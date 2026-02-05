Dívky možná ne, ale vlastní dílo Chomsky dojebal
5. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Kdybychom sociologovi cestujícímu časem v roce 1965 dali seznam dnešních skandálů a řekli jsme mu, aby „našel paradox“, spojení mezi Noamem Chomskym – mužem, který zasvětil svůj život boji proti moci a pokrytectví – a Jeffreym Epsteinem – mužem, jehož moc byla postavena na systematickém zneužívání zranitelných – by se téměř jistě umístil na předních místech.
Ujasněme si jednu věc hned na začátku: neexistuje žádný důkaz, že by Chomsky měl cokoli společného se sexuálním zneužíváním dívek, kterého se Epstein dopouštěl. Epstein byl v roce 2008 odsouzen za navádění nezletilé k prostituci a temná realita jeho zločinů je dobře zdokumentována. Přesto se ve zveřejněné dokumentaci neobjevuje nic, co by Chomského spojovalo se seznamy letů, finančními machinacemi nebo komunikací související s těmito zločiny.
Jinými slovy: kdyby byl Chomsky spolupachatelem, pravděpodobně bychom to už věděli — a nevíme to.
Částečně je to i tím, že Chomsky byl v době těchto kontaktů extrémně starý — po osmdesátce. Myšlenka, že by se v tomto věku účastnil sexuálních aktivit s mladými dívkami, je přinejmenším nepravděpodobná, spíše absurdní. Epstein měl širokou síť mocných přátel — politiků, akademiků, aristokratů — a v tomto prostředí mohly večeře a korespondence působit spíše jako sociální slepota nebo elitářství než jako kriminální spoluúčast. Epstein nerozděloval své zlo rovnoměrně; obepínal své chapadla moci kolem mnoha vlivných lidí, z nichž většina byla přitahována kontakty, prestiží a penězi, nikoli sexuálními zločiny.
Takže pokud jde o dívky, Chomského jméno se v žádném věrohodném obvinění neobjevuje. Sedmadevadesátiletý lingvista se mnohem spíš zabývá syntaxí než organizováním „služeb“.
A tady přichází zvrat: Chomsky strávil celý život kritikou impérií, vykořisťování a morálního pokrytectví elit — a přesto se zdál být zcela v pohodě s osobním vztahem k usvědčenému sexuálnímu predátorovi, a to i dlouho po jeho odsouzení. E-maily ukazují, že Epsteinovi radil, jak zvládat mediální tlak, a místy se zdá, že ho více rozčilovalo mediální pohoršení než samotné zločiny.
To zní falešně. Chomského filozofie obvykle odmítá morální relativismus mocných a staví se na stranu obětí útlaku. Přesto ho v soukromých dokumentech vidíme filozofovat s Epsteinem o médiích a společenských plánech, zatímco na veřejnosti vše bagatelizuje argumentem, že „se setkává s různými lidmi“ a že někdo, kdo si „odpykal trest“, má právo se vrátit do společnosti.
Základní rozpor spočívá v tom, že Epstein byl téměř laboratorním příkladem systému moci, který Chomsky celý život kritizoval: bohatství přetavené v beztrestnost, kontakty nahrazující odpovědnost, privilegium fungující jako štít proti spravedlnosti. Přesto se Chomsky k Epsteinovi nechoval jako k objektu kritické analýzy, ale jako k legitimnímu aktérovi, s nímž stojí za to udržovat přátelské vztahy. Nešlo jen o „mluvení s každým“, jak Chomsky rád tvrdí — šlo o normalizaci elitní imunity, kterou jindy neúnavně odhaloval a odsuzoval.
Druhý rozpor je morální a týká se obětí. Chomského politické myšlení pracuje se strukturami, statistikami a anonymními masami trpících — oběti jsou často abstraktní kategorií. V případě Epsteina se tato abstrakce stává nepohodlnou: v soukromé komunikaci se pozornost přesouvá k Epsteinovu mediálnímu obrazu, jeho „špatnému zacházení“ tiskem či možnosti společenské rehabilitace, zatímco skutečné oběti zůstávají na okraji, téměř neviditelné. To odhaluje slepé místo: Chomského morální instinkt funguje silněji proti státnímu násilí než proti zločinům bohatého jednotlivce.
A konečně je tu rozpor mezi deklarovaným antikapitalismem a osobní praxí. Chomsky dlouhodobě tvrdí, že myšlení lze udržet čisté i v blízkosti moci, že porozumění systému poskytuje imunitu vůči jeho svodům. Epstein však nebyl „jen další člověk k diskusi“ — byl koncentrovanou podobou kapitálu bez odpovědnosti, moci bez transparentnosti. Přátelství s ním nevyvrací Chomského teorie, ale podkopává jejich morální autoritu: ukazuje, že ani ten, kdo celý život rozebírá mechanismy moci, nemusí být schopen odolat jejímu tichému pohodlí.
Pokrytectví není trestný čin — je to morální rozpor. A v tomto případě pálí, protože podkopává etickou autoritu muže, který po desetiletí pranýřoval právě ty mocenské struktury, jež Epstein zosobňoval.
Kdyby se pokrytectví dalo zpeněžit, Chomsky by byl bohatší než Epstein.
