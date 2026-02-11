Kongresmani jmenují šest bohatých mužů v Epsteinově dokumentaci, kteří jsou „pravděpodobně inkriminováni“
11. 2. 2026
Demokrat Ro Khanna a republikán Thomas Massie odhalují jména, která podle nich ministerstvo spravedlnosti „bez zjevného důvodu“ začernilo
Demokratický kongresman Ro Khanna v úterý uvedl, že on a jeho republikánský kolega Thomas Massie donutili ministerstvo spravedlnosti zveřejnit „skrytá“ jména šesti bohatých mužů, kteří jsou podle nich „pravděpodobně imnkriminováni“ tím, že jsou zahrnuti v dokumentaci Jeffreyho Epsteina.
V příspěvku na X v poledne Khanna z Kalifornie jmenoval těchto šest mužů jako Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo, Sultan Ahmed Bin Sulayem a Leslie Wexner.
Wexner je miliardář a zakladatel společnosti Victoria's Secret. Jeho rozsáhlé vazby na Epsteina – zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa a zneuctěného finančníka – byly odhaleny v rozsáhlém vyšetřování New York Times v listopadu.
Bin Sulayem je miliardář, podnikatel a developer z Dubaje – a bratr Mohammeda Ben Sulayema, šéfa FIA, orgánu, který řídí světové motoristické šampionáty, včetně prestižní série Formule 1. O e-mailové korespondenci mezi Bin Sulayemem a Epsteinem již bylo dříve informováno.
K příspěvku byl připojen videoklip, na kterém Khanna čte jména v Sněmovně reprezentantů a využívá ochrany před jakoukoli žalobou za pomluvu podle ustanovení americké ústavy o svobodě projevu a debatě.
Khanna a Massie z Kentucky strávili v pondělí dvě hodiny v budově ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu DC, kde si prohlíželi nezačerněné verze dokumentů týkajících se Epsteina.
Oba byli spolupředkladateli zákona Jeffrey Epstein Transparency Act, který donutil administrativu Donalda Trumpa zveřejnit rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se vztahů a aktivit bývalého přítele prezidenta.
Demokraté se k nim připojili s tvrzením, že i po zveřejnění 3 milionů dokumentů v lednu, kdy administrativa Trumpa prohlásila záležitost za uzavřenou, zůstávají stále 3 miliony stránek pod zámkem. Demokraté také tvrdí, že zveřejněné dokumenty obsahovaly četné nevysvětlené redigované části.
„Bylo tam šest bohatých a mocných mužů, které ministerstvo spravedlnosti bez zjevného důvodu skrývalo,“ řekl Khanna a tvrdil, že on a Massie „donutili“ ministerstvo, aby jejich jména odredigovalo.
„Proč bylo nutné, aby Thomas Massie a já šli na ministerstvo spravedlnosti, aby se identita těchto šesti mužů stala veřejnou? Pokud jsme za dvě hodiny našli šest mužů, které skrývali, představte si, kolik mužů kryjí v té... dokumentci.“
Massie v pondělí večer řekl, že je připraven jmenovat těchto šest mužů v Kongresu, bude-li to nutné. „Co mě znepokojilo, byla jména nejméně šesti mužů, která byla redigována a která jsou pravděpodobně usvědčující tím, že jsou zahrnuta v této dokumentaci,“ řekl.
Epstein se v roce 2008 přiznal k zprostředkování prostituce nezletilé osoby a odseděl si 13 měsíců ve vězení. Vyšetřovatelé zjistili, že se v roce 2019 zabil ve vězení na Manhattanu, kde čekal na soud kvůli obvinění z obchodování s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Následný skandál zasáhl nespočet bohatých a mocných osobností a vrhá dlouhý stín na Trumpovo druhé prezidentství, což se demokraté snaží využít.
V úterý se vůdce menšiny v Senátu Chuck Schumer objevil s malou skupinou Epsteinových obětí ve Washingtonu, aby oznámil zákon, který se snaží odstranit promlčecí lhůtu pro určité sexuální trestné činy.
„Návrh zákona existuje, protože lidé odmítají přijmout mlčení jako konec příběhu,“ řekl Schumer. „Je to tak jednoduché.“
Schumer uvedl, že návrh zákona byl pojmenován na počest Virginie Giuffreové, jedné z nejhlasitějších obětí Epsteina, která spáchala sebevraždu v dubnu 2025.
„Spravedlnost by neměla mít promlčecí lhůtu, protože uzdravení obětí se neřídí vládním časovým harmonogramem,“ řekl. „Po celá léta byly oběti Epsteinova zneužívání ignorovány ... I když svět konečně naslouchal, příliš mnoho obětí stále slyšelo od zákona: ‚Je příliš pozdě, vaše spravedlnost vypršela.‘
„Zákon Virginie to mění.“
Malá skupina demokratů, která si také v pondělí, první den, kdy byly dokumenty zpřístupněny zákonodárcům, prohlédla dokumenty, obvinila ministerstvo spravedlnosti z utajování „záhadných úprav“, které v dokumentech viděli. Zákon o transparentnosti povoluje pouze omezené redigování, většinou za účelem ochrany identity Epsteinových obětí.
„Podařilo se mi zjistit, alespoň si to myslím, že kromě toho, že nebyla redigována jména obětí, došlo k mnoha zcela zbytečným redigováním,“ řekl Jamie Raskin, člen soudního výboru Sněmovny reprezentantů.
Raskin již dříve kritizoval, že přibližně 3 miliony dokumentů z Epsteinovy dokumentace zůstávají nezveřejněny, a to navzdory tvrzení ministerstva spravedlnosti, že přezkum Epsteinova případu „je ukončen“, a snahám Bílého domu „přejít už jinam“ od tohoto skandálu.
Podle CNN Massie netrávil čas hledáním odkazů na Trumpa, jehož jméno se v souborech objevuje tisíckrát v různých souvislostech. Prezident popřel jakékoli protiprávní jednání nebo znalost Epsteinových aktivit – a vyšetřování jeho osoby označil za „podvod“.
Samostatně čelí Howard Lutnick, americký ministr obchodu, rostoucím výzvám obou stran k jeho rezignaci poté, co byly v souborech odhaleny jeho rozsáhlé vazby na Epsteina. Korespondence mezi těmito dvěma muži z roku 2012 ukázala, že Lutnick měl cestovat na Epsteinův soukromý ostrov v Karibiku, jednu z několika jeho rezidencí, kde mělo docházet k zneužívání nezletilých.
A v úterý, při výpovědi před rozpočtovým výborem amerického Senátu, Lutnick přiznal, že s Epsteinem na tomto soukromém ostrově obědval. Lutnick dříve tvrdil, že s Epsteinem nestrávil „ani minutu“.
V každém případě Massie řekl, že jeho republikánský kolega „má co vysvětlovat“ a musí odstoupit.
Khanna, poté co si v pondělí prohlédl dokumenty, se k Massieho výzvě připojil. Poznamenal, že skandál vytvořil problémy pro vládu britského premiéra Keira Starmera a vedl k nejméně dvěma rezignacím, a to Petera Mandelsona, bývalého britského velvyslance v USA, a Morgana McSweeneyho, bývalého šéfa Starmerova štábu.
„Na základě důkazů by [Lutnick] měl být vyloučen z kabinetu,“ řekl Khanna pro Politico Playbook.
„Znám Keira Starmera, byl jsem nadšený, když vyhrál. A přesto si myslím, že by měl nést odpovědnost za to, co se stalo s Mandelsonem. V naší zemi jsme se s tím ještě nevyrovnali.“
V pondělí došlo k dalšímu vývoji, když Ghislaine Maxwellová, odsouzená spolupachatelka Epsteina, která mu zprostředkovala mnoho obětí, které byly zneužity, odmítla vypovídat před kontrolním výborem Sněmovny reprezentantů vyšetřujícím případ Epsteina.
Před slyšením, při kterém se odvolala na své ústavní právo nevypovídat proti sobě a zůstala mlčet, Khanna poznamenal, že byla ochotna mluvit s Toddem Blanchem, zástupcem generálního prokurátora Trumpa, loni v létě. To bylo krátce předtím, než byla Maxwellová přemístěna do věznice s nižší ostrahou v Texasu, aby si tam odpykala zbytek svého 20letého trestu za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
„Musí být okamžitě vrácena do věznice s maximální ostrahou, kam patří,“ napsal Khanna v příspěvku na Bluesky.
