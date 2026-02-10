Odmítnutí Ghislaine Maxwellové odpovídat na otázky před Kongresem vyvolává kritiku: „Koho chrání?“
10. 2. 2026
Demokratický zástupce říká, že rozhodnutí spolupracovnice Epsteina odvolat se na pátý dodatek poukazuje na „utajování z Bílého domu“.
Ghislaine Maxwellová v pondělí odmítla odpovídat na otázky během uzavřeného výslechu před Kongresem, což vyvolalo kritiku ze strany zástupce Sněmovny reprezentantů, který podporuje snahy o zveřejnění vyšetřovací dokumentace Jeffreyho Epsteina.
Robert Garcia, člen výboru pro dohled a vládní reformu, v prohlášení uvedl, že Maxwellová se odvolala na pátý dodatek a odmítla vypovídat během svého plánovaného výslechu. Právník Maxwellové David Oscar Markus rovněž uvedl, že se odvolala na své právo podle pátého dodatku.
„Po měsících, kdy se vyhýbala našemu předvolání, se Ghislaine Maxwellová konečně dostavila před dohledový výbor a nic neřekla,“ uvedl Garcia, demokrat z Kalifornie. „Neodpověděla na žádné otázky a neposkytla žádné informace o mužích, kteří znásilňovali a obchodovali se ženami a dívkami.
Koho chrání? A my potřebujeme vědět, proč jí Trumpova administrativa poskytla zvláštní zacházení ve věznici s nízkou ostrahou. Skoncujeme s tímto utajováním z Bílého domu.“
Maxwellová, která byla odsouzena za lákání dospívajících dívek do Epsteinova zneužívajícího okruhu, si odpykává 20letý trest.
„Na mou radu se Ghislaine Maxwellová dnes s úctou odvolá na své právo mlčet podle pátého dodatku a odmítne odpovídat na otázky, i když by velmi ráda na vaše otázky odpověděla,“ řekl výboru její právník Markus podle prohlášení, které zveřejnil na X, dříve Twitteru. „ Musí mlčet, protože paní Maxwellová má v současné době podanou žádost o habeas corpus, která dokazuje, že její odsouzení je založeno na zásadně nespravedlivém procesu.“
„Pokud tento výbor a americká veřejnost skutečně chtějí slyšet nezkreslenou pravdu o tom, co se stalo, existuje přímá cesta,“ dodal. „Paní Maxwellová je připravena mluvit otevřeně a upřímně, pokud jí prezident Trump udělí milost. Pouze ona může poskytnout úplný popis událostí. Některým se možná nebude líbit, co uslyší, ale pravda je důležitá.
Například prezident Trump i prezident Clinton jsou nevinní z jakéhokoli protiprávního jednání. Pouze paní Maxwellová může vysvětlit proč, a veřejnost má právo na toto vysvětlení.“
Ro Khanna, kalifornský demokratický zástupce, který spolu s Thomasem Massiem, republikánem z Kentucky, spolupředložil zákon o transparentnosti Epsteinových spisů (EFTA), před pondělním zasedáním poznamenal, že očekávané mlčení Maxwellové je v rozporu s její zjevnou ochotou poskytnout informace letos v létě. Maxwellová se v červenci sešla s Toddem Blanchem, zástupcem generálního prokurátora Donalda Trumpa, na dvoudenním rozhovoru.
„Tento postoj se jeví jako neslučitelný s předchozím chováním paní Maxwellové, protože se neodvolávala na pátý dodatek, když se předtím setkala se zástupcem generálního prokurátora Toddem Blanchem, aby projednala v podstatě podobné téma,“ řekl Khanna
„Ghislaine odpověděla na každou otázku, která jí byla položena za poslední den a půl. Odpovídala na tyto otázky upřímně, pravdivě a podle svých nejlepších schopností,“ řekl po rozhovoru její právník Markus. „Nikdy se neodvolávala na žádné privilegium. Nikdy neodmítla odpovědět na otázku.“
Při výslechu Blanche, který dříve působil jako Trumpův obhájce v trestních věcech, Maxwellová do značné míry distancovala prezidenta od Epsteina. Trump čelí již několik měsíců politickému minovému poli poté, co porušil svůj volební slib zveřejnit Epsteinovu dokumentaci.
Trump není obviněn z žádného protiprávního jednání v souvislosti s Epsteinem a jakékoli pochybení popřel. Trump také uvedl, že se s Epsteinem rozkmotřili, a označil tuto dokumentaci za podvod, přestože podepsal EFTA.
Khanna také poskytl seznam otázek, které měl v úmyslu Maxwellové položit. Chtěl se jí zeptat na „čtyři jmenované spolupachatele“ a 25 mužů, kteří zprostředkovali tajné dohody, které zmínila ve své neúspěšné žádosti o nápravu u Nejvyššího soudu USA.
„Je toto tvrzení přesné?“ chtěl se Khanna zeptat. „Kdo jsou ti čtyři spolupachatelé a 25 mužů, kromě Jeffreyho Epsteina, kteří sexuálně zneužívali nezletilé na Epsteinově ostrově?“
Khanna uvedl, že měl také v úmyslu zeptat se Maxwellové na „seznamy klientů“ nebo záznamy, ve kterých byli uvedeni jeho spolupracovníci.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že neexistuje žádný seznam jmen identifikujících muže, kteří se podíleli na Epsteinově zneužívání. Nedávno zveřejněné dokumenty, předchozí soudní řízení a výpovědi žalobců vyvolaly otázky ohledně tohoto tvrzení.
Na dotaz, zda Maxwellová před zasedáním uplatní pátý dodatek, její bratr Ian odpověděl: „Ghislaine byla poučena a uplatní své právo podle pátého dodatku proti sebeobvinění a odmítne odpovídat na otázky.“
Zdroj v angličtině ZDE
