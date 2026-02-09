Gaza není Irák
Je únavné a frustrující vidět veterány válek po 11. září v Iráku a Afghánistánu, jak kritizují izraelské tažení v Gaze skrze prizma vlastních zkušeností na Blízkém východě, kde prováděli protipovstalecké akce. Gaza byla velmi odlišný druh války. Pochopení tohoto rozdílu a rozpoznání hranic vlastní zkušenosti je klíčové pro jasnou analýzu konfliktu, což je důvod, proč mnoho analýz těchto kritiků selhává.
Po desetiletích omezených, expedičních a národních konfliktů mnoho veteránů a vojáků zapomnělo, jak vypadá válka s vysokou intenzitou. Na Ukrajině to uznávají, protože to odpovídá scénářům studené války a východoevropskému výcviku, což zažil každý voják NATO před 11. zářím, ale já tvrdím, že protože je Gaza na Blízkém východě, vidí ji pouze skrze své vlastní zkušenosti a nejsou schopni skutečně analyzovat, co to vlastně je.
Mnoho amerických a britských vojenských veteránů z období 2003–2020 zkoumalo izraelské operace v Gaze a aplikovalo rámec protipovstalecké operace (COIN), který dobře znají, a odsuzovalo Izrael podle měřítek, podle kterých byli sami hodnoceni při nasazení. V Iráku a Afghánistánu se západní síly zaměřily na "populační" strategie – zajištění a získání podpory místního obyvatelstva, aby izolovaly povstalce.
Klasické principy COIN zahrnují spoléhání se na domácí bezpečnostní síly, považování podpory obyvatelstva za střed gravitace a uplatňování velké zdrženlivosti v palebné síle, aby se předešlo vedlejším škodám, které by mohly civilisty odcizit. Čištěním, držením a budováním v osvobozených oblastech bylo cílem zabíjet nebo zajmout povstalce způsobem, který by nakonec civilistům přinesl pocit bezpečí a větší podpory vládě hostitelské země. Slovy generála Davida Petraeuse, založenými na jeho zkušenostech s vedením náporu v Iráku: "Nemůžete se vyhnout povstáním v průmyslovém měřítku zabíjením ani zajímáním" – musíte také změnit podmínky na místě pro lidi. Hamás však nebyl povstalcem; byla to vláda Gazy.
Není proto překvapivé, že když Petraeus a další veteráni Globální války proti teroru zkoumají konflikt v Gaze, instinktivně sahají po příručce COIN. Podle Petraeuse nelze povstaleckou síť Hamasu trvale zlikvidovat pouze palebnou silou – Izrael by také musel "vyklízet, udržet a budovat" v sousedstvích Gazy, aby zabránil opětovnému vzniku Hamásu. Navrhl opatření typická pro Irák: zřizování bezpečných, uzavřených komunit a používání biometrie k udržení teroristů mimo, přičemž poskytne základní služby k získání přízně místních obyvatel. Petraeus uznal, že počáteční zaměření Izraele na zničení Hamásu bylo nutné, ale argumentoval, že "samotná vojenská síla nedosáhne tohoto cíle" dlouhodobého vítězství. Jinými slovy, po porážce armády Hamásu by měl Izrael přejít na kampaň srdcí a myslí, tedy na druh protipovstaleckého tažení, o které se západní síly (s různými výsledky) pokusily na Blízkém východě.
Další zkušení pozorovatelé potvrdili Petraeusovy pochybnosti ohledně izraelského silného kinetického přístupu. Plukovník (v důchodu) Andy Milburn, americký mariňák, který velel speciálním operacím v Iráku, napsal podrobnou analýzu pro War on the Rocks, v níž zpochybňoval rozsah civilních škod v Gaze a naznačoval, že izraelské taktiky byly příliš tolerantní. Milburn poznamenal, že v malém bojišti v Gaze bylo zabito přes 73 000 lidí ("přes 71 000 Palestinců a téměř 2 000 Izraelců"); obrovská daň v oblasti menší než město Philadelphia. Přibližně dvě třetiny zabitých byli civilisté, nikoli bojovníci.
Milburn tvrdí, že tento výsledek nebyl nevyhnutelný jen proto, že Gaza je hustě osídlená a Hamás bojuje mezi civilisty; podle jeho názoru to bylo důsledkem rozhodnutí izraelského velení o tom, jak agresivně používat palebnou sílu v nejistotě. Pozoruje, že každá moderní armáda bojující ve městech čelí dilematům ohledně vedlejších škod, ale "co odlišuje tažení, je... Jak velitelé reagují... jaké riziko je upřednostňováno a jaké formy škody jsou považovány za přijatelné". V Gaze, tvrdí Milburn, Izraelské obranné síly (IDF) důsledně přesouvaly riziko ze svých vlastních jednotek na civilisty, obecně definovaly "vojenské cíle" a tolerantně řešily mezery ve zpravodajství, což vedlo k tragické úrovni úmrtí civilistů. Jeho kritika, stejně jako Petraeusova, vychází z pohledu vypilovaného v éře protiteroristických operací: víry, že vojenské operace musí být omezeny na ochranu obyvatelstva, i když to znamená přijmout větší riziko pro vlastní síly.
Gaza: válka, ne protipovstalecké tažení
Jádrem problému je, že konflikt v Gaze v zásadě nebyl scénářem protipovstalecké akce a izraelští lídři jej nikdy takto neviděli. Na rozdíl od tažení vedených USA v Iráku nebo Afghánistánu byl izraelský boj v Gaze po masakru Hamásu 7. října hybridní válkou státu proti státu na sedmi frontách o národní přežití, nikoli policejní operací zaměřenou na získání srdcí a myslí. Ačkoliv je Hamás označován za teroristickou skupinu, od poloviny první dekády 21. století také funguje jako faktická vláda Gazy, kontroluje území, řídí instituce a udržuje značnou ozbrojenou sílu s konvenčními i nekonvenčními prvky.
Gaza pod vládou Hamásu se stala islamistickým ministátem na izraelské hranici. Když Hamás zahájil překvapivý útok, Izrael reagoval vyhlášením války a považováním vojenské skupiny Hamásu za armádu nepřátelského státu. Gaza byla totální válkou proti nepřátelské entitě, kde vítězství znamenalo eliminaci vojenské síly nepřítele, nikoli získání obyvatelstva.
Kontext je všechno. Izrael se na konci roku 2023 ocitl ve vícefrontové válce o národní přežití. Ministr obrany Yoav Gallant veřejně prohlásil: "Jsme napadáni ze sedmi různých oblastí: Gazy, Libanonu, Sýrie, Západního břehu, Iráku, Jemenu a Íránu." Jinými slovy, boj Hamásu v Gaze byl jen jedním z bojišť širšího konfliktu s íránskou regionální sítí proxies. Izraelští lídři se obávali, že neúspěch při potlačení Hamásu by znamenal žít pod neustálou smrtelnou hrozbou. Jak Gallant řekl Knesetu: "Bez dosažení cílů války lidé nebudou chtít [tady] žít... Je to boj národního odhodlání."
Zapojení existenciálních sázek vedlo Izrael k tomu, že upřednostnil rychlou a rozhodnou vojenskou akci k neutralizaci Hamásu, což bylo v souladu s jeho klasickou doktrínou usilovat o krátké, intenzivní války k rychlému obnovení bezpečnosti. Petraeus sám poznamenal, že izraelská strategická kultura, na rozdíl od americké v Iráku, není o zdlouhavém budování národa; historicky museli izraelští záložníci "vyhrát a vrátit se ke sklizni", upřednostňovali krátká, rozhodující tažení před dlouhými okupacemi.
Od samého začátku byla izraelská operace v Gaze navržena jako kombinovaný městský útok zaměřený na zničení vojenské infrastruktury Hamásu, nikoli jako trpělivá protiteroristická operace za získání srdcí a myslí obyvatel Gazy. IDF postrádala místní domorodé síly, se kterými by mohla spolupracovat; bezpečnostní složky Gazy byly Hamás. Izrael také neměl žádnou příležitost přesvědčit obyvatelstvo Gazy, aby podpořilo jeho tažení; většina obyvatel Gazy vnímá Izrael jako okupační mocnost, vzhledem k jejich dlouhé historii konfliktů. Šance na získání jejich "srdcí a myslí" byly vždy nulové.
Jak poznamenal Jason Dempsey, veterán afghánských protiprotiletadlových snah, "Není to vnitřní boj... Jsou to dva státy, které jsou právě ve sporu." V takových případech byly "populačně orientované" metody většinou mimo hru. Jakýkoli izraelský pokus udržet a obnovit Gazu uprostřed války by byl vnímán jako okupace, nikoli osvobození (a byl by celosvětově odsouzen). Dempsey poznamenal, že "příběhy jsou tak tvrdé... Izraelské síly... budou Gazany vnímáni jako okupanti", bez ohledu na jejich snahu dělat dobro. Získat srdce a mysl po generacích nepřátelství by bylo v Gaze mnohem náročnější než kdy v sunnitských provinciích Iráku, a možná i nemožné.
Městské boje
Jakmile válka začala, zuřivost bojů ve městech Gazy ještě více zdůraznila, jak odlišné to bylo od nedávných protiteroristických akcí vedených USA. IDF čelila nepříteli, který roky proměňoval městskou krajinu v pevnost. Hamás proměnil celá města ve zbraňový systém. Budovy vybavili pastmi a improvizovanými výbušnými zařízeními (IED), zakopali odstřelovače a protitankové týmy v hustě obydlených civilních oblastech a pod ulicemi vybudovali složitou síť tunelů pro pohyb a úkryt.
Izraelští vojáci často zjistili, že každý bytový dům musí být považován za nepřátelský bunkr. "Musíte vyčistit každou budovu, každé patro, každou místnost, každý sklep, každý tunel," poznamenal Petraeus o výzvě, které IDF čelila. Pod Gazou bylo 500 mil opevněných tunelů – podzemní "metro", které výrazně překonalo očekávání izraelské rozvědky. Podle Petraeuse bylo bojovat s Hamásem v tomto prostředí "těžší a náročnější než cokoli, co jsme kdy [Spojené státy] udělali" v Iráku nebo Afghánistánu. Šlo o plnohodnotnou městskou válku, jakou západní síly v posledních desetiletích jen zřídka zažily.
Izraelské tažení proto uvolnilo plný arzenál kombinovaných zbraní v koncentrované oblasti. Stíhačky letectva zasáhly tisíce cílů přesně naváděnou municí. Těžká dělostřelecká palba drtila militantní pevnosti ve dne v noci. Pancéřované buldozery a strojní jednotky postupovaly, aby prorazily barikády Hamásu a odkryly tunelové šachty. Tankové brigády a pěší prapory manévrovaly městskými ulicemi v těsně koordinovaných postupech. Tento "nepřátelský" přístup měl za cíl maximalizovat tlak na bojovníky Hamásu na každém kroku, i když to znamenalo hrozbu masivního ničení městského terénu. Přesně to Izrael udělal v Gaze: vedl válku, ne policejní akci.
Civilní oběti a dilema zdrženlivosti
Největší tragédií (a kontroverzí) této metody byl jistě rozsah civilních obětí v Gaze. Intenzivní městské boje proti nepříteli ukrytému mezi civilisty jsou nevyhnutelně ničivé. Při konfliktu v Gaze bylo zabito přes 71 000 Palestinců. I když přijmeme izraelské tvrzení, že přibližně 25 000 palestinských mrtvých byli militanti Hamásu, stále to je kolem 45 000+ civilistů z Gazy.
Tato bilance vyvolala ostrou kritiku izraelských kroků z mnoha stran, včetně veteránů jako Andy Milburn a Ryan Evans, kteří tvrdí, že se tomu dalo předejít opatrnější strategií. Pro něj i další to naznačuje, že izraelská pravidla nasazení byla příliš shovívavá, efektivně považovala velké oblasti městského prostředí a jeho obyvatele za legitimní cíle podle širokého výkladu vojenské nutnosti. Z pohledu praktika COIN je takový přístup nejen morálně problematický, ale také strategicky kontraproduktivní, protože zabití tisíců civilistů téměř zaručuje odpor, povstání a budoucí konflikty.
Izraelští představitelé a příznivci oponují jiným příběhem: za tyto úmrtí může Hamás, protože se záměrně zakopal mezi civilisty jako lidskými štíty a proměnil Gazu v past na smrt. Oni (a já se považuji za jednoho z nich) tvrdí, že IDF skutečně šla do bezprecedentních extrémů, aby za daných okolností zachránila civilní životy.
Například IDF zřídila specializovaná humanitární koordinační centra a kontrolní buňky pro prověřování útoků. Rozhodili miliony letáků, poslali textové zprávy a telefonovali, aby obyvatele vyzvali k evakuaci bojových zón. Naprostá většina používané munice byla přesně naváděná, nikoli obyčejné bomby, které teoreticky umožňují pečlivější zaměřování. Petraeus, kterému není cizí požadavek na zdrženlivost, přiznal "jak daleko IDF zašla, aby se pokusila dostat civilisty z cesty" před útoky, jako jsou varování a evakuační koridory. To potvrdil i penzionovaný DSCACEUR, britský generál sir John McColl.
Petraeus označil městské tažení IDF v Gaze za "ďábelsky obtížné" a poznamenal, že taktiky Hamásu (žádné uniformy, boj z civilních budov, držení rukojmích pod zemí) značně komplikovaly snahy vyhnout se vedlejším škodám. Podle IDF její vlastní síly zaplatily cenu za určitou zdrženlivost. Nejméně 471 izraelských vojáků přišlo o život při boji na zemi v Gaze, což je mnohonásobně vyšší počet obětí (na obyvatele) než to, co USA utrpěly v jakékoli jediné bitvě války proti teroru.
V tomto světle je téměř zázrak, že zemřelo "pouze" asi 45 tisíc civilistů, i když je to hrozné číslo. Vzhledem k bojišti plnému 2 milionů lidí, prolezlému pastmi a tunelovými léčkami, kde by každý blok mohl ukrýt IED nebo oddíl Hamásu, by zcela neomezený útok mohl zabít mnohem více lidí. Pro srovnání, když Rusko v 90. letech zničilo Groznyj nebo když spojenci během 2. světové války bombardovali města zapálením, civilní oběti dosahovaly stovek tisíc.
Použitím přesných zbraní a vydáním varování, byť nedokonale, Izrael podle svých obhájců zabránil ještě vyšším ztrátám. John Spencer uvedl, že "jedinou příčinou civilních obětí v Gaze je Hamás" a že bezprecedentní izraelská opatření účinně splnila jeho morální povinnosti v pekelném scénáři. Pravda je pravděpodobně složitější: Izrael skutečně podnikl významné kroky ke zmírnění škod, ale zároveň učinil vědomá rozhodnutí, která přijímala civilní oběti jako vedlejší škody.
Je jasné, že Gaza čelila bolestivému dilematu rovnováhy rizik bez jednoduchých řešení. Každé další omezení palebné síly na ochranu civilistů by zvýšilo riziko pro izraelské vojáky a mohlo by umožnit některým bojovníkům Hamásu uniknout a později způsobit větší škody. Každý odvážný krok na obranu vojsk a dosažení úspěchu mise znamenal ztrátu nevinných životů. Rozumní lidé mohou diskutovat, zda IDF našla oprávněnou rovnováhu, ale je jasné, že válka v Gaze probíhala za mnohem přísnějších podmínek než protiteroristické akce, kde západní veteráni získávali zkušenosti.
Nebezpečí boje v poslední válce
Proč se zdálo, že tolik zkušených vojáků a důstojníků zpočátku špatně pochopilo válku v Gaze? Odpověď spočívá v běžné psychologické pasti: všichni máme tendenci vnímat nové problémy skrze prizma vlastních minulých zkušeností. Vojenští profesionálové nejsou výjimkou. Ve skutečnosti mohou být k tomu obzvlášť náchylní, vzhledem k tomu, jak silně formující bojové zkušenosti ovlivňují jejich myšlení. Podle mé zkušenosti armády nepodporují nekonvenční myšlení.
Historici již dlouho poznamenávají, že generálové často bojují v poslední válce a promítají lekce ze svých předchozích bitev do dalšího konfliktu, i když je situace zásadně odlišná.
Klasický příklad: po pozorování válek na počátku 20. století britští důstojníci "měli tendenci vyvodit poučení, která posilovala [jejich] vlastní přesvědčení a zájmy [svého] pluku či sboru," místo aby skutečně přijali nové skutečnosti. Jinými slovy, každý expert viděl to, co očekával.
Ozvěny toho vidíme i v moderní době. Veteráni, kteří sloužili během válek v Iráku a Afghánistánu, si osvojili důležitost protipovstalecké doktríny: zajištění populace, získávání srdcí a myslí, prosazování přísných pravidel zapojení a spolupráce s místními spojenci. Tyto byly považovány za klíč k úspěchu ve svých formativních konfliktech (alespoň teoreticky). Výsledkem je, že když pozorují Gazu, jejich instinkt je kritizovat Izrael za to, že tyto věci nedělá: za nedostatek kompetentní místní partnerské síly, nedostatečnou ochranu civilistů a za nedostatek podrobného plánu obnovy po konfliktu. Jejich analýza začíná tím, co vědí, jako by každá válka byla jako Bagdád 2007 nebo Hílmand 2010. Je to klasický příklad toho, co psychologové nazývají zkreslení dostupnosti: spoléhání se na známé rámce, i když nemusí být vhodné.
Co je v tomto přístupu často přehlíženo je správné pochopení jedinečného kontextu Gazy. Akademik válečných studií nebo vojenský historik by například snadněji nepřirovnával válku k Iráku, ale k jiným rozsáhlým městským válkám, jako byla bitva o Groznyj, Manila 1945 nebo dokonce Berlín 1945. Tyto konflikty naznačují velmi odlišná očekávání: extrémně vysoké civilní ztráty, města zničená na trosky, vítězství založené na zabití nebo zajetí nepřátelských bojovníků místo na získání srdcí a myslí. Důkladný výzkum strategie Hamásu, terénu a politických sázek jasně ukazuje, že Gaza připomínala konvenční mezistátní válku (byť s asymetrickými prvky) spíše než protipovstalecké tažení.
Vojenští důstojníci, kteří spoléhají pouze na své operační zkušenosti bez pečlivého studia nového prostředí, riskují, že takové situace špatně pochopí. Vidíme to v jejich analýzách znovu a znovu, Milburn je dokonalým příkladem. Právě proto jsou interdisciplinární válečná studia a vojenská historie tak zásadní: rozšiřují perspektivy a pomáhají rozhodovatelům vyhnout se zrcadlovému zobrazení každého nepřítele jako posledního, kterému čelili.
V případě Petraea je třeba uznat mnoho těchto kontextových rozdílů. Nazval Hamás "ekvivalentem al-Kájdy nebo Islámského státu" z hlediska extremistické nesmiřitelnosti a uznal, že "musíte... je zničit" silou. Přesto Petraeovo myšlení v parametrech COIN vedlo k tomu, že se soustředil na to, co přijde dál: vyzývat izraelský válečný kabinet k přechodu k vládě a obnově v Gaze, aby zabránil Hamásu 2.0. V podstatě přenášel irácké paradigma (kde následovalo "sunnitské probuzení" a obnova místní správy) na zcela odlišnou politickou realitu v Gaze.
To přehlíželo fakt, že Izrael, který působí v Gaze jako okupant a snaží se stavět školy, nebude přijat stejně jako američtí vojáci iráckými kmeny, ať už v Gaze nebo na mezinárodní scéně (a vnější politický a aktivistický tlak na Izrael není něco, čím se tento článek zabývá, ale byl to další zásadní a rozlišující faktor mezi Gazou a jinými konflikty).
I v Iráku bylo přijetí přinejlepším křehké. Petraeovy velké myšlenky samy o sobě nebyly chybné: stabilní poválečná Gaza je skutečně žádoucím cílem, ale pravděpodobnost jejího dosažení prostřednictvím izraelského tažení proti protiútokům je velmi sporná vzhledem k tvrdým postojům a značnému množství potřebných pracovníků a času. Zde vidíme, jak i zkušenosti brilantního generála mohou vést k jakémusi intelektuálnímu tunelovému vidění. Dívá se na Gazu a myslí si: "Ah, takhle bych to udělal já, podle toho, co mi fungovalo," aniž by si plně uvědomoval, jak odlišná je situace.
Kritika Andyho Milburna podobně odráží hodnoty profesionála hluboce zakořeněného v západních pravidlech zapojení a etických standardech po válce ve Vietnamu. Má naprostou pravdu, že armády by měly usilovat o snížení civilních obětí, ale jeho názor, že počet obětí v Gaze byl ze své podstaty nadměrný, vychází z implicitního srovnání s tím, jak americké síly operovaly za zcela odlišných podmínek. V Bagdádu nebo Kábulu, pokud byly informace ohledně cíle nejisté, američtí velitelé obvykle zadržovali palbu nebo používali malou munici, přičemž riskovali misi a raději byli opatrní. Milburn očekával od Izraele stejnou nebo větší zdrženlivost.
Izraelští velitelé v Gaze však čelili nepříteli odhodlanému využít jakékoli zdrženlivosti. Hamás běžně používal lidské štíty a podnikal útoky z chráněných míst speciálně proto, aby odradil izraelské útoky. V takovém scénáři by přílišná opatrnost mohla vést k porážce nebo vyšším ztrátám izraelských vojáků. Tvrdá realita je, že západní armády v nedávných protiteroristických taženích nikdy nemusely vést plnohodnotnou bitvu o zničení ve městě, kde nepřítel doslova začlenil město do svého obranného systému. Konflikt v Gaze byl jedinečný a posuzovat ho podle iráckých měřítek je kategorická chyba.
K lepšímu pochopení konfliktu
Nakonec debata o izraelské strategii v Gaze zdůrazňuje širší lekci: každá válka musí být chápána podle jejích vlastních podmínek, nikoli podle šablony předchozího konfliktu. Slepé uplatňování přístupu proti povstalcům na každý konflikt povede k chybné analýze, stejně jako slepé používání konvenčního válečného přístupu ve špatné situaci. Mnoho veteránů z Iráku a Afghánistánu nabídlo během veřejné diskuse cenné poznatky, ale jejich počáteční kritika operace v Gaze často selhávala v základních principech, protože se spoléhala na model COIN, který prostě neodpovídal realitě Gazy.
Aby bylo jasno, to neznamená, že izraelský přístup byl nad hranice kritiky nebo že významné civilní oběti jsou nějak ospravedlnitelné. To znamená, že jakákoli kritika musí začít přesným pochopením povahy konfliktu. V Gaze se Izrael zapojil do války, kterou považoval za vysoce intenzivní konflikt o národní přežití, čelil těžce ozbrojenému, fanatickému protivníkovi, který se pohyboval v městské krajině podobnější Stalingradu nebo Mosulu než bagdádským protipovstaleckým snahám. Tento kontext ovlivnil izraelská rozhodnutí, ať už k lepšímu nebo horšímu. Analytici, kteří jej přehlížejí, obvykle navrhují řešení, která se zdají rozumná (např. "použít méně síly", "budovat důvěru s místními"), ale která samotní bojovníci za daných okolností považovali za neproveditelná.
Nejpronikavější vojenská analýza často vzniká kombinací praktických zkušeností s akademickým výzkumem. Učení odborníci na válečná studia a historicky uvědomělí důstojníci mohou vystoupit ze své komfortní zóny a zeptat se: jaká je skutečná povaha této války? Čemu věří místní? Jakým omezením čelí vojáci? To jsou ty tvrdé výzkumné podmínky: pečlivé studium kontextu, které se vyhýbá impulzivním soudům. Když to aplikujeme na Gazu, můžeme stále kritizovat jednání Izraele (nebo případně obhajovat mnoho jeho kroků), ale činíme to na pevných základech, místo abychom znovu probírali zastaralé koncepty na papíře.
Válka v Gaze nebyla opakováním Iráku. Byla to vlastní brutální sága, směs boje proti terorismu a konvenční války bez přesného precedentu. Mnoho veteránů, kteří sloužili v povstáních po 11. září, dobře sdílelo své těžce získané lekce, ale musí být opatrní, aby známé lekce nebyly slepými místy. Každá válka je příběh sám o sobě. Abychom se mohli poučit pro budoucnost, musíme příběh analyzovat tak, jak skutečně je, ne jako zrcadlo našich vlastních minulých bojů.
[Poznámka pod čarou: existuje důvod, proč nepoužívám svou důchodovou hodnost majora v žádných médiích nebo psaní, kde mám na výběr. Jsem především akademický výzkumník konfliktů; moje vojenské zkušenosti jen přidávají znalosti a nadhled, když je to vhodné. Považuji to za správný způsob.]
Zdroj v angličtině: ZDE
