V Rusku kvůli odbytové krizi druhý měsíc po sobě klesá těžba ropy
11. 2. 2026
To je téměř o 300 000 barelů denně méně než kvóta, na kterou má Rusko nárok podle OPEC+.
Průměrný denní pokles produkce byl v lednu 46 000 barelů po přibližně 100 000 barelech o měsíc dříve.
Kvůli nemožnosti řádně dovážet ropu vyvezenou z Ruska poté, co Spojené státy uvalily cla na Indii na konci srpna a sankce proti Rosněftu a Lukoilu na konci října, se suroviny hromadí v tankerech. Na začátku února bylo v plovoucích skladovacích zařízeních 143 milionů barelů ruské ropy. To je téměř dvojnásobek oproti loňsku a více než o čtvrtinu více než na konci listopadu.
Dříve byl v roce 2024 v Rusku zaznamenán výrazný pokles produkce, kdy klesla z 9,64 milionu v březnu na 8,97 milionu barelů v září. To však bylo vysvětleno snížením kvót OPEC+, kdy se organizace snažila podpořit ceny ropy omezením nabídky. Poté až do září 2025 objem produkce v Rusku přibližně odpovídal kvótě, ale pak se ukazatele začaly lišit: kvóta rostla a výroba nejprve stagnovala a poté začala klesat.
Nyní je kvóta 9,57 milionu barelů denně.
Indie v lednu přijímala 1,2 milionu barelů denně, zatímco průměr za celý rok 2025 byl 1,73 milionu barelů. Do dubna by dovoz mohl klesnout na polovinu oproti současným úrovním, uvedli lidé s přímou znalostí objemu nákupů. Další odmítnutí je vysvětleno tím, že Spojené státy uzavřely obchodní dohodu s Dillím, jejíž podmínkou podle Donalda Trumpa je zastavení indických nákupů ropy z Ruska.
V pátek Trump potvrdil svá slova dekretem. "Indie se zavázala zastavit přímý nebo nepřímý dovoz ropy z Ruské federace," uvádí dokument, a pokud bude obnoven, mohou být opět zvýšena cla na zboží dodávané Spojeným státům. Po dosažení obchodní dohody Trump zrušil jejich srpnové zvýšení o 25 %.
"Celkový ekonomický přínos z obchodní dohody s USA převáží přínosy dovozu ropy za snížené ceny," řekla Vandana Hari, zakladatelka singapurské konzultační firmy Vanda Insights. Podle jejího názoru by se indický dovoz ruské ropy mohl nakonec stabilizovat na úrovni 400 000–500 000 barelů denně.
V tomto případě ji téměř výhradně koupí Nayara Energy vlastněná Rosněftí a pod bezpečnostními opatřeními EU, s kapacitou 400 000 barelů denně. Kvůli evropským sankcím nemá Nayara jiný zdroj než Rosněft, odkud by mohla čerpat ropu. Zatím není známo, zda Washington a Dillí daly povolení k pokračování takových nákupů.
Čínské rafinerie začaly do určité míry nahrazovat Indii v nákupu ruských barelů, ale nebudou schopny to plně zvládnout.
Zdroj v angličtině: ZDE
