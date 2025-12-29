Zahraniční značky, které přišly po začátku války, začaly z Ruska odcházet
29. 12. 2025
Podle společnosti letos do Ruska přišla polovina mezinárodních značek oproti předchozím dvěma letům: 12 oproti 25 a 23 v letech 2023–2024. Za prvé odcházejí značky oblečení a obuvi. Podle konzultační společnosti Core.XP tvoří polovinu z 320 obchodů, které letos zavřely v nákupních centrech.
V roce 2025 obchody nových značek zabíraly 9,7 tisíce čtverečních metrů prostor na ulicích a v nákupních centrech, ale ti, kteří se rozhodli opustit trh nebo omezit síť, uvolnili téměř dvojnásobek – 17,6 tisíce metrů čtverečních, vypočítala IBC Realty. Podle ní většina uzavírek dopadla na Moskvu: zde mezinárodní maloobchodníci podepisovali polovinu nájemních smluv o prodejnách, než jich bylo zrušeno, 32 jejich obchodů přestalo fungovat. NF Group letos napočítala alespoň 12 módních značek, které opustily Rusko.
Mezi těmi, kteří se rozhodli zcela opustit trh, IBC Realty uvádí velké turecké módní prodejce AC&Co a Mudo, kteří otevřeli trh během boomu tureckých značek v Rusku v roce 2023. "Vím, že byli velmi zklamaní z poptávky a odešli, protože neviděli smysl investovat do budoucnosti a vydržet," říká konzultant pro maloobchodní nemovitosti, který spolupracoval s Mudem.
Několik značek, které "nahrazovaly dovoz" společností, jež opustily ruský trh ve stejném roce 2023, nyní podle analytiků IBC Realty snižuje počet svých řetězců prodejen. Jako příklad uvádějí značky, které obsadily ruské obchody módního konglomerátu Inditex – Maag (nahradila Zaru), Dub (bývalý Pull & Bear), Vilet (bývalý Stradivarius), Ecru (bývalá Berška). Italské OVS a Replay také omezují své sítě. Všechny mají také skromné finanční výsledky, ví konzultant v oblasti maloobchodních nemovitostí.
Odborníci vysvětlují, že cizinci nemohou odolat zmrazení ruské ekonomiky a vysoké konkurenci. Tyto faktory vyvíjejí tlak na všechny maloobchodníky, ale u mezinárodních značek je to ještě zhoršeno obtížným úkolem přesunu zisků ze země a obecně není nyní snadné komunikovat se zahraničními centrálami, říká realitní konzultant.
Jekatěrina Nogaj, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky ve společnosti IBC Real Estate, hovoří o "optimalizaci obsazených prostorů", která probíhá od konce loňského roku: kvůli rozvoji e-commerce a klesající poptávce je v nákupních centrech stále méně kupujících. Růst počtu končících módních značek byl ovlivněn nejen zvýšením podílu online prodeje, ale také vysokými náklady na provoz obchodů, daňovým zatížením podniků a poklesem kupní síly Rusů, vysvětlila Jevgenija Chakberděva, ředitelka oddělení maloobchodních nemovitostí ve společnosti NF Group.
Pro prodejce oděvů a obuvi byly poslední dva roky velmi neúspěšné také kvůli počasí: "Nestačí nám soutěžit s trhy a mezi sebou, ale léto nebylo horké a zima nebyla chladná – a kupující neměli motivaci aktualizovat svůj šatník," říká manažerka módního řetězce. "Všichni jsou proti nám," uzavírá.
Příští rok se situace ještě více zkomplikuje kvůli zvýšení daní: sazba DPH vzroste z 20 % na 22 % a práh ročních příjmů, do kterého nelze DPH platit, se ztrojnásobí – z 60 na 20 milionů rublů. Některé obchody velkých řetězců, včetně mezinárodních značek, fungují na základě franšízy a pro franšízory přestane být podnikání ziskové. Partneři již masivně informují majitele značek o záměru uzavřít obchod, uvedli zaměstnanci dvou společností prodávajících oblečení pod mezinárodními značkami. "Naše síť se pravděpodobně zmenší o 20 až 30 %," říká jeden z nich.
