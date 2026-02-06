Channel 4 News: Utopily se desítky uprchlíků. Zbytečně
6. 2. 2026
čas čtení 4 minuty
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 5. února 2026, 19 hodin: Vyšetřování nejtragičtějšího přeplavení kanálu La Manche v historii dospělo k závěru, že některé z 31 obětí mohly být zachráněny. Zjistilo se, že k neúspěchu při záchraně lidí přispěly systémové selhání, promarněné příležitosti a nedostatek personálu v reakci britské pobřežní stráže. K tragédii došlo, když se v listopadu 2021 v temnotě převrátil přeplněný nafukovací člun, přičemž přežili pouze dva lidé, kteří byli objeveni téměř 12 hodin po prvních voláních o pomoc. Simon Israel podává zprávu.
Reportér: Každých několik měsíců cestuje Maurice Tewelda přes Francii do Lille. Tam je pohřbena jeho sestra Nayat. Byla jednou z 31 osob, které se utopily při nejtragičtější plavbě migrantů ve Velké Británii v listopadu 2021.
"A v tuto chvíli to stále bolí jako první nebo druhý den, bez ohledu na to, jak dlouho už to je."
Byli si blízcí. Pomohl jí uprchnout z válečné zóny Tigray v Etiopii a radil jí při cestě po Evropě.
"Ano, upřímně řečeno, byla to nejskromnější osoba, kterou jsem v tomto životě znal. Byla také velmi věřící. Největší strach jsem měl z toho, že zůstane ve válce, protože jsem to vůbec nečekal. Nečekal jsem, že se něco takového stane v západním světě. V podstatě jsem se bál, že ji v Etiopii zasáhne kulka."
Hrob vedle Nayat patří její kamarádce Merun. Ta byla také na té lodi. Přeprava těl domů letecky byla považována za příliš nebezpečnou. Maurice stále hledá odpovědi. Některé z nich dnes přišly v zprávě z veřejného vyšetřování tragédie.
Hlavním závěrem je, že některým úmrtím se dalo zabránit. Kolika? To se neříká.
Na nafukovací lodi, která nebyla způsobilá k plavbě, bylo nejméně 33 mužů, žen a dětí, když opustila francouzské pobřeží. Blízko námořní dělicí čáry byl vyhlášen poplach.
Do 20 minut od místa nouzového volání se nacházelo 17 plavidel. Nejblíže byla francouzská námořní loď Flamont, ale nikdy nereagovala.
Vyšetřování nemohlo zjistit proč, ale uvedlo, že došlo k jasnému selhání spolupráce mezi britskou a francouzskou pobřežní stráží.
Když pobřežní stráž v Doveru mylně usoudila, že incident byl vyřešen, ve skutečnosti byli lidé ve vodě naživu ještě při východu slunce a až do poledne. Issa Mohammed byl jedním ze dvou zachráněných.
Dohodli jsme se, že nezveřejníme jeho tvář. Přežil 10 hodin v ledové vodě a sledoval, jak někteří umírají, zatímco jiní zoufale volali o pomoc.
"Byla to jedna z nejhorších věcí, jaké jsem v životě viděl. Způsobilo mi to velkou bolest. Zcela to změnilo můj život. Bylo by lepší, kdybych zemřel na moři. Bylo to hlavně politické rozhodnutí. Byli jsme uvězněni mezi dvěma úřady a nakonec jsme byli bezvýznamní."
Zpráva poukazuje na určitou míru předsudků v britské pobřežní stráži a uvádí: „V listopadu 2021 panovalo v britské pobřežní stráži všeobecné přesvědčení, že volající z malých lodí pravidelně přehánějí míru svého ohrožení. Toto všeobecné přesvědčení mělo negativní dopad na pátrací a záchranné akce.“
Při čtení přepisů rozhovorů, které se odehrály v noci, a při poslechu ústních svědectví předložených během vyšetřovacích slyšení je zcela zřejmé, že tento stereotyp a negativní předsudky jsou v organizaci hluboce zakořeněny. A to je, myslím, správně identifikováno předsedou jako systémový problém.
Největší ztráta na životech při nehodě malého člunu nikoho neodradila. Od té strašné listopadové noci v roce 2021 bylo zaznamenáno více než 153 000 migrantů, kteří připluli na britské pobřeží. Pobřežní stráž Jejího Veličenstva uvedla, že zváží 18 doporučení v dnešní zprávě a dodává, že již došlo k zásadním zlepšením. Jejich francouzští kolegové se odmítli vyjádřit. Říkají, že jejich vyšetřování stále probíhá.
