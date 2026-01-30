"Nepotřebujeme trumpistického fanatika." NATO znepokojeno Rutteho "lichocením"

30. 1. 2026

Členské státy NATO mají obavy z postoje generálního tajemníka Marka Rutteho, že podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa je jedinou cestou, jak zachovat Alianci.

Rutteho "lichocení" vůči Trumpovi vytváří napětí v Alianci. Rutte má jeden hlavní úkol: zabránit Trumpovi ve zničení NATO.

Tento úkol staví bývalého nizozemského premiéra na cestu konfliktu s těmi evropskými metropolemi, se kterými kdysi spolupracoval, a škodí NATO i poté, co Rutte úspěšně přesvědčil Trumpa, aby upustil od hrozeb anexe Grónska.

Napětí bylo patrné 26. ledna v Evropském parlamentu, kde Rutte otevřeně hájil hlavní roli Spojených států v NATO. Generální tajemník řekl, že Evropa "může jen snít", že se dokáže bránit bez pomoci Spojených států.

Podle médií byla reakce na taková slova rychlá a "rozzlobená". Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrault uvedl, že evropské země mohou být odpovědné za svou vlastní bezpečnost.

Bývalá ministryně pro evropské záležitosti Francie a nyní členka Evropského parlamentu Nathalie Loiseau označila Rutteho projev za "hanebný okamžik", byla citována médii. Také poznamenala, že "my [NATO] nepotřebujeme fanatika do Trumpa".

Podle Politico tento spor odhaluje prohlubující se rozkol uvnitř NATO: Rutte věří, že podpora Trumpa je jedinou cestou, jak zachovat Alianci, zatímco v Evropě roste obava, že taková strategie by naopak mohla vést k jejímu kolapsu. Zatímco generální tajemník se snaží udržet Američany co nejblíže, tyto snahy vedou k rozkolu s jeho protějšky z EU, kteří stále častěji volají po vytvoření evropských bezpečnostních institucí a kontinentální armády mimo NATO.

Diplomaté a Rutteho kolegové, které média interviewovala, popsali generálního tajemníka jako zkušeného krizového manažera, který "dosáhl vítězství v otázce Grónska", ale za cenu prohlubování evropských obav o dlouhodobou budoucnost NATO.

Rutteho obhájci tvrdí, že s Trumpem mluví otevřeněji v soukromí.

Konflikt o Grónsko však "způsobil mnoho škod," uvedl jeden diplomat NATO. Podle něj je Rutteho přístup "dočasným řešením", které "odcizilo spojence".

