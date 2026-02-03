První evakuovaný pacient opouští Gazu, hraniční přechod Rafah se znovu otevírá pro několik málo Palestinců
3. 2. 2026
Palestinští pacienti přicházejí do Egypta přes hraniční přechod Rafah
První evakuovaný pacient z Gazy vstoupil do Egypta poté, co byl v pondělí znovu otevřen hraniční přechod Rafah.
Jedná se o klíčový krok v rámci příměří mezi Izraelem a Hamásem, ale spíše symbolický, protože každý den bude moci přechod využít jen několik Palestinců v obou směrech. Podle agentury AP nebude přechodem procházet žádné zboží.
Podle zdravotnických úředníků v Gaze doufá asi 20 000 palestinských dětí a dospělých, kteří potřebují lékařskou péči, že opustí zdevastovanou Gazu přes tento přechod.
Tisíce dalších Palestinců mimo území doufají, že se dostanou dovnitř a vrátí se domů. Přechod byl uzavřen od května 2024, kdy ho obsadily izraelské jednotky.
Očekává se, že pokud bude systém úspěšný, počet cestujících se časem zvýší. Izrael uvedl, že spolu s Egyptem bude prověřovat osoby při výstupu a vstupu.
- Předseda palestinské technokratické komise zřízené za účelem dohledu nad každodenním řízením Gazy v pondělí uvedl, že znovuotevření hraničního přechodu Rafah Izraelem nabízí Palestincům v tomto území „okno naděje“. „Tento krok není pouhým administrativním opatřením, ale spíše značí začátek dlouhého procesu, který má znovu propojit to, co bylo přerušeno, a otevřít skutečné okno naděje pro náš lid v pásmu Gazy,“ uvedl Ali Shaath ve svém prohlášení.
- Podle zdravotnických úředníků v Gaze je asi 4 000 lidí s oficiálním doporučením k léčbě ve třetích zemích, kteří nemohou překročit hranici. „Obrátil jsem se na humanitární organizace, WHO, palestinskou samosprávu – na kohokoli – abych mohl odjet, zachránit si život a znovu se setkat se svou rodinou,“ řekl agentuře Reuters padesátiletý Tamer al-Burai, který trpí obstrukční spánkovou apnoe a při spánku je odkázán na přístroj CPAP.
- Po zítřejším setkání s Netanjahuem se zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff má v pátek v Istanbulu setkat s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araqchim, aby projednali možnou jadernou dohodu, informoval v pondělí Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s touto záležitostí.
- Izraelská armáda v pondělí zaútočila na několik míst v jižním Libanonu, včetně dvou vesnic, kde vydala varování k evakuaci, s tím, že útočí na cíle Hizballáhu, informovala agentura AFP. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla „několik skladů zbraní Hizballáhu v jižním Libanonu, aby zabránila pokusům o jejich obnovení“.
- Světová zdravotnická organizace varovala, že zimní podmínky v Gaze spolu s nedostatečným zásobováním vodou a hygienickými zařízeními přispívají k nárůstu akutních respiračních infekcí, včetně závažných případů vyžadujících intenzivní péči. Od začátku zimy údajně v tomto území zemřelo na podchlazení nejméně 11 dětí.
- Více než 400 bývalých evropských diplomatů a úředníků vyzvalo EU, aby zvýšila tlak na Izrael, aby ukončil „excesy a neustálé porušování mezinárodního práva“ v Gaze a na Západním břehu. Prohlášení, které má být v pondělí zasláno vedoucím představitelům EU, vyzývá blok a jeho členské státy, aby přijaly opatření v souladu s podporou rezoluce OSN o řešení dvou států a spravedlivém a trvalém míru na Blízkém východě.
- Izrael oznámil, že pozastaví činnost organizace Lékaři bez hranic v Gaze poté, co humanitární organizace odmítla předat izraelským úřadům osobní údaje svých zaměstnanců.
- Izraelský zákaz humanitární činnosti organizace Lékaři bez hranic v Gaze znamená pro obyvatele palestinského území ještě větší katastrofu, řekl v pondělí agentuře AFP šéf této lékařské charitativní organizace.
- Palestinský technokratický výbor se vrátí do pásma Gazy koncem tohoto týdne, sdělili americký úředník a arabský diplomat deníku The Times of Israel. Národní výbor pro správu Gazy (NCAG), který má 12 členů, se po svém představení minulý měsíc scházel v Káhiře.
- Agentura Reuters informuje, že íránské vedení se podle šesti současných a bývalých úředníků stále více obává, že americký úder by mohl narušit jeho mocenskou pozici tím, že by již tak rozzuřenou veřejnost vyhnala zpět do ulic.
Na schůzkách na vysoké úrovni úředníci sdělili nejvyššímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu, že rozhořčení veřejnosti nad minulým měsícem provedeným zásahům – nejkrvavějším od islámské revoluce v roce 1979 – dosáhlo bodu, kdy strach již není odstrašujícím prostředkem, uvedli čtyři současní úředníci informovaní o diskusích.
Úředníci uvedli, že Chameneímu bylo řečeno, že mnoho Íránců je připraveno znovu čelit bezpečnostním silám a že vnější tlak, jako je omezený útok USA, by je mohl povzbudit a způsobit nenapravitelné škody politickému establishmentu.
Jeden z úředníků řekl agentuře Reuters, že nepřátelé Íránu usilují o další protesty, aby přivedli Islámskou republiku ke konci, a „bohužel“ by v případě povstání došlo k dalšímu násilí.
„Útok v kombinaci s demonstracemi rozhořčených lidí by mohl vést ke kolapsu [vládního systému]. To je hlavní obava nejvyšších úředníků a to je to, co naši nepřátelé chtějí,“ uvedl úředník, který stejně jako ostatní úředníci oslovení pro tento článek odmítl být jmenován kvůli citlivosti této záležitosti.
Izraelský zákaz humanitární operace organizace Lékaři bez hranic v Gaze znamená pro obyvatele palestinského území ještě větší katastrofu, řekl v pondělí agentuře AFP šéf této lékařské charity.
Izrael v neděli oznámil, že ukončuje všechny aktivity této organizace, známé pod francouzskou zkratkou MSF, v Gaze a na Západním břehu, poté, co neposkytla seznam svých palestinských zaměstnanců.
MSF tento krok, který vstoupí v platnost 1. března, ostře kritizovala jako „záminku“ k bránění pomoci.
„Jedná se o rozhodnutí izraelské vlády omezit humanitární pomoc v Gaze a na Západním břehu v nejkritičtější době pro Palestince,“ varoval generální tajemník MSF Christopher Lockyear v rozhovoru pro AFP v sídle organizace v Ženevě.
„Nacházíme se v situaci, kdy palestinský lid potřebuje více humanitární pomoci, ne méně,“ řekl. „Ukončení činnosti MSF bude pro obyvatele pásma Gazy a Západního břehu katastrofální.“
Americká firma zabývající se reakcí na katastrofy předložila úředníkům Bílého domu plán, který by zaručoval 300% zisk a sedmiletý monopol na nový plán přepravy a logistiky pro Trumpovu Radu míru v Gaze, podle návrhu z listopadu.
Návrh plánu společnosti Gothams LLC by jí umožnil vybírat poplatek za každý nákladní vůz přepravující zboží do Gazy a účtovat poplatky za používání jejího skladovacího a distribučního systému.
Gothams je favoritem na lukrativní zakázku, kterou by rozdělovala budoucí Rada pro mír pod vedením Donalda Trumpa, ale výše ziskové marže nebyla jasná.
Ačkoli generální ředitel společnosti Matthew Michelsen v prosinci sdělil, že svůj návrh stahuje, podle záznamů je do projektu stále zapojen jeden z partnerů společnosti a představitelé administrativy a podnikatelé spojení s Trumpovou Radou pro mír diskutují o novém systému zásobování Gazy (GSS). Michelsen odmítl Guardianu poskytnout k této záležitosti rozhovor.
Chris Vanek, partner společnosti Gothams, v posledních týdnech koordinoval s úředníky Bílého domu záležitosti týkající se GSS, jak vyplývá ze dvou zdrojů obeznámených s tímto procesem a ze záznamů, které Guardian prostudoval.
Pět pacientů, kteří chtěli opustit Gazu za účelem lékařského ošetření, každý doprovázený dvěma příbuznými, bylo odvezeno do areálu hraničního přechodu Rafah ze strany Gazy v vozidle doprovázeném pracovníky Světové zdravotnické organizace, uvedli zdravotničtí úředníci.
Později v pondělí palestinské a egyptské zdroje uvedly, že pacienti z Gazy překročili hranici na egyptskou stranu a budou nasměrováni do egyptských nemocnic.
Palestinští úředníci vinili z prodlení izraelské bezpečnostní kontroly. Izraelská armáda se k tomu zatím nevyjádřila, informovala agentura Reuters.
Palestinský technokratický výbor se vrátí do pásma Gazy koncem tohoto týdne, sdělil americký úředník a arabský diplomat deníku The Times of Israel.
Národní výbor pro správu Gazy (NCAG), který má 12 členů, se po svém představení minulý měsíc scházel v Káhiře.
Skupina má být apolitická a složená spíše z technokratů a odborníků než z politických frakcí.
Ali Shaath, bývalý náměstek ministra palestinské samosprávy, byl jmenován vedoucím skupiny.
Další informace o palestinských pacientech a válečných raněných, kteří v pondělí začali přicházet do Egypta přes hraniční přechod Rafah s pásmem Gaza.
Anonymní egyptský zdravotnický úředník dnes ráno řekl agentuře AFP:
Začali přijíždět v egyptských sanitkách v doprovodu několika eskort.
Dosud dorazily tři sanitky s několika nemocnými a zraněnými, kteří byli po příjezdu okamžitě vyšetřeni, aby se určilo, do které nemocnice budou převezeni.
Witkoff se v pátek setká s íránským ministrem Araqčim, aby projednali jadernou dohodu
Po zítřejším setkání s Netanjahuem se zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff v pátek v Istanbulu setká s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araqčim, aby projednali možnou jadernou dohodu, informoval v pondělí Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s touto záležitostí.
Bílý dům potvrdil zprávy (viz příspěvek v 11:11), že americký vyslanec Steve Witkoff v úterý přijede do Izraele, aby se setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Znovuotevření hraničního přechodu Rafah je „záchranným lanem“ pro „nemocné a zraněné v Gaze“, říká šéfka zahraniční politiky EU
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas uvítala znovuotevření hraničního přechodu Rafah a označila jej za „záchranné lano“ pro zraněné a nemocné Palestince v Gaze.
V příspěvku na X Kallas, která koordinuje zahraniční politiku bloku jménem 27 národních vlád a Evropské komise, napsala:
Otevření hraničního přechodu Rafah představuje konkrétní a pozitivní krok v mírovém plánu. Civilní mise EU je na místě, aby monitorovala provoz přechodu a podporovala palestinské pohraniční stráže.
Pro nemocné a zraněné v Gaze je znovuotevření záchranným lanem. Umožní rodinám, aby se po příliš dlouhé době opět sešly.
Praktické kroky, jako je tento, pomáhají posunout plán příměří vpřed a musí pokračovat. Zároveň Gaza nadále naléhavě potřebuje pomoc. Její obnova bude záviset na demilitarizaci Hamásu.
Izraelské síly převzaly v květnu 2024 kontrolu nad hraničním přechodem Rafah – jediným přechodem v Gaze, který nesdílí s Izraelem. Jeho znovuotevření následovalo po návratu posledního izraelského rukojmí, Rana Gviliho, jehož tělo bylo nalezeno na hřbitově v severní Gaze a minulý týden vráceno do Izraele.
Izrael tvrdí, že po varováních zasáhl cíle Hizballáhu v Libanonu
Izraelská armáda v pondělí zasáhla několik míst v jižním Libanonu, včetně dvou vesnic, kde vydala varování k evakuaci, s tím, že zasahuje cíle Hizballáhu, informovala agentura AFP.
Izraelská armáda uvedla, že zasáhla „několik skladů zbraní Hizballáhu v jižním Libanonu, aby zabránila pokusům o jejich obnovení“.
Dodala, že jeden z cílů se nacházel „v srdci civilní oblasti“, a obvinila skupinu z „pokračujících operací z civilní infrastruktury“.
Izraelská armáda již dříve vydala varování před evakuací pro města Kfar Tibnit a Ain Qana v jižním Libanonu (viz příspěvek 13.22 GMT).
Libanonská státní agentura National News Agency (NNA) informovala o útocích na cílené budovy v obou městech.
Předseda palestinské technokratické komise zřízené za účelem dohledu nad každodenním řízením Gazy v pondělí uvedl, že znovuotevření hraničního přechodu Rafah Izraelem nabízí „okno naděje“ pro Palestince v tomto území.
„Tento krok není pouze administrativním opatřením, ale spíše znamená začátek dlouhého procesu, který má znovu propojit to, co bylo přerušeno, a otevřít skutečné okno naděje pro náš lid v pásmu Gaza,“ uvedl Ali Shaath ve svém prohlášení.
Hraniční přechod, který je hlavní bránou mezi Gazou a Egyptem, byl v pondělí ráno znovu otevřen s omezenou kapacitou.
Autobusy čekají na vstup do egyptské brány hraničního přechodu Rafah do pásma Gazy v egyptském Rafahu. Fotografie: Mohammed Arafat/AP
Podle zdravotnických úředníků v Gaze je asi 4 000 lidí s oficiálním doporučením k léčbě ve třetích zemích, kteří nemohou překročit hranici.
„Obrátil jsem se na humanitární organizace, WHO, palestinskou samosprávu – na kohokoli – abych mohl odejít, zachránit si život a znovu se setkat se svou rodinou,“ řekl agentuře Reuters 50letý Tamer al-Burai, který trpí obstrukční spánkovou apnoe a při spánku je odkázán na přístroj CPAP.
Pro některé přišlo znovuotevření příliš pozdě. Dalia Abu Kashef (28) zemřela minulý týden, zatímco čekala na povolení k překročení hranice kvůli transplantaci jater. „Našli jsme dobrovolníka – jejího bratra –, který byl připraven darovat část svých jater,“ řekl agentuře Reuters její manžel Muatasem El-Rass. „Čekali jsme na otevření hraničního přechodu, abychom mohli odcestovat a podstoupit operaci, v naději na šťastný konec. Její stav se však výrazně zhoršil a ona zemřela.“
Podle WHO již 900 lidí, včetně dětí a pacientů s rakovinou, zemřelo při čekání na evakuaci.
Omezené znovuotevření hraničního přechodu v Rafahu také nabízí vzácnou příležitost pro rodiny, které byly rozděleny více než dvouletou válkou, aby se znovu sjednotily. Mnoho rodin, které na začátku války uprchly do Káhiry, nikdy nečekalo, že tam zůstanou tak dlouho.
