Tváří v tvář nespolehlivému Trumpovi se země snaží navzájem navazovat nová spojenectví
11. 2. 2026
Státy stále častěji odkládají staré křivdy, aby snížily svou závislost na Washingtonu
Zatímco Donald Trump pokračuje v ničení vztahů se spojenci a obchodními partnery, země se snaží navázat nová spojenectví a napravit ta rozbitá, aby se ochránily před nevyzpytatelným americkým prezidentem.
V posledních měsících jsme byli svědky řady diplomatických kroků vlád, které se snaží snížit svou závislost na Spojených státech, a to i mezi zeměmi, které k sobě dlouho chovaly zášť.
„Státy se snaží diverzifikovat ekonomická a bezpečnostní partnerství,“ řekla Vina Nadjibulla, viceprezidentka Asia Pacific Foundation of Canada.
„Mnoho spojenců USA, zejména v indicko-pacifickém regionu, se od USA neoddělí – USA jsou příliš důležité, zejména z hlediska bezpečnosti –, ale všichni hledají strategii „USA plus“, aby minimalizovali rizika,“ řekla Nadjibulla.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se po mnichovské bezpečnostní konferenci tento víkend chystá odcestovat do Austrálie, aby prosadila obchodní a bezpečnostní dohodu, na které se pracuje od roku 2018.
Tato cesta navazuje na bezpečnostní a obchodní dohody, které Evropská unie uzavřela se Spojeným královstvím, Kanadou a nejnověji s Indií, a přichází několik týdnů poté, co blok podepsal obchodní dohodu s Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguají.
„Je těžké přecenit narušení, které Donald Trump způsobil globálnímu obchodnímu systému,“ řekl Robert Rogowsky, mimořádný profesor obchodní a ekonomické diplomacie na Georgetownské univerzitě.
Trump však podle Rogowského také podcenil střední mocnosti světa-. Rogowsky také poukáza na výzvu kanadského premiéra Marka Carneyho na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku, aby se menší země sjednotily a projevily „skutečnou spolupráci“, zatímco vedoucí mocnosti se obracejí k sobě dovnitř.
„Toto odhodlání vychází z jednoduché reality. Pro mnoho zemí je ekonomická stabilita otázkou národního přežití. Tváří v tvář opakovaným otřesům z Washingtonu nemohou zůstat závislé na stále více nevyzpytatelném obchodním partnerovi,“ řekl Rogowsky.
Minulý měsíc se Carney stal prvním kanadským lídrem, který navštívil Čínu za téměř deset let, s cílem obnovit vztahy, které byly zmrazeny od prosince 2018, kdy kanadské úřady zatkly vysokého představitele čínského telekomunikačního giganta Huawei.
Během setkání Carneyho s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu se oba lídři dohodli na snížení cel na některé zboží a povolení dovozu až 49 000 čínských elektromobilů do Kanady s minimálními cly.
Minulý týden kanadská ministryně průmyslu Melanie Jolyová uvedla, že její vláda spolupracuje s Čínou na spuštění společného závodu na montáž elektromobilů v Kanadě, který bude exportovat do celého světa.
Tento krok představuje významný odklon od předchozích snah Kanady omezit čínský průmysl elektromobilů, včetně 100% cla na dovoz zavedeného po podobném kroku USA.
„Probíhá přestavba globálního obchodu,“ řekl Rogowsky.
Ačkoli přetvoření dodavatelských řetězců a obchodních vztahů, které se vyvinuly po druhé světové válce, nebude ani rychlé, ani snadné, zejména pokud se týká největší světové ekonomiky, „tempo změn se zrychluje“, dodal.
Zatímco vzájemný obchod mezi USA a 19 jejich obchodními partnery v loňském roce mírně vzrostl, celkový globální obchod rostl mnohem rychleji, podle Garyho Hufbauera, nerezidentního senior fellow v Peterson Institute of International Economics.
V dolarovém vyjádření vzrostl obchod USA s jeho partnery o 3,6 %, zatímco globální obchod vzrostl o 6,3 %, uvedl.
Jedním z důvodů marginální změny v obchodu USA, navzdory Trumpovým clům a hrozbám, je to, že mnoho zemí v očekávání nových daní zvýšilo své vývozy. Změna hluboce zakořeněných dodavatelských řetězců také vyžaduje čas.
„Není pochyb o tom, že Trump otřásl světovým obchodním řádem. Nejdůležitější je, že obchodní pravidla, na nichž se kdysi dohodla WTO nebo dohody o volném obchodu, již pro USA nejsou závazná,“ řekl Hufbauer.
„Z diplomatického hlediska klesla důvěra v USA na nejnižší úroveň od druhé světové války. Carney má pravdu, když popisuje současný geopolitický kontext jako „rozchod“ s posledními 80 lety.“
Hufbauer uvedl, že v letošním roce očekává další odklon od obchodu s USA.
„Existuje mnoho geopolitické nejistoty a země se aktivně snaží zajistit si ochranu,“ řekl Farwa Aamer, ředitel South Asia Initiatives v Asia Society Policy Institute.
