Japonsko, Malta, Nizozemsko, Norsko a Španělsko.
Prohlášení pokračuje: „Takové jednostranné kroky, které jsou součástí širšího zintenzivnění osadnické politiky na Západním břehu, nejenže porušují mezinárodní právo, ale také riskují podnícení nestability.
„Hrozí, že podkopou provádění komplexního plánu pro Gazu v rámci snah o pokrok ve fázi 2 a poškodí vyhlídky na dlouhodobý mír a bezpečnost v celém regionu.
„Připomínáme náš jasný nesouhlas s jakoukoli formou anexí a s rozšiřováním osadnické politiky, včetně schválení osady E1 a tisíců nových bytových jednotek.
„Vyzýváme Izrael, aby toto rozhodnutí, stejně jako rozšiřování osad, zrušil v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2334.“
Nejnovější izraelský plán rozšiřování zahrnuje dvě osady, které byly dříve evakuovány v rámci plánu stažení z roku 2005.
Schválení bezpečnostní radou zvyšuje počet osad na Západním břehu během funkčního období současné vlády téměř o 50 %. V roce 2022 bylo na Západním břehu 141 osad. Po posledním schválení je jich podle organizace Peace Now, která sleduje osady, 210.
Osady jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální.
Prohlášení 14 zemí dále uvádí: „Jsme odhodláni podporovat právo Palestinců na sebeurčení. Potvrzujeme náš neochvějný závazek k dosažení komplexního, spravedlivého a trvalého míru na základě řešení dvou států v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, podle nichž dva demokratické státy, Izrael a Palestina, žijí vedle sebe v míru a bezpečí v rámci bezpečných a uznaných hranic. Potvrzujeme, že neexistuje alternativa k vyjednanému řešení dvou států.“
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar prohlášení odmítl s tím, že rozhodnutí má pomoci řešit bezpečnostní hrozby, kterým země čelí.
